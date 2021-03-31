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"Слуга народу" Шпак про протести під ОП: "Годі плутати демократію і вседозволеність". ВIДЕО

"Слуга народу" Любов Шпак вважає, що учасники акції протесту під Офісом Президента 20 березня "хотіли крові".

Про це заявила нардепка (СН) Любов Шпак під час вчорашнього позачергового засідання Ради з протестом 20 березня під ОП, передає Цензор.НЕТ.

"Звичайно, можна вигадувати багато слів, щоб якось виправдати те, що відбулося під Офісом Президента. Стерненко дякує всім нам за мирну акцію? Та про що ви говорите? Невже ця акція була мирна? Давайте говорити за те і дякувати за те, що за статтею "Масові заворушення" не було відкрито. Хоча всі кваліфікаційні ознаки тут є: погроми, підпали, знищення майна. І все це в прямому ефірі перед десятками камер. Люди, які хочуть жити в демократичній державі, розбивають вікна в приміщенні органу державної влади, нищать фасад будівлі та підпалюють державні символи.

Про яку демократію сьогодні йде мова? Годі плутати демократію та вседозволеність. Порушення закону було, було. Винні мають понести покарання і вони понесуть покарання. То в чому дискусія взагалі тут є? Хто з нас заходив на сторінки соцмереж таких активістів? Подивіться, все життя у них покладається від однієї акції до другої акції. Чим займаються ці люди, де навчаються, працюють, скільки податків сплатили в державу?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не встановлено, що депутати або політики закликали до погромів на Банковій, - в.о. директора ДБР Сухачов

Ми в першу чергу звикли героїзувати і присвоювати "героїв" бунтарям? Можливо, настав час стати перед законом. Підпалити державний герб… Що має бути в головах цих людей? За яку державу ви стоїте? Ви стоїте горою за те, що на сьогоднішній день понищені державні символи? Будь-то хоч тисячу раз може повторювати, що учасники суботньої акції, патріоти, головні вчинки своїми діями вони красномовно розповіли про свій патріотизм і своє ставлення до державної символіки. В центрі столиці на державній будівлі красувалася свастика, яка засвітилася на весь світ, на всіх телеканалах. І запам'ятають нас саме з цією свастикою. І на стінах Офісу Президента. Це ніж у серце всіх, хто пам'ятає жах нацистського режиму.

Перш за все хочу сказати, як би це не прозвучало, але добре, що активістам дали можливість проявити себе. Зрозуміло, що вони хотіли крові, їм хотілося показати, що поліція на них накинулася, відповідно застосувала газ або когось побили. Але поліція утрималась. І в цьому не було насильства. Відповідно до цього результати себе показали: руйнувати – не будувати", - заявила нардепка Шпак.

Любов Шпак, народна депутатка, "Слуга народу", Черкаси. Голова підкомітету ВР з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. До ліфту - ректор у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту.

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, служив у 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

На ефір токшоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" принесли двері Офісу президента, пошкоджені під час акції протесту 20 березня.

30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції протесту біля будівлі Офісу президента 20 березня.Джерело: https://censor.net/ua/n3256607

Автор: 

ВР (14992) протест (2398) Офіс Президента (2025) Шпак (3)


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Топ коментарі
+30
Каганат якийсь в не Рада. Їхні дідусі стріляли українцям в потилиці.
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31.03.2021 13:40
+30
Що несе ця брудна шмата?! Які нах двері?! В країні судами керує російський агент, а вона про атрибутику!
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31.03.2021 13:42
+24
Реинкарнация партии регионов. Просто вылитый чечетов от декабря 2013
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31.03.2021 13:45
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Правила форума Рада форумчан
ракацапська слуга
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31.03.2021 13:40 Відповісти
Ну що ви хочете від цієї дурепи та інших ЗЕслуг???
Ну вони ж самі знищують волевиявлення народу. Знов намагаються змінити Демократію на "тоталітарне" правління ЗЕгофмастера роялиста. Бо вони і є породження охлократії!!!
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31.03.2021 13:56 Відповісти
Она и есть провокатор не удивлюсь, что схему доведения людей она согласовала
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31.03.2021 13:57 Відповісти
аахахахаххх))) ребята, посмотрите, на эти шмотки, на эти хабальские манеры, на писклявый голос - БОЖЕ, вот за ЭТО голосовали люди, которые ходят со мной по одним улицам, ВОТ ЭТО выбрали на пятом году войны ...
около половины моих земляков непроходимые тупые мудаки, такие же мудаки как их родители, голосовавшие за кравчуков\кучм\януковичей ...
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31.03.2021 14:03 Відповісти
вот для того слуги и орут вторую енделю о "пострадавших дверях и испачканых портках бубочки" - чтобы запретить любые протесты
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31.03.2021 14:25 Відповісти
Каганат якийсь в не Рада. Їхні дідусі стріляли українцям в потилиці.
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31.03.2021 13:40 Відповісти
Ті самі поліцаї? Дуже схоже
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31.03.2021 13:59 Відповісти
а что это за прост..ка, и почему она в Раде?
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31.03.2021 13:40 Відповісти
Мастерски владеет оральным искусством. Или ораторским, не помню как правильно...
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31.03.2021 13:43 Відповісти
А как там у этой маланской козы с декларацией?
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31.03.2021 13:41 Відповісти
Після того, як стала депутаноно, то покращилася у бік збільшення. Хоча кеш у декларацію точно не внесла.
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31.03.2021 13:44 Відповісти
Кагарлык они твари забыли, что там вытворяли особи власти. Им на народ плевать
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31.03.2021 21:09 Відповісти
Що несе ця брудна шмата?! Які нах двері?! В країні судами керує російський агент, а вона про атрибутику!
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31.03.2021 13:42 Відповісти
натурально её фамилие скворцова )
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31.03.2021 13:42 Відповісти
не.. шпакян она.
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31.03.2021 13:56 Відповісти
Так вынесите им трехлитровую банку бутилированной зеленой младенческой крови - пусть напьются сабаки
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31.03.2021 13:44 Відповісти
Опа, видать у Лукашеску учиться. Этой кухарке бы власть дать, то всех на принудительную работу бы отправила. Ну и мрази эти зеленые черти.
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31.03.2021 13:44 Відповісти
ты смотри какие они все миролюбивые стали. аж тошно
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31.03.2021 13:44 Відповісти
Реинкарнация партии регионов. Просто вылитый чечетов от декабря 2013
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31.03.2021 13:45 Відповісти
хватіт путать слуг народа з ділєтантами, аферистами, зрадниками і слугами крємля.
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31.03.2021 13:45 Відповісти
В смысле "хватит путать"? С кем кого путать?
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31.03.2021 13:52 Відповісти
Сорок душ посменно воют,
Расскалились добела-
Вот как сильно беспокоят,
Треугольные дела! (с)
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Вони без листочка говорити не може.Хоча по вікіпедії вона викладач і доцент.
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Дивно, але викладачі навчають приклонятися, носити хабарі та прославляють дітей ****, що грабують народ
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31.03.2021 14:01 Відповісти
«Запиз..ти», перевести полеміку в іншу площину і.т.д.. як вони вже заграли із своїми дешевими фокусами!!!! Вони щиро вірять що самі мудрі! «Двері» -це як форма протесту! Причина в іншому! Цю владу потрібно тупо змасти інакше просто ЖОПА!!!!
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31.03.2021 13:45 Відповісти
Все в стойло ?
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31.03.2021 13:46 Відповісти
"Слуга народа" Шпак може сходить на Путіна.
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31.03.2021 13:46 Відповісти
"Місіс очевидність"......
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31.03.2021 13:46 Відповісти
Хорошо на РАБссии ехай туда,там тебя уроды Мавзолейные отметелят что на Болотном Майдане и будет тебе счастье..до конца жизни молчать будешь.. Путлер не убийца..не сцы
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31.03.2021 13:46 Відповісти
Ей надо в Гос.Думу РФ. Это писец,опять украинцы фашисты...
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31.03.2021 13:47 Відповісти
шпак, если украинцам сидеть молча и вообще на вас не реагировать никак, вы обязательно заведёте нашу Украину под керивныцво плешивого царька из мацквы! у меня в этом даже сомнения нет.......
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31.03.2021 13:47 Відповісти
А чому по бумазі,що розуму ніц ?
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Они путают причины и следствия, сознательно подменяя ответственность за судейское непотребство, отсутствие ответственности, и вообще изначально НЕПРАВОВОГО решения, в связи с отстутсвием обьективных доказательств, и демократичное поведение людей. Хотели бы крови - кровь бы была.
Люди протестуют, потому что их это уже *******, жить в неправовом государстве, и имеют на это право.
Правовым и демократичным оно будет когда судейская система очистится, а до этого эти слуги вообще не имеют морального права заикаться даже об этом. Они палец о палец не ударили чтоб провести какието реформы в этой сфере, ссыкатно ручных судей менять.
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Нужен срочно закон, цель - опубликовать адреса членов судебной даже не знаю как ее назвать системы - справедливо и конституционно, чего они твари прячутся если честные
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31.03.2021 21:03 Відповісти
І принесіть двері назад.
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31.03.2021 13:48 Відповісти
Шпак повинна змінити прізвище на Грач і "валіть із єтай страни" (с).
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31.03.2021 13:49 Відповісти
А повальа корупція, злив національних інтересів, відсутність судів це демократія чи вседозволеність?!
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31.03.2021 13:49 Відповісти
Ведьма черножопая.
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31.03.2021 13:50 Відповісти
А де записні зеботи на цій новині?
"Слуга народа" Шпак о протестах под ОП: "Хватит путать демократию и вседозволенность" - Цензор.НЕТ 9408
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31.03.2021 13:50 Відповісти
"Слуги народа" в ВР осудили народ который выразил свое возмущение обнаглевшими слугами, разрисовав им домик ... (с) пздц
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31.03.2021 13:50 Відповісти
посмотри как в Европе протестуют и закрой свой хавальник
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31.03.2021 13:51 Відповісти
Горює ,що,її не погромили... Трахали сусідку,без демократії
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31.03.2021 14:47 Відповісти
И в Америке, по последствиям действияй выродка оддного лишь полицейского, а в Украине таких выродков .....
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31.03.2021 21:05 Відповісти
Варто поцікавитися біографією цієї шмати,і більше не звертати уваги на це лайно.
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31.03.2021 13:52 Відповісти
Ну ты глянь как за державу обидно. Мажет маслом бутерброд и икра не лезет в рот...
Ущерба нанесли много. один лишь каломойша намутил на 7 ярдов баксов. Вот ЕГО посадите, а уже, потом, по ниспадающей и других. Переживалка ....
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31.03.2021 13:52 Відповісти
Хто абіділ маю Бубачку? Фулюгани."Слуга народу" Шпак про протести під ОП: "Годі плутати демократію і вседозволеність" - Цензор.НЕТ 7048
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Полиция всездоволенно смотрела, как люди проявляют демокраитию, факта небыло - нормально с точки зрения сомой же правоохранительной системы, или они соучасники и должны понести самую жестокую меру ответственности
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31.03.2021 13:54 Відповісти
правильно - переходите сразу к делу - бейте им морды.....
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31.03.2021 13:54 Відповісти
ватний Хазанов при Горбачові виконував мініатюру, де меліціонер-держиморда каже:
- Демократия - это не вседозволенность! Значит, где нет вседозволенности, там и есть демократия!
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31.03.2021 13:54 Відповісти
Геть, очарували
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31.03.2021 14:44 Відповісти
"Казань брал, Ревель брал, Шпака не брал..!"©
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31.03.2021 13:55 Відповісти
насосала депутатский мандат и выдралась на трибуну ВР
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31.03.2021 13:57 Відповісти
дивні прізвища обирають собі ці суки, от нібито як пернаті якісь, а придивись так точно пархаті.
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31.03.2021 13:58 Відповісти
слуги_народа - отбросы и падаль
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31.03.2021 13:58 Відповісти
" Это говорит сегодняшний обокраденный Шпак "
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31.03.2021 14:01 Відповісти
Хоч би ці шпаки скоріше на південь назавжди відлетіли. Їм би там було краще. Чого вони тут постійно мерзнуть і голодують.
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31.03.2021 14:01 Відповісти
"Хватіт путать...", "во всьйом вінафатиє...", "пара іх в...", волав невлазючий у штани Геринг, коли приніс обгорілі двері рейхстагу на ток-шоу. Новоє нємєцкоє кіно, актріси і кінєматографісти. Лені Ріфеншталь плакала.
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31.03.2021 14:05 Відповісти
зелені спішать з квитками до ростова. от тільки він не резиновий, тай добігти можна не встигнути
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31.03.2021 14:05 Відповісти
Можно много чего перепутать. Но зебила не спутать ни с кем и ни с чем.
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31.03.2021 14:10 Відповісти
В центре столицы на государственной здания красовалась свастика,(почему не поймали художника и не представляют его народу? а потому.что художник был "зеленый" для дескридитации Украины рисовавшей свастику. ) которая засветилась на весь мир, на всех телеканалах. И запомнят нас именно с этой свастикой. И на стенах Офиса Президента. Это нож в сердце всех, кто помнит ужас нацистского режима.- дура, которая не видет реальный рашистский нож в серце украинского народа ,выборы рашиста аксенова,который собирается засветится в Взраде
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31.03.2021 14:13 Відповісти
Вроде разобрались и информации еще нет - что это не полицаи провокаторы дорисовали. Они снова выжидают, чтобы выразить свою невозмутимость, при этом очевиден обостренный даунизм
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31.03.2021 21:07 Відповісти
Никто ничего не путает ,просто украинцы Люди свободолюбивые и могут надавать по шапке обнаглевшему ворью и тем кто этому ворью прислуживает Так было ,так есть и так будет .
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31.03.2021 14:14 Відповісти
почитал википедию - ноги растут из КГБ
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31.03.2021 14:19 Відповісти
о как запели... а сами ультиматумы ставили, сечи разбивали, жовтневий захватывали, уходили от сбу и прорывали границу...
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31.03.2021 14:26 Відповісти
Хаволо завали "слуга".
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31.03.2021 14:27 Відповісти
Демок4ратия нужна для захвата власти, ну а затем эта "демократия" обзывается вседозволенностью и закручиваются все гайки
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31.03.2021 14:32 Відповісти
Мерзкая тупорылая овца!!!!!!!!!!
Ваше кодло своим двухлетним табу-аналом, которого внукам хватит, который за%бёшься перечислять, в стенах Верховной Рады, страну опозорило - сильнее некуда!
Так может вас, ******, ****, по статье за надругательстово над Государством привлечь пора?????? Мерзота %баная!!
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31.03.2021 14:34 Відповісти
Слуги геть охреніли плутаючи прості поняття , демократію й власну відмороженність Й найогидніше, це - постійна дебільна тріскотня
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31.03.2021 14:42 Відповісти
Кожен шмат лайна(слуга,с) вважає себе експертом з Демократії
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31.03.2021 14:49 Відповісти
Люба, любочка ...поцелуй бубу в губочки !
Мерзость !
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31.03.2021 14:50 Відповісти
Рада,що засуджує прояви народовладдя підлягає ліквідації
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31.03.2021 14:52 Відповісти
Ишь, как заговорила то, ****** то крашена.
Или рабочая корабельная СОСна?
Или служанка народа?
Да какая разница? Как ублюдков не называй, они все равно остануться ублюдками. ЗЕлеными ублюдками.
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31.03.2021 14:54 Відповісти
Режиссера в студию. Кто писал ноты ?. Подставили ряженых, побили стекла, обозвали членограя, антонина указала перстом на виновных, собирает сессию. Павлин(ермак) росписал роли, пригласили органы. Все ждали "рэволюционности" 73 собрались слушать. И тут понеслось - полицейский-свастика была нанесена после спектакля, дбр вторит - заказчики не установлены, их нет, а иван пошел дальше - может стоять рука москвы. установили бьющего - самозванец и брехун. И шо ? А тут ректористка, "родственница трижды обокраденого Шпака" читает павлиновы написи. Какой то каламбур. Вступает в заочную полемику з древнегреческими философами. Помню, когда то одна ротатая кричала с трибуны сьезда Братвы в Северодонецке, и суть выступления таже. А весь этот концерт не впечатлил. Не верю, так говорил Андреев, он же Станиславский.
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31.03.2021 14:56 Відповісти
Очередная Сара жирующая с налогов простых украинцев рассказывает как нужно жить народу. Носатые поцы и шмары потихоньку узурпируют власть по типу свой-чужой, своим все чужим ничего. К сожалению "мудрый" нарид-малоросс готов повторять трагическую историю и наступать на одни и те же грабли. Не трудно предсказать финал управления страны инородцами, еще большая нищета, безнадега, смерти простых людей и прогнозируемая счастливая жизнь поцев и шмар на отмародереные у украинцев деньги на земле обетованной. Эдик-п.дик Ставицкий, который с 2014 года уже таки Розенберг нежа свое маргариновое тельце в средиземном море близь Тель-Авива подтвердит вам мои слова.
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31.03.2021 14:58 Відповісти
Риги №2? Чи я помиляюсь?
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31.03.2021 15:18 Відповісти
де? в чому? Не бачу....
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31.03.2021 16:02 Відповісти
вседозволенность происходит с вашей стороны. вы твари себе поставили зарплаты в 10 раз выше чем у простых смертных..
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31.03.2021 15:32 Відповісти
Слуга народу" Шпак про протести під ОП: "Годі плутати демократію і вседозволеність"

Теж саме реги говорили про Майдан!
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31.03.2021 15:36 Відповісти
В країні настає ЖОПА, а прозебільні Г+Г та їм подібні своєю брехнею заколисують суспільство. Подлякові боти (зокрема тут, на цензорі) - допомагають.
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31.03.2021 16:01 Відповісти
хто їй це писав?
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31.03.2021 16:06 Відповісти
Шпаків відправити у вирій і не впускати назад.
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31.03.2021 16:33 Відповісти
Черкасчане !!!
Вам не стыдно?
Я хоть за зелю и зелень не голосовал - мне стыдно за украинцев!
Что не выбор - все г-но!
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31.03.2021 16:48 Відповісти
А вот из СН пошли и тезисы *****. На Роисе и в Беларуси, как известно, самая стабильная демократия.

И протесты все четко по закону и регламентированы партией и правительством.
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31.03.2021 16:50 Відповісти
Рот закорой посмотри как во франции германии Бельгии и других странах протесты жесткие то ВЫ ОБОСРАЛИСЬ И БЕЖЕАЛИ КАК ЛОСИ ОТ СТРАХА А ТУТ УМНИЧАЕШЬ
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31.03.2021 16:57 Відповісти
Для чего на самом деле Рада собиралась на внеочередные заседания - политолог 31 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%87%d0%b5%d0%b3%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c.html#comments Комментарии: 3

Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть…
Как и прогнозировалось, внеочередные заседания Рады во вторник были созваны не для реальной помощи украинцам во время жесткого карантина и рекордного заболевания коронавирусом. Ключевая задача «зеленой власти» не меняется: под шумок трагических событий в стране пропихивать законы по дерибану государства.
Такое мнение https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk высказал около часа назад в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
Во время прошлогоднего локдауна протащили закон о распродаже украинской земли, против которого выступали все украинцы и билась Юлия Тимошенко. А сейчас - дружно голосуют за законопроект о распродаже украинских стратегических предприятий.

Единственным де-юре социально направленным законопроектом, принятым в парламенте, стало решение возобновить выплаты ФОПам и наемным работникам единоразовой помощи 8 тыс грн. Для тех, кто вынужден был закрыться во время карантина.
Поможет ли это реально украинцам? С одной стороны, это мизерная подачка, если сравнивать с аналогичными мерами в ЕС или США. С другой стороны, если взять прошлые выплаты, которые получили по официальной статистике около 500 тыс человек, то эти деньги для многих ФОПов не покрыли даже стоимость арендной платы или выплаты налогов. Не говоря о том, что сотни тысяч людей даже эту «помощь» не смогли получить от государства. Дескать, вы не подпадаете под критерии выплат.
Понятно, что «зеленая» власть, как не хотела, так и не хочет реально помогать украинцам и бизнесу во время карантина. И всем видом демонстрирует свою антисоциальную позицию: мол, все, что связано с коронавирусом, - это ваши личные проблемы. И больше 8 тыс грн для вас нет. Ведь нам нужны десятки миллиардов, чтобы закатать в асфальт «Большой стройки».
Особенно цинично антинародная позиция «Слуги народа» и Кабмина выглядит в условиях, когда в Раде есть профессионально подготовленные лидером оппозиции и дважды премьер-министром Тимошенко законопроекты для реальной помощи украинцам во время пандемии.
Это и законопроект №4008, где Тимошенко прописала комплексную программу помощи малому и среднему бизнесу - от дешевых кредитов и реальной финансовой помощи до налоговых послаблений. То есть те шаги, которые реально ждут миллионы украинцев с весны прошлого года, когда ввели первый локдаун.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%83-%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE.html Тимошенко: у нас есть план, как реально помочь предпринимателям при локдауне. Видео
Это и законопроект Тимошенко о продаже газа украинской добычи исключительно напрямую населению. Что позволит минимум в два раза снизить и тарифы для людей во время коронавируса, и коммуналку для бизнеса во время сложной экономической ситуации в стране.
Можно вспомнить про разработанные Тимошенко механизмы по реальной борьбе с коронавирусом. Включая - финансирование разработки украинской вакцины от ковида, поскольку давно понятно, что для нас импортных вакцин не хватит даже при самых оптимистических прогнозах.
Однако «зеленые слуги» с иезуитским упорством продолжают демонстративно игнорировать все инициативы Тимошенко по спасению людей и Украины. Ведь власть уже неоднократно показала, что ей плевать на простых украинцев. Что «смерть» малого и среднего бизнеса только выгодна.
Власть занята другими вещами. Ей надо с молотка продавать украинскую землю. Надо быстро продать наши стратегические предприятия (и опять - против в Раде выступает только Тимошенко). А для этого нужна тотальная нищета в стране. Чтобы люди не следили за действиями власти, а были заняты только собственным выживанием.
- https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE.html Действия Зеленского антинародны и потому возмутительны! - Тимошенко. Видео
Поэтому мы вновь приходим к тому, о чем постоянно говорится ещё с 2019 года. Только Тимошенко имеет необходимый управленческий опыт, понимание социальных и экономических проблем, чтобы в качестве премьер-министра вывести страну из той «эпохи бедности» и хаоса, в который Украину вогнала «зелёная» власть.
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31.03.2021 17:12 Відповісти
Старуха процентщица должна уже на незаслуженную пенсию собираться
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31.03.2021 21:16 Відповісти
https://site.ua/serg.marco/34605-esli-u-naroda-net-hleba-pust-edyat-pirojnye-s-mariya-aleksandretta-bakumova/?fbclid=IwAR3Jqj0Cc67abYkU9fM4-_sjGZGuu2RBm0oyEVlTLPMve4f_teSZ9CP71Oc

https://site.ua/serg.marco/ Serg Marco
топ-автор

Если у народа нет хлеба, пусть едят пирожные (с) Мария Александретта Бакумова

15 годин тому https://site.ua/posts/category/4/ Суспільство 6 098 1 923 1 36

Убийства и изнасилования будут есть и будут в любом обществе, а вот такие действия (расписанная дверь, акция под ОП) разрушают основы государственности, поскольку подрывают авторитет любой публичной власти без фамилий. (с) депутат от СН Александр Бакумов.

Смотря на окружающую нас ситуацию и читая слова представителя народа (какого народа?) Александра Бакумова, мне вспоминается фраза Марии Антуанетты (или Руссо, что ей её приписал) - «Если у народа нет хлеба - пускай едят пирожные».
В последствии эта фраза стала одной из крылатых, подчеркивающих оторванность власти от народа.
Почему я вспомнил её? Да потому что проблема Александра Бакумова - это расписанные двери. Это его тригер. Это его вектор действий.
Просто потому что его убивать и изнасиловать не будут.
И пока бомонд бесновался возле окрашенной двери, за эти три дня:

В ночь с 28 по 29 марта убит Александр Мандич. Позывной Ташкент. Которого пытали дома, а потом вывезли на автомобиле чтоб прикопать за городом. Очень непохоже на обычных бандитов которые пытали и выбивали что то из небогатого Ташкента.

29 марта убит Анатолий Мищенко. Директор оружейного магазина «Ибис», человек с активной проукраинской позицией, волонтер. Взорвали в машине.

27-28 марта произошла попытка убийства активиста, который в том числе участвовал добровольцем в боях в зоне ООС. К слову - имеющий гражданский и политический вес. Имя к пока что не разглашается. Сейчас он лежит в реанимации. Видео вчера появилась на «Киев оперативный».

Мандич.
Мищенко.
Неизвестный (пока что).
Трое суток.

Я знаю, что Влащенко не будет пафосно вскидывать руками при на «Право на Владу». Комитет ВР не будет собираться чтоб разобраться почему убивают патриотов. И такие как Бакумов не имеют мозгов чтоб понять что убийства проукраинских граждан, активистов, волонтеров и атошников подрывают основы государственности, так как показывают что государство просто не может защитить своих граждан, потолок государства - это заламывание рук у расписанных дверей.
И да, просьба «партии власти» как то отреагировать. Как минимум так же, как вы на расписанные стены и дверь в ОП. Хотя я понимаю, что покушения и убийства вас волнуют намного меньше.
Но если «основы государственности» так будут нарушаться и дальше, то не удивляйтесь если эту самую дверь вам засунут потом в жопу.
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31.03.2021 17:31 Відповісти
Дебилка, а почему не пришла и не спросила их лично? От куда шалашевка с объездной может знать что думали, или хотели люди под офисом? И чем, простите оно думало, если априори в башке один понос
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31.03.2021 17:34 Відповісти
Так і не плутайте виборне крісло з престолом господнім.
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31.03.2021 17:53 Відповісти
Дура! Эта акция была мирной хотябы по тому, что там не было пролито ни одной капли крови!
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31.03.2021 18:21 Відповісти
люба срак завали своє говенне табло, хабалка слугоуродівська.
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31.03.2021 18:53 Відповісти
Шо це за одна? Відкіля вискіпалась ця істота?
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31.03.2021 19:05 Відповісти
Madame, а яким по Вашому мусить бути фасад марафет-наркопритону (кокаїн)? Я не брешу, саме те, що ОфП - мінімум нарпритон каже Ваш однопартієць Гео Лерос. Ну, хлопцедівчата навели статутний порядок. Їм за це заплатити треба, а не під суд
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31.03.2021 20:02 Відповісти
Что то все слуги или идиоты или идиоты жидята
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31.03.2021 20:08 Відповісти
 
 