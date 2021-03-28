УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11754 відвідувача онлайн
Новини Відео
15 256 20

Двері в пекло Мосейчук, ангельські очі Авакова, фанат Шарія без трусів і Ківою - по науці | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #4. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підбивають сатиричні підсумки тижня і присуджують поросятко дійовим особам гучних скандалів.

Вітаємо, друзі, на четвертому випуску політико-сатиричного проєкту "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сьогодні в меню нечуване - "ПІДСВИНКИ" захищають Порошенка!

А ще - нові герої: двері Мосейчук, пригоди Геращенко, Ківою - по науці, ковідіоти ОПУ і фанат Шарія без трусів.

Двері для Мосейчук.
Саме двері сьогодні й приймають підсвинкову естафету в пана Зеленського. Ті самі побиті активістами двері Офісу президента Зеленського, які раптом опинилися в четверговому Мосейчук-шоу каналу "1+1", відбирають нашого фірмового підсвинка у "найвеличнішого лідера сучасності".

Геращенко та А.С.А.В.
Як перетворити всіх неугодних на неонацистів? Рецепт… Ні, не від російського телебачення, а від українського МВС!

Ківою – по науці!
Наступний наш підсвинок - освітньо-науковий. І я думаю, всі глядачі вже здогадалися, що дістанеться він сьогодні... майбутньому, свят-свят-свят, кандидату наук... Іллі Ківі.

"Ковідіот тижня" для подоляків з ОПУ, або Знову Порошенко!

Дивіться також: Шоу "Підсвинки тижня": Героїчний Зе, Порошенко і вакцина, ангел Аваков і небитий Шуфрич. ВIДЕО

Колективний підсвинок – спеціально для хитромудрих подоляків із Офісу президента Зеленського. Вони додумалися до нового, елегантного у власному ідіотизмі творчого методу: боротися з фейками про індійську вакцину… іншими фейками про індійську вакцину! І кого б, ви думали, звинуватить Зе-влада у тому, що затримуються поставки вакцин з Індії? Так, Порошенка. Логіка залізна.

Фанат Шарія без трусів.
У рубриці найбожевільніших відкриттів  "ОБЛТРЕШПОСТАЧ" сьогодні сяє наднова зірка Харківщини - депутат Куп’янської міськради від Партії Шарія Євген Гуня. Він - перший депутат в історії українського самоврядування, який здогадався на камеру зняти з себе труселя і хтиво кинути їх в обличчя виборцям!!

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб нічого не пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.нет" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено винятково погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Дивіться також: Мендель під Кокосиком, судді під бабосиком і туалет на 8 березня у подарунок "за красу" | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #2. ВIДЕО

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Порошенко Петро (15180) Геращенко Антон (935) Кива Ілля (377) Соколенко Наталія (50) Буткевич Богдан (438)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Не зеленых, у нас нет такой партии, а от ЗЕбанутых.
показати весь коментар
28.03.2021 16:18
+4
Все це могло б бути дуже смішним, якби не було дуже сумним...
показати весь коментар
28.03.2021 15:27
+3
здається, у цьому заголовку не вистачає тільки "повний андулясьон на дому"
показати весь коментар
28.03.2021 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто эту блевотину смотрит?
показати весь коментар
28.03.2021 14:14 Відповісти
Мер Варшави: «Якби не персонал з України, Білорусі … давно б все розвалилося

https://inpoland.net.pl/novosti/mer-varshavi-yakbi-ne-personal-z-ukra%D1%97ni-bilorusi-davno-b-vse-rozvalilosya/ https://inpoland.net.pl/novosti/mer-varshavi-yakbi-ne-personal-z-ukraїni-bilorusi-davno-b-vse-rozvalilosya/

..... Я також бачив справжню відкриту Варшаву в дії - якби не співробітники з України та Білорусі … все давно б розвалилося на дрібні шматки.

-------------------

в геноциде украинского народа виновата власть
показати весь коментар
28.03.2021 14:19 Відповісти
так, український нарід так відгеноцидили, що він став на 73 відсотки альтернативно обдарованним
показати весь коментар
28.03.2021 19:51 Відповісти
Мусийчучке двери туды не влезут. Вечно обдолбаный кива в парике зачет!!! А при чем здесь Вирастюк? Я шо-та пропустил?
показати весь коментар
28.03.2021 14:20 Відповісти
Балотується в Раду по Франківську, від зелених.
показати весь коментар
28.03.2021 15:45 Відповісти
Не зеленых, у нас нет такой партии, а от ЗЕбанутых.
показати весь коментар
28.03.2021 16:18 Відповісти
Пишите уже прямо - партия зебилов.
показати весь коментар
28.03.2021 20:25 Відповісти
Есть у на и партия зеленых))) На прошлых выборах, кандидаты от нее специально подчеркивали, чтобы их не путали с зебанутыми)))
показати весь коментар
28.03.2021 21:46 Відповісти
Все рівно вони тут не гуляють та не читають))
показати весь коментар
29.03.2021 00:19 Відповісти
здається, у цьому заголовку не вистачає тільки "повний андулясьон на дому"
показати весь коментар
28.03.2021 14:24 Відповісти
Кто подальш и влучно харкнет.Змагання..
показати весь коментар
28.03.2021 14:38 Відповісти
Все це могло б бути дуже смішним, якби не було дуже сумним...
показати весь коментар
28.03.2021 15:27 Відповісти
Підсвинки Богдан Буткевич и Наталья Соколенко...
показати весь коментар
28.03.2021 16:57 Відповісти
это не журналистика.
показати весь коментар
28.03.2021 17:03 Відповісти
Дик...Вони ж говорять: - шо це нейгумористичніша із підсвинковіших передач. І шо не так вам?. Чи тільки Зеленському можно чудить і веселить у цій країні !???
показати весь коментар
28.03.2021 21:11 Відповісти
це стьоб над зебілами...влади ж немає
показати весь коментар
29.03.2021 10:13 Відповісти
 
 