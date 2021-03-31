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"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич детально розбирають "звіт про двері" імені Мосійчук, те, як парламент примудрився засудити протест, чи можна бути російськомовним українцем і те, чи нормально знову призивати ветеранів.

У стрімі "Без цензури в прямому ефірі":

✅ Верховна Рада на спеціальному позачерговому засіданні у вівторок засудила протестну акцію на підтримку Сергія Стерненка, яка відбулася під Офісом президента 20 березня. Тоді будівлю обписали, а двері - пошкодили. За цю постанову - тобто за засудження протесту (!) - проголосували 237 депутатів. Нагальніших проблем у країні, мабуть, немає?

✅ В СБУ кажуть, що Росія стежить за всіма протестами в Україні, а в поліції заявили, що з'ясували, хто намалював свастику на будівлі Офісу президента. Щоправда, хто і коли це зробив - не говорять.

✅ Чи можна бути російськомовним українцем? Арсен Аваков виступив за розвиток "нашої російської мови". А воно нам треба?

✅ Призов резервістів. Зеленський зможе без мобілізації призивати тих, хто вже відслужив - Верховна Рада дозволила президенту неодноразово призивати в армію резервістів без оголошення мобілізації. Що означає такий крок? Кого призиватимуть? І взагалі - це нормально?

Беріть чай або щось міцніше і приєднуйтесь до "Без цензури в прямому ефірі"!

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+18
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 2769
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31.03.2021 21:23
+9
Брат Єрмака продавав державні посади - парламент навіть уваги не звернув.
Вся фракція зелених отримує гроші в конвертах - від Агмєтова.
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31.03.2021 21:17
+7
На олії вже переклеїли
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31.03.2021 21:25
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Брат Єрмака продавав державні посади - парламент навіть уваги не звернув.
Вся фракція зелених отримує гроші в конвертах - від Агмєтова.
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31.03.2021 21:17 Відповісти
Двері - державна таємниця, за розголошення - поліція через суд стільки бабла стягне, а хабарями весь відділок доведеться завалити.
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31.03.2021 21:19 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 2769
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31.03.2021 21:23 Відповісти
На олії вже переклеїли
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31.03.2021 21:25 Відповісти
Без паніки. Інь і Янь вялікого ЗЄ(Єрм і мєнд) ************, заспокояться і усьо будєт пучком. А за зубами ЗЄ звертайтесь до його стоматолога
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31.03.2021 21:33 Відповісти
Україна має фейкову судову систему, тому це країна, де можливо все
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31.03.2021 21:34 Відповісти
Закон передбачив призначення судді Конституційного суду Указом президента, але не врахував, що ці Укази можуть скасовуватись Указами президента. Дивно, що до зелохів то так довго доходило
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31.03.2021 21:42 Відповісти
можно ли быть венгроязычным, польскоязычным, китайскоязычным, ивритоязичним, идишеязычним...грузиноязычным...берегословойкостиязычным...и т.д. и т.п. русским?...(украіноязичьним нєльзя ета і каню панятна)
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31.03.2021 21:39 Відповісти
Авакову важко дається мова, треба шось видумувати. Аваков не говоре українською російською. він говоре армянською російською. так шо він зібрався відстоювати?
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01.04.2021 00:15 Відповісти
"Без цензури в прямому ефірі": Двері не винні, чи можна бути російськомовним українцем, призов резервістів - Цензор.НЕТ 8531
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31.03.2021 21:50 Відповісти
Фейсбукич собі відмазки ліпить !!!)))
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31.03.2021 21:56 Відповісти
Можна бути і марсіанськоязичним, але якщо не подобається конституція України (ст. 10 Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України) і закон про державну мову, то краще повертатися додому, або туди де її не треба знати. Якщо тут не можеш, чи не хочеш, дотримуватися законів і конституції тоді їдеш туди, де можеш.
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31.03.2021 22:15 Відповісти
йому мова не дається, тому треба шось молоть. як усі узкмозглі роблять.
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01.04.2021 00:16 Відповісти
Эмский указ кацапского цара Александра-2 (освободителя, Бла Нах) 1875 года о запрете на преподавание, ведение документов, использования в музыке и церкви во время проповедей украинского языка (мовы) в Российской империи.

Указ запрещал ввоз на территорию российской империи всех книг, напечатанных на украинской мове.
Приказ царом Александром II был утвержден в 1875 году после письменного доноса цару, на российском язике, что украинцы хотят вольно разговаривать на украинской мове в своих украинских владениях и землях.
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31.03.2021 22:27 Відповісти
іноземці за рік вивчають мову. а русский делает мозг узким. Аваков - тому доказ.
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01.04.2021 00:18 Відповісти
87 округ замінували. Аваков уключив тему мова. а сбу шукає тролів у чатах, які накидають на вентилятор. а вони ось - у владі - для відволікання уключають стару платівку.
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01.04.2021 00:59 Відповісти
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
За русскім языком завжди ідуть русскіє танки.
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01.04.2021 09:17 Відповісти
рос.мовний "Українець" називається кацахол..
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01.04.2021 15:54 Відповісти
 
 