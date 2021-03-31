Харків'яни нічим особливо не відрізняються від нацистів, - російський терорист Гіркін. ВIДЕО

Російський терорист Гіркін-Стрєлков назвав жителів Харкова нацистами через те, що ті з 2014 року на своїх заводах ремонтують військову техніку пошкоджену в боях на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський і публікує уривок інтерв'ю терориста російським пропагандистам.

"У Харкові ремонтується практично вся бойова техніка АТО. І ремонтується вона з 14-го року. А чим скажіть сильно відрізняється харків'янин, який проходить повз нациста, корчачи презирливу пику, знову ж відвернувшись, щоб нацист не побачив, і йде працювати на завод, щоб клепати БМП для цього нациста?... Ну, чим він особливо відрізняється від азовців? Та нічим!" - заявив терорист.

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