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"Британський" штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, - Степанов. ВIДЕО

Українські лікарі навчилися боротися проти "британського" штаму COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Британський вірус більш заразний, більш "молодий", з високим відсотком ускладнень і важкою клінічною картиною. Він укладає в реанімацію навіть молодих людей без супутніх захворювань. Наші лікарі навчилися боротися і проти цього штаму", - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що "британський" штам коронавірусу сьогодні "фактично тероризує" Україна.

Раніше повідомлялося, що після одужання від коронавірусу багатьом українцям необхідна реабілітація, адже випадки "постковідного синдрому" почастішали. Тепер фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зібрано понад 100 голосів за відставку Степанова. Його перебування на посаді - злочин проти українського народу, - Рудик

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
Бреше Степанов. Україну сьогодні тероризує некомпетентна злодійська влада зелених бариґ. Підтверджено пальто самого Степанова.
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30.03.2021 11:05
+27
Брехня, Україну тероризує Стєпанов.
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30.03.2021 11:03
+21
И какие ваши действия, мычание с экранов?
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30.03.2021 11:02
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Міністр інформації степанов.
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30.03.2021 11:02 Відповісти
Министр печальной информации...
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30.03.2021 11:05 Відповісти
Супрун вже б давно домовилась за поставку вакцини. Цей тільки куртки купляє...
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30.03.2021 11:09 Відповісти
ну так ему же наср"ть на местное население
снимет видосик и опять проголосуют за
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30.03.2021 11:41 Відповісти
Супрун ні з ким, ні про не які вакцини не домовлялася б. Це не діло Супрун домовлятися про вакцини. Супрун створила чіткий прозорий механізм закупки ліків і вакцин в Україну. На чолі цього прозорого механізму стояло підприємство Державні медичні закупівлі. Але Степанову не сподобалось що міліардні суми на закупку проходять мимо його морди. В результаті цього маємо те що маємо. Україна позбавлена якісних сертифікрваних вакцин, а Степанов купляє курточку за 620000 баксів
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30.03.2021 12:03 Відповісти
врЁтЬ министр "информации" степанов.. ))
Ведь буквально 2 недели назад министр "здравоохранения" степанов утверждал (и не раз!) что "британского штампа ковид19 в Украине НЕТ"
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30.03.2021 11:56 Відповісти
Дві неділі тому на слуху у наріду був Буковель, а значить і "велічайший", як розповсюджувач зарази, а зараз вже підзабулось, можна "правду-мататку рубить", констатувати.
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30.03.2021 12:18 Відповісти
И какие ваши действия, мычание с экранов?
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30.03.2021 11:02 Відповісти
как какие?! он же уже столько много сделал для украинцев. языком с экрана.
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30.03.2021 11:28 Відповісти
настало время переукладывать асфальт
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30.03.2021 12:54 Відповісти
Брехня, Україну тероризує Стєпанов.
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30.03.2021 11:03 Відповісти
Бреше Степанов. Україну сьогодні тероризує некомпетентна злодійська влада зелених бариґ. Підтверджено пальто самого Степанова.
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30.03.2021 11:05 Відповісти
"Кількість хворих зі статистики треба множити на два. За тиждень-два почнеться апокаліпсис у лікарнях. Реанімаціїї не можна розширити, а важко хворих не можна класти в коридорах. Їм потрібне відділення інтенсивної терапії. Українці бояться лікарень, тому сидять до останнього вдома. Звертаються, коли вже не можуть дихати. Тоді їм треба до реанімації. Тому така висока смертність і карантин знову продовжать. Ситуація не йде на спад. Хоча вона й краща, ніж у Франції. Там лікарні переповнені по всій країні. У нас тільки у великих містах
Вірус весь час мутує і не залишається у звичному форматі. Зараз є британський штам, який вдвічі заразніший. Вражає людей 20-30 років без супутніх хвороб та зайвої ваги. На 3-5 добу вже розвивається дихальна недостатність і легені не можуть працювати самостійно. Те, що кількість молодих пацієнтів збільшилась, не означає, що старших поменшало. У сукупності реанімації переповнені і нових пацієнтів немає куди класти.
У нас немає системи контролю. Наприклад, яка б перевіряла скільки людей їде у транспорті. А у Німеччині стоїш на зупинці без маски, отримуєш 150 євро штрафу. У нас навіть 150 гривень не призначають", - розповів інфекціоніст Ігор Столяр.
https://gazeta.ua/articles/health/_za-tizhden-pochnetsya-apokalipsis-u-likarnyah-infekcionist/1022900
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30.03.2021 12:06 Відповісти
Патаму шта чемпіони.
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30.03.2021 12:46 Відповісти
Налякали людей, полегшало?
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30.03.2021 18:38 Відповісти
Ага, їх налякаєш. Вийдіть на вулицю - суцільний пох@їзм
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30.03.2021 23:33 Відповісти
А Ви думаєте я на вулицю не виходжу? Я просто не можу зрозуміти навіщо писати такі страшилки. Розумні люди носять маски, бережуться, при першій можливості провакцинуються, а дурням ці страшилки не допоможуть. Потрібно берегти нервову систему, а паніка ще нікому не допомогла. Я розумію, людина тупо заробляє гроші своїми коментарями, але треба ж і міру знати.
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31.03.2021 09:32 Відповісти
Зе!ленский штамм. Убийственная зараза
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30.03.2021 18:51 Відповісти
Зеленая плесень террорезирует Украину.
Стёпа, - весна придет будем сажать на кол=)
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30.03.2021 11:05 Відповісти
Навряд ли. Они уже такоооооого... уже стоооооолько намутили, а вокруг всё тишь да гладь
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30.03.2021 18:53 Відповісти
зєбидло і тєрорєзіруєт, і обворовиваєт.
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30.03.2021 11:07 Відповісти
угу. в декабре неожиданно пришла зима
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30.03.2021 11:07 Відповісти
https://ua24ua.net/zelenskiy-i-kovid-ausvays-kak-v-mire-zapuskayut-vaktsino-pasporta-i-pochemu-dlya-ukraini-eto-plohaya-ideya/ Зеленский и ковид-аусвайс. Как в мире запускают вакцино-паспорта и почему для Украины это плохая и глупая идея. Почему в Украине не сработает идея ковид-аусвайса
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30.03.2021 11:09 Відповісти
Это ротшильдовский проект. Семейка беспредельщиков.
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30.03.2021 11:10 Відповісти
Вот это особенно понравилось:
"Пока власти не говорят, какие преимущества будут давать "паспорта вакцинации" в Украине. Но из лагеря "слуг народа" уже звучат предложения ограничивать в правах украинцев, которые отказываются от ковид-прививок.
Так, нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин на днях предложил увольнять медиков, которые отказались от ковид-вакцинации.
В комментариях ему возразили, что врачей в стране и так не хватает. А власть, вместо того, чтобы завозить в страну качественные вакцины, предлагает репрессии против тех, кто не хочет прививаться сомнительными препаратами.
Но Гурин продолжил гнуть свою линию. Вчера он написал, что украинцев, которые не захотят прививаться без медицинских причин, нужно ограничить в правах. Например, запретить посещать кафе и рестораны, вузы, театры, спортивные мероприятия и места, где есть скопление людей."

Зайка какой Дмитрий Гурин.
Еще молодой, а уже законченный нацист.
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30.03.2021 16:06 Відповісти
Украину терроризирует банда ахметовских холуёв.
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30.03.2021 11:09 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26486963.html Життя як телешоу

"Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 9600
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30.03.2021 11:11 Відповісти
То есть не этот выродок с куртками по 600к грн терроризирует, а вирус! О как! Но зебизяны схавают!
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30.03.2021 11:16 Відповісти
Украину 2-й год терроризирует ЗЕ-власть (и Степанов в том числе), которая умудрилась за это время только ломать и вредить, не сделав абсолютно ничего полезного.
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30.03.2021 11:16 Відповісти
Україні потрібна інша вакцина - Антизебіл і розпиляти її треба з літаків.
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30.03.2021 11:17 Відповісти
Досить брехати, мародерський троль! Не існує ніяких зебілів! У Пєці і у Зєлі рейтинг - НУЛЬ!
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30.03.2021 11:27 Відповісти
100%-ная наша.
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30.03.2021 11:31 Відповісти
Ванька, может галоперидолу, может таки попустит?
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30.03.2021 11:44 Відповісти
Там врожденное слабоумие
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30.03.2021 11:51 Відповісти
дурко, ты утверждаешь что у твоей йульки рейтинг МИНУС 20?)) браво!))
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30.03.2021 11:58 Відповісти
Пока -- судя по результатам выборов в нескольких областях -- такую вакцину для мудрого народа еще не изобрели. Или антитела за 2 года "зеленой жизни" не сформировались
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30.03.2021 11:28 Відповісти
добавлять в водопровод
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30.03.2021 18:56 Відповісти
а ещё более молодой, ещё более агрессивный с ещё большими оттенками серого течения болезни, а именно "фильтрующийся голубой британский вислоухий штамм ковируса" уже ползёт на киевский берег, точит свой "кинжаль" )
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30.03.2021 11:18 Відповісти
А где-то есть евреи, которые что-то могут...
https://ibigdan.livejournal.com/26486680.html Во всем Израиле за сутки 541 случай короны

Это после пика в 11 тысяч в сутки в январе.

"Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 4903

В ближайшие дни есть шанс, что Израиль станет первой страной в мире, которая победила корону благодаря быстрой вакцинации.

Почему? Потому что евреи умные.

И тут вопрос не в деньгах, а в уме, в решительности и в способности отбросить политические интриги.
А именно. В прошлом июне 2020го, сразу после самого первого карантина, Израиль понял куда ветер дует и выделил 300 млн. долларов на подготовку к зимней эпидемии, койкоместа, кислород, врачи, новые отделения и тд, которую не сложно было предугадать.

А теперь второй факт.
Вместо того, чтобы сейчас "балдеть" - что "мы победили корону!, у нас всего 200 случаев в день на всю страну!", - Израиль выделил сегодня 1 млрд! долларов на... закупку будущих разработок вакцин при новых мутациях вируса, которые будут сильнее Pfizer и Moderna.
То есть, вдумайтесь, - их (таких мутаций) ещё нет, но вакцины, которых тоже ещё нет!, уже куплены.

А теперь факт третий.
Когда Pfizer ещё только разрабатывал вакцину, и уже было понятно, что вакцина будет, то Pfizer объявил аукцион между странами - кто первый сможет купить вакцину, когда она поступит в продажу.
Стоимость одной бутылочки, если я не ошибаюсь, на том этапе была где-то то-ли 15 долларов, то-ли евро.
И страны начали торговаться и делать ставки.
Кто-то 15,5, кто-то 16, кто-то 17...
Израиль подумал и влупил... 27 плюс деньги вперёд.
Благодаря чему получил вакцины первыми в мире.
Вакцинация для людей бесплатна.

К чему это всё я рассказываю?
Что когда все потом разводят руками и восклицают "Ну, кто ж знал!", Израиль отвечает "Я знал".
Просто надо думать не про сегодня, а на шаг вперёд, - про завтра.

Деньги это важно. Но важнее иметь волю и способность их направить на благо своих людей.
©️Aleksej Furer
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30.03.2021 11:19 Відповісти
Вопрос, чем наши евреи отличаются от ихних, почему наши такие тупые?
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30.03.2021 11:25 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD "Элементарно, Ватсон!"
(с)

Биньямин Нетаньяху родился в семье профессора истории и личного секретаряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Зеэва Жаботинского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD Бенциона Нетаньяху (Милейковского), сына выходцев изhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии , и Цили Нетаньяху (Сегаль). Биньямин - их второй сын. Его старший брат, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%99%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD Йонатан (Йони) Нетаньяху , национальный герой Израиля, погиб в ходе операции по освобождению израильских заложников в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B1%D0%B5%C2%BB Энтеббе . Младший брат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA д-р https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%98%D0%B4%D0%BE Идо Нетаньяху - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F врач-радиолог и писатель. Дедом Биньямина был российский раввин, проповедник сионизма, Нетан (Нетаньяху) Милейковский.
В конце 1950-х и в 1960-е годы его семья попеременно проживала в Израиле и вhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , где преподавал Бенцион Нетаньяхуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-ynetnews.com-4 [4] . Там же Биньямин окончил среднюю школу, где[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 уточнить ] его звали «Биби»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80-3 [3] .
После окончания учёбы в 1967 году Нетаньяху вернулся в Израиль для прохождения срочной службы в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F Армии обороны Израиля . Служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C Сайерет Маткаль . Участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B0_(1968) рейде на аэропорт Бейрута , и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5 сражении при Караме . 13 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1969 года , во время операции https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BC%D1%83%D1%81-4&action=edit&redlink=1 Булмус-4 , едва не утонул из-за тяжести его рюкзака с военным снаряжением, после того как он и другие бойцы были сброшены в воду в результате атаки на головную лодку, но был спасен.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F01-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-toi121025-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-israelhayom181120-7 [7] В ходе операции по освобождению захваченного палестинскими террористами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%C2%BB самолёта авиакомпании «Сабена» 9 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1972 года , был ранен https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C пулей другого бойца в ходе обезвреживания террористки Хальсыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F02-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-toi200328-9 [9] .
Закончив службу в 1972 году в звании капитана, он вернулся в США для получения высшего образования. В 1975 году Нетаньяху получил степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80 бакалавра в области архитектуры в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82 Массачусетском технологическом институте (MIT) , в 1977 году - степень https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80 магистра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 менеджмента в https://ru.wikipedia.org/wiki/MIT_Sloan_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 MIT Sloan школе менеджмента , а затем изучалhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 политологию в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Гарвардском университете и в MIT. Во время учёбы Нетаньяху работал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 Бостонской консалтинговой группе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%85%D1%83,_%D0%91%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD#cite_note-bio-10 [10] .
После начала https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BD%D1%8F войны Судного дня (1973) Нетаньяху прервал учёбу и принял участие в боевых действиях в районе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB Суэцкого канала и на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B Голанских высотах ...Дальше копипастить нет смысла -- и так всё понятно, ящитаю.
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30.03.2021 11:41 Відповісти
Только вот возникает вопрос: а дальше что?
Через 4 месяца (ладно путь 6), закончится действие вакцины.... и новая волна?! или новая вакцинация по "27 плюс деньги вперёд" (выторговать меньше у того кто знает, что ты заплатишь больше, будет не просто)?! И так каждый год!
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30.03.2021 11:27 Відповісти
Будем посмотреть.
Тут (точнее -- там) многие факторы могут сыграть. Не исключено и веское местных учёных...
Но Израиль эти будущие полгода будет жить, а Украине предстоят мучения неизвестной продолжительности.
имхо. И дай бог, чтобы я ошибался.
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30.03.2021 11:34 Відповісти
...веское слово местных...
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30.03.2021 11:35 Відповісти
Лучше бы научились бороться против Степанова
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30.03.2021 11:19 Відповісти
Степанов добавил, что "британский" штамм коронавируса сегодня "фактически терроризирует" Украину. Источник: https://censor.net/ru/n3256408
Та не може такого бути!
І звідки це раптом взявся на Фраківщині "британський" штам чи нізввдки?
Фактично тероризують Україну зелена плісінь, яка обслуговує Беню, Ахметова, Фірташа, Пінчука, а холуї типу Гідратна і Степанова розповідають громадянам України про свої хероїчні здобутки в економіці, охороні здоров'я і т.п.
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30.03.2021 11:20 Відповісти
кстати, как там прошлогодняя бригада врачей, так удачно обучавшая итальянских коллег в борьбе с тамошней напастью? хотелось бы услышать рассказку степашкина о их остальных приключениях за последний год и о том, как их тогдашний опыт распространился по всех больницах страны.
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30.03.2021 11:21 Відповісти
А так это "британский штамм" терроризирует Украину?! А я уж было думал, что это страну терроризирует команда жопоруков, ту тогда нормуль, продолжаем!
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30.03.2021 11:21 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26486680.html Киево-Печерская Лавра в это воскресенье: тысячи прихожан без масок и не соблюдая дистанцию помолились о «больных коронавирусом и врачах».

Несмотря на то, что в городе до 9 апреля запрещено проводить религиозные мероприятия, если не соблюдена дистанция (1 человек на 10 кв.м.), в Успенском соборе Лавры собрались прихожане. Помимо церковного праздника, помолились "о больных коронавирусом и врачах, борющихся за их здоровье, а также о прекращении эпидемии".

За эти же сутки в Украине сделали всего 1 585 прививок (для сравнения: в Италии - чуть меньше 400 тыс). При этом сразу в четырех областях не привили ни одного человека.

Сейчас в Украине именно такая власть, которую заслуживает народ.
"Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1176
https://www.facebook.com/photo?fbid=1011885755882417&set=a.101398983597770 Helgi Sharp
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30.03.2021 11:21 Відповісти
Понимаю, что укрпатриоты мгновенно сорвутся с цепи в порыве патриотизма. ВСЕ участники богослужения в этом (фото выше) случае -- полные ИДИОТЫ. Независимо от национальности, политических предпочтений, веры, морали, трудолюбия, доброты и т. п.
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30.03.2021 13:03 Відповісти
У меня нет причин не поддержать Вас. +100500!!!
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30.03.2021 14:00 Відповісти
хорошо бы запустить в этот гадюшник чумных блох,
биомусор бы самоутилизировался
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31.03.2021 08:31 Відповісти
То все бла-бла, а от чому Степанов закупив вакцину вдесятеро дорожче, ніж інші країни - це цікаво. І навіщо там була потрібна фірма-прокладка, якщо можна було купити напряму між державами?
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30.03.2021 11:24 Відповісти
тепер в нього є курточка красива.
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30.03.2021 11:25 Відповісти
Мало того що красива,а судячи по ціні вона ще й антибактеріальна.
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30.03.2021 12:49 Відповісти
А что по этому поводу юлька думает? Раньше при Порохе всех раз обличала,сплошные барыги были,а теперь что то только ты один баран тупизман тут на своих будущих колег по калолиции строчишь.Смотри похлебки лишат.
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30.03.2021 12:12 Відповісти
Це тому, що на зарплаті тут тільки порохоботи. Юлька не крала грошей, щоб з них ботоферму утримувати. Та і мене тут скоро не буде. Не можу ж я весь свій час на політику витрачати, бо жити за щось же треба, оплачувати навіть можливість бути присутнім в мережах.
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30.03.2021 14:28 Відповісти
И это правильно ,иди попробуй поработать,может мозгов хоть чуть чуть прибавится.
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31.03.2021 08:58 Відповісти
"Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов - Цензор.НЕТ 7742
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30.03.2021 11:24 Відповісти
Да мы уже и так два года в "реанимации".
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30.03.2021 11:26 Відповісти
"Ми - майстри спорту з боротьби з коронавірусом"(С)
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30.03.2021 11:30 Відповісти
А якщо цьому "штаму віруса" подарувати куртку за 650к, він перестане тероризувати Україну?
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30.03.2021 11:31 Відповісти
У мене питань до Степанова немає. це мажор який отримав диплом, ні дня не працював лікарем, поняття немає що таке медицина і як міняти систему охорони здоров'я, тобто це людина з вулиці. У мене запитання є до тих хто його призначив міністром охорони здоров'я, з якою цілью і чи вони взагалі відчувають елемент відповідальності за це призначення?
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30.03.2021 11:36 Відповісти
Все точно,кроме того, что он мажор. Он профсоюзно- партийный выползень.Зицпредседатель.
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30.03.2021 12:02 Відповісти
да? глянь на його біографію. закінчив мед отримав гінекологію 1998р, в той час це було неможливо без блату. далі ні дня не попрацювавши, навіть не пройшовши інтернатуру в 1999р студент отримує пост зам ген директора Нафтогаз Україна.. це як? мабуть талантлівий гінеколог. https://ru.wikipedia.org/wiki/Степанов,_Максим_Владимирович
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30.03.2021 12:46 Відповісти
Вы понимаете значение слова 'мажор'? Папа - главврач славянской больницы...Это рост функционера,которому диплом был нужен для старта карьеры.Да,не врач он никакой.Скорее юрист,как президент.
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30.03.2021 14:55 Відповісти
Вірус терорист! Як він виглядає?
"Британський" штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, - Степанов - Цензор.НЕТ 7174
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30.03.2021 11:46 Відповісти
Научились говоришь? А че тогда так много умирает каждый день? Порядочный человек бы на его месте подал бы в отставку, а этот как клещ зубами вцепился к кормушке не оторвать.
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30.03.2021 11:49 Відповісти
"британський" штам коронавірусу сьогодні "фактично тероризує" Україну Джерело: https://censor.net/ua/v3256408
та чого там, давай вже по всім популістським штампам, які використовують політики:
- "британський" штам коронавірусу призводить до тотального зубожіння;
- "британський" штам коронавірусу влаштував коронавірусний геноцид;
- "британський" штам коронавірусу є підтвердженням зовнішнього управління й т.інш.
*****, патякають аби в роті не заванялося, без змісту, без сенсу, без розуміння того що верзуть.
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30.03.2021 11:50 Відповісти
тероризує Україну зелена банда аніматорів-йуристів, стоячи за спиною ковіду19.. "не попереду, а позаду"(хйло)
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30.03.2021 11:51 Відповісти
в Україні рекордна смертність від коронавірусу... "научились боротсья" ....
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30.03.2021 11:52 Відповісти
чемпіони, майстри, плять
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30.03.2021 13:20 Відповісти
«Главное -- дороги построить, по которым "скорые" будут ездить»
(с) зелёное
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30.03.2021 14:03 Відповісти
Не профессиональные министры во всем и тупые зедебилы терроризируют своим тупизмом и жадностью Украину,так точнее.
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30.03.2021 12:07 Відповісти
А кто вообще-то в Украине может отличить британский штамм от киевского?Тем более,10-14 дней мутация.Вообще-то,с точки зрения нас,дарвинистов, вирусу выгоднее косить зеленых,поскольку их больше и шансы выжить и прокормиться выше.
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30.03.2021 12:08 Відповісти
Самый главный террорист это наша власть
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30.03.2021 12:28 Відповісти
Степанов це є український штам коронавіруса і він тероризує Україну вже другий рік. Не дайте йому втвікти !!!! Не дайте! Дивіться за цією крисою і за ляшком ще одним таким штамом дивіться ! Вони не мають втікти. Безкарність породжує ще більше зло.
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30.03.2021 12:33 Відповісти
який прорив в нашій медицині, кілька років тому в державній лікарні навідь вид гельмінтів не могли діагнузувати, а тут вірус - і штам визначчили і мутацію
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30.03.2021 12:51 Відповісти
Британський штам запросив в Україну сам бубочка, на бенін Буковель
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30.03.2021 13:19 Відповісти
Похоже, степашке нужна новая шапка
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30.03.2021 13:33 Відповісти
Країну тероризують клоуни.
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30.03.2021 13:45 Відповісти
Этот дебил и вор может хоть дать ответ,а что такое вирус?
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30.03.2021 15:21 Відповісти
Вот честно скажу: украинские олигархи - одни из самых тупых, наглых и жадных в мире.
А эта ЗЕвласть - это нечто особенное по наглости, тупости и полному отсутствию инстинкта самосохранения.
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30.03.2021 16:09 Відповісти
Бдите, чтобы СТЕПАНОВ ШМУРДЯК НЕ ПЕРЕИМЕНОВАЛ.

"Немецкий институт Пауля Эрлиха зафиксировал 31 случай тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом Vaxzevria от AstraZeneca, пишет https://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/corona-sollen-juengere-frauen-weiter-mit-astrazeneca-geimpft-werden-a-b2e29b4b-c40b-4537-8b77-0064546b14a1 Spiegel .
В 19 случаях также была зарегистрирована тромбоцитопения (снижение количества тромбоцитов), девять человек умерли.
Специалисты зафиксировали тромбозы синусов твердой мозговой оболочки у двух мужчин 36 и 57 лет, а также 29 женщин от 20 до 63 лет.
30 марта на сайте европейского медицинского агентства EMA сообщили, что вакцину англо-шведской компании https://www.gazeta.ru/social/news/2021/03/30/n_15800054.shtml AstraZeneca переименовали в Vaxzevria .
Переименование произошло на фоне сообщений об опасных осложнениях у получивших вакцину людей. В марте после ряда случаев смертей после вакцинации, а также данных о риске образования тромбов у пациентов после использования препарата AstraZeneca, некоторые страны приостановили использование данного препарата - у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии."
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30.03.2021 16:15 Відповісти
А всього тиждень-два тому про таке й подумати було не можна... Чи нікому було?
Може яку нову антитерористичну операцію запровадити - папєрєдня ж була успішною...
Он на батьківщтині Нашої Епідемії у Чернівцях навіть за не надто масової акції знебайдужіоих самопідприємців, та епідемія змушена була послабити свій злочинний карантин.
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30.03.2021 16:25 Відповісти
Продолжают поступать тревожные сообщения о побочных эффектах вакцины Pfizer в Израиле.
На этот раз бедствие постигло 40-летнюю женщину-врача.
Через неделю после первой прививки от нее ушел муж к 20-летней невакцинированной медсестре.

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30.03.2021 17:53 Відповісти
Украинские врачи научились бороться против "британского" штамма COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3256408

Які є ще казки - про французський штам, сенегальский, монгольский, австралійський?,
зробимо все для ще більшого збагачення фармкомпаній, виробників масок та засобів
безпеки.
Короновірус чекає доля вірусу СНІДу - вродє всі знають і бояться, а що це таке
доказати ніхто не взмозі, одні тільки писульки від ВОЗ і ООН і паспорта
вакцинації на кожну людину, забув - ЩЕ ВИГАДАНІ НА ВЕСЬ СВІТ ПАНДЕМІЇ
вже 30 років
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30.03.2021 18:33 Відповісти
Поняли? Британь виновата
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30.03.2021 18:49 Відповісти
це ви квартальні слугоуродівські гниди тероризуєте Україну, а не вірус.
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30.03.2021 20:32 Відповісти
Штамп жидо-маскаль при владі рве Україну на частини
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31.03.2021 07:21 Відповісти
стапанов пнх
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31.03.2021 08:32 Відповісти
Зелёные дилетанты, наподобие Степанова, терроризируют страну.....
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31.03.2021 10:57 Відповісти
 
 