"Другий раз на карантині": в Одесі через COVID-19 скасували Гуморину. ВIДЕО

Місто потрапило в "червону" зону, тому будь-які масові заходи заборонені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні до городян заявила начальниця департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

"Цього року Гуморина вдруге на карантині", - повідомила вона.

Вона зазначила, що влада заздалегідь знала про те, що в місті не буде масової ходи і вуличних концертів. Але при цьому планувала організувати по всьому місту різні розважальні заходи. Зокрема, 3D-фотозони, флешмоби, виставки цитат, карикатур, смішних фотографій тощо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підроблені довідки про відсутність коронавірусу продавала за 1 тис.грн мешканка Кривого Рогу, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

"Однак і це зробити ми не зможемо, тому що Одеса в "червоній" зоні. Тому робіть собі настрій самі ...", - сказала чиновниця.

За її словами, зараз в мерію з усього світу надсилають привітання з Гумориною, які будуть оприлюднені 1 квітня на сторінці Департаменту культури і туризму в Facebook і на сайті міста.