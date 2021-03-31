Хакери з усього світу намагалися зламати "Дію" і не змогли, ми 80% часу витрачаємо на безпеку, - Федоров. ВIДЕО

Спроби зламати застосунок "Дія" не мали успіху, це один з найбезпечніших IT-продуктів в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "ТСН" розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Ми передбачили все. "Дія" сьогодні – один із найбезпечніших IT-продуктів в Україні, які взагалі існують. Вона не зберігає додаток, не зберігає персональних даних. Тобто "Дія" відображає вже те, що є в базах даних, реєстрах громадян", - розповів міністр.

За його словами, вже навіть запускали конкурс, хто зламає "Дію" або виявить якісь проблеми.

"Хакери з усього світу намагалися щось знайти і не знайшли. Тому "Дія" захищена. Ми бачимо, як ламають Facebook, Google, і ми 80% часу витрачаємо на безпеку "Дії", - додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна стала першою державою у світі, де цифровий паспорт прирівняно до звичайного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На порталі "Дія" можна отримати понад 50 державних послуг, - Федоров