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Білоруси виходять на протести вже 230 днів: силовики Лукашенка стягують у центр Мінська спецтехніку, почалися затримання. ВIДЕО

У столиці Білорусі в суботу, 27 березня, люди знову вийшли на акції проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в країні. У центр Мінська силовики Лукашенка почали стягувати спецтехніку для розгону протестувальників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал TUT.BY.

Повідомляється, що від самого ранку в Мінську було помічено спецтранспорт і автобуси силовиків. Вони чергують уздовж проспекту Незалежності від цирку в бік Палацу Республіки.  У районі станцій метро "Пушкінська" й "Академія наук" відбулися перші затримання.

В управлінні Слідчого комітету по Мінську порушили кримінальну справу за фактом розміщення закликів у телеграм-каналах до участі в несанкціонованих масових заходах 27 березня.

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"Слідчий комітет попереджає, що особи, які піддадуться зазначеним закликам і візьмуть участь у несанкціонованих масових заходах, будуть притягатися до кримінальної відповідальності", - повідомили в СК.

Як повідомляє у телеграм-каналі Радыё Свабода, в очікуванні акції протесту почалися затримання.

"Людину відвели в автозак, а потім вивели до "швидкої". Тривають затримання на станції метро "Пушкінська", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: У День волі в Білорусі затримали понад 80 осіб, - правозахисники. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У четвер, 25 березня, в Білорусі відзначали неофіційне свято День Волі. Опозиція також закликала активістів вийти на вулицю в найближчий вихідний день, суботу 27 березня, і збиратися в Мінську, в районі площі Якуба Коласа, пише Укрінформ.

Напередодні, в четвер, на День Волі в Мінськ також була стягнута військова техніка, зокрема водомети, жива сила. Затримання активістів відбувалися по всій країні з самого ранку. Увечері в столиці люди гуляли невеличкими групами центральними вулицями, автомобілісти сигналили, також були затримання. За повідомленнями правозахисників, у всіх регіонах країни було заарештовано щонайменше 245 осіб.

Зазначимо, жителі Білорусі вже 230-й день виходять на акції проти режиму Лукашенка. Масові протести почалися 9 серпня після завершення голосування на виборах президента.

Автор: 

Білорусь (7932) затримання (4340) протест (2398) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+13
Массово беларусы выходили на протесты не более 10 раз. И каждый раз по 3 часа. Итого 30 часов массовых протестов. Мелкие акции не считаем.
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27.03.2021 13:39
+8
Беларуские литовцы, которых сралин хотел переделать в "белОруССов" это и есть протестанты против мокша-мордвино-кацапии. Слава Литве и Литовскому народу !!!
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27.03.2021 13:55
+4
Возникает резонный вопрос.. а нужна дли белорусам свобода?
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27.03.2021 14:07
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Массово беларусы выходили на протесты не более 10 раз. И каждый раз по 3 часа. Итого 30 часов массовых протестов. Мелкие акции не считаем.
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27.03.2021 13:39 Відповісти
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 7660
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27.03.2021 13:42 Відповісти
Геть не смішно !!!)))
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27.03.2021 13:47 Відповісти
А що там у Книзі рекордів Гіннеса - є максимальна кількість виходів на "протести"?
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27.03.2021 13:45 Відповісти
Наснаги та завзяття,сябри та сябровки !!! Живе Беларусь !!!)))
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27.03.2021 13:45 Відповісти
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 1478
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27.03.2021 13:47 Відповісти
Беларуские литовцы, которых сралин хотел переделать в "белОруССов" это и есть протестанты против мокша-мордвино-кацапии. Слава Литве и Литовскому народу !!!
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27.03.2021 13:55 Відповісти
протестуй не протестуй , все равно получишь в бульбу
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27.03.2021 13:55 Відповісти
белорусы мазохисты ,им нравится когда их бьют , они получают от этого удоволствие
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27.03.2021 13:57 Відповісти
Скоро у нас будет тоже самое.
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27.03.2021 14:04 Відповісти
у вас это в москве?в смысле за навального вряд ли вы вышли так пар выпустит это не митинг
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27.03.2021 17:42 Відповісти
Возникает резонный вопрос.. а нужна дли белорусам свобода?
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27.03.2021 14:07 Відповісти
Вот это поворот!
25 марта в Варшаве оштрафовали белорусов, которые в центре польской столицы отмечали День Воли.
Полиция в центре Варшавы оштрафовала участников собрания, по имеющейся информации несколько человек получили штраф в 50 злотых (33 бел. рубля), а организаторов оштрафовали на 200 злотых (133 бел рубля).
Карантин он и в Африке карантин...
Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 5940
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27.03.2021 14:08 Відповісти
а как всё хорошо и красиво начиналось... а заканчивается прям как у настоящих касапов - ничем, ещё с такими темпами до настоящего позора дотянут..
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27.03.2021 14:11 Відповісти
Ну тут вопрос не к тем , кто сейчас находит в себе смелость выходить на протесты в Беларуси (или на протесты против войны с Украиной на орде, а там есть еще такие, как правило одиночные, но эти люди герои), а к их лидерам и о всему беларускому народу, которого судя по всему устраивает террор и слив государственности кацапам.
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27.03.2021 17:52 Відповісти
Толку от этой техники, ну не хочет народ выходить.Ломанули на дачи, тепло, солнышко.
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27.03.2021 14:12 Відповісти
А ты что же сидишь, не рыба не мясо.
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27.03.2021 14:37 Відповісти
Я буржуй. Мне с голодными в одной колонне не с руки ходить.
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27.03.2021 15:12 Відповісти
https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1372937494837202948 19 мар.

Вчера вечером решил почитать нормативные документы по радионуклидному загрязнению. Когда наткнулся на белорусскую инструкцию - тут и охренел.
У нас шум вокруг Юнкома, где в воде ожидают 50 Ки в объеме выработок двух шахт, а там картоху можно садить в почву при 50 Ки/км.

Беларусы выходят на протесты уже 230 дней: силовики Лукашенко стягивают в центр Минска спецтехнику, начались задержания - Цензор.НЕТ 10
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27.03.2021 14:19 Відповісти
...65. Картофель. При выращивании на продовольственные цели содержание 137Сs и 90Sr в клубнях не должно превышать соответственно 80 и 3,7 Бк/кг. На дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах при обеспеченности подвижным калием 140-300 мг/кг плотность загрязнения 137Сs не лимитируется. На песчаных почвах нормативно чистый картофель можно получить при плотности загрязнения 137Сs не более 27 Ки/км2
https://chernobyl.mchs.gov.by/upload/iblock/a79/rec_sel_hoz_2012.pdf
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27.03.2021 14:21 Відповісти
Протестующие белорусы, пример с юга не показателен?
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27.03.2021 14:23 Відповісти
А с севера не показателен? Или на орде все прекрасно и нет уже диктатуры и неонацисткого кодла путлера?
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27.03.2021 17:48 Відповісти
алєням краще на калєнях с букєтіком цвятов нє так болячє будуть бити
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27.03.2021 14:34 Відповісти
выходят с цветочками, это уже не протесты, а народные гуляния
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27.03.2021 14:36 Відповісти
народное гуляние - это кода с бутылками
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27.03.2021 14:40 Відповісти
пока с вилами выходить не будут толку ноль
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27.03.2021 14:51 Відповісти
через 135 днів буде свято! свято наближається, свято наближається! отоді будуть квіти, співи та народні гуляння! Білорус вперде планети всей по протестам! ))))
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27.03.2021 16:22 Відповісти
Вчора їздив на закупи на львівський "Шувар".Затоварююсь у знайомих підприємців,стараюсь брати тільки білоруське.Взяв ящик білоруського масла (10 кг.),упаковку білоруської сгущонки (12 банок),ящик фасованого в Білорусі какао-порошку (16 пачок)...Завжди купляю мішками,ящиками і фасовками,так зручніше і дешевше,але перша умова - є щось з Білорусі?Це єдина що знаю країна,де натуральний продукт,де нема ГМО,де олію не розбавляють пальмовим екстрактом,яким хіба мешти чистити,де в ковбасі є м"ясо,а в сметані нема крохмалу...І кому ж за це дякувати?тільки Ціхановській я думаю,тільки їй...
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27.03.2021 17:17 Відповісти
Ну да, все замечательно, только земли зараженные радиацией ввели в сельхозоборот, а так все типа натуральное и очень полезное.
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27.03.2021 17:46 Відповісти
молодець!!! Зебіл платить режиму Лукашенуу за єлектроенергію а ти виручаеш економіку держави яка катує власний народ
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27.03.2021 17:46 Відповісти
А ще ті продукти комору гріють завдяки вмісту радіоізотопів. Як перейдеш на крупний опт, дивись, щоб критичну масу не перевищив...
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27.03.2021 18:59 Відповісти
Мясного не бери. А то лет 5 назад был скандал, Россельхознадзор обнаружил в белорусских изделиях все известные бактерии. Оказалось прикорытный купил в Канаде пол-баржи мяса глубокой заморозки, хранили на случай войны. Его только на корм животным, в Беларуси с крестьянской смекалкой подсуетились...
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28.03.2021 09:25 Відповісти
Беларусы сделали большую ошибку в самом начале протестов, они их сделали временными от выходных до выходных, при этом абсолютно стерильными в плане сопротивления мусорам, а такими методами диктатуры не свергают. Хотя есть большое подозрение, что все эти протесты изначально организовывались кацапами как раз ради того, чтобы окончательно изолировать режим лукашенко от запада и превратить в полную марионетку кремля и сделать из Беларуси еще один плацдарм для вторжения в Украину. Ну а "наш" клоун вовсю помог кацапам в их плане умудрившись разосраться с лукашенко из-за слитой его окружением операции по вагнеровцам. Так что выглядит так, что кацапы добились своего руками оппозиции внутри Беларуси руководство которой вата, а так же руками своей агентуры в высших эшелонах власти Украины.
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27.03.2021 17:44 Відповісти
Тут все овощи. Мусора могут делать что угодно, никто не посмеет возразить. Ошибок никаких не было. 9-11 августа белорусский майдан вдрызг проиграл. Местами заблокировали дороги, на том и закончилось.

имхо историка Анатоля Тараса

https://belaruspartisan-by.turbopages.org/belaruspartisan.by/s/politic/520601/

Ведь одна из особенностей истории Беларуси заключается в том, что у нас, начиная с 1794 года, свыше двух веков подряд уничтожали (или изгоняли за пределы страны) самых смелых, с обостренной гражданской совестью, а выживали изворотливые, наиболее способные терпеть и приспосабливаться.
Поэтому далеко не случайно нынешний протест - мирный-премирный. Людей бьют, некоторых даже калечат, семь человек погибли (хотя, думаю, больше), а все равно демонстранты говорят силовикам: давайте любить друг друга!

- Какие ошибки допустили люди, взявшие на себя роль лидеров?

- Не берусь об этом судить, потому что у нас протест с самого начала развивался исключительно в мирных формах. А какие еще могут быть формы мирного протеста? Разве что всеобщая национальная забастовка.
Пытались её организовать? Да. Получилось? Нет. Почему? Да потому что рабочим платят регулярно зарплату, на которую можно жить, пусть без песен радости.
Да, народ массово высказал возмущение фальсификацией результатов выборов. Ну, и что дальше? А дальше, оказывается, ничего. Пусть Лукашенко проиграл выборы, но он не признал этого и остался во власти, опираясь на административный аппарат (это, если не ошибаюсь, около 45 тысяч чиновников) и на силовые структуры (КГБ, МВД, ОМОН, внутренние войска и прочие).
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27.03.2021 20:12 Відповісти
Вышли? Получат. И пойдут домой, синяки зализывать. Но, страна останется...
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27.03.2021 18:48 Відповісти
Білорусам потрібно переходити до індивідуального терору стосовно соратників та служок Лукашенки або "зливати воду" і ще глибше пхати голову в кацапське ярмо.
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27.03.2021 18:59 Відповісти
По Минску и не скажешь что кому это ещё надо. Дороги забиты машинами, торговые центры людьми. Спешат по каким то своим делам. О том, что кто там ещё протестует, узнаёшь исключительно из интернета.
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27.03.2021 20:20 Відповісти
До білорусів нічого окрім зневаги не відчуваю - це повністю прокацаплена територія з людьми які забули власну мову і живуть придуманою для них історією. Вони відпочивають в Криму, повністю підтримають політику ***** і є манкуртами. Тому не здатні на подвиги - прагнення до свободи у них специфічне - "хай ***** звільнить нас від Лукашенко, видасть нам нові директиви і вкаже мету". По суті це той самий паразитичний тип як і кримчани. І наслідки для них будуть такими самими як і для кримської вати бо "вата" це доля...
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27.03.2021 22:22 Відповісти
казлы
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29.03.2021 13:03 Відповісти
 
 