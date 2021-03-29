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Російська пропагандистка Стриженова зламала руку під час ефіру про Голодомор в Україні: "За що ще ми повинні покаятися?". ВIДЕО

Відступаючи зі знімального майданчика після слів про те, що росіян нібито змушують "покаятися" за минуле, ведуча не помітила сходинку і впала посеред студії.

Інцидент стався в ефірі "Першого каналу" російського телебачення, повідомляє Цензор.НЕТ.

Програма "Час покаже" була присвячена Голодомору. Ведуча перервала виступ одного з гостей шоу, оголосивши рекламний блок.

"Така політика. За що ще ми повинні покаятися - після реклами", - сказала Стриженова, відступаючи з майданчика спиною вперед, оступилася і впала на спину.

Співведучий Стриженової Руслан Осташко пояснив подію її емоційністю.

"У студії було дуже напружено. У цей момент Катерина оголосила про перерву на рекламу. Вона часто дуже близько до серця все сприймає, мабуть так сталося і цього разу. Вона задумалася, оступилася і впала. У результаті травма руки, перелом. Зараз вона в лікарні", - цитують його слова росЗМІ.

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Автор: 

пропаганда (2810) росія (65360) телебачення (1172)


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Топ коментарі
+108
Як мішок із лайном!
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29.03.2021 23:14
+95
это вам не холокост,
за отрицание Голодомора Боженька карает переломами конечностей
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29.03.2021 23:25
+76
Российская пропагандистка Стриженова сломала руку во время эфире об Украине - Цензор.НЕТ 2524
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29.03.2021 23:15
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Маленький, але все одно бальзам на душу
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30.03.2021 08:13 Відповісти
Были бы у этой особи мозги, могло бы быть и сотрясение. А так отделалась переломом.
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30.03.2021 08:19 Відповісти
каяться нужно на коленях и первый этап грешницей пройден.
так, глядишь, кацапы и вправду начнут верить в Бога..
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30.03.2021 08:24 Відповісти
Стриженова и тут профилонила - "не дожала" с воплощением русскоязычного фразеологизма "заламывать руки". Вот если бы одновременно обе руки сломала бы - тогда было бы в самый раз.
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30.03.2021 08:27 Відповісти
Лучше бы она открытый перелом обеих ног получила. Вот ты шикарная картинка получиласть в прямом эфире
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30.03.2021 08:47 Відповісти
"Российская пропагандистка Стриженова сломала руку......." - жаль что не шею.....
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30.03.2021 09:15 Відповісти
Російська пропагандистка Стриженова зламала руку під час ефіру про Україну - Цензор.НЕТ 7631
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30.03.2021 09:17 Відповісти
Бог -- не фраер, всё видит и шельму метит
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30.03.2021 09:24 Відповісти
Лучше бы копчик сломала.
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30.03.2021 09:24 Відповісти
карма злая ****)) Нехай Щастить!
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30.03.2021 09:41 Відповісти
потусторонняя сила подставила подножку
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30.03.2021 09:43 Відповісти
Та цеж вона вiд лютi.
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30.03.2021 09:47 Відповісти
Ахахаха. Докудахталась курица. Еще бы об@удка осташка сбросить с небоскреба головой вниз а следом пианино.
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30.03.2021 09:54 Відповісти
Для тех кто сомневался.
Есть Бог на свете. И он не фраер. Он все видит, всё знает и наказывает сволочей
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30.03.2021 10:05 Відповісти
Наступного разу її в очко трахнут в прямому ефірі.
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30.03.2021 10:05 Відповісти
Будь спокоен, заробитчане которые монтировали сцену оставили торчащий черенок лопаты, так что покаяние а потом раскаяние вероятно случилось.
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30.03.2021 12:55 Відповісти
Наступного разу її в очко трахнут в прямому ефірі.
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30.03.2021 10:06 Відповісти
Х-у-у-як!
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30.03.2021 10:07 Відповісти
Бог не теля баче з від теля!
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30.03.2021 10:09 Відповісти
... в следующий раз шею
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30.03.2021 10:15 Відповісти
Бог шельму метит.
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30.03.2021 10:23 Відповісти
На счастье!
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30.03.2021 10:42 Відповісти
Эпизод из серии "мгновенная карма".
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30.03.2021 11:20 Відповісти
Спасибо Карма.
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30.03.2021 11:33 Відповісти
почему только руку? почему не шею?
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30.03.2021 11:41 Відповісти
Рухнула, шо мешок с г-ом)
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30.03.2021 12:12 Відповісти
Надеюсь это падение мокшанская гнида запомнит на всю жизнь - смещение в позвоночнике доставит ей массу неприятных ощущений....Пусть задолбается лечиться, вонючка...
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30.03.2021 12:19 Відповісти
Як кажуть на козляндії, ПОДЄЛОМ!!!
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30.03.2021 12:32 Відповісти
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30.03.2021 12:41 Відповісти
Так этой российской шлюхе и надо!! Жаль , что шею себе не свернула!!
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30.03.2021 12:44 Відповісти
Совпадение? Не думаю )))
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30.03.2021 12:51 Відповісти
Бог не фраер!
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30.03.2021 13:22 Відповісти
Могла шию зламати. Це ще легко вона заплатила.
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30.03.2021 13:26 Відповісти
нажаль!
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30.03.2021 16:44 Відповісти
ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ МОСКОВИТИ/ КАЦАПИ ВІД ІНШИХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ?
Вони на погане кажуть гарно, а на смерть кажуть відпочинок, тому і кінець їх
держави закономірний. Хай відпочивають всі московити/ кацапи разом
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30.03.2021 16:03 Відповісти
Падёж сливных бачков!
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30.03.2021 16:42 Відповісти
не, то ящур у свинособак начался... А мож и впрямь, коронавирус скосил
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30.03.2021 20:38 Відповісти
нех":*уй шастать
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30.03.2021 18:19 Відповісти
КАРМА МГНОВЕННАЯ...
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30.03.2021 19:20 Відповісти
типо, как бокал из под шампусика, на счастье.
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30.03.2021 20:36 Відповісти
Требую на бис!
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30.03.2021 20:09 Відповісти
хоть и 100500 раз
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30.03.2021 20:33 Відповісти
Ответка прилетела
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30.03.2021 20:11 Відповісти
За что еще ты, черноротая, должна покаяться, но не после, а во время затянувшейся, минимум на пол года, "рекламы", - сама себе наворочила... Во как боже выводит нечисть на чистую воду.
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30.03.2021 20:24 Відповісти
Дурепа , что крейсер Варяг, погибает(бессмысленно) , но не здается...А ШО ДЕЛАТЬ - вата головного мозга. Она с дуру и половой орган (свой) может вдребезги.
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30.03.2021 20:31 Відповісти
чует мое сердце, шо еще одна тема будет о ней - такая вся в спице позвоночник... заслужила.
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30.03.2021 20:35 Відповісти
шо значит суесловие животворящее , так уделать хутинскую льоху поросну.
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30.03.2021 20:42 Відповісти
в больничке у языкатой Фэськы будет шанс еще и закоронавирусить.
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30.03.2021 20:49 Відповісти
а там и муйлуша подтянется , под ... одним словом , https://youtu.be/RMEG8ckaS3w Пётр Ильич Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» , вместо утренней зорьки по всем аленьим каналам...
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30.03.2021 20:54 Відповісти
SURE... эта клоунада будет на бис.
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30.03.2021 20:57 Відповісти
Смотрю эту передачу давно чтобы видеть насколько успешно продвигается дебилизация русни. Мы дома всей семьей ухахатывались с этой куклы. Вся ее роль состояла из одной фразы «об этом мы поговорим после рекламы».

Между прочим ее дочь живет в ненавистной русней Америке.
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30.03.2021 20:56 Відповісти
я первый раз эту передачу посмотрел урывком, в этой теме - с меня досить. Если бы по телевизору это крутили, то я бы его разбил в мотлох, чтобы дурного не показывали...
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30.03.2021 21:03 Відповісти
Надо знать своих врагов.

Там ошиваются как бы украинцы, откровенные украиноненавистники вроде Копытько, орангутанга Погребинского, Олийныка, а также якобы патриоты а на самом деле просто шлюхи на зарплате вроде Ковтуна, которым отведена роль мальчиков для битья.
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30.03.2021 21:21 Відповісти
Перелом со смещением и осколками, лепилы сшивали железяками и шурупами.
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30.03.2021 21:25 Відповісти
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