Двері в пекло Мосейчук, ангельські очі Авакова, фанат Шарія без трусів і Ківою - по науці | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #4. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують поросятко дійовим особам гучних скандалів.

Вітаємо, друзі, на четвертому випуску політико-сатиричного проєкту "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сьогодні в меню нечуване - "ПІДСВИНКИ" захищають Порошенка!

А ще - нові герої: двері Мосейчук, пригоди Геращенко, Ківою - по науці, ковідіоти ОПУ і фанат Шарія без трусів.

Двері для Мосейчук.

Саме двері сьогодні й приймають підсвинкову естафету в пана Зеленського. Ті самі побиті активістами двері Офісу президента Зеленського, які раптом опинилися в четверговому Мосейчук-шоу каналу "1+1", відбирають нашого фірмового підсвинка у "найвеличнішого лідера сучасності".

Геращенко та А.С.А.В.

Як перетворити всіх неугодних на неонацистів? Рецепт… Ні, не від російського телебачення, а від українського МВС!

Ківою – по науці!

Наступний наш підсвинок - освітньо-науковий. І я думаю, всі глядачі вже здогадалися, що дістанеться він сьогодні... майбутньому, свят-свят-свят, кандидату наук... Іллі Ківі.

"Ковідіот тижня" для подоляків з ОПУ, або Знову Порошенко!

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Колективний підсвинок – спеціально для хитромудрих подоляків із Офісу президента Зеленського. Вони додумалися до нового, елегантного у власному ідіотизмі творчого методу: боротися з фейками про індійську вакцину… іншими фейками про індійську вакцину! І кого б, ви думали, звинуватить Зе-влада у тому, що затримуються поставки вакцин з Індії? Так, Порошенка. Логіка залізна.

Фанат Шарія без трусів.

У рубриці найбожевільніших відкриттів "ОБЛТРЕШПОСТАЧ" сьогодні сяє наднова зірка Харківщини - депутат Куп’янської міськради від Партії Шарія Євген Гуня. Він - перший депутат в історії українського самоврядування, який здогадався на камеру зняти з себе труселя і хтиво кинути їх в обличчя виборцям!!

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Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено винятково погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

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