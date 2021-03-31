Степанов про виробництво української вакцини проти COVID-19: Будуть дорожчими, але ми не стоятимемо в черзі. ВIДЕО

Україна може налагодити виробництво власної вакцини проти коронавірусу, якщо вітчизняні виробники отримають від держави гарантії підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На питання, чи є перспективи виготовлення власної вакцини, Степанов відповів:

"Обов'язково. Не просто є перспектива, а ми мусимоце зробити. Там є чіткий алгоритм, механізм. Що потрібно зробити – ми маємо внести до законодавства, оформити в держзамовлення, дати чіткі гарантії нашим виробникам, що ми в них будемо викуповувати, що вони будуть у пріоритеті, що вони не будуть конкурувати з великими потужними світовими гравцями, тому що за такої конкуренції вони ніколи не виграють".

За словами глави МОЗ, вітчизняні вакцини будуть дорожчими, "але ми будемо захищені, ми не стоятимемо в черзі".

"Треба бізнесу, фарм-підприємствам дати гарантію того, що вони продаватимуть свою вакцину. І вони готові будуть вкласти у виробництво, для них це чистий бізнес, вони будуть бачити, яким чином це робити", - зазначив Степанов.

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