Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов. ВIДЕО

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною і безпечною, як й індійська CoviShield від AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я України Максима Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щодо вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні та безпечні", - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про усунення переваг у будь-якій із вакцин.

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