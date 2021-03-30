"Британський" штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, - Степанов. ВIДЕО
Українські лікарі навчилися боротися проти "британського" штаму COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Британський вірус більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною. Він укладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань. Наші лікарі навчилися боротися і проти цього штаму", - зазначив глава МОЗ.
Степанов додав, що "британський" штам коронавірусу сьогодні "фактично тероризує" Україна.
Раніше повідомлялося, що після одужання від коронавірусу багатьом українцям необхідна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
снимет видосик и опять проголосуют за
Ведь буквально 2 недели назад министр "здравоохранения" степанов утверждал (и не раз!) что "британского штампа ковид19 в Украине НЕТ"
Вірус весь час мутує і не залишається у звичному форматі. Зараз є британський штам, який вдвічі заразніший. Вражає людей 20-30 років без супутніх хвороб та зайвої ваги. На 3-5 добу вже розвивається дихальна недостатність і легені не можуть працювати самостійно. Те, що кількість молодих пацієнтів збільшилась, не означає, що старших поменшало. У сукупності реанімації переповнені і нових пацієнтів немає куди класти.
У нас немає системи контролю. Наприклад, яка б перевіряла скільки людей їде у транспорті. А у Німеччині стоїш на зупинці без маски, отримуєш 150 євро штрафу. У нас навіть 150 гривень не призначають", - розповів інфекціоніст Ігор Столяр.
https://gazeta.ua/articles/health/_za-tizhden-pochnetsya-apokalipsis-u-likarnyah-infekcionist/1022900
Стёпа, - весна придет будем сажать на кол=)
"Пока власти не говорят, какие преимущества будут давать "паспорта вакцинации" в Украине. Но из лагеря "слуг народа" уже звучат предложения ограничивать в правах украинцев, которые отказываются от ковид-прививок.
Так, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин на днях предложил увольнять медиков, которые отказались от ковид-вакцинации.
В комментариях ему возразили, что врачей в стране и так не хватает. А власть, вместо того, чтобы завозить в страну качественные вакцины, предлагает репрессии против тех, кто не хочет прививаться сомнительными препаратами.
Но Гурин продолжил гнуть свою линию. Вчера он написал, что украинцев, которые не захотят прививаться без медицинских причин, нужно ограничить в правах. Например, запретить посещать кафе и рестораны, вузы, театры, спортивные мероприятия и места, где есть скопление людей."
Зайка какой Дмитрий Гурин.
Еще молодой, а уже законченный нацист.
https://ibigdan.livejournal.com/26486680.html Во всем Израиле за сутки 541 случай короны
Это после пика в 11 тысяч в сутки в январе.
В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.
Почему? Потому что евреи умные.
И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.
А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Moderna.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.
А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.
К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.
Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
©️Aleksej Furer
(с)
Биньямин Нетаньяху родился в семье профессора истории и личного секретаряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеэва Жаботинского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD Бенциона Нетаньяху (Милейковского), сына выходцев изhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии , и Цили Нетаньяху (Сегаль). Биньямин - их второй сын. Его старший брат, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD Йонатан (Йони) Нетаньяху , национальный герой Израиля, погиб в ходе операции по освобождению израильских заложников в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%C2%BB Энтеббе . Младший брат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA д-р https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%98%D0%B4%D0%BE Идо Нетаньяху - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F врач-радиолог и писатель. Дедом Биньямина был российский раввин, проповедник сионизма, Нетан (Нетаньяху) Милейковский.
В конце 1950-х и в 1960-е годы его семья попеременно проживала в Израиле и вhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , где преподавал Бенцион Нетаньяхуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-ynetnews.com-4 [4] . Там же Биньямин окончил среднюю школу, где[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 уточнить ] его звали «Биби»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-3 [3] .
После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Армии обороны Израиля . Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C Сайерет Маткаль . Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0_(1968) рейде на аэропорт Бейрута , и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5 сражении при Караме . 13 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1969 года , во время операции https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81-4&action=edit&redlink=1 Булмус-4 , едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаряжением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную лодку, но был спасен.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F01-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-toi121025-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-israelhayom181120-7 [7] В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%C2%BB самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 года , был ранен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки Хальсыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F02-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-toi200328-9 [9] .
Закончив службу в 1972 году в звании капитана, он вернулся в США для получения высшего образования. В 1975 году Нетаньяху получил степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра в области архитектуры в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Массачусетском технологическом институте (MIT) , в 1977 году - степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 магистра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 менеджмента в https://ru.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 MIT Sloan школе менеджмента , а затем изучалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политологию в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардском университете и в MIT. Во время учёбы Нетаньяху работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 Бостонской консалтинговой группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-bio-10 [10] .
После начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F войны Судного дня (1973) Нетаньяху прервал учёбу и принял участие в боевых действиях в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Суэцкого канала и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B Голанских высотах ...Дальше копипастить нет смысла -- и так всё понятно, ящитаю.
Через 4 месяца (ладно путь 6), закончится действие вакцины.... и новая волна?! или новая вакцинация по "27 плюс деньги вперёд" (выторговать меньше у того кто знает, что ты заплатишь больше, будет не просто)?! И так каждый год!
Тут (точнее -- там) многие факторы могут сыграть. Не исключено и веское местных учёных...
Но Израиль эти будущие полгода будет жить, а Украине предстоят мучения неизвестной продолжительности.
имхо. И дай бог, чтобы я ошибался.
Та не може такого бути!
І звідки це раптом взявся на Фраківщині "британський" штам чи нізввдки?
Фактично тероризують Україну зелена плісінь, яка обслуговує Беню, Ахметова, Фірташа, Пінчука, а холуї типу Гідратна і Степанова розповідають громадянам України про свої хероїчні здобутки в економіці, охороні здоров'я і т.п.
Несмотря на то, что в городе до 9 апреля запрещено проводить религиозные мероприятия, если не соблюдена дистанция (1 человек на 10 кв.м.), в Успенском соборе Лавры собрались прихожане. Помимо церковного праздника, помолились "о больных коронавирусом и врачах, борющихся за их здоровье, а также о прекращении эпидемии".
За эти же сутки в Украине сделали всего 1 585 прививок (для сравнения: в Италии - чуть меньше 400 тыс). При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.
Сейчас в Украине именно такая власть, которую заслуживает народ.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1011885755882417&set=a.101398983597770 Helgi Sharp
биомусор бы самоутилизировался
та чого там, давай вже по всім популістським штампам, які використовують політики:
- "британський" штам коронавірусу призводить до тотального зубожіння;
- "британський" штам коронавірусу влаштував коронавірусний геноцид;
- "британський" штам коронавірусу є підтвердженням зовнішнього управління й т.інш.
*****, патякають аби в роті не заванялося, без змісту, без сенсу, без розуміння того що верзуть.
(с) зелёное
А эта ЗЕвласть - это нечто особенное по наглости, тупости и полному отсутствию инстинкта самосохранения.
"Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, пишет https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/corona-sollen-juengere-frauen-weiter-mit-astrazeneca-geimpft-werden-a-b2e29b4b-c40b-4537-8b77-0064546b14a1 Spiegel .
В 19 случаях также была зарегистрирована тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов), девять человек умерли.
Специалисты зафиксировали тромбозы синусов твердой мозговой оболочки у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин от 20 до 63 лет.
30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/30/n_15800054.shtml AstraZeneca переименовали в Vaxzevria .
Переименование произошло на фоне сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей. В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата - у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии."
Може яку нову антитерористичну операцію запровадити - папєрєдня ж була успішною...
Он на батьківщтині Нашої Епідемії у Чернівцях навіть за не надто масової акції знебайдужіоих самопідприємців, та епідемія змушена була послабити свій злочинний карантин.
На этот раз бедствие постигло 40-летнюю женщину-врача.
Через неделю после первой прививки от нее ушел муж к 20-летней невакцинированной медсестре.
Які є ще казки - про французський штам, сенегальский, монгольский, австралійський?,
зробимо все для ще більшого збагачення фармкомпаній, виробників масок та засобів
безпеки.
Короновірус чекає доля вірусу СНІДу - вродє всі знають і бояться, а що це таке
доказати ніхто не взмозі, одні тільки писульки від ВОЗ і ООН і паспорта
вакцинації на кожну людину, забув - ЩЕ ВИГАДАНІ НА ВЕСЬ СВІТ ПАНДЕМІЇ
вже 30 років