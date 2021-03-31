"Слуга народу" Шпак про протести під ОП: "Годі плутати демократію і вседозволеність". ВIДЕО
"Слуга народу" Любов Шпак вважає, що учасники акції протесту під Офісом Президента 20 березня "хотіли крові".
Про це заявила нардепка (СН) Любов Шпак під час вчорашнього позачергового засідання Ради з протестом 20 березня під ОП, передає Цензор.НЕТ.
"Звичайно, можна вигадувати багато слів, щоб якось виправдати те, що відбулося під Офісом Президента. Стерненко дякує всім нам за мирну акцію? Та про що ви говорите? Невже ця акція була мирна? Давайте говорити за те і дякувати за те, що за статтею "Масові заворушення" не було відкрито. Хоча всі кваліфікаційні ознаки тут є: погроми, підпали, знищення майна. І все це в прямому ефірі перед десятками камер. Люди, які хочуть жити в демократичній державі, розбивають вікна в приміщенні органу державної влади, нищать фасад будівлі та підпалюють державні символи.
Про яку демократію сьогодні йде мова? Годі плутати демократію та вседозволеність. Порушення закону було, було. Винні мають понести покарання і вони понесуть покарання. То в чому дискусія взагалі тут є? Хто з нас заходив на сторінки соцмереж таких активістів? Подивіться, все життя у них покладається від однієї акції до другої акції. Чим займаються ці люди, де навчаються, працюють, скільки податків сплатили в державу?
Ми в першу чергу звикли героїзувати і присвоювати "героїв" бунтарям? Можливо, настав час стати перед законом. Підпалити державний герб… Що має бути в головах цих людей? За яку державу ви стоїте? Ви стоїте горою за те, що на сьогоднішній день понищені державні символи? Будь-то хоч тисячу раз може повторювати, що учасники суботньої акції, патріоти, головні вчинки своїми діями вони красномовно розповіли про свій патріотизм і своє ставлення до державної символіки. В центрі столиці на державній будівлі красувалася свастика, яка засвітилася на весь світ, на всіх телеканалах. І запам'ятають нас саме з цією свастикою. І на стінах Офісу Президента. Це ніж у серце всіх, хто пам'ятає жах нацистського режиму.
Перш за все хочу сказати, як би це не прозвучало, але добре, що активістам дали можливість проявити себе. Зрозуміло, що вони хотіли крові, їм хотілося показати, що поліція на них накинулася, відповідно застосувала газ або когось побили. Але поліція утрималась. І в цьому не було насильства. Відповідно до цього результати себе показали: руйнувати – не будувати", - заявила нардепка Шпак.
Любов Шпак, народна депутатка, "Слуга народу", Черкаси. Голова підкомітету ВР з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До ліфту - ректор у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.
30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.Джерело: https://censor.net/ua/n3256607
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Ну вони ж самі знищують волевиявлення народу. Знов намагаються змінити Демократію на "тоталітарне" правління ЗЕгофмастера роялиста. Бо вони і є породження охлократії!!!
около половины моих земляков непроходимые тупые мудаки, такие же мудаки как их родители, голосовавшие за кравчуков\кучм\януковичей ...
Расскалились добела-
Вот как сильно беспокоят,
Треугольные дела! (с)
Люди протестуют, потому что их это уже *******, жить в неправовом государстве, и имеют на это право.
Правовым и демократичным оно будет когда судейская система очистится, а до этого эти слуги вообще не имеют морального права заикаться даже об этом. Они палец о палец не ударили чтоб провести какието реформы в этой сфере, ссыкатно ручных судей менять.
Ущерба нанесли много. один лишь каломойша намутил на 7 ярдов баксов. Вот ЕГО посадите, а уже, потом, по ниспадающей и других. Переживалка ....
- Демократия - это не вседозволенность! Значит, где нет вседозволенности, там и есть демократия!
Ваше кодло своим двухлетним табу-аналом, которого внукам хватит, который за%бёшься перечислять, в стенах Верховной Рады, страну опозорило - сильнее некуда!
Так может вас, ******, ****, по статье за надругательстово над Государством привлечь пора?????? Мерзота %баная!!
Мерзость !
Или рабочая корабельная СОСна?
Или служанка народа?
Да какая разница? Как ублюдков не называй, они все равно остануться ублюдками. ЗЕлеными ублюдками.
Теж саме реги говорили про Майдан!
Вам не стыдно?
Я хоть за зелю и зелень не голосовал - мне стыдно за украинцев!
Что не выбор - все г-но!
И протесты все четко по закону и регламентированы партией и правительством.
Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть…
Как и прогнозировалось, внеочередные заседания Рады во вторник были созваны не для реальной помощи украинцам во время жесткого карантина и рекордного заболевания коронавирусом. Ключевая задача «зеленой власти» не меняется: под шумок трагических событий в стране пропихивать законы по дерибану государства.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Во время прошлогоднего локдауна протащили закон о распродаже украинской земли, против которого выступали все украинцы и билась Юлия Тимошенко. А сейчас - дружно голосуют за законопроект о распродаже украинских стратегических предприятий.
Единственным де-юре социально направленным законопроектом, принятым в парламенте, стало решение возобновить выплаты ФОПам и наемным работникам единоразовой помощи 8 тыс грн. Для тех, кто вынужден был закрыться во время карантина.
Поможет ли это реально украинцам? С одной стороны, это мизерная подачка, если сравнивать с аналогичными мерами в ЕС или США. С другой стороны, если взять прошлые выплаты, которые получили по официальной статистике около 500 тыс человек, то эти деньги для многих ФОПов не покрыли даже стоимость арендной платы или выплаты налогов. Не говоря о том, что сотни тысяч людей даже эту «помощь» не смогли получить от государства. Дескать, вы не подпадаете под критерии выплат.
Понятно, что «зеленая» власть, как не хотела, так и не хочет реально помогать украинцам и бизнесу во время карантина. И всем видом демонстрирует свою антисоциальную позицию: мол, все, что связано с коронавирусом, - это ваши личные проблемы. И больше 8 тыс грн для вас нет. Ведь нам нужны десятки миллиардов, чтобы закатать в асфальт «Большой стройки».
Особенно цинично антинародная позиция «Слуги народа» и Кабмина выглядит в условиях, когда в Раде есть профессионально подготовленные лидером оппозиции и дважды премьер-министром Тимошенко законопроекты для реальной помощи украинцам во время пандемии.
Это и законопроект №4008, где Тимошенко прописала комплексную программу помощи малому и среднему бизнесу - от дешевых кредитов и реальной финансовой помощи до налоговых послаблений. То есть те шаги, которые реально ждут миллионы украинцев с весны прошлого года, когда ввели первый локдаун.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html Тимошенко: у нас есть план, как реально помочь предпринимателям при локдауне. Видео
Это и законопроект Тимошенко о продаже газа украинской добычи исключительно напрямую населению. Что позволит минимум в два раза снизить и тарифы для людей во время коронавируса, и коммуналку для бизнеса во время сложной экономической ситуации в стране.
Можно вспомнить про разработанные Тимошенко механизмы по реальной борьбе с коронавирусом. Включая - финансирование разработки украинской вакцины от ковида, поскольку давно понятно, что для нас импортных вакцин не хватит даже при самых оптимистических прогнозах.
Однако «зеленые слуги» с иезуитским упорством продолжают демонстративно игнорировать все инициативы Тимошенко по спасению людей и Украины. Ведь власть уже неоднократно показала, что ей плевать на простых украинцев. Что «смерть» малого и среднего бизнеса только выгодна.
Власть занята другими вещами. Ей надо с молотка продавать украинскую землю. Надо быстро продать наши стратегические предприятия (и опять - против в Раде выступает только Тимошенко). А для этого нужна тотальная нищета в стране. Чтобы люди не следили за действиями власти, а были заняты только собственным выживанием.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE.html Действия Зеленского антинародны и потому возмутительны! - Тимошенко. Видео
Поэтому мы вновь приходим к тому, о чем постоянно говорится ещё с 2019 года. Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть.
https://site.ua/serg.marco/ Serg Marco
топ-автор
Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные (с) Мария Александретта Бакумова
15 годин тому https://site.ua/posts/category/4/ Суспільство 6 098 1 923 1 36
Убийства и изнасилования будут есть и будут в любом обществе, а вот такие действия (расписанная дверь, акция под ОП) разрушают основы государственности, поскольку подрывают авторитет любой публичной власти без фамилий. (с) депутат от СН Александр Бакумов.
Смотря на окружающую нас ситуацию и читая слова представителя народа (какого народа?) Александра Бакумова, мне вспоминается фраза Марии Антуанетты (или Руссо, что ей её приписал) - «Если у народа нет хлеба - пускай едят пирожные».
В последствии эта фраза стала одной из крылатых, подчеркивающих оторванность власти от народа.
Почему я вспомнил её? Да потому что проблема Александра Бакумова - это расписанные двери. Это его тригер. Это его вектор действий.
Просто потому что его убивать и изнасиловать не будут.
И пока бомонд бесновался возле окрашенной двери, за эти три дня:
В ночь с 28 по 29 марта убит Александр Мандич. Позывной Ташкент. Которого пытали дома, а потом вывезли на автомобиле чтоб прикопать за городом. Очень непохоже на обычных бандитов которые пытали и выбивали что то из небогатого Ташкента.
29 марта убит Анатолий Мищенко. Директор оружейного магазина «Ибис», человек с активной проукраинской позицией, волонтер. Взорвали в машине.
27-28 марта произошла попытка убийства активиста, который в том числе участвовал добровольцем в боях в зоне ООС. К слову - имеющий гражданский и политический вес. Имя к пока что не разглашается. Сейчас он лежит в реанимации. Видео вчера появилась на «Киев оперативный».
Мандич.
Мищенко.
Неизвестный (пока что).
Трое суток.
Я знаю, что Влащенко не будет пафосно вскидывать руками при на «Право на Владу». Комитет ВР не будет собираться чтоб разобраться почему убивают патриотов. И такие как Бакумов не имеют мозгов чтоб понять что убийства проукраинских граждан, активистов, волонтеров и атошников подрывают основы государственности, так как показывают что государство просто не может защитить своих граждан, потолок государства - это заламывание рук у расписанных дверей.
И да, просьба «партии власти» как то отреагировать. Как минимум так же, как вы на расписанные стены и дверь в ОП. Хотя я понимаю, что покушения и убийства вас волнуют намного меньше.
Но если «основы государственности» так будут нарушаться и дальше, то не удивляйтесь если эту самую дверь вам засунут потом в жопу.