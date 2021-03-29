Колективний імунітет до COVID-19 сформується в Україні до літа, але ціною багатьох смертей, - лікарка Амосова. ВIДЕО

Україна ще не досягла піку захворюваності щодо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила кардіолог Катерина Амосова в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"Це ще не пік ані за госпіталізаціями, ані за смертністю. Основним показником є ​​не кількість виявлених випадків, яка занижена, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій на добу - це абсолютний рекорд. За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим ковідом Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ще ми не досягли піку. Це треба розуміти всім", - сказала вона.

Також лікарка висловилася про колективний імунітет проти COVID-19.

"Мій прогноз - що у нас до літа буде створений природний колективний імунітет, але це буде ціною багатьох смертей", - сказала вона.

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Раніше імунолог Вадим Арістов заявив, що в Україні буде ще не один карантин через коронавірус.