Довідка про вакцинацію від COVID-19 не є підставою для перетину українського кордону, - представник ДПСУ Лисюк. ВIДЕО

Якщо охочий перетнути кордон вакцинований від COVID-19 і має відповідну довідку, українські прикордонники все одно вимагатимуть ПЛР-тест.

Про це під час брифінгу розповів заступник директора департаменту - начальник управління організації прикордонного контролю Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Юрій Лисюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Постановою Кабміну це питання не визначено. Ми в разі наявності таких документів (про щеплення від коронавірусу, — ред.) на них не реагуємо. Ми реагуємо, коли в іноземця буде ПЛР-тест), тоді буде здійснено його пропуск", — поінформував Лисюк.

В Україні з 23 березня до 30 квітня діють оновлені правила перетину державного кордону та в’їзду з окупованих територій ОРЛДО та Криму, нагадали в ДПСУ.

Для в'їзду в Україну в іноземців обов'язково має бути негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до прильоту. Українцям потрібен ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин, щоб не проходити самоізоляцію.

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"У громадян України є вибір. Вони можуть зробити тест за кордоном, і спокійно проїхати (до України, — ред.), та більше не відволікатись на встановлення додатку "Дій вдома", або потім робити тест в Україні, щоб знятись з самоізоляції та не сидіти 14 днів вдома. Якщо не було можливості це зробити за кордоном, на державному кордоні в пункті пропуску громадянин встановлює додаток "Дій вдома", і після перетину кордону він може або перебувати на самоізоляції 14 днів, або зробити ПЛР-тест", — пояснив Лисюк.

Особи, які в'їжджають з тимчасово окупованого Криму або ОРДЛО, теж підлягають обов'язковій самоізоляції. Прикордонники можуть перевірити, чи встановлений у них додаток для самоізоляції "Дій вдома".

Нагадаємо, за новими правилами також визначені категорії осіб, які звільняються від самоізоляції при перетині державного кордону України, і при в'їзді з окупованого Криму і ОРДЛО.

Від самоізоляції звільняються особи, які мають негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до прильоту.

Якщо немає підстав вважати, що людина була в контакті з хворим на коронавірус, то від самоізоляції також звільняються:

- українці до 12 років;

- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

- громадяни України, які здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

Особи, які в'їжджають з тимчасово окупованого Криму або ОРДЛО, теж підлягають обов'язковій самоізоляції. Звільняються від самоізоляції:

- особи, які не досягли 12 років;

- працівники представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

- особи, які мають намір вступити до закладів освіти на підконтрольній уряду України території;

- один з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників та інші супроводжуючі особи таких дітей.

Також самоізоляції не підлягають громадяни України, які готові здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.