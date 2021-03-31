Пропоную криміналізувати слово "лох", а фразу "я не лох" дозволити використовувати тільки президенту, - Сюмар тролить прихильників Зеленського у ВР. ВIДЕО
Нардепка "Європейской Солідарності" Вікторія Сюмар розкритикувала рішення парламенту, в якому народні депутати засудили учасників акції протесту біля будівлі Офісу Президента 20 березня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Сюмар запропонувала більшості криміналізувати слово "лох" і регламентувати використання фрази "я не лох".
"Те, що повинно бути трешем, ним і стало. Подивилася кіно від Нацполіції. Дуже страшне. Сьогодні спати не буду. Почула там найстрашніше:"Путін - х#йло". Я сподіваюся, що не це ви маєте на увазі під оскверненням державних символів. Інакше ви держави поплутали. Доведімо цей треш до кінця. У мене є конструктивна пропозиція. Не тільки постанову, а внести зміни до кримінального кодексу. Пропоную криміналізувати слово "лох", а фразу "я не лох" дозволити використовувати тільки президенту", - заявила Сюмар з трибуни парламенту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну по сути она права. Все, что там происходило - трэш.
бо шоколадна ж
Враховуючи її ранг в порохосистемі - вона просто виконує роль "гаварящєй голови". Причому доволі бездарно, неприродно, і вульгарно. ІМХО.
А ти спам прибери - Ок?
А шмаркля таки лох... Быть богатым в нищей стране это уже преступление, быть богатым политиком - особо тяжелое преступление, весь политический истеблишмент Украины слеплен из компромата, даже с этой точки зрения расправляется с конкурентами, любыми, вообще не проблема, но обладая огромным перевесом на старте, Зеленский как последний лошара слил в унитаз все свои преимущества, разменяв их на войну с помоями...
Біда з кадрами на поросяфермі...
думаю.........
Попроси у куратора свіжий примірник "Прикалюхи поросябота для "Чайників""
Вільно, рядовий Поросябот. Розійдись.