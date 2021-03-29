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Путін на Донбасі йде до реалізації абхазького сценарію, де-факто інтеграція вже відбувається дуже активно, - Гармаш. ВIДЕО

Тактика Путіна - створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати державу, де він їх створює, і всі вони розташовані в прикордонних з Росією зонах, фактично є якоюсь "зоною безпеки для Росії".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

"Я вважаю, що Росія йде до реалізації абхазького сценарію, єдина різниця, що вона не визнає офіційно ці республіки, як вона зробила з Абхазією і Південною Осетією. Де-факто інтеграція вже йде, дуже активно. Вся російська політика спрямована на ізоляцію, коли вони не відкривають КПВВ, не дають людям виїхати. Політика спрямована на розрив сімейних зв'язків, політика з витіснення патріотичних людей звідти. Там вже насаджують ці "документи" ОРДЛО. Зараз говорять про призов до армії строковиків, що лякатиме людей. Ніхто не захоче служити в незаконному збройному формуванні, якщо він збирається далі виїжджати в Україну і вести своє життя в цивілізованих рамках. Я допускаю, що ця політика й надалі реалізовуватиметься", — сказав він.

За словами Гармаша, це звична тактика президента РФ Володимира Путіна.

"Але, знову ж таки, Росія розглядає Донбас суто як інструмент послаблення України. Я нещодавно читав мемуари Олланда. Він пише, що це тактика Путіна — створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати держави, де він їх створює, і всі вони знаходяться в прикордонних з Росією зонах, фактично будучи такою собі "зоною безпеки для Росії". Спочатку і Мінські угоди укладалися в такій логіці для Росії. Вона це робитиме, поки там не зміниться влада - не просто президент, а система влади. Потрібно реалістично дивитися на речі", — сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Путіна стратегія "почекаємо і подивимося", він вичікує, щоб вирішити конфлікт на Донбасі мовою ультиматумів, - Кулеба

Автор: 

Абхазія (101) путін володимир (23869) росія (65346) Донбас (22356) Тристороння контактна група (827) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+8
та ти шо. Не может быть.
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
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29.03.2021 12:08
+7
100% !!! впечатление, что 73% идиотов с 14 по 19 жила на Марсе.
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29.03.2021 12:18
+7
И что тут нового? Приднестровье, Абхазия, это всем было понятно изначально, и вам про это говорили еще два года назад. Вы зачем отвели войска, зачем отдали беркутов, Цемаха и прочих убийц? Прошло два года, что на выхлопе? Признайте что вы сборище идиотов, и валите нахер в свой цирк...
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29.03.2021 12:31
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...фактически являясь некой "зоной безопасности для России".

А то ей какая-то опасность грозит?
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29.03.2021 12:06 Відповісти
По-моєму їй більше загрожують її ж іхтамнєти, які потім повертаються і розводять у кацапів кримінал)))
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29.03.2021 12:12 Відповісти
ухай бояру, навіщо тобі щось знати
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29.03.2021 14:05 Відповісти
ой я вас прошу ну какой абхазский или Молдавский.. разные вещи... в Грузии Абхазии стояли военные базы СССР ставшие сразу Россией в ПМР также само.. на Донбассе базы были НЕТ а вот в Крыму были и путин сделал кульбит не Абхазия ни ПМР ни даже Нагорный Карабах ему захотелось шо то особенное умыкнул целую автономию область... а вот в Донецкой луганской отстойнике захотелось совместить крымское абхазское молдавское нагорно карабахский а вышло все как то по ху..ловски....
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29.03.2021 12:48 Відповісти
Для вождей орков чем больше криминал в Мордоре - тем им и их прислуге сытнее и наваристее живется.
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29.03.2021 12:50 Відповісти
Бояришнік і стєкломой.
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29.03.2021 13:56 Відповісти
та ти шо. Не может быть.
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
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29.03.2021 12:08 Відповісти
100% !!! впечатление, что 73% идиотов с 14 по 19 жила на Марсе.
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29.03.2021 12:18 Відповісти
Путин рассматривает Донбасс чисто как инструмент ослабления Украины, - Гармаш - Цензор.НЕТ 7951
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29.03.2021 12:08 Відповісти
Ні, це буде дуже легка смерть.
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29.03.2021 13:47 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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29.03.2021 12:10 Відповісти
а пакт Ріббентропа-молотова підсунув Бандера, вони взагалі не про це домовлялись, підписали не читаючу, а тут така фігня
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29.03.2021 14:08 Відповісти
стандартная зебилья практика - озвучивние известных "патриотических" тезисов ни о чем, для замыливания очередного обсирона.
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29.03.2021 12:11 Відповісти
проще - это для создания видимости, что цирковые дегенераты что то понимают умеют и делают. "становитесь в очередь на вакцинацию...." ! дебилы, а где вакцина?
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29.03.2021 12:20 Відповісти
Ничего! Как сказала Шоколадная Жопа - "Ми, потім, в міжнародних судах території відсудим"...
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29.03.2021 12:25 Відповісти
Путин на Донбассе идет к реализации абхазского сценария, де-факто интеграция уже идет очень активно - об этом заявил член Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

А почему этот ЧЛЕН не заявил, что пока пуйло дойдет до реализации, ЗЕбильё уничтожит Украину так, что Абхазия Швейцарией покажется.
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29.03.2021 12:31 Відповісти
И что тут нового? Приднестровье, Абхазия, это всем было понятно изначально, и вам про это говорили еще два года назад. Вы зачем отвели войска, зачем отдали беркутов, Цемаха и прочих убийц? Прошло два года, что на выхлопе? Признайте что вы сборище идиотов, и валите нахер в свой цирк...
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29.03.2021 12:31 Відповісти
Маєте пропозиції, що і як треба робити???
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29.03.2021 13:21 Відповісти
Все просто, открываешь Конституцию и читаешь предназначение ВСУ. Или воинскую присягу, слышал про такую, или ты тоже из квартала 95? Или присягу Президента Украины, можешь текст нагуглить? И выполняешь по пунктам. Каждый просто должен выполнять свои обязанности, а за невыполнение нести ответственность. А если искать мир где то в заднем проходе у убийцы, менять военных преступников на таксистов. Иметь во время войны армию в 220000 чел., и 350000 ментов охраняющих двери в ОП. То это не страна, это цирк шапито.
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29.03.2021 13:57 Відповісти
Пізно вже в цирк, відповідальність нести необхідно.
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29.03.2021 13:48 Відповісти
Не мешайте Резникову мечтать о вложении 20млрдов для интеграции донбасса
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29.03.2021 12:32 Відповісти
Данилов обещал Крым и Донбасс вернуть взад.
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29.03.2021 12:33 Відповісти
https://www.facebook.com/sternenko?__cft__[0]=AZUz_sXh_rG-41paTx7JHedFlmIF3PDBNCgzvJJtF9SwYDKvGpCXr_K06Nw0U2OvgYM3Rge4wwB_j3pOVI_OtMmZQenN39msjGJvTIvtdR1yERfiDZ4KRiNGYka7eC3qq6TjvpyWtWFdS7vIc9bk0vhd4DmF0EjMLrIUcIJFODXzRw&__tn__=-UC%2CP-R Сергій Стерненко

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2978531342423195&id=100007990746919&anchor_composer=false# 15 хв ·

Просто подивіться на «докази» провини Роми Ратушного, які прокурор представляє у суді.

Нагадаємо, що Роману хочуть обмежити волю за участь у мирній акції на підставі ось цього.

Правова держава - топ.

Путін на Донбасі йде до реалізації абхазького сценарію, де-факто інтеграція вже відбувається дуже активно, - Гармаш - Цензор.НЕТ 1446
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29.03.2021 12:33 Відповісти
А суд буде "плакатися", що знову на нього тиснуть.
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29.03.2021 13:51 Відповісти
Напоминаю всем, что благодяря т.н. "зоне разведения" и "перестать стрелять", а фактически капитуляции Украины в 19м году стала возможна усиленная интеграция Донбаса в РФ. Зеля с Ермаком спокойно делают своё дело, тем временем вливая мочу про переговоры в уши украинцев, вот и вся история.
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29.03.2021 12:59 Відповісти
путин идет по сценарию ? А кто ж попутчик в Украине в ешелоне путина. это кто соглашательськой политикой помогает ему? не успел какой то володинский прищ (мордовский) предложить проект участия сепаратистов в выборах в Госдуму по федеральному округу, как в Киеве зеленая масть (5 колонна) завопила-двойное гражданство не запрещено Конвенцией. А гармаш - впереди Абхазия маячит1 Все тайное становится явным! непреложная истина Про абхазов рейх забыл а вы ребята заигрались и по крупному
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29.03.2021 13:00 Відповісти
Так , якщо Україна розірве абсолютно всі зв'язки з ОРДІЛО , не буде виплачувати туди будь кому гоши ,надавати безкоштовну електрику і опалення, пенсії, то для України ця зона теж стане буфером , такий собі плавний перехід від агресивного РФ , через одурманене Ордло в Україну. А так ми втрачаємо час і що ще важливіше ГРОШИ, які можемо вкладати в РОЗБУДОВУ України.
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29.03.2021 13:31 Відповісти
Вы почитайте телеграм-канал "Домой в Луганск". С 23 марта 2021. что выехать. что въехать. что прописаться - большая проблема. Ни к родителям, ни к детям. Если прописка в Украине или в Донецке - то вы уже иностранные граждане для ЛНР. Любви это к "власти" ЛНР не добавляет. А вы переживаете за интеграцию. Еще пару таких указов и переживать уже не надо..
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29.03.2021 13:38 Відповісти
Из телеграм-канала Домой в Луганск
В Вы подскажите как правильно! Проведать и помочь, а может и похоронить своих стареньких родителей! Навестить своё жильё ! Помогите найти людям выход как заехать в эту Швейцарию! Без прописки в этой чудной республике))
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29.03.2021 13:49 Відповісти
Без всякого злорадства, - тільки просити Путіна, і на колінах. Іншого шляху немає, особливо після "референдума" в 2014 році.
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29.03.2021 13:54 Відповісти
Кого ни спроси, что будет с Украиной?.. в один голос твердят: не надо войны... сдохнет путин и Крым и Донбасс своими ногами в Украину вернутся...
Не измениться ничего... в мордоре этих "путиных" 8 из 10, выберут очередного "********" который насмехаясь и дальше будет общаться со всем миром.

Украине своего "Сагайдачного" искать надо, которому будет абсолютно пофиг насколько мордор "атомизирован", и будет готов уничтожать орков 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!
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29.03.2021 14:00 Відповісти
Жаль, что Украина заняла пассивную позицию и реагирует на инициативы, в лучшем случае. Нет ни понимания, что делать с ними после деоккупации, нет стратегии даже сейчас. Особенно бесит, что их дети едут поступать в выши Украины вне конкурса. Что это за прерогативы такие для детей сепаров? Чем наши дети хуже?!
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29.03.2021 14:01 Відповісти
Достаточно посмотреть как живет Абхазия и Северная Осетия, чтобы перекреститься и сказать: Чур меня, чур!
Кто лекарь этим коллаборантам, что они сами к себе и нам звали войну в 2014? Уйлостан кроме войны, смерти, аллей ангелов и безнадеги еще ни разу в истории не принес ни на одну территорию!
Хорошо, что Одесса, Марик, Запорожье и Харьков вовремя опомнились и послали этот рюзьке "мир" куда подальше! Там сегодня нет алеей ангелов и комендатского часа!
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29.03.2021 14:07 Відповісти
а ***** они мэром путинского гандона выбрали --- это они так рюзький мир послали
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30.03.2021 06:57 Відповісти
Нужно "перевоспитывать" не российского президента,а весь "русский мир без границ" ,то есть,массовое сознание россиян.И чем жёстче и сплочённее будет делать это весь цивилизованный мир,тем реальнее будет эфект и значительное снижение международных конфликтов.Путин- уродливый продукт порождения массы россиян,продолжающих жить имперскими стандартами.Жёсткость и неотвратимость-вот единственное,что быстро и эфективно лечит.Так было и с фашистской Германией-вылечили жёсткостью и сплочённостью.
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29.03.2021 14:07 Відповісти
Зеленский ему помог, войну на донбассе превратил в замороженый конфликт!
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29.03.2021 14:07 Відповісти
А вы весьма проницательны. Всего лишь через семь лет догадались.
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29.03.2021 14:14 Відповісти
ДНРовским бомжам разграбившим автосалоны и маркеты только туда и дорога в "тюрьму народов" на паРашу.
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29.03.2021 14:55 Відповісти
зе все еще верит в мир в глазах *****. Его просили подождать с днр, пока там все закрепится. А молой бздит, что бы в будущем жить спокойно. По сему и не будет никаких резких движений делать. Он же не дурак и не лох))
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29.03.2021 16:17 Відповісти
СКАЖУ ТЕ ЩО ДУМАЮ - МИ ПОВЕРНЕМО ДОНЕЦЬК І ЛУГАНСЬК БІЛЬШЕ

ТЕРИТОРІЮ НІЖ ЛЮДЕЙ. І ТО ФАЙНО, КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ УКРАЇНА -
АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА І СИБІР НА ПМЖ
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29.03.2021 16:26 Відповісти
Хорошо,если бы это был абхазский сценарий. Пусть свинорусы забирают ту лугандонию себе на шею и идут нах до поры до времени. Грузия отнюдь не страдает и всё равно заберёт и Абхазию и Южную Осетию. Но у кремлядей нет в планах оставлять Украину в покое. Так что вряд ли так просто всё будет.
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29.03.2021 16:36 Відповісти
P.S Северную Осетию.
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29.03.2021 16:37 Відповісти
Поддерживаю Сергея Гармаша - один из немногих адекватных людей в ТКГ. Благодаря ему и Денису Казанскому, многие идиотские, анти-Украинские инициативы представителей террористических организаций днр/лнр и вражеского недогосударства рф(кацапстана) не поддерживаются и блокируются.
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29.03.2021 17:20 Відповісти
никак не рассматривает, сказали сунетесь будет миротворческая операция. у всех паспорта российские. Надо просить оон ввести миротворческую миссию
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30.03.2021 10:08 Відповісти
 
 