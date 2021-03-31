У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські Києва оперативно затримали молодиків, які для розваги записали відео, на якому один із них справляв природну потребу на припарковане авто правоохоронців.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.
"Вчора ввечері в мережі інтернет поширилося відео, де двоє хлопців повелися вкрай зухвало стосовно авто правоохоронців. Працівники поліції саме перебували неподалік на виклику. У цей час молодий чоловік, висловлюючись нецензурною лайкою, проводив відеозйомку того, як його товариш справляв природну потребу на припаркований службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.
Менше, ніж за добу, поліцейські встановили особи правопорушників. Їхній автомобіль зупинили в Деснянському районі столиці. Водій був за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тому на нього патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зловмисниками виявилися кияни 1997 і 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності.
Поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони вчинили у стані алкогольного сп'яніння.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
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максимум штраф за мелкую хулиганку
обоссы мусора-получи благодарность от народа
нужно этим двум дебилам предложить помочиться на электро провод под напряжением..
я думаю, это их заинтересует..
Тебе тоже скоро в фуражку срать начнут и на бошку твою дырявую оденут,так сказать чтоб не лысел )))
Мусора твари и мрази и это они заслужили
Вспоминается один старый перестроечный фильм "америкен бой"
Когда мент пришел в камеру к авторитету и тот ему сказал крылатую фразу:--
Если бы ты был воин,я бы тебя уважал,хотя бы за храбрость,а так ты кто,цепная собака,которая служит скупому хозяину,уходи,разберемся без вас,без ментов.
А что,автомобиль пытался этому воспрепятствовать??))))
Надо ещё насрать на капот,мусорье большее не заслуживает.
Сколько они арестовали, за последние 10 лет, обгадивших не ментовское авто?
Ну , оперативненько !
Хотя соціальна шкода від такого правопорушення - мінімальна
А сер"йозні справи - висять висюками ... роками ...