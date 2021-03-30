УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11244 відвідувача онлайн
Новини Відео
11 047 215

В учасника акції під ОП Влада Сорда немає держнагород: поліція склала адмінпротокол. ВIДЕО

На учасника подій під Офісом Президента України складено адміністративний протокол за незаконні дії щодо державних нагород.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

У поліції зазначили, що кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що один з учасників подій біля Офісу Президента України, який здійснював хуліганські дії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Правоохоронці провели перевірку, в ході якої отримали інформацію з Офісу Президента України про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався.

В результаті на уродженця Вінницької області складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не воював", "дезертир", "раніше судимий"? - Сорд відповів на всі "накидання вати" і звернувся до Мосейчук через маніпуляції

Матеріали адміністративної справи і вилучений орден Богдана Хмельницького III ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

У поліції не називають ім'я активіста, але швидше за все мова про Владислава Стафійчука. На наданому відомством записі впізнаваний його голос і зовнішність.

Нагадаємо, як повідомляв "Укрінформ", під час трансляції телевізійної програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" Стафійчук Владислав (Влад Сорд. - Ред.) заявив про те, що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У свою чергу "слуга народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов заявив, що підозрюваний у заворушеннях на Банковій Стафійчук державними нагородами не нагороджувався. З метою перевірки цієї інформації він звернувся до компетентних органів і отримав відповідь, що зазначена особа взагалі державними нагородами не нагороджувалася.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.

Автор: 

орден (113) Нацполіція (15207) Офіс Президента (2026) Сорд Владислав (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+22
А навіщо ви зєлєнського вибрали, ви своїм дєбільним вибором дискредитували Україну!
показати весь коментар
30.03.2021 12:28
+17
Адекватный человек верит фактам.
показати весь коментар
30.03.2021 12:25
+12
не путай афериста с нормальными бойцами батальона Донбасс
показати весь коментар
30.03.2021 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Что значит "ви схотіли !?
Это мы хотели, что бы он брехал за орден и своем участи та, где он не участвовал ?
Это мы тянули его за язык ?
показати весь коментар
30.03.2021 21:27 Відповісти
Люди, які не нагороджені нагородами - однозначно на мають права їх носити і чинять підло, надіваючи фейкові нагороди. Але пан на відосі не визнав того, що це він сам себе нагородив, а навпаки, каже що його нагородили в шпиталі (принаймні щось таке писали в коментарях) і він сам не проти розібратися. Я стикався в житті з цілою купою проблем з документами, так що без пояснень самого цього пана і вирока суду, де буде доведено його провину в носінні лівих нагород - змонтованому відосу від поліцаїв, які сфабрикували справу Ріфа, Кузьменко і Дугарь - не матиму віри ні на грам. І вам не раджу.
показати весь коментар
30.03.2021 21:34 Відповісти
Что касается Ріфа -я на 100% уверен, что он причастен к делу Шеремета !
Не нужно в кучу сваливать !
показати весь коментар
30.03.2021 23:20 Відповісти
і на чому базується ця твоя впевненість?
показати весь коментар
31.03.2021 00:06 Відповісти
На его слабой защите, судя по СМИ !
Будь у него реальные алиби, защита бы не сводилась бы на "он хороший парень"!
Это интересно только ура-обывателям, а следствие эти мне проймёшь... - поэтому он находится до сих пор в СИЗО.
показати весь коментар
31.03.2021 01:35 Відповісти
В этой статье не обсуждается его история с дверьми, здесь о его лжи про АТО и награды !
показати весь коментар
30.03.2021 21:27 Відповісти
ОН не предоставит ничего подтверждение ордена и своего "участия" в иловайскоих событиях - иначе уже б предоставил !
показати весь коментар
30.03.2021 21:29 Відповісти
Ты сам воеал или был таким же балоболом как он !? Ты знаешь процедуры награждения ?! Она бюрократическая по п.ца ! И если он был бы реально награждён - было бы КУЧА подтверждающих документов, в том числе и у него на руках !
показати весь коментар
30.03.2021 21:30 Відповісти
>>Ты сам воеал или был таким же балоболом как он !?
Слиш, 11-рубльовий, менше пафосу, ти так само воював, як і він, язиком в інтернеті.
показати весь коментар
31.03.2021 00:08 Відповісти
Ты стрелки не переводи, я тебе вопросы задал - ответь на них !
показати весь коментар
31.03.2021 01:32 Відповісти
для подтверждения нужны свидетели или документы,
мусора мрази ублюдочные
показати весь коментар
31.03.2021 08:34 Відповісти
сейчас не о мусорах... А конкретно о херое..., у которого в подтверждение нет ничего !
показати весь коментар
31.03.2021 10:02 Відповісти
На майдане после очередного штурма баррикад беркутами в палатку для обогрева зашел парень с перебинтованной головой и следами крови. Дежурный немедленно позвал медика для оказания помощи. Стали делать перевязку, а голова то оказалась целой. Вот и такие "герои" на Майдане себе славу искали, как этот "орденоносец ".
показати весь коментар
31.03.2021 10:17 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 