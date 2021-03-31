Хакери з усього світу намагалися зламати "Дію" і не змогли, ми 80% часу витрачаємо на безпеку, - Федоров. ВIДЕО
Спроби зламати застосунок "Дія" не мали успіху, це один з найбезпечніших IT-продуктів в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.
"Ми передбачили все. "Дія" сьогодні – один із найбезпечніших IT-продуктів в Україні, які взагалі існують. Вона не зберігає додаток, не зберігає персональних даних. Тобто "Дія" відображає вже те, що є в базах даних, реєстрах громадян", - розповів міністр.
За його словами, вже навіть запускали конкурс, хто зламає "Дію" або виявить якісь проблеми.
"Хакери з усього світу намагалися щось знайти і не знайшли. Тому "Дія" захищена. Ми бачимо, як ламають Facebook, Google, і ми 80% часу витрачаємо на безпеку "Дії", - додав Федоров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного.
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Скорее всего наши же хакеры и ломали, но через прокси, по известным причинам
Кроме того, что все документы в базах данных, которые принадлежат не государству, а коммерческой фирме.
Там многие пишут, что данными бумажного паспорта тоже можно пользоваться, но масштаб рисков все же не тот, за бумагой больше контроле, когда индефикационный и паспорт в разных местах, все сложнее.
Не говоря, что в будущем это тотальный контроль.....
- Потому что никто не может его поймать?
- Потому, что нахрен, кому нужен.
Нащо ломати те що можно купити на будь якому радіоринку?
рота омона уничтожив посевы конопли на площади два гектара - объявила себя дивизией и отправилась в космос воевать с покемонами
Ідіоти, дл початку ви б осили щось просте і необхідне, скажімо, громадський транспорт - трафік, розклад, оплата, пільговики... ну, те, що реально потрібне. Але ж то потребує якоїсь клепки і зусиль, а тут ба-бах і паспорт в смартфоні. Дурня, що воно нафік кому потрібне, але ж як звучить, які відосіки про то можна зняти. Придурки зелені...
Дуже хочеться дізнатись вашу думку про «дію» та пашпорт у смартфоні.
- шо?
- Дию.
- миллион чего?
- гривен
- шо?
- 40к. баксов
-
Там и взламывать ничего не нужно!
А з іншої сонячної системи ще не пробували ломанути?
Дія это цифровой ад и кровоточащие глаза.
Я список багов элементарных даже скидывал в фб чатик ДіЇ. Но на все они отвечали что це Ок бо апликуха ще сыра.
А данные можно продавать гораздо дороже.
Всё равно отдавать бы не пришлось.