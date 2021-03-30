"Окопна війна": Я не хочу, щоб війна прийшла в Кіровоградську область, тому зупиняю ворога в Донецькій, - воїн ЗСУ Сергій про своє перебування на фронті. ВIДЕО
Сьогодні ми розмовляли з воїном Збройних сил України Сергієм, який воює з 2014 року.
Він розповів читачам Цензор.НЕТ, чому досі перебуває в окопах і зі зброєю захищає нашу країну.
Ми познайомилися із Сергієм в селищі Піски Донецької області у 2017 році, коли він ще служив в 34-му батальйоні. Тоді в цьому районі було гаряче, постійно гатила ворожа артилерія, міномети. Наші не терпіли, давали відповідь, хоча приїжджали штабні генерали і суворо кивали пальчиками, наголошуючи, що в нас "перемир’я".
Сьогодні, ми знову зустрілися в окопах, які після дощів і снігу розмокли, земля осипається. Тому в хлопців роботи вистачає, але Сергій знайшов час, щоб поговорити.
До війни він працював водієм, будівельником, коли його перші знайомі, які пішли воювати на фронт, почали приходити до дому в цинкових трунах, хлопець кинув усе і вирушив захищати свою країну.
Дивіться рубрику "Окопна війна" на Цензор.НЕТ і дізнавайтеся правду про тих, хто не втомився боротися за всіх нас.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль