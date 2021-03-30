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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Другий раз на карантині": в Одесі через COVID-19 скасували Гуморину. ВIДЕО

Місто потрапило в "червону" зону, тому будь-які масові заходи заборонені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні до городян заявила начальниця департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

"Цього року Гуморина вдруге на карантині", - повідомила вона.

Вона зазначила, що влада заздалегідь знала про те, що в місті не буде масової ходи і вуличних концертів. Але при цьому планувала організувати по всьому місту різні розважальні заходи. Зокрема, 3D-фотозони, флешмоби, виставки цитат, карикатур, смішних фотографій тощо.

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"Однак і це зробити ми не зможемо, тому що Одеса в "червоній" зоні. Тому робіть собі настрій самі ...", - сказала чиновниця.

За її словами, зараз в мерію з усього світу надсилають привітання з Гумориною, які будуть оприлюднені 1 квітня на сторінці Департаменту культури і туризму в Facebook і на сайті міста.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5464) гумор (681) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Вам 95-го Квартала мало в Верховной раде?
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30.03.2021 13:15
+6
Як сказав найвеличніший зeлyпа нещодавно: 5 років у країні був Гетьманат а зараз - ******!
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30.03.2021 13:19
+5
у нас второй год шо не день то юморына
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30.03.2021 13:17
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Вам 95-го Квартала мало в Верховной раде?
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30.03.2021 13:15 Відповісти
и найвеличнішої зeлyпи на Банковій
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30.03.2021 13:17 Відповісти
Досить вже нам- насміялися з Голобородьком до ригачки !
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30.03.2021 15:49 Відповісти
Горе-то какое нестерпимое!
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30.03.2021 13:16 Відповісти
у нас второй год шо не день то юморына
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30.03.2021 13:17 Відповісти
Як сказав найвеличніший зeлyпа нещодавно: 5 років у країні був Гетьманат а зараз - ******!
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30.03.2021 13:19 Відповісти
З мови зняли. Тут скоро буде два роки суцільної гуморини
(щоправда, якась вона в основному нізуя не смішна) 🤢🤮🤡
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30.03.2021 13:20 Відповісти
. Щоб було смішно, тре' скористатися армійським досвідом: після "пласкої хохми" сказати таке: смітися після слова лопата!
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30.03.2021 16:13 Відповісти
95 квартал гастролює по всій країні.
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30.03.2021 13:20 Відповісти
Вся Україна ,це цілковитий 95-ий квартал !!!))))
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30.03.2021 13:23 Відповісти
День города в Одессе 2020
"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину - Цензор.НЕТ 6314
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30.03.2021 13:17 Відповісти
"Какая боль,какая боль...." ,це жах ,клоунаду відмінили !!!)))
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30.03.2021 13:18 Відповісти
Циркрва вистава в Україні триває вже два роки ,щоденно та цілодобова !!!)))
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30.03.2021 13:19 Відповісти
Жалко,не увидим по ящику ни Олега Школьника ни Олега Филимонова
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30.03.2021 13:21 Відповісти
Яка журбинка... плак-плак...
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30.03.2021 13:24 Відповісти
От коли Зюзяндрій та слуги отримають копняка під гузно - оце справді буде "скасували гуморину"...
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30.03.2021 13:23 Відповісти
Хто та що відмінив??? Лялькова вистава кремлівського балагана триває,зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!)))
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30.03.2021 13:26 Відповісти
"Второй раз на карантине": в Одессе из-за COVID-19 отменили Юморину - Цензор.НЕТ 8445
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30.03.2021 13:27 Відповісти
Ян Левинзон партнер Одесских джентльменов уехал в Израиль,там выходили его юмористические приколы с Наташей Манор на одном из израильских каналов,говорят были очень популярны.Сейчас другие времена,все балдеют от гнусявого голоса гаранта Украины...
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30.03.2021 13:30 Відповісти
Пойду посмотрю Маски-Шоу в партизанском отряде,хоть поржу...
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30.03.2021 13:41 Відповісти
Что, не наржались, суки?!
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30.03.2021 13:49 Відповісти
Ольга ********* вас заставила ржать с 73 %
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30.03.2021 13:53 Відповісти
 
 