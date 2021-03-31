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Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов. ВIДЕО

З проблемою невиплати надбавок лікарям, зокрема тим, які працюють з ковідними хворими, ми будемо розбиратися дуже жорстко.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірки ведуться за всіма скаргами. Якщо факти підтвердяться - будемо передавати матеріали до правоохоронних органів. Такі зловживання підпадають під статтю про нецільове використання бюджетних коштів. Я нікому не дозволю знущатися з наших лікарів і зазіхати на їхні чесно зароблені гроші", - заявив Степанов.

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Автор: 

виплати (1050) медицина (2127) лікарі (1288) Степанов Максим (2196) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Заборгованість по ЗВИЧАЙНИМ ЗАРПЛАТАМ збільшилася до 2,2 млрд. гривень. Тобто, ЗЕбільна банда не платить навіть ставку, що там говорити про "надбавки"???
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..
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31.03.2021 17:46
+2
Степанов - это Мендель в медицине!
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31.03.2021 17:44
+1
Сами на себя? Это не МОЗ должен платить надбавки и страховать медиков? Совсем уже заврался.
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31.03.2021 17:43
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слишком много степанова. лучше б он так работу свою делал
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31.03.2021 17:39 Відповісти
О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов - Цензор.НЕТ 2939
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31.03.2021 17:44 Відповісти
Сами на себя? Это не МОЗ должен платить надбавки и страховать медиков? Совсем уже заврался.
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31.03.2021 17:43 Відповісти
Шедеврально. Если у министра в подведомственном хозяйстве бардак, то он пойдёт в соседнее ведомство пожалуется.
А просто уволить по статье слабо задерживающих\зажимающих надбавки?
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31.03.2021 17:44 Відповісти
Степанов - это Мендель в медицине!
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31.03.2021 17:44 Відповісти
Ну, скажете тоже! Степанов - наглое тупое животное, считающее себя умнее других. Мендель - романтичная мечтательная дурочка, живущая на ЗП и какающая лепестками роз.
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01.04.2021 08:31 Відповісти
Бэй у рэльсу, одэсит.
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31.03.2021 17:45 Відповісти
Заборгованість по ЗВИЧАЙНИМ ЗАРПЛАТАМ збільшилася до 2,2 млрд. гривень. Тобто, ЗЕбільна банда не платить навіть ставку, що там говорити про "надбавки"???
Жрі...ТЄ, ЗЕбіли..
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31.03.2021 17:46 Відповісти
У них тупо нет денег в бюджете. Нечем платить. Фонд по временной нетрудоспособности не платит уже почти два месяца. А оно про надбавки врет.
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31.03.2021 17:51 Відповісти
то есть если б жалоб не было, проверок тоже? такое глобальное доверие.
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31.03.2021 18:28 Відповісти
Когда у медиков будут нормальные зарплаты? Болеть страшно
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31.03.2021 18:42 Відповісти
Где обещанные 25000 грн для медиков?
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31.03.2021 18:43 Відповісти
в итоге так можно и самого себя посадить
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31.03.2021 19:16 Відповісти
Про підтверджені факти невиплати надбавок працюючим із ковідними хворими медикам будемо повідомляти в правоохоронні органи, - Степанов - Цензор.НЕТ 3629
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31.03.2021 19:37 Відповісти
 
 