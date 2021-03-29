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Довідка про вакцинацію від COVID-19 не є підставою для перетину українського кордону, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

Якщо охочий перетнути кордон вакцинований від COVID-19 і має відповідну довідку, українські прикордонники все одно вимагатимуть ПЛР-тест.

Про це під час брифінгу розповів заступник директора департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Юрій Лисюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Постановою Кабміну це питання не визначено. Ми в разі наявності таких документів (про щеплення від коронавірусу, — ред.) на них не реагуємо. Ми реагуємо, коли в іноземця буде ПЛР-тест), тоді буде здійснено його пропуск", — поінформував Лисюк.

В Україні з 23 березня до 30 квітня діють оновлені правила перетину державного кордону та в’їзду з окупованих територій ОРЛДО та Криму, нагадали в ДПСУ.

Для в'їзду в Україну в іноземців обов'язково має бути негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прильоту. Українцям потрібен ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин, щоб не проходити самоізоляцію.

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"У громадян України є вибір. Вони можуть зробити тест за кордоном, і спокійно проїхати (до України, — ред.), та більше не відволікатись на встановлення додатку "Дій вдома", або потім робити тест в Україні, щоб знятись з самоізоляції та не сидіти 14 днів вдома. Якщо не було можливості це зробити за кордоном, на державному кордоні в пункті пропуску громадянин встановлює додаток "Дій вдома", і після перетину кордону він може або перебувати на самоізоляції 14 днів, або зробити ПЛР-тест", — пояснив Лисюк.

Особи, які в'їжджають з тимчасово окупованого Криму або ОРДЛО, теж підлягають обов'язковій самоізоляції. Прикордонники можуть перевірити, чи встановлений у них додаток для самоізоляції "Дій вдома".

Нагадаємо, за новими правилами також визначені категорії осіб, які звільняються від самоізоляції при перетині державного кордону України, і при в'їзді з окупованого Криму і ОРДЛО.

Від самоізоляції звільняються особи, які мають негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до прильоту.

Якщо немає підстав вважати, що людина була в контакті з хворим на коронавірус, то від самоізоляції також звільняються:

- українці до 12 років;

- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

- громадяни України, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

Особи, які в'їжджають з тимчасово окупованого Криму або ОРДЛО, теж підлягають обов'язковій самоізоляції. Звільняються від самоізоляції:

- особи, які не досягли 12 років;

- працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

- особи, які мають намір вступити до закладів освіти на підконтрольній уряду України території;

- один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників та інші супроводжуючі особи таких дітей.

Також самоізоляції не підлягають громадяни України, які готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.

Автор: 

вакцина (4419) Держприкордонслужба ДПСУ (6025) карантин (18172) подорож (92) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Короче , в Турции тепло и хорошо .
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29.03.2021 16:36 Відповісти
Коронабесие набирает обороты
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29.03.2021 16:41 Відповісти
Емм... За сьогодні вже четверта подібна новина, після яких в підсумку абсолютно незрозуміло, що конкретно дає вакцина. Вакцинувався, але все одно хворієш, носиш маски, робиш тести. Головне - фармацевти в золоті.
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29.03.2021 16:48 Відповісти
Їм пора на утилізацію, пора починати народну антитерористичну операцію проти медфашистів-сатаністів!
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29.03.2021 17:13 Відповісти
У цензора немає тями слідкувати за новинами ДПСУ. Він слідкує за новинами якогось невідомого видання.
https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/473597600435486
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30.03.2021 10:08 Відповісти
Допоки маски і антисептик від G-19 будуть продавати в Україні, ковід не зникне. Самий легкий заробіток грошей.
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30.03.2021 10:42 Відповісти
 
 