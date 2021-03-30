В учасника акції під ОП Влада Сорда немає держнагород: поліція склала адмінпротокол. ВIДЕО

На учасника подій під Офісом Президента України складено адміністративний протокол за незаконні дії щодо державних нагород.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції у Вінницькій області.

У поліції зазначили, що кілька днів тому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що один з учасників подій біля Офісу Президента України, який здійснював хуліганські дії, нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Правоохоронці провели перевірку, в ході якої отримали інформацію з Офісу Президента України про те, що вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався.

В результаті на уродженця Вінницької області складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 186-1 (незаконні дії щодо державних нагород) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Матеріали адміністративної справи і вилучений орден Богдана Хмельницького III ступеня будуть направлені до суду для прийняття законного рішення.

У поліції не називають ім'я активіста, але швидше за все мова про Владислава Стафійчука. На наданому відомством записі впізнаваний його голос і зовнішність.

Нагадаємо, як повідомляв "Укрінформ", під час трансляції телевізійної програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" Стафійчук Владислав (Влад Сорд. - Ред.) заявив про те, що був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня. У свою чергу "слуга народу", голова підкомітету з питань діяльності органів прокуратури комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Владлен Неклюдов заявив, що підозрюваний у заворушеннях на Банковій Стафійчук державними нагородами не нагороджувався. З метою перевірки цієї інформації він звернувся до компетентних органів і отримав відповідь, що зазначена особа взагалі державними нагородами не нагороджувалася.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

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За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Того ж дня суд відправив письменника і ветерана Влада Сорда під цілодобовий домашній арешт. За версією слідства, чоловік розбив скло в дверях Офісу Президента. 24 березня суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для ще одного учасника акції на підтримку Сергія Стерненка- голови організації "Невідомий патріот" Євгена Строканя.