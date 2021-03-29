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Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я не вводитиме загальнонаціональний локдаун у разі збільшення захворюваності на COVID-19 до 24 тис. випадків на добу.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З цифрами 24 тис. і трохи більше ми проходимо без загальнонаціонального карантину, без жорсткого локдауна. Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми не будемо вводити жорсткі обмеження, поки система охорони здоров'я не наближатиметься до колапсу", - сказав Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+17
Головне зелохам сповістити...
Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6313
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30.03.2021 00:03
+9
Когда придет третья волна, "лучшие люди страны" уйдут в бункера до лучших времен. И вот тут главное - заварить выход. Ну, чтоб не заразить их ненароком......
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29.03.2021 23:45
+9
Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8773
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29.03.2021 23:58
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Когда придет третья волна, "лучшие люди страны" уйдут в бункера до лучших времен. И вот тут главное - заварить выход. Ну, чтоб не заразить их ненароком......
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29.03.2021 23:45 Відповісти
Головне зелохам сповістити...
Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6313
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30.03.2021 00:03 Відповісти
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30.03.2021 00:34 Відповісти
В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

Почему? Потому что евреи умные. (Наших евреев это не касается)

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Modena.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.

К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.

Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
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30.03.2021 00:48 Відповісти
Нет. Чтобы не вернулись
Без них есть шанс выжить стране!
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30.03.2021 01:27 Відповісти
"заварить выход"
Маловато будет.
Гестапо перекрыло все выходы, но Штирлиц вышел через вход
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30.03.2021 01:33 Відповісти
Та вы то обойдётесь ...а мы ?
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29.03.2021 23:45 Відповісти
Ты бы лучше о поступлении вакцины в Украину заботился а не о локдаунах...
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29.03.2021 23:46 Відповісти
Мы ответим Ильичу , нам и 30 по плечу
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29.03.2021 23:53 Відповісти
....в какую ты игру играешь Штирлиц!?)
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29.03.2021 23:55 Відповісти
https://censor.net/n3225304

https://censor.net/n3234633

Наперсточники.............
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30.03.2021 00:02 Відповісти
От удот...
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29.03.2021 23:56 Відповісти
Идиоты готовы уморить население в жалких потугах спасти рейтинг Нелоха.
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29.03.2021 23:57 Відповісти
Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8773
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29.03.2021 23:58 Відповісти
Ну шо...нас ждёт полный звиздец -зекретинам все пох,главное стричь бабло и ни за что не платить...
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30.03.2021 00:00 Відповісти
Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3783
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30.03.2021 00:03 Відповісти
"...................... Мы не будем вводить жесткие ограничения, пока система здравоохранения не будет приближаться к колапсу" Если Вы доведете ситуацию до коллапса, то поверьте, вам со Шмыгалем будет однофигственно, будет локдаун или нет. Терпение у людей не бесконечно.
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30.03.2021 00:06 Відповісти
До Квебека саме дійшло ...
Теж призупиняють щеплення АстраЗенекою тих, хто молодший 55.
А наш міністр "охорони здоров*я" (бухгалтер за фахом) + Трюдо (вчитель французької) і решта "борців-експертів" клялися-божилися, що вакцинка - абсолютно безпечна.
Я ні про совість, ні про професійність навіть не заїкаюся.
Не фахівці не мають жодного морального права розтуляти пельку щодо таких вузькоспеціалізованих речей. Але плещуть язиками.
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30.03.2021 00:06 Відповісти
Политики могут в любой момент свои ошибки навешать на других, у врачей же такой возможности нет
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30.03.2021 00:18 Відповісти
Ага. І ні за що не нести відповідальності. Ні за смерті людей, ні за соціальні та економічні проблеми.
Класно влаштувалися.
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30.03.2021 00:28 Відповісти
Тюдо - сноубордист «шкарпеточный» - Бугагага.... Я смеялся с вашего правительства после готовности принять «всех мигрантов» за которых Трамп решил «серьезно взяться» Кстати после отмены «закона о мигрантах трамплина» на южной границе самого республиканского штата случился коллапс- в спешном порядке Баден отправляет туда Гаррис)))) . Ибо прут мигранты очень сильно - бросают детей через заборитдитп ....
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30.03.2021 00:41 Відповісти
Та я в курсі. Там жахлива ситуація. Як таке можна було влаштувати ?
І персонаж при цьому заявляє, що він =nice guy=, =should be flattered=, що вони йдуть ...
Все за податки американців ... впускають, розселяють, утримують ...
Американці пишуть, що нелегалам тести не роблять ...
Мрак.
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30.03.2021 00:48 Відповісти
Именно персонаж.... Не буду углубляться. Все прекрасно понимают кто такая Гаррис и кортезка . Если ты рядом - то вкурсе...Это вполне очевидное следствие - после отмены « трамплиновских законов» На мой взгляд США это не Россия 17 года и там такие «революции» не прокатят....ТХ ополчится на « обезьян» и все это выльется в новые беспорядки.... МИГРАНТЫ Поперли именно после избрания деда. Он тупо ширма , самолет , шпаргалки «фотками» первых лиц государства.... Деменция ....а фактически Гаррис управляет страной.
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30.03.2021 14:55 Відповісти
Если вы не знаете, куда движетесь, то скорее всего вы прийдете не туда.(с)
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30.03.2021 00:06 Відповісти
а як на рухунок смертності в 500 сутки, коли в більшості нормальних країн вона вже менше сотні і знижується?
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30.03.2021 00:07 Відповісти
Как пример: Израиль вышел на нуль мерших за сутки от короны ...
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30.03.2021 00:48 Відповісти
К сожалению, это не так. За вчера 7 умерших.
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30.03.2021 10:18 Відповісти
Ляшок, а что ты скажешь на следствии ? Ведь бежать вам некуда, а за липо-демию отвечать придётся головой.
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30.03.2021 00:17 Відповісти
уже есть...
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30.03.2021 00:17 Відповісти
Слова.... (Ляшка)
И реальные дела (понятно - не Ляшка, - волонтеров) :

https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZUIaqR62iP9AQiH36L3Z5tOow2uveokttNTVORJ9mbVZ93kMapbH3WfVMpxp3iGvkwYW7MFgZhMaXJczCLEBakDaIKpZSmxSsBT3Jf79lFKl7mPMDBkWSXpYhf0cZktdEUG68ig8SnfCjWmnxaOw-Yu&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/LitvinovaLesya?__cft__[0]=AZUIaqR62iP9AQiH36L3Z5tOow2uveokttNTVORJ9mbVZ93kMapbH3WfVMpxp3iGvkwYW7MFgZhMaXJczCLEBakDaIKpZSmxSsBT3Jf79lFKl7mPMDBkWSXpYhf0cZktdEUG68ig8SnfCjWmnxaOw-Yu&__tn__=-]C%2CP-R Леся Литвинова Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7619Избранное · https://www.facebook.com/# 2 ч. ·

Скажите мне кто-нибудь, что хуже не будет. Пусть сегодняшний день будет пиком. Потому что как можно справиться дальше - я не понимаю.

За день мы раздали 46 аппаратов. В справках - трагедия на трагедии. Читаешь и понимаешь, что можешь только помочь комфортно умереть. Месяц назад я бы билась за каждого из них, что б оставить в больнице. Сегодня понимаю, что это бессмысленно.

Целая стопка записочек от врачей с просьбой дать СРАР для пациента, которому нет места в реанимации. СРАР сегодня закончились все. Включая сомнительные китайские. Завели на них отдельную очередь. Для самых тяжелых. Ближайшую поставку забронировала всю. Но это слезы.

Я перестала различать лица. И это самое страшное. Страшнее, чем то, что стала рычать на людей. Не от злости. От усталости.

Скажите кто-нибудь, что хуже не будет...

И, к сожалению, весь этот праздник беспредела требует денег. Вы очень нам помогаете. Не представляете как. Только с Нового Года мы потратили на аппаратуру 7 222 722 гривны. Вы потратили. За все время эпидемии - в разы больше.

Да. всех не спасем. И даже всем не облегчим уход. Но я не вижу что еще можно делать.

Отдельный привет Нацбанку за невозможность переводить деньги на карту. Только по реквизитам. Так, несомненно, удобнее. Чего уж там.

Реквизиты фонда:

Рахунок UA223206490000026007052620401
отримувач БО "БФ"СВОЇ"
Код ЄДРПОУ: 39293651
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30.03.2021 00:41 Відповісти
Далбайоб, невже ще хтось віре у цю х.уйню.
Зедовбойби, агов, вас знов наїбали.
Мовчете зезебоби?
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30.03.2021 00:58 Відповісти
Голодомор новый с поправкой на современность устроят зекретинв -все по кругу из за малороской мрази ,голосовавшей за зеублюдков
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30.03.2021 00:58 Відповісти
Всех ждёт природная вакцинация от преЗедента и его шавки Степанова.
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30.03.2021 01:02 Відповісти
Изобретататель тестов сказал что для диагностики они не годятся только для научных работ. Но буратины верят страшилкам ляшко. С чеого бы это? Просто они чуют то что их возбуждает и движутся в том направлении как амебы. А вот думать не так как думает начальство это их пугает.
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30.03.2021 05:27 Відповісти
Израиль перестал записывать в причину смерти ковид
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30.03.2021 06:05 Відповісти
Вже зараз 25000 нових випадків на день. Хворіють родинами, легкі та середні випадки не тестують, щоб не псувати статистику Стебанову. Де вакцина?!
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30.03.2021 07:12 Відповісти
Закрывать на локдаун уже просто будет некого..............
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30.03.2021 07:18 Відповісти
Как видно и без прививок
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30.03.2021 07:20 Відповісти
Ну конечно, если проценты заполненности коек фиктивные, а по факту уже все давно забито под завязку
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30.03.2021 07:56 Відповісти
Тобто Ляшко бере на себе відповідальність за сотні щоденних смертей?!
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30.03.2021 08:27 Відповісти
 
 