"Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак. ВIДЕО

Попри те, що офіційно війна між Росією і Україною не оголошена, ті українці, хто називає це "громадянською війною" на Донбасі, - і не українці зовсім.

Про це в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил України Руслан Хомчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу.

"Те, що не були ухвалені своєчасно ті рішення і не оголосили війну ... Нам, як військовим, закон дозволяє виконувати наші завдання в ООС. Я думаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - сказав воєначальник.

Генерал-полковник додав, що "співчуває" людям із паспортом громадянина України, які вважають, що на сході - "громадянська війна".

"Вони так і не зрозуміли, що Україна за 29 із гаком років змінилася, і вже не буде тією, якою була в 1991 році. І тим більше вона не буде тієї, якою була до 1991-го. <...> Я б їх, напевно, навіть не переконував ні в чому. Я їм співчуваю", - сказав Хомчак.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що серед керівництва ЗСУ немає завербованих Росією агентів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра Рада заслухає доповідь Хомчака щодо ситуації на Донбасі, - Арахамія

"У верхівці? У збройних силах точно немає. Ну, хоча, може, якісь ... Ну, я впевнений, що немає у "верхівці" Збройних сил. За інші структури мені складно відповісти", - зазначив він.

Також Хомчак переконаний, що обов'язково потрібен закон про пособників країни-окупанта, який зараз готується в Раді.

Нагадаємо, влітку 2020-го Хомчак заявляв, що війська на Донбасі посилять "Джавелінами". У лютому 2021-го він говорив, що ЗСУ почали підготовку до дій під час наступу в міській місцевості.