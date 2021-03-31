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"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків. ВIДЕО

У приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Руслан Марцінків заявив в ефірі "4 каналу".

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", - зазначив мер.

На запитання ведучої "Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?" Марцінків заявив: "У нас народ дуже підприємливий".

"По-моєму, 800 або 1000 грн (коштує одна доза вакцини. - Ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже, напевно, такі послуги є", - додав мер.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні немає можливостей для запровадження платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала підтвердження про постачання ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, які будуть доставлені до кінця червня, - головний санлікар Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Івано-Франківськ (522) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+20
вакцина если есть в частных клиниках Ивано-Франковска, значит есть и в Киеве... Зеленый дибил втихаря делает бизнес с подельником Степановым???
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31.03.2021 15:14
+9
-70 по Цельсию. Только тссс. Не говорите об этом зебилам, пускай колются.
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31.03.2021 15:36
+8
мляяяяя.....
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
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31.03.2021 15:33
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в инто сане тоже есть 1500 грн
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31.03.2021 15:12 Відповісти
Самая конченное место.
Где "врачи" на проценте сидят и не лечат, а калечат, чтоб ты побольше денег отдал.
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31.03.2021 19:40 Відповісти
там и ракету продадут, были бы рубли, ой, евро
а вообще-то - он опустил население, произнося за народ.... хотя...(бросается разтаможивать машину) нормальный чувак
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31.03.2021 15:13 Відповісти
Небось, сам же и подогнал.. Хлопчик-кмiтливчик, ****..
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31.03.2021 15:14 Відповісти
Безкоштовна реклама.
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31.03.2021 15:22 Відповісти
вакцина если есть в частных клиниках Ивано-Франковска, значит есть и в Киеве... Зеленый дибил втихаря делает бизнес с подельником Степановым???
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31.03.2021 15:14 Відповісти
а вас это удивляет?
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31.03.2021 15:19 Відповісти
Ну так Пфайзер зарегистрирован ОДНОВРЕМЕННО с индийским шмурдяком!
Но, бесплатно им почему-то до сих пор НИ ОДНОГО человека не вакцинировали.
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31.03.2021 15:40 Відповісти
Зарегистрирован - не означает, что поставлен. Официальніх поставок Пфайзера еще не было, контрактов на поставки нет.
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31.03.2021 16:16 Відповісти
откуда информация - пруфы есть?
или просто лишь бы языком ляпнуть?
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31.03.2021 16:42 Відповісти
больше слушайте дебила Марцинкива- в Киеве вакцин нет, а в его зажопье тем более.
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31.03.2021 16:14 Відповісти
оказывается так и есть... Марцинкив дал задний ход.... извинения Зеленому(не за дибила) и Степанову за бизнес с подельником.
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01.04.2021 00:58 Відповісти
удивительно...сатудава ж.?..если частниам еще ни один производитель не продает???
контрабасят по-тихоньку....или шо то за шмурдяк?
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31.03.2021 15:14 Відповісти
Это рассчитано на зебилов. Им пох чем уколоться. Раз на заборе написано "Пфайзер" значит так оно и есть.
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31.03.2021 15:17 Відповісти
Уколят физраствором,и все,не болей!
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31.03.2021 16:26 Відповісти
А холодильники? Там же требуется температура намного ниже, чем для хранения пломбира да и доставка тоже того же требует. Наверняка ведь доставляли в багажнике машины какого-нибудь дипломата
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31.03.2021 15:15 Відповісти
Я бы тоже не рисковал с контрабандной вакциной
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31.03.2021 15:16 Відповісти
Холодильники є ледь не в кожній аптеці. Це ж не єдина в природі вакцинація. Дитячі вакцини місяцями зберігаются і видаються в спеціальних термосумках. Так що технічна база присутня.
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31.03.2021 15:25 Відповісти
мляяяяя.....
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
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31.03.2021 15:33 Відповісти
-70 по Цельсию. Только тссс. Не говорите об этом зебилам, пускай колются.
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31.03.2021 15:36 Відповісти
-70 С?
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31.03.2021 15:39 Відповісти
так
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31.03.2021 16:00 Відповісти
у кращому випадку,це Ковішилд З переліпленою етикеткою ПФаАЙЗЕР.
АБО ПЛАЦЕБО.
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31.03.2021 16:31 Відповісти
купили с холодильником.Опустошат запас холодильника с ним и поедут за следующей порцией вакцины.
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31.03.2021 18:40 Відповісти
Беда в том, что эта штука не продается. Может покупали холодильник, а эту штуку получили как бонус? Кто знает
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31.03.2021 18:44 Відповісти
все продается,смотря от количества монет
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31.03.2021 20:06 Відповісти
или там еще и кРадуцкий запустил клешни в карманы украинцев?
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31.03.2021 15:16 Відповісти
И кто говорит? Бабушки возле подъезда? Тогда точно есть.
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31.03.2021 15:17 Відповісти
Дива економії при безкоштовному вакцинуванні. МОЗ повинна перевірити джерела надходження цих вакцин! при наявності злочину, закриття клінік.
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31.03.2021 15:19 Відповісти
Ага, для комуняк приватна медицина - взагалі злочин...
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31.03.2021 15:24 Відповісти
Коли приватна медицина займається скупівлею краденого, це злочин!
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31.03.2021 16:43 Відповісти
Це ваша особиста думка. Маєте право.
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31.03.2021 16:51 Відповісти
Те, з якою "швидкістю" мосьє Степанов завозить б'юджетну вакцину і ціна йоо нового пальта наводить на думку по азаєозв' чзок цих речей. Маю підозру, що Пфайзер Степанов таки завіз. По державному контракту. Бо приватникам її просто не продають. Але пішла та вакцина у приватні клініки. Як маски минулого року.
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31.03.2021 15:20 Відповісти
у него бабла и без вакцины хватает. еще с 90-х. можете глянуть его декларацию, очень познавательно.
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31.03.2021 15:24 Відповісти
с каких 90-х, он 75 года рождения! или со школы рекетом занимался?
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31.03.2021 15:34 Відповісти
посмотри его биографию. в 99-м его назначили замом главы компании, входивший в состав нафтогаза. с того времени у него "внезапно" начали появляться квартиры, машины, фирма с уставным фондом несколько миллионов у жены. все есть в декларации на официальном сайте назк
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31.03.2021 15:44 Відповісти
От куда она легально может появиться в коммерческой сети ?
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31.03.2021 15:21 Відповісти
так Степанов покупает у комерсантов, говорит это условие от производителя
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31.03.2021 15:22 Відповісти
зеленский и степанов зарабатывают на туфли
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31.03.2021 15:21 Відповісти
А вот интересно, со стороны ЕС, это коррупция или как? .... ведь заверяли, что мы - ни-ни
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31.03.2021 15:25 Відповісти
Ни производители, ни тем более степановы не могут отменить законы рынка
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31.03.2021 15:26 Відповісти
Все вакцины варит Сара на Малой Арнаутской.
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31.03.2021 15:36 Відповісти
- А что, Сарочка, вы ещё шьёте маски?
- Не. Не выгодно. Варю вакцину
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31.03.2021 15:38 Відповісти
Да!
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31.03.2021 15:40 Відповісти
Ну все ясно, зелень начала стричь бабло с лошья, закупленную за госсредства вакцину теперь через свои фирмы будут продавать мудрому нариду, который кстати именно в Франковской области снова выбрал очередного клована.
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31.03.2021 15:28 Відповісти
вакцина пфайзер или только бутылочки от пфайзер, а внутри физ.раствор?
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31.03.2021 15:30 Відповісти
Ага, покупаете аспирин, а там - только мел. А еда - генномодифицирована. "Как страшно жить..."
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31.03.2021 15:46 Відповісти
а есть где-то более конкретная информация?
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31.03.2021 15:32 Відповісти
"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 541
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31.03.2021 15:37 Відповісти
ваша конкретика мало чем отличается от "В частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Говорят, что и Pfizer есть"
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31.03.2021 16:06 Відповісти
Как можно конкретизировать то, чего быть не может?
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31.03.2021 16:21 Відповісти
а я из "вторых" рук знаю, что pfizer в Украине есть, но доступ есть у очень ограниченного круга лиц.
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31.03.2021 16:28 Відповісти
Говорят, в Одессе тоже есть любая.

"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1238
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31.03.2021 15:34 Відповісти
Как вакцина Файзер может появиться в какой-то украинской клинике? Поставок в Украину нет и не будет ещё долго. Только если это утечка из какой-то западной клиники. Тут два варианта - списанная вакцина как хранившаяся не правильно, или "сэкономленная" вакцина на человеке, которому вкололи физраствор. Не хочу сказать, что это сильно распространённое явление. В обоих случаях вакцина сомнительна по условиям хранения.
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31.03.2021 15:35 Відповісти
А тобі про всі поставки відомо? Їх тобі особисто хто доповідає? Степанов чи може сам найвеличніший? Пфайзер не так просто з рук в руки передати, там спеціальні умови транспортування і зберігання. Так що все набагато простіше - звичайнісіньке мародерство.
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31.03.2021 15:42 Відповісти
После моих слов: "В обоих случаях вакцина сомнительна по условиям хранения"
ты решил меня просветить про специальные условия транспортирования и хранения? Читать разучился? И зачем это громкое слово "мародёрство", если можно сказать "кража"?

Тайные поставки Файзера в Украину? Приведи документ, если взялся оспаривать отсутствие поставок в Украину.
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31.03.2021 16:02 Відповісти
обычно на все услуги выставляеться 1 лицензия 2 похождение того или иного препарата. уверен что вакцину где то украли. сша могут подарить ее нищим но продать до полной вакцинаии в сша не могут. работа для мвд и прокуратуры.
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31.03.2021 15:38 Відповісти
И выйдут на СБУ. Не, в контрабанду эти не полезут...
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31.03.2021 15:42 Відповісти
ну если никто не сел за украденный стратегичесский запас индивидуальной защиты, за полный провал закупок вакцины и в откритую пропагандируют вакцинаию в часных клиниках (за свои кровные,наличные) то значить это кому то очень надо..... наверное Ваське скотнику из колхоза красный октябрь. през и кабмин тут не при чем. а пишу я эту хрень, потому что полностью с тобой согласен. ктож сам себя посадит?
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31.03.2021 20:13 Відповісти
Ні один виробник, а тим більше американський, комерційним структурам вакцину НЕ ПРОДАЄ!!! Звідки вона в пархатих комерсантів взялась? Не догадуєтесь? А просто все. То як торік з масками: зробили штучний дефіцит - вкравши їх з держрезерву і продали за кордон. Так і тепер, зелені виродки створили ситуацію штучного дефіциту вакцини, прикриваючись ніби своєю недолугістю, а вакцину, ****, придбану за бюджетні кошти перепродують через свої клініки.
73% зебуїни, то вже бариги і мародери, а чи ще ні?!
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31.03.2021 15:40 Відповісти
Уже можно ехать в Буковель.
Лечиться.
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31.03.2021 15:44 Відповісти
Ермак или Аваков подсуетились..
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31.03.2021 15:47 Відповісти
а то не та вакцина, яку доктори-смерті покупляли за державні кошти чи отримали як гумдопомогу для бідних і жебраків - а тепер продають? гроші не пахнуть? прибарахлитись потрібно? на хліб такий гешефт мажеться аж бігом, тільки не для всіх? - все вірно, зелені і продажні телепні, що іменують себе нарідом?
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31.03.2021 16:01 Відповісти
шо черкасский, шо черновицкий мэры я смотрю дебилы вообще. сраные популисты, для которых бабло для распила важнее жизни собственных избирателей. никаких вакцин в продаже нет- инфо от крупнейшей в Украине частной сети клиник.
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31.03.2021 16:13 Відповісти
Учитывая ,что вакцина не вышла на рынок и поставляется только государствам, интересно, что то за "Pfizer" маде ин Франкивськ.
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31.03.2021 17:17 Відповісти
В любом случае, вакцина в комерческой сети незаконна. Это либо фальсификат либо краденая. Очень удивительно поведение мэра. Он должен не интервью давать, а писать заяву в полицию.
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31.03.2021 17:23 Відповісти
Так степанов и снабдил частные клиники. Сколько уже типа вакцины уничтожили?
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31.03.2021 18:25 Відповісти
В подвалах наклепали, вакцинаторы хреновы.
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31.03.2021 19:19 Відповісти
Здав, мерзотник Руслана Кошулинського на виборах. "свободівець" ср-й...
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31.03.2021 20:15 Відповісти
 
 