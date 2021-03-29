"Будь-кого, хто проїжджає повз, забирають", - білоруський ОМОН затримує двох чоловіків на площі Бангалор у Мінську. ВIДЕО

Білоруський ОМОН затримав двох чоловіків, які, за словами очевидців, просто проходили на площі Бангалор у Мінську.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.BY, у мережі з'явилося відео затримання. На записі видно, що таке затримання обурило кількох жінок і вони спробували протестувати проти дій омнівців.

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