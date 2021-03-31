"Слуга народу" Шпак про протести під ОП: "Годі плутати демократію і вседозволеність". ВIДЕО

"Слуга народу" Любов Шпак вважає, що учасники акції протесту під Офісом Президента 20 березня "хотіли крові".

Про це заявила нардепка (СН) Любов Шпак під час вчорашнього позачергового засідання Ради з протестом 20 березня під ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, можна вигадувати багато слів, щоб якось виправдати те, що відбулося під Офісом Президента. Стерненко дякує всім нам за мирну акцію? Та про що ви говорите? Невже ця акція була мирна? Давайте говорити за те і дякувати за те, що за статтею "Масові заворушення" не було відкрито. Хоча всі кваліфікаційні ознаки тут є: погроми, підпали, знищення майна. І все це в прямому ефірі перед десятками камер. Люди, які хочуть жити в демократичній державі, розбивають вікна в приміщенні органу державної влади, нищать фасад будівлі та підпалюють державні символи.

Про яку демократію сьогодні йде мова? Годі плутати демократію та вседозволеність. Порушення закону було, було. Винні мають понести покарання і вони понесуть покарання. То в чому дискусія взагалі тут є? Хто з нас заходив на сторінки соцмереж таких активістів? Подивіться, все життя у них покладається від однієї акції до другої акції. Чим займаються ці люди, де навчаються, працюють, скільки податків сплатили в державу?

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Ми в першу чергу звикли героїзувати і присвоювати "героїв" бунтарям? Можливо, настав час стати перед законом. Підпалити державний герб… Що має бути в головах цих людей? За яку державу ви стоїте? Ви стоїте горою за те, що на сьогоднішній день понищені державні символи? Будь-то хоч тисячу раз може повторювати, що учасники суботньої акції, патріоти, головні вчинки своїми діями вони красномовно розповіли про свій патріотизм і своє ставлення до державної символіки. В центрі столиці на державній будівлі красувалася свастика, яка засвітилася на весь світ, на всіх телеканалах. І запам'ятають нас саме з цією свастикою. І на стінах Офісу Президента. Це ніж у серце всіх, хто пам'ятає жах нацистського режиму.

Перш за все хочу сказати, як би це не прозвучало, але добре, що активістам дали можливість проявити себе. Зрозуміло, що вони хотіли крові, їм хотілося показати, що поліція на них накинулася, відповідно застосувала газ або когось побили. Але поліція утрималась. І в цьому не було насильства. Відповідно до цього результати себе показали: руйнувати – не будувати", - заявила нардепка Шпак.

Любов Шпак, народна депутатка, "Слуга народу", Черкаси. Голова підкомітету ВР з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До ліфту - ректор у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.Джерело: https://censor.net/ua/n3256607