Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр юстиції України Денис Малюська створив графіті на стіні Ірпінського виправного центру №132. Так він вирішив привернути увагу потенційних покупців в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави відомства.

"Тепер той, хто купить в'язницю за дещо більше, аніж 110 млн грн, крім восьми гектарів землі в трьох хвилинах від Київської окружної (+ підведено всі мережі) отримає ще й бонус - видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі", - написав Малюська.

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На сайті Фонду держмайна зазначається, що в'язниця коштує 110 млн 105 тис. 794 грн. До кінця аукціону залишилося 18 днів.

За словами чиновника, він вирішив повторити недавнє графіті "Create Escape" популярного вуличного художника Бенксі, яке той створив на будівлі закритої Редінгської в'язниці на півдні Великої Британії.

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Графіті "Create Escape" Бенксі