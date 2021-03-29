"Будь-кого, хто проїжджає повз, забирають", - білоруський ОМОН затримує двох чоловіків на площі Бангалор у Мінську. ВIДЕО
Білоруський ОМОН затримав двох чоловіків, які, за словами очевидців, просто проходили на площі Бангалор у Мінську.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, у мережі з'явилося відео затримання. На записі видно, що таке затримання обурило кількох жінок і вони спробували протестувати проти дій омнівців.
Топ коментарі
+8 Ярослав Волохов
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Воно ж то фуйла, то луку копією..
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Ничего необычного. Просто поклонники Гауляйтера
(А. Макаревич)
Але будемо сподіватися ..