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Степанов про виробництво української вакцини проти COVID-19: Будуть дорожчими, але ми не стоятимемо в черзі. ВIДЕО

Україна може налагодити виробництво власної вакцини проти коронавірусу, якщо вітчизняні виробники отримають від держави гарантії підтримки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

На питання, чи є перспективи виготовлення власної вакцини, Степанов відповів:

"Обов'язково. Не просто є перспектива, а ми мусимоце зробити. Там є чіткий алгоритм, механізм. Що потрібно зробити – ми маємо внести до законодавства, оформити в держзамовлення, дати чіткі гарантії нашим виробникам, що ми в них будемо викуповувати, що вони будуть у пріоритеті, що вони не будуть конкурувати з великими потужними світовими гравцями, тому що за такої конкуренції вони ніколи не виграють".

За словами глави МОЗ, вітчизняні вакцини будуть дорожчими, "але ми будемо захищені, ми не стоятимемо в черзі".

"Треба бізнесу, фарм-підприємствам дати гарантію того, що вони продаватимуть свою вакцину. І вони готові будуть вкласти у виробництво, для них це чистий бізнес, вони будуть бачити, яким чином це робити", - зазначив Степанов.

Також читайте: У Німеччині рекомендували вакцинувати препаратом AstraZeneca лише громадян старше 60 років

Автор: 

вакцина (4419) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+24
то что дороже ни кто не сомневается . тем более что скоро лето а у Степанова нет нормальной футболки за пол миллиона гривен . да и про пальтишко на зиму нужно подумать . не будет же он в одном ходить два года подряд . он же не лох какой то
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31.03.2021 09:23
+18
А скільки курток придбати мржна буде...
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31.03.2021 09:21
+14
Степанов о производстве украинской вакцины от COVID-19: Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди - Цензор.НЕТ 2454
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31.03.2021 09:30
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А скільки курток придбати мржна буде...
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31.03.2021 09:21 Відповісти
А год назад этот вопрос нельзя было поднять? Или прошлым летом Степанов больше о дорогах думал, а не о Ковиде?
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31.03.2021 10:32 Відповісти
на языке вакцина, а в голове уже шуба за пол лимона зреет
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31.03.2021 12:25 Відповісти
Кто-то уже занес Степанову денег на новую куртку, вон как запел.
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31.03.2021 09:21 Відповісти
Нужно просто организовать сбор по 10 грн на новую летний сезон для Степашки. 10 х 40 000 000 человек =
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31.03.2021 10:24 Відповісти
Судя по всему эта болячка надолго.
Поэтому нужно делать вакцину либо свою, либо по лицензии.
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31.03.2021 09:21 Відповісти
А кто ее сделает? Специалисты, которые выехали за рубеж и сейчас клубнику собирают или те, которые остались и чьей зарплаты хватает только на коммуналку?
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31.03.2021 09:30 Відповісти
Звідки ви, кацапня, лізете?! Спеціалісти полуниці збирають?! Що ви там курите в Ольгіно?! Які ж вони «спеціалісти», якщо на полях?! Пшел нах, кацап тупий.
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31.03.2021 12:35 Відповісти
А ты, я смотрю, патриот на всю голову и самое главное все знаешь!
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31.03.2021 12:38 Відповісти
Вы сейчас чушь явную несёте, то ли по незнанию то ли умышленно. Фармацевтическая отрасль в Украине имеет достаточно высокий потенциал, потому что её продукция пользуется постоянным спросом и есть предприятия которым вполне под силу хоть завтра начать производство вакцины - Дарница, Фармак, Артериум, Биофарма - это только навскидку.
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31.03.2021 13:31 Відповісти
Скорее всего чушь несёт тот, кто не вдумывается в написанное а сразу кричит зрада и везде ему кацапы мерещатся. Я писал Про создание вакцины...
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31.03.2021 13:37 Відповісти
А ну тогда мы о разных вещах, ибо я о производстве.
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31.03.2021 13:39 Відповісти
С производством тоже есть определенные проблемы. Высокотехнологичные вакцины у нас производить не получится, нет оборудования, и увы, нет квалифицированных людей. Классическую инактивированную вакцину мы производить, скорее всего, сможем. Самую опасную, если что. А вот хайтек на основе матричной РНК - можно даже не мечтать.
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31.03.2021 15:51 Відповісти
Мише Грабовскому: сказать неприятную правду не означает быть кацапом. Да, подтверждаю, что множество наших дипломированных специалистов за границей заняты неквалифицированным низкооплачиваемым трудом. Обидно? Очень. А что реально ты предлагаешь: умирать от голода или всё-таки работать , где платят? И пишет тебе именно человек с высш. образованием и стажем работы 29 лет по специальности в Украине. А здесь никому даже не интересно, умею ли я читать и писать, главное - посуду мыть быстро и чисто.И это- реальность , наши дипломы ничего не стоят. Правду говоря, и своих свежеиспечённых "лауреатов" после университетов не очень-то ценят в Италии, некоторые в поисках работы уезжают за границу, в Англию , Америку, Францию и др. места, не редкость и "свои" спецы -- официанты, продавцы и даже батраки. Не веришь? Посети Италию!
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31.03.2021 13:24 Відповісти
Общая тенденция - да, безусловно, но в данном случае речь шла конкретно о фармацевтической отрасли и у неё как раз на общем фоне не так всё и плохо.
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31.03.2021 13:33 Відповісти
Конкретно медики и фармацевты массово уезжают в соседнюю Польшу, что там работать по специальности и получать в 10-20 раз большую зарплату. Так что ещё лет 5-10 и работать у нас и в фармацевтической области будет некому. Если что, я был некоторым образом связан с Фармаком лет 10 назад, не думаю, что там ситуация кардинально с тех времен изменилась. Если всё же изменилась - я рад за них, что у нас хоть где-то всё хорошо.
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31.03.2021 15:54 Відповісти
то что дороже ни кто не сомневается . тем более что скоро лето а у Степанова нет нормальной футболки за пол миллиона гривен . да и про пальтишко на зиму нужно подумать . не будет же он в одном ходить два года подряд . он же не лох какой то
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31.03.2021 09:23 Відповісти
так ляшко говорил что не будет? а до этого бедосик - что будет
вы по очереди ляпаете про нашу вакцину чисто паприколу?
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31.03.2021 09:25 Відповісти
у каждого свой шкурный интерес... у ляшки малюсенький, у степашки - непомерный (чтоб и внукам хватило...ну пока пандемия и все рычаги в руках...а тож отэто не вечно ж будет!!))))
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31.03.2021 09:38 Відповісти
"Наши будут дороже....." А почему? Логика подсказывает обратное. Но ,у наших зеленых слуг логика своя. И, все-таки,даже при вашей феноменальной жадности , почему? Никак нажраться не можете??
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31.03.2021 09:25 Відповісти
Конечно дороже. Ты думаешь один только Степашка в министерстве хочет себе жупанчик за 630 тыс.? 80% себестоимости вакцины будет состоять из откатов
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31.03.2021 09:31 Відповісти
Степанов о производстве украинской вакцины от COVID-19: Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди - Цензор.НЕТ 1258
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31.03.2021 09:30 Відповісти
Степанов о производстве украинской вакцины от COVID-19: Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди - Цензор.НЕТ 2454
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31.03.2021 09:30 Відповісти
То есть за более чем за год вы, дятлы, так и не удосужились дать гарантии нашим производителям? Вы ждёте что само всё порешается?
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31.03.2021 09:32 Відповісти
Степашке пора скинуть куртяк по цене авто или хаты ,надеть фуфаечку и заезжать на ТЮРМА !!!
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31.03.2021 09:32 Відповісти
Русские зарегистрировали вакцину для животных,так там 100% вырабатываются антитела,а тут 50%...
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31.03.2021 09:32 Відповісти
Это вакцина для тебя, русского. Ветеринарная.
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31.03.2021 11:34 Відповісти
Шо ты там прошуршал,кулёк ?
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31.03.2021 12:09 Відповісти
Пусть захлопни и хвост подбери. Ходить мешаешь.
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31.03.2021 12:10 Відповісти
Чорт,тебе копыта ходить мешают.
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31.03.2021 12:16 Відповісти
Школота на удаленке разбушевалась? Ты следи за графиком прививок, от бешенства не пропусти, любитель русских вакцин. И от блох обработайся, нервный ты какой-то.
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31.03.2021 12:18 Відповісти
Не дайте цьому виродку втекти так як яник з ко, гонтарева і вже сотням таким ворогам держави Україна, що втекли в Мацкву, Цюріх, Лондон, Маямі.
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31.03.2021 09:33 Відповісти
не звизди!!!!
даже если вычесть доставку, хранени и прожорливые хитровжаренные прокладки-посредники - она (вакцина) уже не может быть дороже!!!
другое дело стыбзить хочется на ровном месте !! (двери обмалеванные за 2 млн хотели отмыть - тому пример!!! хотя....думаю все равно и там нае... и там "отмоют"))))
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31.03.2021 09:36 Відповісти
Стебанов сказал это после того как его жена основала фирму "Вакцылох"?
Мля, "министр" который мало того шо по бумажке читает хуже Проффесора, так еще и обосрался, но на вид - как будто сделал это фиалками. Плешивый единорог блин.
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31.03.2021 09:38 Відповісти
Можем, могут, сделаем, закупим, провакцинуем......... им самим не надоело
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31.03.2021 09:40 Відповісти
Степанов, не смеши народ!!! "В Украине нет возможностей для введения платной вакцинации от коронавируса для всех желающих, поскольку производители сегодня не поставляют вакцины на коммерческий рынок" ,но для вас "руководителей" и для тебя ЛИЧНО,продавать по ЗАВЫШЕННЫМ ценам не проблема. Ты мерзкая циничная мразь.....
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31.03.2021 09:42 Відповісти
Этот барыга,уже не знает как замутить,и торговать и ввозить и покупать и производить,талантливый,вот бы только ответил бы он за свои действия .
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31.03.2021 09:53 Відповісти
Правильно сделали бразильцы, вакцину спутник не зарегистрировали но собираются выпускать ее под своим названием.
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31.03.2021 10:04 Відповісти
Можливо це інтерв`ю давав рік тому ?
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31.03.2021 10:05 Відповісти
Бумажки перепутал, прошлогодняя попалась.
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31.03.2021 10:31 Відповісти
а с этими тварями у власти все дешевле завезти, чем изготовить у себя.
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31.03.2021 10:11 Відповісти
Дороже чего? Секретной цены?
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31.03.2021 10:15 Відповісти
Нет никаких оснований чтобы наша вакцина была дороже, чем желание наших негодяев нагреть руки.
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31.03.2021 10:20 Відповісти
Степанов, договорись с Ляшко что врать народу. Он бьется головой о стену доказывая, что в Украине нет необходимых производственных мощностей. Или ты уже себе на лето прикид присмотрел. В зимней курточке уже, наверное, жарко?
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31.03.2021 10:21 Відповісти
За словами глави МОЗ, вітчизняні вакцини будуть дорожчими Джерело: https://censor.net/ua/n3256657
хотілося б розуміти за рахунок чого вона буде дорожча?
адже поки нема ані складових такої примарної вакцини, щоб розуміти вартість сировини.
ані уявлення про виробничий процес (його тривалість, складність, кількість процесів), щоб розуміти витрати на виробництво.
рівень заробітної плати в Україні менший ніж в Англії, де виробляється AstraZeneca чи в Штатах, де виробляється Pfizer.
тож чому, за відсутності інформації про собівартість, степанов переконаний, що вітчизняна вакцина (в разі якщо така з'явиться), буде дорожча?
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31.03.2021 10:22 Відповісти
Академік Комісаренко: українська вакцина від коронавірусу майже готова

В Україні ще на початку пандемії лунали заяви, що наша держава також здатна розробити і виготовляти вакцину проти коронавірусу. Інститут, який ви очолюєте, а також Інститут біології клітини у Львові отримали гранти на розробку вакцин. Але результатів досі немає. Яка доля грантів, коли чекати на українську вакцину?
Якщо говорити про гранти, то вони трошки смішні тому, що суми коштів, які були виділені є мізерними, якщо порівнювати з тими сумами, які насправді потрібні. Це по-перше. По-друге, навіть ці кошти, які передбачені на цей рік, майже не надходять. Так, нашому інституту було виділено 2 млн грн. Для порівняння, президент США Дональд Трамп виділив AstraZeneca $1,2 млрд. Ви також повинні врахувати, що AstraZeneca - це фірма, яка сама по собі дуже багата. Вона має устаткування, відпрацьовані технології. Вакцина була створена не в AstraZeneca, а в інституті імені Дженнера, той Дженнер, який вів вакцинацію проти віспи.
Я сказав би так, що ми створимо прототипи вакцини. Це просто продемонструє, що наш уряд, керівництво нашої країни, повинні відновити виробництво імунобіологічних препаратів, тобто вакцин, імунних сироваток для пасивної імунізації. Одним, а можливо, єдиними зараз специфічними ліками зараз є антитіла проти вірусу, проти його протеїну, які можуть запобігати розповсюдженню вірусу. Тобто ми продемонструємо, що можемо це зробити, але ми не будемо випускати вакцину, ми повинні зробити прототип. Можна до прикладу взяти прототип автомобіля, який виставляється на виставці. А випускатимуть машини у промисловому масштабі великі заводи. Так і тут.
Щодо розробок нашої вакцини, то вони майже вже завершені. Далі мають відбутися клінічні випробування на тваринах. Потім маємо зрозуміти, чи знайдеться фінансування для створення десятків тисяч вакцин з тим, щоб провести клінічні випробування на людях. Має бути для цього задіяне якесь підприємство фармацевтичне, де є відповідне устаткування і фахівці. Чи будуть далі матеріальні ресурси для створення цієї вакцини, чи буде у нас можливість для проведення клінічних випробувань. Для того, щоб проводити клінічні випробування, третю фазу, потрібно багато інфікованих людей. На щастя чи на жаль, у нас багато таких людей зараз. А от, наприклад, Китай, де практично немає зараз хворих на коронавірус, не зміг проводити випробування своїх вакцин, зокрема тієї ж Coronavac. Вони її досліджували в інших країнах, зокрема у Бразилії, Індонезії, в арабських країнах і в Туреччині. Між іншим вакцина проти SARS 2002-2004 років не була зроблена саме тому, що інфекція тоді призупинила розповсюдження, а потім і зникла. Тобто не було можливості проводити клінічні випробування на патогені, який фактично зник.
Треба зробити досить велику кількість вакцини з тим щоб проводити клінічні випробування, подвійні сліпі (дослідження, при яких ані лікар, ані пацієнт не знають, що приймає пацієнт) так, як це робиться у всьому світі. А не так як росіяни почали пропагувати свою вакцину, навіть не завершивши другу фазу клінічних випробувань. Це було їхньою стратегічною помилкою, бо вони самі зіпсували імідж своєї власної вакцини, і ми досі не знаємо її ефективності. А потім ми повинні готуватися до нових інфекцій. Це не потрібно приховувати, ми весь час зустрічатимемо з новими патогенами, і повинні демонструвати, що ми вміємо робити вакцини, і що в нас буде відповідна промисловість, яка зможе їх випускати.
То чи є в Україні такі потужності, які дозволяють промислове виробництво вакцин після завершення дослідження? Чи веде Україна веде перемовини із закордонними компаніями про можливе виробництво саме нашої вакцини?
Наша комісія (при РНБО) проводила аналіз підприємств, які можуть випускати вакцини. Зараз у нас немає підприємств, які адаптовані саме до випуску вакцин. Але ті, що є, можуть перебудуватися. Перепрофілювання - це досить дороге і досить специфічне устаткування, це люди, які вміють це робити.
В Україні можна побудувати таке підприємство. Ми ведемо перемовини про можливість випуску української вакцини на вітчизняних підприємствах, але я не хочу називати зараз компанію. Думаю, ми таки зробимо прототипи, а потім, можливо, перейдемо до клінічних випробувань.
Скільки коштуватиме українська вакцина, наскільки її вартість відрізнятиметься від аналогів, які уже є?
Технологія, яка обрана, - одна з найдешевших. Наприклад, собівартість однієї дози вакцини від AstraZeneca трошки нижча за $3.
В Україні над створенням вакцини працюють фахівці приватної науково-виробничої компанії «Діапроф-Мед», які співпрацюють з американцями. Яка доля їх розробок?
Це робиться фактично за приватні кошти спільно з американською компанією. Вони зробили консорціум, яким керує, чи є одним із лідерів професор Михайло Фаворов (президент компанії DiaPrep System Inc.), який вже 30 років мешкає в США. Сам він з Москви, з відомої родини учених. Фаворов разом з «Діапроф-Медом» створили прототип вакцини. Певною мірою вона є унікальною в тому сенсі, що якщо всі вакцини у світі робилися для того, щоб у вакцину входив протеїн S шипоподібний, то ця вакцина зроблена для того, щоб імунна система розпізнавала протеїн N, тобто протеїн нуклеокапсиду. Іншими словами той протеїн, який прикриває нуклеїнову кислоту, геном цього вірусу. Вона унікальна, але чи вона буде ефективною можна буде дізнатися тільки під час клінічних випробувань. Наскільки я знаю, клінічні випробування поки що не проводилися.Більше тут: https://tverezo.info/post/133726
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31.03.2021 10:26 Відповісти
Очень интересно слушать вранье, когда знаешь правду, аж пациента не хочется останавливать, ведь так старается...
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31.03.2021 10:45 Відповісти
Это все равно как предложить украинцам а.м. "Таврия" по цене двух "Mercedes" . Зато своё.
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31.03.2021 11:07 Відповісти
Каким же надо быть идиотом, чтобы нести такой бред.
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31.03.2021 11:10 Відповісти
"Будут дороже, но мы не будем стоять в очереди."
А вы готовы платить дороже?
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31.03.2021 11:35 Відповісти
Я боюсь даже представить, в какую сумму нам обойдется отпуск этого штриха на островах...
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31.03.2021 11:35 Відповісти
Хто небудь, скажіть вже цьому злодію, що йому вже час...
Час тікати до Ростова
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31.03.2021 11:50 Відповісти
А скільки бабла можна розпиляти на черговому національному гіперлупі... Скільки чудових нових італійських курток вийде прибарахлити ммм.. Дітям і онукам вистачить.
Пасаж про конкуренцію просто убив. То може ну його нах ту вакцину робити, якщо зарубіжної вистачає і вона конкурентно краща? Чи може раптом під патронатом Степашки українські напіврозвалена фарма і розвалена наука зроблять кращу вакцину ніж Астра і Пфайзер?
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31.03.2021 12:26 Відповісти
У лайна,лише один клопіт,як побільше напхати в торбу ,знищуючи живих
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31.03.2021 12:54 Відповісти
пальтишко не жмет
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31.03.2021 13:03 Відповісти
По словам главы Минздрава, отечественные вакцины будут дороже, "но мы будем защищены, мы не будем стоять в очереди".Те кто гонят цену,всегда стоят очереди .
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31.03.2021 13:06 Відповісти
Всё понятно!! Вот тогда Степанов и зеленский заработают не один миллиард гривен!! Не понятно почему вакцина изготовленная в Украине обязательно должна быть дороже??Почему??!!! Зарплата в Украине в десять раз ниже чем в ЕС и другие расходы тоже, ниже!! Так где же там удорожание, на чём??Где собака зарыта!!?? на воровстве и откатах???
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31.03.2021 13:25 Відповісти
Ну дороже то понятно, на пинджак хватит?
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31.03.2021 14:24 Відповісти
ну и кто мешает поддержать отечественного производителя? или что мешает? озвучьте причины, плиз...
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01.04.2021 10:22 Відповісти
 
 