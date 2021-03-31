"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич детально розбирають "звіт про двері" імені Мосійчук, те, як парламент примудрився засудити протест, чи можна бути російськомовним українцем і те, чи нормально знову призивати ветеранів.

У стрімі "Без цензури в прямому ефірі":

✅ Верховна Рада на спеціальному позачерговому засіданні у вівторок засудила протестну акцію на підтримку Сергія Стерненка, яка відбулася під Офісом президента 20 березня. Тоді будівлю обписали, а двері - пошкодили. За цю постанову - тобто за засудження протесту (!) - проголосували 237 депутатів. Нагальніших проблем у країні, мабуть, немає?

✅ В СБУ кажуть, що Росія стежить за всіма протестами в Україні, а в поліції заявили, що з'ясували, хто намалював свастику на будівлі Офісу президента. Щоправда, хто і коли це зробив - не говорять.

✅ Чи можна бути російськомовним українцем? Арсен Аваков виступив за розвиток "нашої російської мови". А воно нам треба?

✅ Призов резервістів. Зеленський зможе без мобілізації призивати тих, хто вже відслужив - Верховна Рада дозволила президенту неодноразово призивати в армію резервістів без оголошення мобілізації. Що означає такий крок? Кого призиватимуть? І взагалі - це нормально?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!