Путін на Донбасі йде до реалізації абхазького сценарію, де-факто інтеграція вже відбувається дуже активно, - Гармаш. ВIДЕО
Тактика Путіна - створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати державу, де він їх створює, і всі вони розташовані в прикордонних з Росією зонах, фактично є якоюсь "зоною безпеки для Росії".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.
"Я вважаю, що Росія йде до реалізації абхазького сценарію, єдина різниця, що вона не визнає офіційно ці республіки, як вона зробила з Абхазією і Південною Осетією. Де-факто інтеграція вже йде, дуже активно. Вся російська політика спрямована на ізоляцію, коли вони не відкривають КПВВ, не дають людям виїхати. Політика спрямована на розрив сімейних зв'язків, політика з витіснення патріотичних людей звідти. Там вже насаджують ці "документи" ОРДЛО. Зараз говорять про призов до армії строковиків, що лякатиме людей. Ніхто не захоче служити в незаконному збройному формуванні, якщо він збирається далі виїжджати в Україну і вести своє життя в цивілізованих рамках. Я допускаю, що ця політика й надалі реалізовуватиметься", — сказав він.
За словами Гармаша, це звична тактика президента РФ Володимира Путіна.
"Але, знову ж таки, Росія розглядає Донбас суто як інструмент послаблення України. Я нещодавно читав мемуари Олланда. Він пише, що це тактика Путіна — створювати законсервований конфлікт для того, щоб послаблювати держави, де він їх створює, і всі вони знаходяться в прикордонних з Росією зонах, фактично будучи такою собі "зоною безпеки для Росії". Спочатку і Мінські угоди укладалися в такій логіці для Росії. Вона це робитиме, поки там не зміниться влада - не просто президент, а система влади. Потрібно реалістично дивитися на речі", — сказав він.
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А то ей какая-то опасность грозит?
На третьи сутки Зоркий Глаз увидел что у сарая нет стены
А почему этот ЧЛЕН не заявил, что пока пуйло дойдет до реализации, ЗЕбильё уничтожит Украину так, что Абхазия Швейцарией покажется.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2978531342423195&id=100007990746919&anchor_composer=false# 15 хв ·
Просто подивіться на «докази» провини Роми Ратушного, які прокурор представляє у суді.
Нагадаємо, що Роману хочуть обмежити волю за участь у мирній акції на підставі ось цього.
Правова держава - топ.
В Вы подскажите как правильно! Проведать и помочь, а может и похоронить своих стареньких родителей! Навестить своё жильё ! Помогите найти людям выход как заехать в эту Швейцарию! Без прописки в этой чудной республике))
Не измениться ничего... в мордоре этих "путиных" 8 из 10, выберут очередного "********" который насмехаясь и дальше будет общаться со всем миром.
Украине своего "Сагайдачного" искать надо, которому будет абсолютно пофиг насколько мордор "атомизирован", и будет готов уничтожать орков 24 часа в сутки и 7 дней в неделю!
Кто лекарь этим коллаборантам, что они сами к себе и нам звали войну в 2014? Уйлостан кроме войны, смерти, аллей ангелов и безнадеги еще ни разу в истории не принес ни на одну территорию!
Хорошо, что Одесса, Марик, Запорожье и Харьков вовремя опомнились и послали этот рюзьке "мир" куда подальше! Там сегодня нет алеей ангелов и комендатского часа!
ТЕРИТОРІЮ НІЖ ЛЮДЕЙ. І ТО ФАЙНО, КОМУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ УКРАЇНА -
АНУЛЮВАННЯ ГРОМАДЯНСТВА І СИБІР НА ПМЖ