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Мати загиблого героя України Сергія Амброса висадили з маршрутки посеред дороги в Черкасах, мотивуючи нібито відсутністю пільги, - Нацкорпус. ВIДЕО

У Черкасах 29 березня водій маршрутки № 20 висадив із салону мати загиблого учасника російсько-української війни, народного героя України Сергія Амброса, пояснюючи це тим, що вона нібито не є представником пільгової категорії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного корпусу.

Більш того, водій і кондуктор висадили жінку не на зупинці, а посеред дороги. Свою поведінку вони пояснюють тим, що, мовляв, в автобусі є тільки два пільгові місця, і ті вже були зайняті.

Заступитися за жінку і провести виховну бесіду з перевізником і водієм прийшли бойові побратими загиблого воїна.

"Найбільше вразило те, що з усіх присутніх у маршрутці за жінку ніхто не заступився. Але водій і кондуктор, за словами директора підприємства, вже звільнені. Ми це перевіримо. Я хочу попередити всіх перевізників та й взагалі всіх: якщо раптом вам здається, що можна поводитися відверто огидно і не нести за це покарання - так не буде. В Україні триває війна, і родичі загиблих героїв - це ті, хто заслуговують найбільшої поваги. Тому, якщо такі випадки будуть повторюватися, - наука буде безжальною", - написав керівник Черкаського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук у телеграм-каналі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пільговики і надалі користуватимуться громадським транспортом Києва на звичних умовах, - КМДА

Автор: 

пільги (438) маршрутки (347) Черкаси (552) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+31
І скажіть, що цю паскуду за кермом "нада панять у него дети".
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30.03.2021 14:14
+18
Скоты и мрази!!!
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30.03.2021 14:18
+13
Обидва і начальник і водій призовного віку,тож відправити на донбас за пільгами.
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30.03.2021 14:24
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І скажіть, що цю паскуду за кермом "нада панять у него дети".
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30.03.2021 14:14 Відповісти
І ще ображаємося на вислів "хахли -малоруси"! А як ще назвати цих уй@бків?
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30.03.2021 15:37 Відповісти
ну так майе чымось гордится буба перед портновыми с медведчукчами...
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30.03.2021 14:15 Відповісти
При попрошенку такого не було? Було і буде продовжуватись поки не змусять всіх виконувати закони.
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30.03.2021 14:22 Відповісти
и на фига ты сюда приплело петруху?
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30.03.2021 14:27 Відповісти
А до чого тут буба,портнови і мудачуки?
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30.03.2021 14:30 Відповісти
сам связи офиса на мендельштрассэ нэ прорахуйеш?
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30.03.2021 14:34 Відповісти
Ти кацапчик якщо не знаєш української то не пнись бо всересся.
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30.03.2021 14:38 Відповісти
це,звичайно,дуже смішно...жидоугробуряти на українському сайті намагаються українців обзивати кацапами...
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30.03.2021 14:50 Відповісти
Знайшов у гуглі перекладача пацак?
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30.03.2021 15:12 Відповісти
А хто сказав що з України вже вивели всіх ************** шпигунів і зрадників.Вас мудачуківців дуже багато бо завозились дуже довго.
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30.03.2021 15:22 Відповісти
зэсрань в дзэркало...
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30.03.2021 15:27 Відповісти
Дійсно розвелось вакс пацакскої срані.
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30.03.2021 15:32 Відповісти
Денег им не нужно за проезд, это делается специально, это игнор и показывают на сколько прилетают украинцев и их защитников
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30.03.2021 14:18 Відповісти
Скоты и мрази!!!
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30.03.2021 14:18 Відповісти
кажуть, що 100500 бесід не матимуть більшого ефекту ніж одна згорівша маршрутка
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30.03.2021 14:23 Відповісти
Як говорить американське прислів'я, що добре слово і кольт діють набагато краще, ніж просто добре слово...
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30.03.2021 14:44 Відповісти
Давно пора пускать этих мразей по миру. Зажрались.
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30.03.2021 17:29 Відповісти
Дуже багато тут цих "за кермом" хахлярів,стара гнида з відомого виразу.Позиція керівника порадувала.
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30.03.2021 14:24 Відповісти
Обидва і начальник і водій призовного віку,тож відправити на донбас за пільгами.
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30.03.2021 14:24 Відповісти
Взагалі-то всі подібні пільги треба скасувати. І надати пільги у вигляді монетизованих. Але справедливо монетизованих, щоб пільговик отримував реальну компенсацію витрат. Хоча: це не з цією зебільною владою... Вони, наприклад, мої пільги мені не доплачують, дурять.
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30.03.2021 14:31 Відповісти
То не скигли, а звертайся до потужнореформованого Петром суду
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30.03.2021 14:37 Відповісти
Одразу як зеля реформує... Усе олігархічне ла...но тобі аплодує стоячи(в тому числі і медвечук). Воно ще ніколи так не ставало багатшим як при зе...
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30.03.2021 15:12 Відповісти
А я ПРОТИВ !
Так как монетизация изначально не может быть "упрощением" этих процессов. Наоборот...
Количество проблем только возрастёт !
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30.03.2021 19:01 Відповісти
Цього водія мобілізувати і вислати на фронт. Якщо вижеве то може щось зрозуміє
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30.03.2021 14:41 Відповісти
Я підтримую такі дії.В нашій державі не працює половина інституцій.Дії таких водіїв залишаються безкарними.Немає кому на них поскаржитись.Тільки таким чином поки що ми можемо впливати на такі процеси і вчинки.Слава Україні і героям які її захищають від москалів.
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30.03.2021 14:47 Відповісти
"за те, що висадив маму вашого загиблого героя"
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30.03.2021 14:48 Відповісти
Якісь моральні уроди маршрутчики і їхні хазяїва.
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30.03.2021 14:54 Відповісти
Це те, що з Українців робили століттями (І З ДЕЯКИХ-ТАКИ ЗРОБИЛИ) - продажних, злодюжних, боягузливих хахлів. Один з таких на екрані, класичний, "калірований".
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30.03.2021 15:00 Відповісти
от вам хлопці робота,не стіни малювати і вікна бити,а займатись конкретними справами,а є набагато серйозніші!!!
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30.03.2021 15:27 Відповісти
Нац. корпус ті ще "патріоти". ОПЗЖ і "Слуги" їм не заважають, а інших політиків вони поливають лайном і влаштовують провокації за командою Авакова. Хоча звісно і водії маршруток переважно махрові ватники.
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30.03.2021 15:47 Відповісти
На городі бузина а в Києві дядько.До чого тут зажопники з вазилиновими і іншим лайном.То вони висадили?
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30.03.2021 15:54 Відповісти
Свино-рылый ублюдок...
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30.03.2021 16:16 Відповісти
Та кінець то кінцем у мене запитання до Авакова і Херащенко, скільки будуть прості громадяни і ветерани АТО наводити елементарний порядок? А скільки у вас поліцейських і яка в них зарплата, що вони не виконують своїх обов'язків - захищати людей а не Бень, президентів і авакових? Що Херащенко до цього часу зайнятий дверями Зелі і носиться з ними по Києву, як дерень зі ступою?
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30.03.2021 16:18 Відповісти
Поліцаї охороняють "суди" від людей, які хочуть бути присутніми на численних судилищах над захисниками України.
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30.03.2021 17:06 Відповісти
всех сжесь всех в труху и парк спалить..гулять так гулять нацжонки весенние)идите спасайте семенченко с зоны))или дурки
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30.03.2021 16:46 Відповісти
Всі пільги слід монетизувати.
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30.03.2021 16:55 Відповісти
Поясніть мені, в чому проблема ВР, щоб прийняти закон хоча б про адміністративну відповідальність для таких баранів, як той водій ?! Та й взагалі для усіх, хто ігнорує пільги громадян, надані їм державою. Порушив -- отримуй 30 000 грн. штрафу ! І зникне проблема. А це, що шеф його звільнить -- це тільки відмазка. Через місяць побачите його знову в тій самій маршрутці !...
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30.03.2021 17:06 Відповісти
Приклад ставлення до ветеранів докотився із Банкової униз.
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30.03.2021 17:06 Відповісти
Совкобидло рулить
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30.03.2021 17:24 Відповісти
ВАШЕГО героя!!!!
Государство - ты где?????? Они НАШИ ГЕРОИ или им просто делать нечего?
Да!!!! Вроде война - а вроде и всем фиолетово!!!!
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30.03.2021 17:57 Відповісти
Испанский стыд. Живет мурло на украинской земле и кроме как брюхо набить, поср.ать, поспать ничего знать не хочет.
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30.03.2021 18:33 Відповісти
 
 