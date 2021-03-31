"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків. ВIДЕО
У приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Руслан Марцінків заявив в ефірі "4 каналу".
"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", - зазначив мер.
На запитання ведучої "Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?" Марцінків заявив: "У нас народ дуже підприємливий".
"По-моєму, 800 або 1000 грн (коштує одна доза вакцини. - Ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже, напевно, такі послуги є", - додав мер.
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні немає можливостей для запровадження платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.
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Где "врачи" на проценте сидят и не лечат, а калечат, чтоб ты побольше денег отдал.
а вообще-то - он опустил население, произнося за народ.... хотя...(бросается разтаможивать машину) нормальный чувак
Но, бесплатно им почему-то до сих пор НИ ОДНОГО человека не вакцинировали.
или просто лишь бы языком ляпнуть?
контрабасят по-тихоньку....или шо то за шмурдяк?
ты те "холодильники" в аптеках видел?
там максимально низкая температур +4 по Цельсию!
а сколько Пфайзеру надо - знаешь?
АБО ПЛАЦЕБО.
- Не. Не выгодно. Варю вакцину
ты решил меня просветить про специальные условия транспортирования и хранения? Читать разучился? И зачем это громкое слово "мародёрство", если можно сказать "кража"?
Тайные поставки Файзера в Украину? Приведи документ, если взялся оспаривать отсутствие поставок в Украину.
73% зебуїни, то вже бариги і мародери, а чи ще ні?!
Лечиться.