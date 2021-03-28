УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9764 відвідувача онлайн
Новини Відео
13 511 52

Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Міністр юстиції України Денис Малюська створив графіті на стіні Ірпінського виправного центру №132. Так він вирішив привернути увагу потенційних покупців в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку глави відомства.

"Тепер той, хто купить в'язницю за дещо більше, аніж 110 млн грн, крім восьми гектарів землі в трьох хвилинах від Київської окружної (+ підведено всі мережі) отримає ще й бонус - видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі", - написав Малюська.

Дивіться також: Платні камери вже принесли бюджету 3 млн грн, відремонтовано 39 безкоштовних камер у СІЗО, - Малюська. ФОТОрепортаж

Глава Мінюсту Малюська створив графіті за мотивами Бенксі на стіні вязниці, виставленої на продаж 01
Глава Мінюсту Малюська створив графіті за мотивами Бенксі на стіні вязниці, виставленої на продаж 02

На сайті Фонду держмайна зазначається, що в'язниця коштує 110 млн 105 тис. 794 грн. До кінця аукціону залишилося 18 днів.

За словами чиновника, він вирішив повторити недавнє графіті "Create Escape" популярного вуличного художника Бенксі, яке той створив на будівлі закритої Редінгської в'язниці на півдні Великої Британії.

Дивіться також: "Трохи пекла": Малюська показав камеру київського СІЗО до і після ремонту. ФОТОрепортаж

Глава Мінюсту Малюська створив графіті за мотивами Бенксі на стіні вязниці, виставленої на продаж 03
Глава Мінюсту Малюська створив графіті за мотивами Бенксі на стіні вязниці, виставленої на продаж 04

Графіті "Create Escape" Бенксі

Автор: 

Ірпінь (358) в’язниця (440) Малюська Денис (402)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
Два дебила - это Сила
Буба и Боба - два долбобоба
Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу - Цензор.НЕТ 9684
показати весь коментар
28.03.2021 01:57
+23
О плагиате и авторских правах глава минюста не слышал.
Тупость на уровне КВНА старших классов
показати весь коментар
28.03.2021 01:51
+14
А по этому поводу тоже будут созывать внеочередное заседание Рады?
Ведь это тоже незаконно разрисованная стена, точно как на администрации у зевовы.
показати весь коментар
28.03.2021 02:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О плагиате и авторских правах глава минюста не слышал.
Тупость на уровне КВНА старших классов
показати весь коментар
28.03.2021 01:51 Відповісти
Плагіат - це коли б він сказав, що це його ідея в малюнку. Тому тупість тут тільки з твоєї сторони, ну і 17-ти лайкерів... поки що.
показати весь коментар
28.03.2021 12:46 Відповісти
Вот уже недоросль! Митрофан-затейник!
показати весь коментар
28.03.2021 01:54 Відповісти
Два дебила - это Сила
Буба и Боба - два долбобоба
Глава Минюста Малюська создал граффити "по мотивам Бэнкси" на стене тюрьмы, выставленной на продажу - Цензор.НЕТ 9684
показати весь коментар
28.03.2021 01:57 Відповісти
Вот интересно, кто у них общий биологично ? Папа или мама... может мама Рима
показати весь коментар
28.03.2021 02:00 Відповісти
Аффтар сего творенья не известен как не известен аффтар творения найвеличневшего. Там от папы Саши только отчество, походу какой-то студент маме Риме на впиские просунул а захомутала папу Сашу!
показати весь коментар
28.03.2021 07:31 Відповісти
это же мелкое хулиганство
показати весь коментар
28.03.2021 02:10 Відповісти
Теперь молодеж знает, что тюрьма, это круто))) и нечего бояться, там весело)
показати весь коментар
28.03.2021 04:39 Відповісти
А по этому поводу тоже будут созывать внеочередное заседание Рады?
Ведь это тоже незаконно разрисованная стена, точно как на администрации у зевовы.
показати весь коментар
28.03.2021 02:19 Відповісти
тут нужно срочно созывать консилиум в психбольнице
показати весь коментар
28.03.2021 02:23 Відповісти
Креативщик-плагиатор, однако. Он что, бороду отращивает? Видок у министЕра юстиции, прям скажем- не очень министерский.

А меня коты разбудили, не знаю зачем, может хотят чтобы я стрелки часов везде вперед перевел ибо им не спится.
показати весь коментар
28.03.2021 02:28 Відповісти
Молюск
показати весь коментар
28.03.2021 02:38 Відповісти
Оказывается зеленый не только министр юстиции, он ещё немножечко шьёт. То есть малюет граффити.
показати весь коментар
28.03.2021 02:50 Відповісти
плюс определенное постоянное поступление живых рабов. по цене спирт завода. был бы кэш даже бы не думал!
показати весь коментар
28.03.2021 05:40 Відповісти
Граффити на стенах Зелиной берлоги были круче
показати весь коментар
28.03.2021 06:20 Відповісти
Ипаные клоуны.Одичалая отара 73%,это ваш выбор,мажьТе и жриТе.
показати весь коментар
28.03.2021 06:41 Відповісти
Це вкотре підтверджує думку - у нас при владі нероби, злодії-клептократи та цинічні потвори.
показати весь коментар
28.03.2021 07:28 Відповісти
Причому останні 100 років.
показати весь коментар
28.03.2021 08:38 Відповісти
С таким подходом вам слона не продать, а вот Малюська тюрьму продаст.
показати весь коментар
28.03.2021 07:29 Відповісти
сказочный дегенерат... Дистиллированный.
показати весь коментар
28.03.2021 08:12 Відповісти
Там все правительство Шмыгаля такое.
Бери любого - идиот без сертификации.
показати весь коментар
28.03.2021 09:19 Відповісти
Денис, ты своей мазнёй даже близко к творчеству Бенкси не приблизился, вытри эту мазню, не позорь Украину.
показати весь коментар
28.03.2021 08:26 Відповісти
манюська-щизюська_)
показати весь коментар
28.03.2021 08:30 Відповісти
Це було б смішно , якби це па..о робило таке у зе дома . Думаю , що каломойський попризначав всі ці персонажі , щоб не тільки руйнувати країну , а ще й щоб насміхатися при цьому над Українцями .
показати весь коментар
28.03.2021 09:03 Відповісти
Скажите, 73% лохтората "бубочки', на какой навозной куче, вы нашли вот этих своих политиков?
показати весь коментар
28.03.2021 09:19 Відповісти
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 5165
показати весь коментар
28.03.2021 09:23 Відповісти
Вот эту мазню она называет графити??
По моему оно просто испачкало стену...
показати весь коментар
28.03.2021 09:49 Відповісти
Весело уму, прямо обхохочешься. Можно подумать что с преступностью в Украине покончено, тюрьмы закрывают за ненадобностью?!?! Куда сажать то будете? В свои хатынки? Или всех под ночной домашний арест? Понять и простить- новый лозунг украинской юстиции?!
показати весь коментар
28.03.2021 09:53 Відповісти
а як до цього було?
у верховну раду та у правопохоронні органи
показати весь коментар
29.03.2021 09:37 Відповісти
ця падлюська напевне такою кумедною і народилася. ...баный ты смешной как говорят на ************* наречии.
показати весь коментар
28.03.2021 09:56 Відповісти
если от безделья дурью мается то надо дать копняка...это общее правило
показати весь коментар
28.03.2021 10:18 Відповісти
Главное результат) Наполнение бюджета Украины.
показати весь коментар
28.03.2021 12:13 Відповісти
Не, ну они нормальные? Паноптикум. Вот уж по приколу, так по приколу!
показати весь коментар
28.03.2021 12:44 Відповісти
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 6308

..
показати весь коментар
28.03.2021 15:04 Відповісти
у мене враження, що вони спецом набрали розумово відсталих, щоб відволікати нарід від Великого Крадівництва слугами
показати весь коментар
29.03.2021 09:38 Відповісти
так... і ними ж можно легко маніпулювати, навіть не розказуючи подробиць )))
показати весь коментар
29.03.2021 10:12 Відповісти
Чудовий міністр, побільше б таких. Міг би просто сидіти в кабінеті й пиляти відкати, винаймати б**дей, вживати кокос, ну і все чим займається в робочий час чимало відомих депутатів. Замість того чувак тягне драбину і намагається щось зробити власноруч в межах своїх повноважень.
показати весь коментар
28.03.2021 13:53 Відповісти
Та да, как раз под стать вам недоразвитым зелохам. В стране все так прекрасно, что это чудо х..ей может заниматься?
показати весь коментар
28.03.2021 16:52 Відповісти
Ні в країні все дуже погано, але саме тому міністр який приміром грає на саксофоні десь на Євробаченні і намагається в такий спосіб привернути увагу інвесторів, це гарний міністр. Він не бюджетний комітет ВР, і не може ніяким іншим чином вплинути на ситуацію.
показати весь коментар
28.03.2021 20:44 Відповісти
маючи монобільшість у Верховній Раді ВПЕРШЕ за часи незалежності і не може нічого зробити????
Ви точно недоразвинутий зелох.
Вам правильно написали....
показати весь коментар
29.03.2021 09:40 Відповісти
Дегенерати, їх лікувати треба, примусово.
показати весь коментар
28.03.2021 14:49 Відповісти
пОртнов дозволив?
показати весь коментар
28.03.2021 15:30 Відповісти
Глава Мін'юсту Малюська створив графіті "за мотивами Бенксі" на стіні в'язниці, виставленої на продаж - Цензор.НЕТ 4647

Это кто, Зеленский?
показати весь коментар
28.03.2021 18:06 Відповісти
Визуализация...молюск тикает с тюрьмы!
показати весь коментар
28.03.2021 18:07 Відповісти
реально это уже не смешно... что там правители жрут, пьют и нюхают, показывая себя все маразматичнее и маразматичнее...
показати весь коментар
29.03.2021 07:20 Відповісти
тому що потрібен закон про відкликання депутата
показати весь коментар
29.03.2021 09:41 Відповісти
Картине до претензии на творения Бенкси, примерно столько-же ,сколько Остапу и Кисе до претензии на картину "Сеятель" из романа 12 стульев)) Креатифф прет прямо изо-всех щелей, не позорились бы уже, в Киеве масса художников граффити, которые справились бы с задачей не на троечку с натягом (чисто из уважения у труду хдожника), а на твердую 5 а может и вне оценки, как труд самого Бенкси.
показати весь коментар
29.03.2021 11:19 Відповісти
 
 