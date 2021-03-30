Мати загиблого героя України Сергія Амброса висадили з маршрутки посеред дороги в Черкасах, мотивуючи нібито відсутністю пільги, - Нацкорпус. ВIДЕО

У Черкасах 29 березня водій маршрутки № 20 висадив із салону мати загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного корпусу.

Більш того, водій і кондуктор висадили жінку не на зупинці, а посеред дороги. Свою поведінку вони пояснюють тим, що, мовляв, в автобусі є тільки два пільгові місця, і ті вже були зайняті.

Заступитися за жінку і провести виховну бесіду з перевізником і водієм прийшли бойові побратими загиблого воїна.

"Найбільше вразило те, що з усіх присутніх у маршрутці за жінку ніхто не заступився. Але водій і кондуктор, за словами директора підприємства, вже звільнені. Ми це перевіримо. Я хочу попередити всіх перевізників та й взагалі всіх: якщо раптом вам здається, що можна поводитися відверто огидно і не нести за це покарання - так не буде. В Україні триває війна, і родичі загиблих героїв - це ті, хто заслуговують найбільшої поваги. Тому, якщо такі випадки будуть повторюватися, - наука буде безжальною", - написав керівник Черкаського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук у телеграм-каналі.

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