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Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір. ВIДЕО

Як Попелюшка може стати принцесою, а відвертий сепар - депутатом Верховної Ради? Це так на практиці виглядають санкції і боротьба з "русским миром" від ОПУ?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, хто такий Андрій Аксьонов із Добропілля, як він потрапив до Верховної Ради, що обіцяв і чим він та йому подібні загрожують нам усім. Детальний портрет новоспеченого нардепа допомогли скласти наші глядачі із проукраїнського Донбасу.

Раптом ви пропустили початок цієї феєричної історії, то діло було так. На довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії "Порядок". Його вже публічно підтримав знаний адепт "русского мира" Вадим Новинський.

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за результатом підрахунку 100% бюлетенів, Аксьонов набрав 65,46% голосів.

Аксьонов обіцяє "порядок" і "вимагати мир" у влади. Якого порядку хоче новоспечений нардеп? Чому цей організатор референдуму 2014 року взагалі на свободі? Чого хоче Донбас зараз? Спойлер – дуже багато грошей для збагачення колишніх "регіоналів".

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Також читайте: Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК

Автор: 

Новинський Вадим (534) дострокові вибори (128) Данилюк-Ярмолаєва (362) Аксьонов Андрій (21)


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Топ коментарі
+24
Аксенов - первая ласточка сдачи Украины бандой Ермака и Лоха, которые специально слили под него выборы. Теперь депутат (представитель народа) будет требовать признать Крым - Россией и федерализации. А как известно, депутат ни за что не отвечает. Поздравлю 73% умственно-недоразвитых.
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30.03.2021 17:06
+9
При владі не тільки лохі і бездарі,не тільки брехуни і шахраї--при владі відкриті вороги ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Іде повна зачистка патріотів,їх оббріхування, іде засиллє в усі структури ворогів,які розвалюють все і знищують все.
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30.03.2021 17:19
+8
Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір - Цензор.НЕТ 6242
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30.03.2021 21:15
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Предлагаю 50-й округ Донецкой области выжечь напалмом - такие не должны жить в Украине
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30.03.2021 17:04 Відповісти
Сжечь? Напалмом? Иди двери в офисе Президента размалюй.
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31.03.2021 09:15 Відповісти
Аксенов - первая ласточка сдачи Украины бандой Ермака и Лоха, которые специально слили под него выборы. Теперь депутат (представитель народа) будет требовать признать Крым - Россией и федерализации. А как известно, депутат ни за что не отвечает. Поздравлю 73% умственно-недоразвитых.
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30.03.2021 17:06 Відповісти
пока не отвечает,а там - как карта ляжет..
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30.03.2021 17:17 Відповісти
Та ну нах...

Во времена чивокуня стадо этих сепаров в ВР Украины было в 5 раз больше.
Удивляет другое: как при обилии украинских воинских частей в Доброполье этой крысе удалось физически выжить да еще и избраться мэром?!
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30.03.2021 18:50 Відповісти
такие как вы наголосовали вот и выжил
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30.03.2021 21:50 Відповісти
Пояснюю. Вижив виключно внаслідок не введення згідно КУ військового стану "сивоногим гетьманом" влітку 2014 року.
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30.03.2021 22:34 Відповісти
Да с ним все понятно (свинарчуки, бизнес на кров и и все такое)
Ну ведь бубочка ж не такой?! Не! Он разве не возмущался почем у Порошенко те и те не сидят?! Напомнить на каких лозунгах пришел к власти м что на стадионах выкрикивал?

Был Порошенко у власти - были к нему вопросы, сейчас у власти Зеленский - значит все вопросы теперь к нему, а не тому кто был! И пинать нужно именно того кто сейчас, что бы шевелился сейчас, а не 5 лет спустя когда у власти будет другой! Иначе с этого дерьма не вылезем НИКОГДА!!!
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31.03.2021 13:13 Відповісти
Очередная Крыса Путлера с РАБссиянским паспортом...
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30.03.2021 17:12 Відповісти
Вчера Тарас Березовец в своем блоге на Ютьюбе подробно рассказал историю этого хабаровского Хмыря
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30.03.2021 17:14 Відповісти
не дивно, що слово "дамбас" співзвучно з англійським dumbass - "тупіца"!
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30.03.2021 17:18 Відповісти
При владі не тільки лохі і бездарі,не тільки брехуни і шахраї--при владі відкриті вороги ДЕРЖАВИ УКРАЇНА. Іде повна зачистка патріотів,їх оббріхування, іде засиллє в усі структури ворогів,які розвалюють все і знищують все.
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30.03.2021 17:19 Відповісти
Раздавал гречку по всему 50 округу,а быдло повелось...у миллиардера Новинского бабла больше чем говна на РАБссии
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30.03.2021 17:21 Відповісти
Витя Индюкович 29 мая 2012 года подарил гражданство Украины Вадиму Новинскому,с тех пор этот негодяй уже стал дьяконом РПЦ в 2020 году, опупетьскоро ПОЦтриарха РАБссии присвоят єтому Гєбєшнику...
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30.03.2021 17:29 Відповісти
Первые шаги в Украине Новинский сделал с подачи легкой руки Леонида Даниловича,который запустил его на завод "Криворожсталь" в 1998 году. Зеля с Кривого Рога...,совпадение?Не думаю...
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30.03.2021 17:42 Відповісти
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https://www.facebook.com/anton.kolumbet?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Антон Колумбет

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 1 ч ·

Нарешті здійснив наругу над власним психічним здоров'ям та подивився випуск Право на владу, присвячений протестам на Банковій.

Найбільший шок у мене викликала типово ольгінська метода з зміщення акцентів з, власне, протестів, на дискредитацію https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R
https://www.facebook.com/caernavon?__cft__[0]=AZWzwAwfg_ZXt_lwRhSy5MWDLe96Hh9MBsGi6ze8JG5877-6iesApP0QdC8QqWKMSMwvJXLa1hI0y2ixMuquXH3pz3TmfUSn2IagZMweGtrRAnR8IvixMGj6Gmwjaqt249sv5NQocphPAMYeqS6k-MHEikYJUdv6QQXt38HgCjFMVQ&__tn__=-]K-y-R Влад Сорд
. Це якісь невимовні вершини популярності - члени уряду, керівники Нацполу, топові журналісти та представники ОПУ півгодини в прайм-тайм на топовому каналі, в топовому ефірі обговорюють його лічность та темні дєлішкі.

І орден несправжній, і в СЗЧ він був, і де він там взагалі воював, і взагалі "вапросов к нєму много". Оце от дебільне "вапроси к нєму" - це абсолютний кугутизм, який використовується ЗАВЖДИ, коли треба з якогось фактору перевести дискусію на особу.

Моя особиста позиція дуже проста - за свої вчинки треба відповідати. Але ж нікого не цікавить відповідальність як така - треба максимально замазати людину фактичним або вигаданим брудом, аби замість того як десятки тисяч людей РОКАМИ намагаються вибороти своє право не бути посадженими в тюрму через політичні мотиви обговорювати саме цей бруд.

От сьогодні бачу, що йому ще один адмінпротокол вручили, за цей злосчастний орден. Вручення адмінпротоколу знімає ціла пресс-служба, викладає на офіційній сторінці. Це жесть. Сєпарам з статусом Героя України, суддям та прокурорам, які служать окупаційній владі, генералам армії та флоту які зрадили присязі такої уваги нема.

Думаю, треба знову скликати Верховну Раду на позачергове засідання, видати постанову яка це засуджує. Ще нехай Кабмін знову висловиться, і якось підозріло мовчить РНБО. Цікаво, чи дійде до скликання Україною Радбезу ООН.

Які ж ще огидні речі ми дізнаємось про цього most wanted person? Чи зраджує він дружині? Чи їсть брокколі? Сидить в кущах коли грає за тяж в WOT? Наступив на ногу комусь в маршрутці? Є членом масонської ложі та ультралівого об'єднання арахічних феміністок?

Окремо приємно було побачити в ефірі колишнього доброго знайомого, який подався працювати прямісінько на Єрмака і тепер виконує корисну функцію його пєтрушкі по ветеранам. Помніцца, коли ми востаннє бачились, шановний розповідав мені що це заради законодавчої ініціативи та просування інтересів ветеранської спільноти, а я йому доводив що в діючій конфігурації ОПУ єдине, що її цікавить - це виступання буфером між дебільними ініціативами влади і відповідною реакцією суспільства. Шо там, братан, як справи з законодавчими ініціативами? Отож. По ефірам бігай, відмазуй керівництво - ось твоя доля.

Маніпуляція, підміна понять, брехня, брехня, брехня, бруд, бруд, бруд. Фу.
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30.03.2021 17:42 Відповісти
А в Днепре сколько сепаров!!!! Их куча!!!!!
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30.03.2021 18:10 Відповісти
нелох выполняет желание зрадогнид про "моторылу в раде".
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30.03.2021 18:15 Відповісти
Якби Чикатило Андрій Романович був живий, то він на 100% став би народним депутатом.
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30.03.2021 18:29 Відповісти
Йому,б,за грати!!!,а воно в Раді
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30.03.2021 18:45 Відповісти
Все, что надо знать об этой власти.
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30.03.2021 19:00 Відповісти
Бодя а что же твое видео про Аксенова, не вышло до выборов?
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30.03.2021 20:33 Відповісти
ну і хто верещить за проведення виборів в лугандоні?
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30.03.2021 20:39 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір - Цензор.НЕТ 6242
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30.03.2021 21:15 Відповісти
Маразм какой то. Почему он не в тюрьме сидит, а в кресле депутата?! Доказательств госизмены пруд пруди. СБУ, ЦИК пропускают врага к управлению государством.
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30.03.2021 22:01 Відповісти
а тепер уявіть оту "реентеграцію" дамбаса..
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30.03.2021 23:42 Відповісти
Почему вообще депутатами Верховной рады Украины могут быть ,так называемые, сепары??? Украинцы,что у вас творится?
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31.03.2021 07:17 Відповісти
у украинцев остался один выход - выдвинуть лозунг "власть в Украине - украинцам", взять под этим лозунгом власть и больше никому ее не отдавать... при этом бить по хлебалу каждого первого, кто будет вякать против...
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31.03.2021 08:53 Відповісти
Навіть якщо рашка гуркне к ****** , а х@йла придушать свої, Бамбас ще років підєсят буде голосувать "за Путіна". Умом , как гаваріцца, нє панять. А депутат випікся годний, власті в масть.
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31.03.2021 10:28 Відповісти
Ще один святий!:- "СЛУГА НАРОДНИЙ"!!! - ГАНЬБА!!!
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31.03.2021 12:17 Відповісти
 
 