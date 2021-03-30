"Падла, бл#дь! Сука стара! Іди нах#й, тварюка! Щоб ти здох сьогодні!", - в Кременчуці після прохання надіти маску, молода жінка пояснила чоловікові своє ставлення до карантину. ВIДЕО

У кременчуцькій маршрутці молода жінка почала ображати чоловіка, після того як він зробив їй зауваження і попросив надіти маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, на якому зафіксовано агресивне поводження жінки, опублікований на одному з кременчуцьких телеграм-каналів.

Дивіться також: "Ти чо ох#їв, бл#дь!? Здохніть, будь ласка, вже!" - пасажири харківської маршрутки №209 посварилися через карантинні правила. ВIДЕО