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Харків'яни нічим особливо не відрізняються від нацистів, - російський терорист Гіркін. ВIДЕО

Російський терорист Гіркін-Стрєлков назвав жителів Харкова нацистами через те, що ті з 2014 року на своїх заводах ремонтують військову техніку пошкоджену в боях на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму відеоблозі розповідає представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський і публікує уривок інтерв'ю терориста російським пропагандистам.

"У Харкові ремонтується практично вся бойова техніка АТО. І ремонтується вона з 14-го року. А чим скажіть сильно відрізняється харків'янин, який проходить повз нациста, корчачи презирливу пику, знову ж відвернувшись, щоб нацист не побачив, і йде працювати на завод, щоб клепати БМП для цього нациста?... Ну, чим він особливо відрізняється від азовців? Та нічим!" - заявив терорист.

Читайте також: "Підрозділи "ЛДНР" небоєздатні. Єдина можливість відбити наступ ЗСУ - пряме введення військ РФ", - терорист Гіркін. ВIДЕО

Автор: 

Казанський Денис (308) Гіркін Ігор (189)


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Топ коментарі
+83
Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 276
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31.03.2021 16:41
+58
Харьковчане ничем особенно не отличаются от нацистов, - российский террорист Гиркин - Цензор.НЕТ 1229
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31.03.2021 16:23
+49
Аж гордість бере за велич харківської нації.
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31.03.2021 16:26
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А мы и гордимся). Вечером поджигаем вату, а днём ремонтируем танки. Все, как обычно
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31.03.2021 23:58 Відповісти
Российский террорист Гиркин-Стрелков назвал жителей Харькова нацистами из-за того, что те с 2014 года на своих заводах ремонтируют военную технику поврежденную в боях на Донбассе. Источник: https://censor.net/ru/v3256791

Чому це ПДРС ще живий?
Його макитра повинна бути на території України, можна і без тіла, за все

"гарне" що він зробив для України у 2014 му
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31.03.2021 23:50 Відповісти
фашисты приползли в Украину с востока из-за поребрика, а Гиркин ваще из касты гестаповцев Путлера
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01.04.2021 00:07 Відповісти
Во Харьков попал! Ватный считался! Вата! Гепа!
Ан нет!
Оказались нацистами!
Врага не обманешь)))
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01.04.2021 00:10 Відповісти
Это мерзкое нацистское существо имеет наглость решать - кто нацисты, а кто нет.
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01.04.2021 00:37 Відповісти
Ім коли цям рашиська наволоч буде знищена ?
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01.04.2021 01:09 Відповісти
Кацапська логіка: не лягаєш під москаля значить нацист.
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01.04.2021 02:19 Відповісти
Я думаю, що це - комплімент харків*янам-патріотам !
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01.04.2021 04:00 Відповісти
Более того, на предприятиях оборонки Харькова работают десятки тысяч людей, переселенцев из Донбасса! Вот это нацисты, так нацисты!
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01.04.2021 07:11 Відповісти
Отримуй , Харків, як на таці,
Гепи нема --- і ви вже наці.
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01.04.2021 07:38 Відповісти
Харків'яни нічим особливо не відрізняються від нацистів, - російський терорист Гіркін - Цензор.НЕТ 4285
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01.04.2021 09:39 Відповісти
Не все так радужно в Харькове, ваты 70% и это наглядно демонстрируют результаты выборов, а на прокацапские митинги они не выходят только потому, что есть активные и агрессивно настроенные к вате украинские патриотические организации типа Нацкорпуса или Фрайкора, не было бы их вата тут бы хороводила как и раньше.
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01.04.2021 15:33 Відповісти
Гиркин попытался обидеть харьковскую вату.... Но вата в гробу видела этого вонючку и не обиделась...
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01.04.2021 15:43 Відповісти
террорист Гиркин о "героях новороссии": Ходаковский - гнида , Безлер - мародер , Абхаз - жулик и бандит , Козицын - торговец оружием , Захарченко - алкаш , Гиви - наркоман .
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06.04.2021 03:16 Відповісти
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