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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Колективний імунітет до COVID-19 сформується в Україні до літа, але ціною багатьох смертей, - лікарка Амосова. ВIДЕО

Україна ще не досягла піку захворюваності щодо коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила кардіолог Катерина Амосова в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"Це ще не пік ані за госпіталізаціями, ані за смертністю. Основним показником є ​​не кількість виявлених випадків, яка занижена, а саме кількість госпіталізацій. Вище 5 тис. госпіталізацій на добу - це абсолютний рекорд. За кількістю госпіталізованих пацієнтів на мільйон населення з підтвердженим ковідом Україна на третьому місці в Європі після Болгарії та Угорщини, і це ще ми не досягли піку. Це треба розуміти всім", - сказала вона.

Також лікарка висловилася про колективний імунітет проти COVID-19.

"Мій прогноз - що у нас до літа буде створений природний колективний імунітет, але це буде ціною багатьох смертей", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1585 осіб, загалом - 198 465, - Степанов

Раніше імунолог Вадим Арістов заявив, що в Україні буде ще не один карантин через коронавірус.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
А де там чемпіон, чому мовчить?
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29.03.2021 08:36
+11
Одни проффессоры околовсяческих наук и прогнозисты террористы ушатали весь шарик Земной...
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29.03.2021 08:35
+10
Мы все умрем! Но это не точно...
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29.03.2021 08:35
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Одни проффессоры околовсяческих наук и прогнозисты террористы ушатали весь шарик Земной...
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29.03.2021 08:35 Відповісти
И один ЗЕчемпион по борьбе с коронавирусом...
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30.03.2021 00:27 Відповісти
Мы все умрем! Но это не точно...
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29.03.2021 08:35 Відповісти
И как один умрем в борьбе за это.
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29.03.2021 08:37 Відповісти
Не за абстрактное "это", а конкретных людей: ахметова, беню. Выбрали клоуна? Сдохнете.
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29.03.2021 09:10 Відповісти
Мы смело в бой пойдем (и мы за вами)
И как один умрем (здыхайте сами)
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29.03.2021 09:19 Відповісти
Точно
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29.03.2021 08:47 Відповісти
Та не! Эт точно!
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29.03.2021 14:13 Відповісти
А де там чемпіон, чому мовчить?
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29.03.2021 08:36 Відповісти
По білих доріжках бігає,спринтер.
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29.03.2021 08:48 Відповісти
Кардиологу Амосовой надо помочь ....где там ведущие нейрохирурги,травматологи,урологи и прочие гинекологи...айда на симпозиум по данной проблемке...
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29.03.2021 08:38 Відповісти
Не вижу, чем ее высказывания, хуже высказываний местных проФФессторов околачивающихся на всех форумах! Она хоть медицинское образование имеет! И кстати, что по факту вам не нравится в ее высказывании?! Как по мне она все правильно сказала. Не факт конечно, что это случится к лету и думаю это займет чуток больше времени. Но то, что коллективный иммунитет, у нас появится, не благодаря вакцинации - это 100% и да, кому то придется досрочно умереть!!!
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29.03.2021 10:20 Відповісти
Для таких прогнозов нужно не медицинское образование, а математическое)
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29.03.2021 11:16 Відповісти
Я программист и вполне согласен с ее прогнозами. Если что в программировании, вирусные алгоритмы используются почаще чем в самой математике и биологии, там и "генетические алгоритмы" предполагающие "мутации генома" с отсеиванием наиболее "приспособленных" потомков и обычное ветвление (что эквивалентно делению вирусов с условиями). Прогрессия налицо и условий ее окончания (кроме верхнего порога 45млн) не видно
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29.03.2021 11:34 Відповісти
PS А диплом у меня был по "математическому моделированию" (правда не вирусов, а в экономикке)
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29.03.2021 11:36 Відповісти
Если ты такой вумный, пачиму не спрогнозировал эпедемию коронавируса?
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29.03.2021 14:16 Відповісти
Если бы я, такое мог спрогнозировать, то лучше бы спрогнозировал выигрыш в лотерею - задачи одного порядка, а выгоды со второй было бы больше
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29.03.2021 14:24 Відповісти
А это вопрос к астрологам и прочим гадалкам)
Хоть кто-то из этих шарлатанов такое предвидел?)
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29.03.2021 20:26 Відповісти
"Ну, какой із Катькі доктор..?" - Микола Амосов-тато
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29.03.2021 10:36 Відповісти
Штирлиц звонит из Берлина Сралину...
товаристч Сралин,ваше задание не выполнил,Навальный сбежал в Москву из клиники Шаритэ...
Сралин каже,кадзел ты полковник Исаев,не мог подсунуть ему Корону РАБссиянской Вампирии с Вирусом?
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29.03.2021 08:43 Відповісти
Дура
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29.03.2021 08:45 Відповісти
Почему ты так решил, зедебил? Что в ее словах для тебя есть глупое? Если у нас в городе пациентов еше больными выписывают с больниц долечиваться дома, чтобы положить более тяжелых, т.к нет мест, то это не она "дура", а ты со своим идиотом-клоуном...
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29.03.2021 11:07 Відповісти
Нина, Вы правы !!! Меня выписали с Александровской больницы (Октябрьской в Киеве) не сделав контрольный тест и рентген !!! Последствия...
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29.03.2021 11:23 Відповісти
И без всякой вакцинации.
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29.03.2021 08:46 Відповісти
Тада. У Украины свой неповторимый путь через боль и страдания.

Весь Мир из трусов выпрыгивает, чтобы поскорее вакцинировать население, а у нас оно само как-то.
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29.03.2021 08:59 Відповісти
Умные люди выбирают умных правителей, и те действительно принимают отчаянные меры, чтобы вакцинировать избирателей.

Тупые - выбирают президентом трусливого клоуна, и массово дохнут. Все правильно.
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29.03.2021 09:09 Відповісти
Да, с чумой то же самое: 9 из 10 умерли, зато у оставшихся прочный иммунитет.
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29.03.2021 09:02 Відповісти
Какой коллективный? Откуда он возмется, что эта тетя говорит!? Даже вакцина не дает гарантий!
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29.03.2021 08:47 Відповісти
Пілять, тупоголове, від масового захворювання! Масова вакцинація дозволяєте досягнути результату з мінімальними втратами, а зелені виродки вирішили пройти то найпростішим шляхом, поки всі масово не перехворіють. Правда, в цьому випадку будемо мати максимальні втрати. Але то херня, головне. щоб Степанову на нову курточку вистачило.
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29.03.2021 14:30 Відповісти
В Германии может возникнуть скандал по поводу Масок которые оказались не стерильными...
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29.03.2021 08:49 Відповісти
"Будет сумасшедшая заболеваемость": иммунолог Аристов спрогнозировал сроки новых локдаунов в Украине
Шмендель ЗеГниды собирается торговать вакцыной
......
а Амосова похерила бизнес план Шмендель и Клована
......
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29.03.2021 08:50 Відповісти
шах и мат -а вы говорите что ***** не гений он все знал и посчитал что нефиг вакцинирование проводить а лучше великую стройку устроить
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29.03.2021 08:57 Відповісти
Низзя к лету.
К лету вакцину израсходовать не успеют!
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29.03.2021 08:58 Відповісти
жизнь имеет ценность, а не смерть. Правильнее так :Ценой многих жизней(((
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29.03.2021 09:00 Відповісти
Ага...в Бразилии есть город, в котором 100% населеняи переболели Ковид-19...и у них все равно продолжают болеть снова и снова - по второму разу.
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29.03.2021 09:08 Відповісти
Потому что появляются новые штаммы. Умный Израиль УЖЕ выделил деньги для финансирования покупки еще не существующих вакцин от еще не существующих штаммов. В итоге, скоро на Земле останутся одни евреи.
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29.03.2021 09:14 Відповісти
скоро на Земле останутся одни евреи.

********
І лохи. Адже "лох нє мамонт, нє вимрєт".
До того ж, як євреям виживать без лохів? Якщо залишаться одні розумні євреї, - це буде катастрофа для людства! )))
"Бєз лохА і жизнь плохА".
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29.03.2021 12:32 Відповісти
Мер Черновецький-Космонавт не прибирав сніг "бо все одно розтане". Такий же видатний прєзідєнт-клоун не вакцинує населення бо гроші на вакцину з ковідного фонду пустив на "велике крадійництво" на дорогах. А навіщо витрачати на людей? Все одно "всі рано чи пізно помруть", але так хоч гроші на рахунках залишаться... Гешефт, хуцпа і дегенеративна маячня - це сутність жидівської адміністрації.

Їх вже пора судити. Судом Лінча.
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29.03.2021 09:12 Відповісти
Откуда тебе это знать? Причем тут кардиолог к вирусологии?
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29.03.2021 09:25 Відповісти
За весной наступит лето, а потом опять зима. Все вокруг едят котлеты, только я сижу одна.
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29.03.2021 09:32 Відповісти
Влада забрехалась и проворовалась и ей верят только буратины. Тесты это чтоб на здоровых выявлять ковид. А на их возражиния обьявлять их бессимптомными. И больных с орви которых сотни разновидностей записывать в ковид. Хотя изобретатель этих тестов устал повторять для диагностики они не годятся. Только для научных работ. У Хомо сапинес разума нет есть только навыки в том чем он занимается. Займитесь навыками сравнения может это поможет верующим в ковид вылечится.
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29.03.2021 10:20 Відповісти
Лето уже было в прошлом году.
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29.03.2021 11:30 Відповісти
Естественный иммунитет - это когда 70% населения переболеет.
Это к лету?
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29.03.2021 11:58 Відповісти
Якщо коректно, - то,це коли 70 відсотків не здатні захворіти,.Будь,який інший набір слів - Лабуда
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29.03.2021 21:45 Відповісти
А есть какой-то другой естественный способ, умник?
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30.03.2021 10:42 Відповісти
Войовничому відповідь надасть природа й ковід
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30.03.2021 13:12 Відповісти
Ця Амосова звичайний злочинець і корупціонер. Вона в долі і вірити їй не можна.
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29.03.2021 12:01 Відповісти
Не був жодного дня на «карантині» по роботі і це в часи, коли в Україні показували репортажі як в НЙ екскаваторами риють ями для померлих від ковіду. За весь цей час так і не хворів. Ношу маску і мию руки. З 1 травня весь НЙ переходить на нормальний робочий графік-владі немає змісту тягнути цю «волинку» з карантинами при нульовій статистиці вже декілька місяців. Республіканці, між іншим, через суди вимагають відкрити засекречену статистику по ковіду. Буде дуже цікаво.
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29.03.2021 12:07 Відповісти
Не сразу расшифровал НЙ- думал -наш ***&нарий
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29.03.2021 12:16 Відповісти
В чомусь ви праві)
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29.03.2021 13:38 Відповісти
Мию руки, ношу маску, перехворіла і вся моя сім'я теж, крім невістки з малесеньким онуком. Брат перехворів легко пів року тому, а недавно йому ставили стенти, був передінфарктний стан. Він 46 річний здоровий чоловік, займається в спортзалі і плаває в басейні.
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29.03.2021 20:10 Відповісти
Вранье.
Коллективный иммунитет без тотальной вакцинации (более 60% населения за два месяца) НЕВОЗМОЖЕН.
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29.03.2021 12:57 Відповісти
Це висновок фармацевтів?
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29.03.2021 17:25 Відповісти
З початку піди і подивись у словнику значення слова "фармацевт" і чим він відрізняеться від "епідеміолог", а потім і питання задавай.
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29.03.2021 21:20 Відповісти
Та ти шо. Ти навіть суті не зрозумів. Бо не здатний усвідомити, що ситуацією в світі керують зараз саме фармацевти.
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29.03.2021 21:25 Відповісти
Чому, чим людина дурніша - тим вона більш уперта у своєї дурості?
Так і не читав значення?
Фармацевт (Фармаколог) - молодший спеціаліст з середньою фармацевтичною освітою, працюючий в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості.

Таким чином, фармацевт навіть розробкою ліків НЕ займається!
А про епідеміологія і зовсім не має ніякої уяви.
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29.03.2021 23:16 Відповісти
70%, вакцинованих,це - лише необхідна й бажана умова. На випадок ,якщо ковід погодиться
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29.03.2021 21:49 Відповісти
Етот врач прославилась взятками и корупцией
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29.03.2021 12:57 Відповісти
Вчора їхав автобусом з кінцевої дачного кооператива. Автобус повний. Казалося б там взагалі вже нікого живого не повинно бути. Бо зажопінськ, глина і води не має, а вони їдуть і всі живі і це "пандемія"..... Смертність аж кожен 10-й з тих кому за 70, при тому, що дивно як вони в нас до 70-ти доживають. Кожен 10!, де і так на рахунку кожен день не залежно чи з короною чи без. Потім до жінки в магазин місяців три ходив один притрушений в масці, перчатках кіпішував про дистанцію і про серйозність ситуації, а це заходить на минулій неділі , вічливий такий, в гіпсу, морда синя, ледь ротом повертає, про коронавірус і не згадує, питають що з вами сталося, а він аварія в нього чи він лоб лоб влетіли, але живий, та з пандемією його різко отпустило. Люди, коронавірус дає найбільші ускладнення на голову і на кешені.
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29.03.2021 13:07 Відповісти
Не один такий невіруючий уже помер.
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29.03.2021 20:12 Відповісти
А ще быльше віруючих.....
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29.03.2021 20:30 Відповісти
правильно, не один, тобто жодного
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29.03.2021 21:25 Відповісти
Слухати цю корупціонерку і пристосуванку - таке собі задоволення.
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29.03.2021 13:25 Відповісти
Нахрена Цензор взагалі цитує ту мафіозницю?
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29.03.2021 13:28 Відповісти
"Это еще не пик ни по госпитализации, ни по смертности. Основным показателем является не количество выявленных случаев, которое занижено, а именно количество госпитализаций. Выше 5 тыс. госпитализаций в сутки - это абсолютный рекорд. По количеству госпитализированных пациентов на миллион населения с подтвержденным ковидом Украина на третьем месте в Европе после Болгарии и Венгрии, и это еще мы не достигли пика. Это надо понимать всем", - сказала она. Источник: https://censor.net/ru/v3256113

ДОСІ ВЖЕ БРЕХАТИ - НЕМАЄ І НЕ БУЛО НІЯКОЇ ПАНДЕМІЇ, Є ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ГРИПОМ НА МЕЖІ ПОКАЗНИКІВ ТРИРІЧНІЙ ДАВНИНИ, АЛЕ ТЕПЕР ЛЮДИ ЗВДЯКИ ПАНИЦІ ІДУТЬ ХВОРІТИ У ЛІКАРНІ, А НЕ ПО ДОМАМ ЯК РАНІШЕ, А У ЛІКАРНЯХ

ЗАВДЯКИ "ЛІКУВАННЮ" БАГАТО НЕ ВЕРТАЮТЬСЯ ЖИВИМИ ЩЕ ПЛЮС БАГАТО ПОХИЛИХ ЛЮДЕЙ ПОМИРАЮТЬ ВІД ПАНІЧНОГО СТРАХУ ПЕРЕД "КОРОНОВІРУСОМ"
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29.03.2021 14:58 Відповісти
ДЕБІЛ, А ЧИМ ГРИП ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД КОРОНОВІРУСУ ?
А НУ ЗНАТОК ПАНДЕМІЙ СКАЖИ ПРОФЕСОРСЬКУ ТАЙНУ
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29.03.2021 23:39 Відповісти
Колективний імунітет до COVID-19 сформується в Україні до літа, але ціною багатьох смертей, - лікарка Амосова - Цензор.НЕТ 5587
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29.03.2021 15:32 Відповісти
А говорили, что Супрун доктор-смерть, тогда это кто?
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29.03.2021 16:50 Відповісти
невменяемая какая-то.
до лета 2 месяца, а коллективный иммунитет это 70% переболевших.
у нас всего случаев 1 650 000. + допустим бессимптомно раза в 3 больше. это 6 600 000 чел.
это даже не 20%.
или она думает, что мы все за месяц переболеем?
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29.03.2021 18:53 Відповісти
Не рахуєте тих, що не звертались до лікарів.
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29.03.2021 20:20 Відповісти
З таким,же успіхом патякати може Сантехнік,або чоботар
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29.03.2021 21:50 Відповісти
Некоторые публичные засранцы ржут с блюдущих карантин. Люди не глупые (по идее) и то прикалываются. А в голове народа гуляет ураган, там "маски фигня, ковид это грипп". Потому вымрут многие. Но не сразу, еще дофига сдохнут от последствий через годы. Почему такой массовый идиотизм? Фиг знает, но только 34% готовы прививаться. Подразумевается что 66% хотят заболеть и умереть. Суицид?
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29.03.2021 23:21 Відповісти
 
 