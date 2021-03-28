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Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов. ВIДЕО

Вакцина проти коронавірусу CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech є такою ж ефективною і безпечною, як й індійська CoviShield від AstraZeneca.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр охорони здоров'я України Максима Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Щодо вакцини Sinovac. Ще раз хочу наголосити, що ми не будемо ставити пріоритет щодо того, якою вакциною вакцинувати. Всі вакцини, які зареєстровані на території України, всі ефективні та безпечні", - сказав Степанов.

Глава МОЗ зазначив, що застосовувати ці препарати будуть однаково, не йдеться про усунення переваг у будь-якій із вакцин.

Читайте також: У країні є потужності для виробництва вакцини проти коронавірусу, - Радуцький

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) Sinovac (33)


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Топ коментарі
+8
Не вірю жодному слову цього "ТОРГАША" - так так саме "ТОРГАША" а не медика!!! Для нього головне це по максимуму заробити а на чому немає жодного значення!!!
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28.03.2021 11:34
+7
https://censor.net/ru/news/3255468/kanada_vnesla_v_instruktsiyu_covidvaktsiny_covishield_preduprejdenie_o_trombah
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28.03.2021 11:41
+5
когда они легально закуплены-они эффективны и безопасны...
а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
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28.03.2021 11:25
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а ты у Порошенко спроси что это за вакцина , ему врачи подсказали
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28.03.2021 11:21 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255468/kanada_vnesla_v_instruktsiyu_covidvaktsiny_covishield_preduprejdenie_o_trombah
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28.03.2021 11:41 Відповісти
Факт в том, что оригинал от AstraZeneca имеет меньшую эффективность, и кучу "побочек", включая смерть от тромбоза... Ковишилд, как индийский генерик, может иметь еще больше "подводных камней", индусов под 1,5 лярда, там уже никто не считает по головам. Израиль прививает своих граждан Pfizer. Дураки евреи? Или наши евреи из Кр.Рога самые евреистые из всех?
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28.03.2021 11:45 Відповісти
Великі сумніви , що криворізький і Ко, вакцинувались ковішілдом.
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28.03.2021 11:50 Відповісти
Зе вакцінувався з голим торсом, але навіщо? Він же тільки в грудні перехворів!! Тільки заради піару!
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28.03.2021 12:09 Відповісти
Побочки от самой ковидлы гораздо печальней, чем от самой херовой вакцины. Конечно Пфайзер лучше, только его пока на всех не хватает.
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28.03.2021 11:57 Відповісти
Лично я переболел, со всей семьей, без особых проблем. Два теста потвердили. Но что делать с пожилыми родителями??? Колоть их "шмурдяком", который вполне официально не рекомендовали лицам старше 65 лет?? Не хочу их потерять таким способом! Одно решение вижу пока - беречь их, изолировать насколько возможно, и ждать старта коммерческих продаж Пфайзера
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28.03.2021 12:13 Відповісти
Повезло значит. Далеко не всем так везет. А эта зараза подлючая, ты можешь даже не подозревать, что заразился и при этом активно распостранять вирус. И вот так, ничего не подозревая, наведаться в гости к пожилым родителям, продуктов привезти, что бы они лишний раз в магазин не ходили.
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28.03.2021 12:51 Відповісти
А я и не знал... Был очень удивлен! Тест на антитела делал спустя пол-года, а потом повторный, количественный, еще через 2 месяца. Выходит так что переболел еще в марте, в Египте, где контактировал с итальянцами... После этого вообще не болел никто в семье... По приезду честно отсидели две недели на карантине... Вот и не заразили никого.
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29.03.2021 01:07 Відповісти
когда они легально закуплены-они эффективны и безопасны...
а вот когда все прозябано,все нормальные торги-тогда и вопросы возникают-а как вы закупали,если оно не продается легально?
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28.03.2021 11:25 Відповісти
через посредника...
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28.03.2021 11:44 Відповісти
вот потому они и нелегальны...а значит и качество сомнительное.
производитель не несет ответственности за купленное таким образом.
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28.03.2021 11:59 Відповісти
"Ліга Сміху" висміює вакцинацію та її "побічні ефекти" на тлі зростання захворюваності на COVID-19: Вакцину порівнюють з наркотиками. ВIДЕО

https://censor.net/ua/video_news/3255536/liga_smihu_vysmiyuye_vaktsynatsiyu_ta_yiyi_pobichni_efekty_na_tli_zrostannya_zahvoryuvanosti_na_covid19
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28.03.2021 11:25 Відповісти
бла бла бла
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28.03.2021 11:26 Відповісти
Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 8740
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28.03.2021 11:32 Відповісти
Це твердження ВОЗ, чи степанов з посередниками "так думают"?
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28.03.2021 11:33 Відповісти
з "подєльниками"
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28.03.2021 11:42 Відповісти
Вау,презентация "CoronaVac" через "StepanaFuck"...
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28.03.2021 11:50 Відповісти
Теперь он не степанов,а Дон Степан.Предводитель вакцино картеля.😀
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28.03.2021 11:33 Відповісти
Не вірю жодному слову цього "ТОРГАША" - так так саме "ТОРГАША" а не медика!!! Для нього головне це по максимуму заробити а на чому немає жодного значення!!!
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28.03.2021 11:34 Відповісти
Неадекватный украинский гонор никогда не соответствовал ни возможностям ни способностям самих украинцев. Вот и сейчас они думают что достойны только самого лучшего.
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28.03.2021 11:34 Відповісти
Печально, что у белорусов полностью выхолощено чувство собственного достоинства. У Украинцев, к счастью, это не так!
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28.03.2021 11:41 Відповісти
Главная черта европейцев скромность, чего в украинцах нет в принципе.
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28.03.2021 11:57 Відповісти
Скромна людина не має самоповаги? Серйозно?
Яким боком одне до іншого?
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28.03.2021 13:19 Відповісти
Кацап, твоє місце - у будці!
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28.03.2021 11:43 Відповісти
Так. Нормальна людина поважає себе і прагне кращого. Та ми не заперечуємо проти вашого вакцинування "спутніком".
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28.03.2021 11:44 Відповісти
Все вакцины, зарегистрированные в Украине, эффективны и безопасны, в том числе и китайская CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 4819
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28.03.2021 11:35 Відповісти
то ось як олігофрени уявляють медичні препарати !
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28.03.2021 15:55 Відповісти
доказано курточкой степанова..
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28.03.2021 11:36 Відповісти
Ну а шо ему ещё нам рассказать ?
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28.03.2021 11:39 Відповісти
Я за прививки, но не понимаю, почему "чемпионы по короновирусу" не заказывали поставки вакцин летом, как весь мир? Деребанить на "Великом крадiвництвi" было важнее?
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28.03.2021 11:40 Відповісти
Думали, що "розсосеться".
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28.03.2021 11:50 Відповісти
А мне кажется, что зе-власть "рассосалась"! Уже привыкли к миллиардным откатам на дорогах!
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28.03.2021 11:52 Відповісти
неисправимый долб..

Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1222
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28.03.2021 11:43 Відповісти
назвали индийскую вакцину нехорошим словом
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28.03.2021 11:47 Відповісти
Недовіра до вакцини є наслідком засекречення даних про її характеристики та ціну.

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Наказ МОЗ України від 19.02.2021 № 298 "Про Розподіл Vaccines (вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2), закупленої за кошти Державного бюджету України на 2021 рік"
Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 1583
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28.03.2021 11:59 Відповісти
Этот расскажет, что и цианистый калий совершенно безопасен, если можно будет на нем заработать еще на одну куртку.
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28.03.2021 11:47 Відповісти
Однаково ефективна? Ну-ну!

Вакцина компании Sinovac предназначена для защиты от COVID-19.
Производитель/разработчик: https://www.google.com/search?q=Sinovac&si=AHBsk9v2zfnWaOTT9YhvRHG8y45fks2zdkwDaU_M_7zCNVBUSYVBpVMpIONOt4xXEU0GTqjtJsp6RHF_G1FoqD8EzgtzNSktICTr90DoeeNsTRhfP6oXV7Y%3D Sinovac
Название: CoronaVac
Тип вакцины: Инактивированная. Тобто, вона не буде, на відміну від інших вакцин, навіть того ж сраного "спутніка", захищати від нових штамів!
Чи я не правий? Фахівці є?
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28.03.2021 11:48 Відповісти
Мабуть, життя змушує нас всіх щось таке шукати, щоб стати "фахівцями", хоча безумовно залишаємось ми при цьому дилетантами... На мою особисту думку, найкращі - мРНК вакцини, бо можна налаштувати на ту частку РНК вірусу, яка має найменшу вірогідність мутувати. "Векторні" як AZ, та Вектор-V менш ефективні, та мають більше алергічних реакцій. "Інактивовані" можуть викликати захворювання, якщо вірус зможе таки активуватися, а с приводу нових штамів - мабуть так, погано захищають, як наприклад, можливе повторне захворювання грипом після хвороби. Бо імунна система самонацілюється не на те, що бажано. До речі, завдяки мРНК технологіям вченні-вірусологи сподіваються зробити універсальну та ефективну вакцину проти грипу та багатьох інших хвороб, таких я к малярія та інших.
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28.03.2021 12:07 Відповісти
Дякую. Десь так я і уявляв.
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28.03.2021 12:18 Відповісти
Я не специалист, но кое-что читал. Синовак - должна быть неплохой вакциной. Изготовлена по классической технологии. Как раз она должна защищать и от мутировавшего вируса, потому как векторные и мРНК вакцины вызывают выработку антител только к S-белку вируса, а инактивированные - ко многим его фрагментам. Следовательно, даже если в шипе вируса произойдут мутации, вакцина будет работать. Вот только на сколько времени ее хватит? По каким-то исследованиям наиболее стойкий иммунитет вырабатывается почем-то именно к шипу вируса.
Кроме того Синовак проходил испытания в больницах, где уже гуляли новые штаммы, в том числе и африканский. Он показал эффективность в 50% для предотвращения заболевания (на ковидных врачах). Маловато, но вирусная нагрузка была максимальной. И кроме того, никто из вакцинированных врачей не заболел в тяжелой форме - это главное. 0 тяжелых случаев, 0 смертей. Короче, нормальная вакцина.
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28.03.2021 13:03 Відповісти
Кращої антиреклами ніж від зєлєбобіків не зробить ніхто!
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28.03.2021 11:53 Відповісти
в жопу иди с индийской и китайской вакциной
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28.03.2021 12:08 Відповісти
Ну дайте хоть индийской!
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28.03.2021 12:16 Відповісти
Точняк.
Отсутствие клинических исследований всегда способствует безопастности вакцин.
Особенно китайских, о которых правды вы не узнаете никогда.
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28.03.2021 12:30 Відповісти
Настільки прекрасні вакцини, що знадобився навіть окремий закон, що звільняє їх виробника від відповідальності.
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28.03.2021 12:56 Відповісти
Усі вакцини, зареєстровані в Україні, ефективні та безпечні, зокрема і китайська CoronaVac, - Степанов - Цензор.НЕТ 6170
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28.03.2021 13:51 Відповісти
Степанов - новий бог, бо кожне його слово - свята правда. )
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28.03.2021 14:00 Відповісти
Ну зарегистрировали, ну безопасные.. А вакцины то где? Полмиллиона или миллион - это ни о чем...
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28.03.2021 16:04 Відповісти
CoronaVac это то китайское дерьмо с эффективностью 55%?
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28.03.2021 16:56 Відповісти
всё правильно.
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28.03.2021 17:16 Відповісти
Хотел бы увидеть НА КАКОМ ОСНОВАНИИ они это утверждают !!!
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28.03.2021 20:07 Відповісти
Головне не випустити цю тварину з України після того, як закінчиться цей соціальний експеримент та терор. Щоб не було так як з гонтаревою і ще сотнями таких виродків, які розграбували державу та кинули її у полумя війни і втруту територій, а більшість народу в жебратство та наймитство. Головне не випустити і витрусити все те що ця тварина вкрала. Але ми живемо в Україні і тут такі люди, що кожен мріє просто бути на його місці і робити те ж саме що і він. І тому я думаю він втече з вкраденими грошима, ця "пандемія" буде для ньогокращими роками життя, а болото тут буде вічне.
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29.03.2021 10:07 Відповісти
Та не переживайте ви. Закуплені вакцини через прокладку Раїси Богатирьової будуть розбавлені водичкою. Що казати коли за часів януко-овоча бядяжили вакцини для дітей. Для дітей Карл! Тепер же супер міністр курточка за 600 тис грн. і Рендж Ровер за 3 млн. Не те що та супрун. На велосипеді і на метро...
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29.03.2021 10:07 Відповісти
стіпашка, ти двбйб.
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29.03.2021 10:58 Відповісти
 
 