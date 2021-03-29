Російська пропагандистка Стриженова зламала руку під час ефіру про Голодомор в Україні: "За що ще ми повинні покаятися?". ВIДЕО

Відступаючи зі знімального майданчика після слів про те, що росіян нібито змушують "покаятися" за минуле, ведуча не помітила сходинку і впала посеред студії.

Інцидент стався в ефірі "Першого каналу" російського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Програма "Час покаже" була присвячена Голодомору. Ведуча перервала виступ одного з гостей шоу, оголосивши рекламний блок.

"Така політика. За що ще ми повинні покаятися - після реклами", - сказала Стриженова, відступаючи з майданчика спиною вперед, оступилася і впала на спину.

Співведучий Стриженової Руслан Осташко пояснив подію її емоційністю.

"У студії було дуже напружено. У цей момент Катерина оголосила про перерву на рекламу. Вона часто дуже близько до серця все сприймає, мабуть так сталося і цього разу. Вона задумалася, оступилася і впала. У результаті травма руки, перелом. Зараз вона в лікарні", - цитують його слова росЗМІ.

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