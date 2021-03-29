Путін на Донбасі йде до реалізації абхазького сценарію, де-факто інтеграція вже відбувається дуже активно, - Гармаш. ВIДЕО

Тактика Путіна - створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати державу, де він їх створює, і всі вони розташовані в прикордонних з Росією зонах, фактично є якоюсь "зоною безпеки для Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

"Я вважаю, що Росія йде до реалізації абхазького сценарію, єдина різниця, що вона не визнає офіційно ці республіки, як вона зробила з Абхазією і Південною Осетією. Де-факто інтеграція вже йде, дуже активно. Вся російська політика спрямована на ізоляцію, коли вони не відкривають КПВВ, не дають людям виїхати. Політика спрямована на розрив сімейних зв'язків, політика з витіснення патріотичних людей звідти. Там вже насаджують ці "документи" ОРДЛО. Зараз говорять про призов до армії строковиків, що лякатиме людей. Ніхто не захоче служити в незаконному збройному формуванні, якщо він збирається далі виїжджати в Україну і вести своє життя в цивілізованих рамках. Я допускаю, що ця політика й надалі реалізовуватиметься", — сказав він.

За словами Гармаша, це звична тактика президента РФ Володимира Путіна.

"Але, знову ж таки, Росія розглядає Донбас суто як інструмент послаблення України. Я нещодавно читав мемуари Олланда. Він пише, що це тактика Путіна — створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати держави, де він їх створює, і всі вони знаходяться в прикордонних з Росією зонах, фактично будучи такою собі "зоною безпеки для Росії". Спочатку і Мінські угоди укладалися в такій логіці для Росії. Вона це робитиме, поки там не зміниться влада - не просто президент, а система влади. Потрібно реалістично дивитися на речі", — сказав він.

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