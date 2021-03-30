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Найманці РФ в ОРДЛО дуже часто помирають від передозування наркотиків або алкоголю, - Хомчак. ВIДЕО

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Руслана Хомчака, найманці РФ на окупованих територіях регулярно вмирають від зловживання алкоголем і наркотиками.

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо інформацію, що постійно там гинуть люди від передозування. Бойовики", - сказав він.

Головнокомандувач підкреслив, що в українській армії рахують не тільки свої втрати, а й противника, оскільки військовим необхідно розуміти, з ким вони мають справу, і максимально знати все, що відбувається на окупованих територіях.

"Там дуже часто люди вмирають від передозування наркотиків, від алкоголю, від того, що під час вживання того чи іншого йдуть з життя, якісь розбірки у них ... Там багато чого іншого буває", - розповів Хомчак

Також читайте: "Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак

Він не назвав точний відсоток таких смертей порівняно з бойовими втратами, але зазначив, що мова про "достатню кількість".

Автор: 

наркотики (1451) смерть (6757) найманці рф (2060) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+11
Если бы не наркотики и алкоголь их убили бы солдаты НАТО!!!
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30.03.2021 10:31
+6
А наши доблестные сбушники еще и пресекают попытки наркотрафика в ордило... тьфу, наоборот туда нада все вещь доки наркотического характера направлять, а вырученные деньги в бюджет!
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30.03.2021 10:33
+3
Наемники РФ в ОРДЛО очень часто умирают от передозировки наркотиков или алкоголя, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8054
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30.03.2021 10:35
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Если бы не наркотики и алкоголь их убили бы солдаты НАТО!!!
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30.03.2021 10:31 Відповісти
А наши доблестные сбушники еще и пресекают попытки наркотрафика в ордило... тьфу, наоборот туда нада все вещь доки наркотического характера направлять, а вырученные деньги в бюджет!
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30.03.2021 10:33 Відповісти
Да хоть все сразу!
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30.03.2021 10:34 Відповісти
Наемники РФ в ОРДЛО очень часто умирают от передозировки наркотиков или алкоголя, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8054
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30.03.2021 10:35 Відповісти
Это каанешна хорошо, плохо что Хомчак к этому не имеет никакого отношения, в смысле к сокращению количества врагов, хотя по его обязанностям должен.
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30.03.2021 10:41 Відповісти
Как это очень часто, если недостаточно часто. Надо чаще.
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30.03.2021 10:50 Відповісти
ай да руслик, ай да знаток... или баран барана видит издалека...
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30.03.2021 10:51 Відповісти
це така стратегія від зехОми - дочекатися пока вся русня здохне від передозування!

шЫкарний план... герой Достоевського
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30.03.2021 10:51 Відповісти
Они же не могут позволить себе качественный кокс как Зе.
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30.03.2021 11:00 Відповісти
значит надо забросать их с беспилотников алкоглем и наркотиками
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30.03.2021 11:11 Відповісти
даёш боярку и стекломой жителям даунбаса !
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30.03.2021 11:28 Відповісти
Потрібно домовитися по цьому питанню з "Червоним Хрестом" і запустити цю "гуманітарку" автоколонами як "гумконвої" рашки
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30.03.2021 11:37 Відповісти
це воно з'ясувало ситуацію під Шумами? боюсь навіть запитувати, що воно там робило три дні...
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30.03.2021 11:22 Відповісти
А що там виясняти. Як казав персонаж фільму "Біле сонце пустелі" Саїд - "стріляли".
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30.03.2021 11:40 Відповісти
Ну вот и все. Згинуть наши вороженьки як роса на сонци. Осталось подождать ещё лет 7 и Донбасс наш.
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30.03.2021 11:31 Відповісти
Так пусть Ермак наладит туда поставки! Для Говнокамандующего ж наладил!!!
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30.03.2021 11:32 Відповісти
...Один гад съедает другую гадину - обоим туда и дорога!
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30.03.2021 11:43 Відповісти
вот это новость!
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30.03.2021 12:01 Відповісти
Краще б від передозування свинцю.Але й так нормально,навіть дешевше для нас.А що до пияцтва і наркоманії там,то це правда,глушать там страшно.А що їм залишаєтся робити?Особливо тим дебілам які не місцеві,з Краматорська мусори,і з інших регіонів?Виїхати страшно,все вже зрозуміли що їх розвели,роботи нема,житла часто теж,от і заливають за комір,і ширяются відчайдушно!
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30.03.2021 13:08 Відповісти
Это да, а старость их убьет наверняка.
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30.03.2021 13:25 Відповісти
недостаточно часто. им явно нужно помогать.
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30.03.2021 13:59 Відповісти
Это не "люди", это террористы-преступники и только так их надо называть, чтобы у них морды крывылыся.
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30.03.2021 17:01 Відповісти
часто, но недостаточно часто.
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31.03.2021 02:46 Відповісти
 
 