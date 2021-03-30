Найманці РФ в ОРДЛО дуже часто помирають від передозування наркотиків або алкоголю, - Хомчак. ВIДЕО

За інформацією головнокомандувача Збройних сил України, генерал-полковника Руслана Хомчака, найманці РФ на окупованих територіях регулярно вмирають від зловживання алкоголем і наркотиками.

Про це Хомчак заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми маємо інформацію, що постійно там гинуть люди від передозування. Бойовики", - сказав він.

Головнокомандувач підкреслив, що в українській армії рахують не тільки свої втрати, а й противника, оскільки військовим необхідно розуміти, з ким вони мають справу, і максимально знати все, що відбувається на окупованих територіях.

"Там дуже часто люди вмирають від передозування наркотиків, від алкоголю, від того, що під час вживання того чи іншого йдуть з життя, якісь розбірки у них ... Там багато чого іншого буває", - розповів Хомчак

Також читайте: "Гадаю, що той в Україні, хто зараз війну війною не називає, - він не українець", - Хомчак

Він не назвав точний відсоток таких смертей порівняно з бойовими втратами, але зазначив, що мова про "достатню кількість".