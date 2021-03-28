Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов. ВIДЕО
Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною і безпечною, як й індійська CoviShield від AstraZeneca.
Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я України Максима Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Щодо вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні та безпечні", - сказав Степанов.
Глава МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про усунення переваг у будь-якій із вакцин.
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а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
производитель не несет ответственности за купленное таким образом.
https://censor.net/ua/video_news/3255536/liga_smihu_vysmiyuye_vaktsynatsiyu_ta_yiyi_pobichni_efekty_na_tli_zrostannya_zahvoryuvanosti_na_covid19
Яким боком одне до іншого?
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Наказ МОЗ України від 19.02.2021 № 298 "Про Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік"
Вакцина компании Sinovac предназначена для защиты от COVID-19.
Производитель/разработчик: https://www.google.com/search?q=Sinovac&si=AHBsk9v2zfnWaOTT9YhvRHG8y45fks2zdkwDaU_M_7zCNVBUSYVBpVMpIONOt4xXEU0GTqjtJsp6RHF_G1FoqD8EzgtzNSktICTr90DoeeNsTRhfP6oXV7Y%3D Sinovac
Название: CoronaVac
Тип вакцины: Инактивированная. Тобто, вона не буде, на відміну від інших вакцин, навіть того ж сраного "спутніка", захищати від нових штамів!
Чи я не правий? Фахівці є?
Кроме того Синовак проходил испытания в больницах, где уже гуляли новые штаммы, в том числе и африканский. Он показал эффективность в 50% для предотвращения заболевания (на ковидных врачах). Маловато, но вирусная нагрузка была максимальной. И кроме того, никто из вакцинированных врачей не заболел в тяжелой форме - это главное. 0 тяжелых случаев, 0 смертей. Короче, нормальная вакцина.
Отсутствие клинических исследований всегда способствует безопастности вакцин.
Особенно китайских, о которых правды вы не узнаете никогда.