Харків'яни нічим особливо не відрізняються від нацистів, - російський терорист Гіркін. ВIДЕО
Російський терорист Гіркін-Стрєлков назвав жителів Харкова нацистами через те, що ті з 2014 року на своїх заводах ремонтують військову техніку пошкоджену в боях на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський і публікує уривок інтерв'ю терориста російським пропагандистам.
"У Харкові ремонтується практично вся бойова техніка АТО. І ремонтується вона з 14-го року. А чим скажіть сильно відрізняється харків'янин, який проходить повз нациста, корчачи презирливу пику, знову ж відвернувшись, щоб нацист не побачив, і йде працювати на завод, щоб клепати БМП для цього нациста?... Ну, чим він особливо відрізняється від азовців? Та нічим!" - заявив терорист.
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Чому це ПДРС ще живий?
Його макитра повинна бути на території України, можна і без тіла, за все
"гарне" що він зробив для України у 2014 му
Ан нет!
Оказались нацистами!
Врага не обманешь)))
Гепи нема --- і ви вже наці.