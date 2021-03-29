Навіть при цифрі 24 тис. хворих на COVID-19 за добу ми обійдемося без загальнонаціонального карантину, - Ляшко. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я не вводитиме загальнонаціональний локдаун у разі збільшення захворюваності на COVID-19 до 24 тис. випадків на добу.

Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"З цифрами 24 тис. і трохи більше ми проходимо без загальнонаціонального карантину, без жорсткого локдауна. Система охорони здоров'я зараз не така, як була в березні 2020 року. Ми не будемо вводити жорсткі обмеження, поки система охорони здоров'я не наближатиметься до колапсу", - сказав Ляшко.