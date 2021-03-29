Колективний імунітет до COVID-19 сформується в Україні до літа, але ціною багатьох смертей, - лікарка Амосова. ВIДЕО
Україна ще не досягла піку захворюваності щодо коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила кардіолог Катерина Амосова в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".
"Це ще не пік ані за госпіталізаціями, ані за смертністю. Основним показником є не кількість виявлених випадків, яка занижена, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій на добу - це абсолютний рекорд. За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим ковідом Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ще ми не досягли піку. Це треба розуміти всім", - сказала вона.
Також лікарка висловилася про колективний імунітет проти COVID-19.
"Мій прогноз - що у нас до літа буде створений природний колективний імунітет, але це буде ціною багатьох смертей", - сказала вона.
Раніше імунолог Вадим Арістов заявив, що в Україні буде ще не один карантин через коронавірус.
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И как один умрем (здыхайте сами)
Хоть кто-то из этих шарлатанов такое предвидел?)
товаристч Сралин,ваше задание не выполнил,Навальный сбежал в Москву из клиники Шаритэ...
Сралин каже,кадзел ты полковник Исаев,не мог подсунуть ему Корону РАБссиянской Вампирии с Вирусом?
Весь Мир из трусов выпрыгивает, чтобы поскорее вакцинировать население, а у нас оно само как-то.
Тупые - выбирают президентом трусливого клоуна, и массово дохнут. Все правильно.
Шмендель ЗеГниды собирается торговать вакцыной
......
а Амосова похерила бизнес план Шмендель и Клована
......
К лету вакцину израсходовать не успеют!
********
І лохи. Адже "лох нє мамонт, нє вимрєт".
До того ж, як євреям виживать без лохів? Якщо залишаться одні розумні євреї, - це буде катастрофа для людства! )))
"Бєз лохА і жизнь плохА".
Їх вже пора судити. Судом Лінча.
Это к лету?
Коллективный иммунитет без тотальной вакцинации (более 60% населения за два месяца) НЕВОЗМОЖЕН.
Так і не читав значення?
Фармацевт (Фармаколог) - молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості.
Таким чином, фармацевт навіть розробкою ліків НЕ займається!
А про епідеміологія і зовсім не має ніякої уяви.
ДОСІ ВЖЕ БРЕХАТИ - НЕМАЄ І НЕ БУЛО НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГРИПОМ НА МЕЖІ ПОКАЗНИКІВ ТРИРІЧНІЙ ДАВНИНИ, АЛЕ ТЕПЕР ЛЮДИ ЗВДЯКИ ПАНИЦІ ІДУТЬ ХВОРІТИ У ЛІКАРНІ, А НЕ ПО ДОМАМ ЯК РАНІШЕ, А У ЛІКАРНЯХ
ЗАВДЯКИ "ЛІКУВАННЮ" БАГАТО НЕ ВЕРТАЮТЬСЯ ЖИВИМИ ЩЕ ПЛЮС БАГАТО ПОХИЛИХ ЛЮДЕЙ ПОМИРАЮТЬ ВІД ПАНІЧНОГО СТРАХУ ПЕРЕД "КОРОНОВІРУСОМ"
А НУ ЗНАТОК ПАНДЕМІЙ СКАЖИ ПРОФЕСОРСЬКУ ТАЙНУ
до лета 2 месяца, а коллективный иммунитет это 70% переболевших.
у нас всего случаев 1 650 000. + допустим бессимптомно раза в 3 больше. это 6 600 000 чел.
это даже не 20%.
или она думает, что мы все за месяц переболеем?