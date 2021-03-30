Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір. ВIДЕО
Як Попелюшка може стати принцесою, а відвертий сепар - депутатом Верховної Ради? Це так на практиці виглядають санкції і боротьба з "русским миром" від ОПУ?
У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, хто такий Андрій Аксьонов із Добропілля, як він потрапив до Верховної Ради, що обіцяв і чим він та йому подібні загрожують нам усім. Детальний портрет новоспеченого нардепа допомогли скласти наші глядачі із проукраїнського Донбасу.
Раптом ви пропустили початок цієї феєричної історії, то діло було так. На довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії "Порядок". Його вже публічно підтримав знаний адепт "русского мира" Вадим Новинський.
Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за результатом підрахунку 100% бюлетенів, Аксьонов набрав 65,46% голосів.
Аксьонов обіцяє "порядок" і "вимагати мир" у влади. Якого порядку хоче новоспечений нардеп? Чому цей організатор референдуму 2014 року взагалі на свободі? Чого хоче Донбас зараз? Спойлер – дуже багато грошей для збагачення колишніх "регіоналів".
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Во времена чивокуня стадо этих сепаров в ВР Украины было в 5 раз больше.
Удивляет другое: как при обилии украинских воинских частей в Доброполье этой крысе удалось физически выжить да еще и избраться мэром?!
Ну ведь бубочка ж не такой?! Не! Он разве не возмущался почем у Порошенко те и те не сидят?! Напомнить на каких лозунгах пришел к власти м что на стадионах выкрикивал?
Был Порошенко у власти - были к нему вопросы, сейчас у власти Зеленский - значит все вопросы теперь к нему, а не тому кто был! И пинать нужно именно того кто сейчас, что бы шевелился сейчас, а не 5 лет спустя когда у власти будет другой! Иначе с этого дерьма не вылезем НИКОГДА!!!
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1308897116149257?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=%2CO%2CP-R 21 мин. ·
https://www.facebook.com/anton.kolumbet?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Колумбет
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 1 ч ·
Нарешті здійснив наругу над власним психічним здоров'ям та подивився випуск Право на владу, присвячений протестам на Банковій.
Найбільший шок у мене викликала типово ольгінська метода з зміщення акцентів з, власне, протестів, на дискредитацію https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R Влад Сорд
. Це якісь невимовні вершини популярності - члени уряду, керівники Нацполу, топові журналісти та представники ОПУ півгодини в прайм-тайм на топовому каналі, в топовому ефірі обговорюють його лічность та темні дєлішкі.
І орден несправжній, і в СЗЧ він був, і де він там взагалі воював, і взагалі "вапросов к нєму много". Оце от дебільне "вапроси к нєму" - це абсолютний кугутизм, який використовується ЗАВЖДИ, коли треба з якогось фактору перевести дискусію на особу.
Моя особиста позиція дуже проста - за свої вчинки треба відповідати. Але ж нікого не цікавить відповідальність як така - треба максимально замазати людину фактичним або вигаданим брудом, аби замість того як десятки тисяч людей РОКАМИ намагаються вибороти своє право не бути посадженими в тюрму через політичні мотиви обговорювати саме цей бруд.
От сьогодні бачу, що йому ще один адмінпротокол вручили, за цей злосчастний орден. Вручення адмінпротоколу знімає ціла пресс-служба, викладає на офіційній сторінці. Це жесть. Сєпарам з статусом Героя України, суддям та прокурорам, які служать окупаційній владі, генералам армії та флоту які зрадили присязі такої уваги нема.
Думаю, треба знову скликати Верховну Раду на позачергове засідання, видати постанову яка це засуджує. Ще нехай Кабмін знову висловиться, і якось підозріло мовчить РНБО. Цікаво, чи дійде до скликання Україною Радбезу ООН.
Які ж ще огидні речі ми дізнаємось про цього most wanted person? Чи зраджує він дружині? Чи їсть брокколі? Сидить в кущах коли грає за тяж в WOT? Наступив на ногу комусь в маршрутці? Є членом масонської ложі та ультралівого об'єднання арахічних феміністок?
Окремо приємно було побачити в ефірі колишнього доброго знайомого, який подався працювати прямісінько на Єрмака і тепер виконує корисну функцію його пєтрушкі по ветеранам. Помніцца, коли ми востаннє бачились, шановний розповідав мені що це заради законодавчої ініціативи та просування інтересів ветеранської спільноти, а я йому доводив що в діючій конфігурації ОПУ єдине, що її цікавить - це виступання буфером між дебільними ініціативами влади і відповідною реакцією суспільства. Шо там, братан, як справи з законодавчими ініціативами? Отож. По ефірам бігай, відмазуй керівництво - ось твоя доля.
Маніпуляція, підміна понять, брехня, брехня, брехня, бруд, бруд, бруд. Фу.