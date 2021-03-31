Степанов про виробництво української вакцини проти COVID-19: Будуть дорожчими, але ми не стоятимемо в черзі. ВIДЕО
Україна може налагодити виробництво власної вакцини проти коронавірусу, якщо вітчизняні виробники отримають від держави гарантії підтримки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
На питання, чи є перспективи виготовлення власної вакцини, Степанов відповів:
"Обов'язково. Не просто є перспектива, а ми мусимоце зробити. Там є чіткий алгоритм, механізм. Що потрібно зробити – ми маємо внести до законодавства, оформити в держзамовлення, дати чіткі гарантії нашим виробникам, що ми в них будемо викуповувати, що вони будуть у пріоритеті, що вони не будуть конкурувати з великими потужними світовими гравцями, тому що за такої конкуренції вони ніколи не виграють".
За словами глави МОЗ, вітчизняні вакцини будуть дорожчими, "але ми будемо захищені, ми не стоятимемо в черзі".
"Треба бізнесу, фарм-підприємствам дати гарантію того, що вони продаватимуть свою вакцину. І вони готові будуть вкласти у виробництво, для них це чистий бізнес, вони будуть бачити, яким чином це робити", - зазначив Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поэтому нужно делать вакцину либо свою, либо по лицензии.
вы по очереди ляпаете про нашу вакцину чисто паприколу?
даже если вычесть доставку, хранени и прожорливые хитровжаренные прокладки-посредники - она (вакцина) уже не может быть дороже!!!
другое дело стыбзить хочется на ровном месте !! (двери обмалеванные за 2 млн хотели отмыть - тому пример!!! хотя....думаю все равно и там нае... и там "отмоют"))))
Мля, "министр" который мало того шо по бумажке читает хуже Проффесора, так еще и обосрался, но на вид - как будто сделал это фиалками. Плешивый единорог блин.
хотілося б розуміти за рахунок чого вона буде дорожча?
адже поки нема ані складових такої примарної вакцини, щоб розуміти вартість сировини.
ані уявлення про виробничий процес (його тривалість, складність, кількість процесів), щоб розуміти витрати на виробництво.
рівень заробітної плати в Україні менший ніж в Англії, де виробляється AstraZeneca чи в Штатах, де виробляється Pfizer.
тож чому, за відсутності інформації про собівартість, степанов переконаний, що вітчизняна вакцина (в разі якщо така з'явиться), буде дорожча?
В Україні ще на початку пандемії лунали заяви, що наша держава також здатна розробити і виготовляти вакцину проти коронавірусу. Інститут, який ви очолюєте, а також Інститут біології клітини у Львові отримали гранти на розробку вакцин. Але результатів досі немає. Яка доля грантів, коли чекати на українську вакцину?
Якщо говорити про гранти, то вони трошки смішні тому, що суми коштів, які були виділені є мізерними, якщо порівнювати з тими сумами, які насправді потрібні. Це по-перше. По-друге, навіть ці кошти, які передбачені на цей рік, майже не надходять. Так, нашому інституту було виділено 2 млн грн. Для порівняння, президент США Дональд Трамп виділив AstraZeneca $1,2 млрд. Ви також повинні врахувати, що AstraZeneca - це фірма, яка сама по собі дуже багата. Вона має устаткування, відпрацьовані технології. Вакцина була створена не в AstraZeneca, а в інституті імені Дженнера, той Дженнер, який вів вакцинацію проти віспи.
Я сказав би так, що ми створимо прототипи вакцини. Це просто продемонструє, що наш уряд, керівництво нашої країни, повинні відновити виробництво імунобіологічних препаратів, тобто вакцин, імунних сироваток для пасивної імунізації. Одним, а можливо, єдиними зараз специфічними ліками зараз є антитіла проти вірусу, проти його протеїну, які можуть запобігати розповсюдженню вірусу. Тобто ми продемонструємо, що можемо це зробити, але ми не будемо випускати вакцину, ми повинні зробити прототип. Можна до прикладу взяти прототип автомобіля, який виставляється на виставці. А випускатимуть машини у промисловому масштабі великі заводи. Так і тут.
Щодо розробок нашої вакцини, то вони майже вже завершені. Далі мають відбутися клінічні випробування на тваринах. Потім маємо зрозуміти, чи знайдеться фінансування для створення десятків тисяч вакцин з тим, щоб провести клінічні випробування на людях. Має бути для цього задіяне якесь підприємство фармацевтичне, де є відповідне устаткування і фахівці. Чи будуть далі матеріальні ресурси для створення цієї вакцини, чи буде у нас можливість для проведення клінічних випробувань. Для того, щоб проводити клінічні випробування, третю фазу, потрібно багато інфікованих людей. На щастя чи на жаль, у нас багато таких людей зараз. А от, наприклад, Китай, де практично немає зараз хворих на коронавірус, не зміг проводити випробування своїх вакцин, зокрема тієї ж Coronavac. Вони її досліджували в інших країнах, зокрема у Бразилії, Індонезії, в арабських країнах і в Туреччині. Між іншим вакцина проти SARS 2002-2004 років не була зроблена саме тому, що інфекція тоді призупинила розповсюдження, а потім і зникла. Тобто не було можливості проводити клінічні випробування на патогені, який фактично зник.
Треба зробити досить велику кількість вакцини з тим щоб проводити клінічні випробування, подвійні сліпі (дослідження, при яких ані лікар, ані пацієнт не знають, що приймає пацієнт) так, як це робиться у всьому світі. А не так як росіяни почали пропагувати свою вакцину, навіть не завершивши другу фазу клінічних випробувань. Це було їхньою стратегічною помилкою, бо вони самі зіпсували імідж своєї власної вакцини, і ми досі не знаємо її ефективності. А потім ми повинні готуватися до нових інфекцій. Це не потрібно приховувати, ми весь час зустрічатимемо з новими патогенами, і повинні демонструвати, що ми вміємо робити вакцини, і що в нас буде відповідна промисловість, яка зможе їх випускати.
То чи є в Україні такі потужності, які дозволяють промислове виробництво вакцин після завершення дослідження? Чи веде Україна веде перемовини із закордонними компаніями про можливе виробництво саме нашої вакцини?
Наша комісія (при РНБО) проводила аналіз підприємств, які можуть випускати вакцини. Зараз у нас немає підприємств, які адаптовані саме до випуску вакцин. Але ті, що є, можуть перебудуватися. Перепрофілювання - це досить дороге і досить специфічне устаткування, це люди, які вміють це робити.
В Україні можна побудувати таке підприємство. Ми ведемо перемовини про можливість випуску української вакцини на вітчизняних підприємствах, але я не хочу називати зараз компанію. Думаю, ми таки зробимо прототипи, а потім, можливо, перейдемо до клінічних випробувань.
Скільки коштуватиме українська вакцина, наскільки її вартість відрізнятиметься від аналогів, які уже є?
Технологія, яка обрана, - одна з найдешевших. Наприклад, собівартість однієї дози вакцини від AstraZeneca трошки нижча за $3.
В Україні над створенням вакцини працюють фахівці приватної науково-виробничої компанії «Діапроф-Мед», які співпрацюють з американцями. Яка доля їх розробок?
Це робиться фактично за приватні кошти спільно з американською компанією. Вони зробили консорціум, яким керує, чи є одним із лідерів професор Михайло Фаворов (президент компанії DiaPrep System Inc.), який вже 30 років мешкає в США. Сам він з Москви, з відомої родини учених. Фаворов разом з «Діапроф-Медом» створили прототип вакцини. Певною мірою вона є унікальною в тому сенсі, що якщо всі вакцини у світі робилися для того, щоб у вакцину входив протеїн S шипоподібний, то ця вакцина зроблена для того, щоб імунна система розпізнавала протеїн N, тобто протеїн нуклеокапсиду. Іншими словами той протеїн, який прикриває нуклеїнову кислоту, геном цього вірусу. Вона унікальна, але чи вона буде ефективною можна буде дізнатися тільки під час клінічних випробувань. Наскільки я знаю, клінічні випробування поки що не проводилися.Більше тут: https://tverezo.info/post/133726
А вы готовы платить дороже?
Час тікати до Ростова
Пасаж про конкуренцію просто убив. То може ну його нах ту вакцину робити, якщо зарубіжної вистачає і вона конкурентно краща? Чи може раптом під патронатом Степашки українські напіврозвалена фарма і розвалена наука зроблять кращу вакцину ніж Астра і Пфайзер?