"Окопна війна": Я не хочу, щоб війна прийшла в Кіровоградську область, тому зупиняю ворога в Донецькій, - воїн ЗСУ Сергій про своє перебування на фронті. ВIДЕО

Сьогодні ми розмовляли з воїном Збройних сил України Сергієм, який воює з 2014 року.

Він розповів читачам Цензор.НЕТ, чому досі перебуває в окопах і зі зброєю захищає нашу країну.

Ми познайомилися із Сергієм в селищі Піски Донецької області у 2017 році, коли він ще служив в 34-му батальйоні. Тоді в цьому районі було гаряче, постійно гатила ворожа артилерія, міномети. Наші не терпіли, давали відповідь, хоча приїжджали штабні генерали і суворо кивали пальчиками, наголошуючи, що в нас "перемир’я".

Сьогодні, ми знову зустрілися в окопах, які після дощів і снігу розмокли, земля осипається. Тому в хлопців роботи вистачає, але Сергій знайшов час, щоб поговорити.

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До війни він працював водієм, будівельником, коли його перші знайомі, які пішли воювати на фронт, почали приходити до дому в цинкових трунах, хлопець кинув усе і вирушив захищати свою країну.

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