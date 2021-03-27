Білоруси виходять на протести вже 230 днів: силовики Лукашенка стягують у центр Мінська спецтехніку, почалися затримання. ВIДЕО

У столиці Білорусі в суботу, 27 березня, люди знову вийшли на акції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. У центр Мінська силовики Лукашенка почали стягувати спецтехніку для розгону протестувальників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал TUT.BY.

Повідомляється, що від самого ранку в Мінську було помічено спецтранспорт і автобуси силовиків. Вони чергують уздовж проспекту Незалежності від цирку в бік Палацу Республіки. У районі станцій метро "Пушкінська" й "Академія наук" відбулися перші затримання.

В управлінні Слідчого комітету по Мінську порушили кримінальну справу за фактом розміщення закликів у телеграм-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня.

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"Слідчий комітет попереджає, що особи, які піддадуться зазначеним закликам і візьмуть участь у несанкціонованих масових заходах, будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - повідомили в СК.

Як повідомляє у телеграм-каналі Радыё Свабода, в очікуванні акції протесту почалися затримання.

"Людину відвели в автозак, а потім вивели до "швидкої". Тривають затримання на станції метро "Пушкінська", - йдеться в повідомленні.

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У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю в найближчий вихідний день, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.

Напередодні, в четвер, на День Волі в Мінськ також була стягнута військова техніка, зокрема водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися по всій країні з самого ранку. Увечері в столиці люди гуляли невеличкими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всіх регіонах країни було заарештовано щонайменше 245 осіб.

Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.