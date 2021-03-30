"Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак. ВIДЕО
Попри те, що офіційно війна між Росією і Україною не оголошена, ті українці, хто називає це "громадянською війною" на Донбасі, - і не українці зовсім.
Про це в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.
"Те, що не були ухвалені своєчасно ті рішення і не оголосили війну ... Нам, як військовим, закон дозволяє виконувати наші завдання в ООС. Я думаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - сказав воєначальник.
Генерал-полковник додав, що "співчуває" людям із паспортом громадянина України, які вважають, що на сході - "громадянська війна".
"Вони так і не зрозуміли, що Україна за 29 із гаком років змінилася, і вже не буде тією, якою була в 1991 році. І тим більше вона не буде тієї, якою була до 1991-го. <...> Я б їх, напевно, навіть не переконував ні в чому. Я їм співчуваю", - сказав Хомчак.
Головнокомандувач ЗСУ вважає, що серед керівництва ЗСУ немає завербованих Росією агентів.
"У верхівці? У збройних силах точно немає. Ну, хоча, може, якісь ... Ну, я впевнений, що немає у "верхівці" Збройних сил. За інші структури мені складно відповісти", - зазначив він.
Також Хомчак переконаний, що обов'язково потрібен закон про пособників країни-окупанта, який зараз готується в Раді.
Нагадаємо, влітку 2020-го Хомчак заявляв, що війська на Донбасі посилять "Джавелінами". У лютому 2021-го він говорив, що ЗСУ почали підготовку до дій під час наступу в міській місцевості.
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ему пох
Когда арестуют Мертветчука ?
і заглядає в "глаз" *****
https://www.youtube.com/watch?v=d6h-GE-F-Do
Странная логика.
Война, оос, или конфликт.
На государственном уровне войны нет, от этого Хомчаку и надо отталкиваться.
Он государственный человек, а не заигрывающий посторонний на почве патриотизма со всеми подряд.
Одно дело - на передке в окопе, как минимум, простатит с геморроем высиживать (если ещё и пулю не споймать) и совсем другое дело - благостно прогревать жопу в тёплом кресле уютного генштабовского кабинета, при этом хомячить, хомячить и хомячить эти самые зёрнышки (МинОбороновские и ГенШтабовские активы, желательно - высоколиквидные) в уютное гнёздышко для молоденькой курочки, снёсшей прыстаркуватому дженераль-Шантеклеру яичко. Ну не будет же молоденькая курочка, в самом-то деле, нюхать старческий пердёж Шантеклера за безвозмездно.
Так-то оно, конечно, можно и пофилософствовать для пущей важности, поизрекать витиеватые мудрёные сентенции.
https://youtu.be/Qx3fAheP358 В общем, Иловайск никому не нужен был и даром, но через него был кратчайший путь до этого самого приза.
БРАВО!!!
- это не украинцы, это - хохлы.
собирать на форуме такое количество сепаратистов, не каждому дано!!!
остается только один вопрос!
какую цель преследуете?
вы их потом в пачками в СБУ сдаёте или ради рейтинга своего сайта готовы на всё?!
Наче війна йде, а українські туристи насолоджуються відпочинком у Сочі.