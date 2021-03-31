"У приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. Кажуть, що і Pfizer є", - мер Марцінків. ВIДЕО

У приватних клініках Івано-Франківська почали робити щеплення проти коронавірусу вакциною Pfizer.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер міста Руслан Марцінків заявив в ефірі "4 каналу".

"У приватних клініках вже вакцинують за гроші. Тобто в приватних клініках Івано-Франківська вакцина з'явилася. У нас кажуть, що Pfizer є", - зазначив мер.

На запитання ведучої "Pfizer є в Івано-Франківську в приватних клініках?" Марцінків заявив: "У нас народ дуже підприємливий".

"По-моєму, 800 або 1000 грн (коштує одна доза вакцини. - Ред.). Не буду стверджувати по грошах, але знаю, що такі факти є. Це вже така послуга, думаю, що по Україні в приватних клініках вже, напевно, такі послуги є", - додав мер.

Нагадаємо, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що в Україні немає можливостей для запровадження платної вакцинації проти коронавірусу для всіх охочих, оскільки виробники сьогодні не поставляють вакцини на комерційний ринок.

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