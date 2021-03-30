"Другий раз на карантині": в Одесі через COVID-19 скасували Гуморину. ВIДЕО
Місто потрапило в "червону" зону, тому будь-які масові заходи заборонені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні до городян заявила начальниця департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.
"Цього року Гуморина вдруге на карантині", - повідомила вона.
Вона зазначила, що влада заздалегідь знала про те, що в місті не буде масової ходи і вуличних концертів. Але при цьому планувала організувати по всьому місту різні розважальні заходи. Зокрема, 3D-фотозони, флешмоби, виставки цитат, карикатур, смішних фотографій тощо.
"Однак і це зробити ми не зможемо, тому що Одеса в "червоній" зоні. Тому робіть собі настрій самі ...", - сказала чиновниця.
За її словами, зараз в мерію з усього світу надсилають привітання з Гумориною, які будуть оприлюднені 1 квітня на сторінці Департаменту культури і туризму в Facebook і на сайті міста.
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