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"Окопна війна": Я не хочу, щоб війна прийшла в Кіровоградську область, тому зупиняю ворога в Донецькій, - воїн ЗСУ Сергій про своє перебування на фронті. ВIДЕО

Сьогодні ми розмовляли з воїном Збройних сил України Сергієм, який воює з 2014 року.

Він розповів читачам Цензор.НЕТ, чому досі перебуває в окопах і зі зброєю захищає нашу країну.

Ми познайомилися із Сергієм в селищі Піски Донецької області у 2017 році, коли він ще служив в 34-му батальйоні. Тоді в цьому районі було гаряче, постійно гатила ворожа артилерія, міномети. Наші не терпіли, давали відповідь, хоча приїжджали штабні генерали і суворо кивали пальчиками, наголошуючи, що в нас "перемир’я".

Сьогодні, ми знову зустрілися в окопах, які після дощів і снігу розмокли, земля осипається. Тому в хлопців роботи вистачає, але Сергій знайшов час, щоб поговорити.

Також дивіться: "Окопна війна": На фронт нашим бійцям потрібні квадрокоптери, спорядження для снайперів, автомобілі і, звісно ж, - добре слово та домашні ласощі, - волонтерка Христина Феціца. ВIДЕО

До війни він працював водієм, будівельником, коли його перші знайомі, які пішли воювати на фронт, почали приходити до дому в цинкових трунах, хлопець кинув усе і вирушив захищати свою країну.

Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду про тих, хто не втомився боротися за всіх нас.

Автор: 

Донбас (22356) військовослужбовці (4770) Антитерористична операція (6637) операція Об’єднаних сил (6725) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+10
Ти ба який бандерівець!
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30.03.2021 09:01
+8
на войне главное выжить и убить всех врагов.
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30.03.2021 09:35
+3
Абсолютно так.
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30.03.2021 09:42
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Ти ба який бандерівець!
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30.03.2021 09:01 Відповісти
на войне главное выжить и убить всех врагов.
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30.03.2021 09:35 Відповісти
Абсолютно так.
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30.03.2021 09:42 Відповісти
ось кого теба в президенти!
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30.03.2021 13:41 Відповісти
Так в тылу стадо хочет, чтобы война прищла. От Харькова до Закарпатья, от Одессы до Сум... Вата выбирает промосковитскую срань в Раду и не только.
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30.03.2021 13:42 Відповісти
Бажаю цілим,здоровим,з Перемогою повернутись додому.І мурчика не забудь
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30.03.2021 20:47 Відповісти
Героям Слава!
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30.03.2021 22:19 Відповісти
 
 