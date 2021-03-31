Пропоную криміналізувати слово "лох", а фразу "я не лох" дозволити використовувати тільки президенту, - Сюмар тролить прихильників Зеленського у ВР. ВIДЕО

Нардепка "Європейской Солідарності" Вікторія Сюмар розкритикувала рішення парламенту, в якому народні депутати засудили учасників акції протесту біля будівлі Офісу Президента 20 березня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сюмар запропонувала більшості криміналізувати слово "лох" і регламентувати використання фрази "я не лох".

"Те, що повинно бути трешем, ним і стало. Подивилася кіно від Нацполіції. Дуже страшне. Сьогодні спати не буду. Почула там найстрашніше:"Путін - х#йло". Я сподіваюся, що не це ви маєте на увазі під оскверненням державних символів. Інакше ви держави поплутали. Доведімо цей треш до кінця. У мене є конструктивна пропозиція. Не тільки постанову, а внести зміни до кримінального кодексу. Пропоную криміналізувати слово "лох", а фразу "я не лох" дозволити використовувати тільки президенту", - заявила Сюмар з трибуни парламенту.

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