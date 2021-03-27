Білоруси виходять на протести вже 230 днів: силовики Лукашенка стягують у центр Мінська спецтехніку, почалися затримання. ВIДЕО
У столиці Білорусі в суботу, 27 березня, люди знову вийшли на акції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. У центр Мінська силовики Лукашенка почали стягувати спецтехніку для розгону протестувальників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал TUT.BY.
Повідомляється, що від самого ранку в Мінську було помічено спецтранспорт і автобуси силовиків. Вони чергують уздовж проспекту Незалежності від цирку в бік Палацу Республіки. У районі станцій метро "Пушкінська" й "Академія наук" відбулися перші затримання.
В управлінні Слідчого комітету по Мінську порушили кримінальну справу за фактом розміщення закликів у телеграм-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня.
"Слідчий комітет попереджає, що особи, які піддадуться зазначеним закликам і візьмуть участь у несанкціонованих масових заходах, будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - повідомили в СК.
Як повідомляє у телеграм-каналі Радыё Свабода, в очікуванні акції протесту почалися затримання.
"Людину відвели в автозак, а потім вивели до "швидкої". Тривають затримання на станції метро "Пушкінська", - йдеться в повідомленні.
У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю в найближчий вихідний день, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.
Напередодні, в четвер, на День Волі в Мінськ також була стягнута військова техніка, зокрема водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися по всій країні з самого ранку. Увечері в столиці люди гуляли невеличкими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всіх регіонах країни було заарештовано щонайменше 245 осіб.
Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.
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25 марта в Варшаве оштрафовали белорусов, которые в центре польской столицы отмечали День Воли.
Полиция в центре Варшавы оштрафовала участников собрания, по имеющейся информации несколько человек получили штраф в 50 злотых (33 бел. рубля), а организаторов оштрафовали на 200 злотых (133 бел рубля).
Карантин он и в Африке карантин...
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1372937494837202948 19 мар.
Вчера вечером решил почитать нормативные документы по радионуклидному загрязнению. Когда наткнулся на белорусскую инструкцию - тут и охренел.
У нас шум вокруг Юнкома, где в воде ожидают 50 Ки в объеме выработок двух шахт, а там картоху можно садить в почву при 50 Ки/км.
https://chernobyl.mchs.gov.by/upload/iblock/a79/rec_sel_hoz_2012.pdf
имхо историка Анатоля Тараса
https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/
Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!
- Какие ошибки допустили люди, взявшие на себя роль лидеров?
- Не берусь об этом судить, потому что у нас протест с самого начала развивался исключительно в мирных формах. А какие еще могут быть формы мирного протеста? Разве что всеобщая национальная забастовка.
Пытались её организовать? Да. Получилось? Нет. Почему? Да потому что рабочим платят регулярно зарплату, на которую можно жить, пусть без песен радости.
Да, народ массово высказал возмущение фальсификацией результатов выборов. Ну, и что дальше? А дальше, оказывается, ничего. Пусть Лукашенко проиграл выборы, но он не признал этого и остался во власти, опираясь на административный аппарат (это, если не ошибаюсь, около 45 тысяч чиновников) и на силовые структуры (КГБ, МВД, ОМОН, внутренние войска и прочие).