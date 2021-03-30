Проєкт "Без цензури": Новий сепар у Раді. Хто такий Аксьонов? Повний розбір. ВIДЕО

Як Попелюшка може стати принцесою, а відвертий сепар - депутатом Верховної Ради? Це так на практиці виглядають санкції і боротьба з "русским миром" від ОПУ?

У свіжому "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає, хто такий Андрій Аксьонов із Добропілля, як він потрапив до Верховної Ради, що обіцяв і чим він та йому подібні загрожують нам усім. Детальний портрет новоспеченого нардепа допомогли скласти наші глядачі із проукраїнського Донбасу.

Раптом ви пропустили початок цієї феєричної історії, то діло було так. На довиборах у Верховну Раду в 50-му окрузі на Донеччині переміг Андрій Аксьонов, міський голова Добропілля, представник партії "Порядок". Його вже публічно підтримав знаний адепт "русского мира" Вадим Новинський.

Як свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, за результатом підрахунку 100% бюлетенів, Аксьонов набрав 65,46% голосів.

Аксьонов обіцяє "порядок" і "вимагати мир" у влади. Якого порядку хоче новоспечений нардеп? Чому цей організатор референдуму 2014 року взагалі на свободі? Чого хоче Донбас зараз? Спойлер – дуже багато грошей для збагачення колишніх "регіоналів".

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