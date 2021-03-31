Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов. ВIДЕО
З проблемою невиплати надбавок лікарям, зокрема тим, які працюють з ковідними хворими, ми будемо розбиратися дуже жорстко.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Перевірки ведуться за всіма скаргами. Якщо факти підтвердяться - будемо передавати матеріали до правоохоронних органів. Такі зловживання підпадають під статтю про нецільове використання бюджетних коштів. Я нікому не дозволю знущатися з наших лікарів і зазіхати на їхні чесно зароблені гроші", - заявив Степанов.
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+3 Джура
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А просто уволить по статье слабо задерживающих\зажимающих надбавки?
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..