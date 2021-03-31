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У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва оперативно затримали молодиків, які для розваги записали відео, на якому один із них справляв природну потребу на припарковане авто правоохоронців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Вчора ввечері в мережі інтернет поширилося відео, де двоє хлопців повелися вкрай зухвало стосовно авто правоохоронців. Працівники поліції саме перебували неподалік на виклику. У цей час молодий чоловік, висловлюючись нецензурною лайкою, проводив відеозйомку того, як його товариш справляв природну потребу на припаркований службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.

Менше, ніж за добу, поліцейські встановили особи правопорушників. Їхній автомобіль зупинили в Деснянському районі столиці. Водій був за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тому на нього патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція 01

У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція 02

Зловмисниками виявилися кияни 1997 і 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони вчинили у стані алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Читайте також: На Львівщині п'яний водій розбив лопатою автомобіль патрульної поліції. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19525) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) хуліганство (233)


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Топ коментарі
+28
Аваков, неси автівку у недільну студію Мосуйчучки !!!!!!
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31.03.2021 23:34
+25
Ну хоть одно мокрое дело раскрыли...
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31.03.2021 23:33
+12
Теперь палицаи должны на них нужду справить и записать видосик
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31.03.2021 23:32
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Аваков, неси автівку у недільну студію Мосуйчучки !!!!!!
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31.03.2021 23:34 Відповісти
А якщо цей наркоман на своїй автівці в тебе запердолиться зі всієї дурі, то ти що заспіваєш?
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31.03.2021 23:36 Відповісти
тебе вже впердолили?
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31.03.2021 23:38 Відповісти
ну ну... бідося, ти свої фантазії так відверто на люди не викидай, не на прийомі же ж)))
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31.03.2021 23:47 Відповісти
не бомби, порвешся
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31.03.2021 23:50 Відповісти
порвався
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01.04.2021 00:01 Відповісти
Так наркоман у нас преЗЕдент и некоторым ничего нравится. Автивкой руководить наркоману низя! А страной?
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01.04.2021 00:00 Відповісти
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01.04.2021 08:57 Відповісти
Та й не кажи. Що ж це робиться? Наркоманів за кермом зупиняють і руки їм крутять. Скільки таке можна терпіти? То є поліцейське свавілля.
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31.03.2021 23:34 Відповісти
№32
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31.03.2021 23:48 Відповісти
Так им твою дозу подкинули, что тебя так бомбит?)
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01.04.2021 00:34 Відповісти
честь мундіра)
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31.03.2021 23:36 Відповісти
однозначно - надо поощрить..
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31.03.2021 23:31 Відповісти
Теперь палицаи должны на них нужду справить и записать видосик
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31.03.2021 23:32 Відповісти
Це дуже слушна пропозиція !!!))
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31.03.2021 23:41 Відповісти
в былые времена ППС-ники так бы и сделали и с собой бы ещё люлей полкинули бы.
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01.04.2021 06:36 Відповісти
Ну хоть одно мокрое дело раскрыли...
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31.03.2021 23:33 Відповісти
Панять и пгастить.
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31.03.2021 23:35 Відповісти
наградить!
обязательно
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31.03.2021 23:38 Відповісти
Двома петушками на зоні більше )
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31.03.2021 23:35 Відповісти
расслабся, алень нарьян-марский, Украина не рашка и не беларашка -

максимум штраф за мелкую хулиганку
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31.03.2021 23:37 Відповісти
як скажеш алєнь нарьян марскій, тобі ж відніше що там в ращці і беларашці
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31.03.2021 23:41 Відповісти
Выдать премию за мытьё машины .
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31.03.2021 23:36 Відповісти
Это, наверное, АУЕшники, что расшифровуешся как Анальные Утехи Ежедневно!)))
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31.03.2021 23:37 Відповісти
Ну тебе- специалисту, виднее, что там как по анальным утехам... Мусарок-пидарок ты, да, алежа? Твоё корыто обоссали?))))
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31.03.2021 23:54 Відповісти
Что задело, чёрт дырявый!?)))
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01.04.2021 00:06 Відповісти
А могли бы и насрать))
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31.03.2021 23:38 Відповісти
надо флеш-моб запустить
обоссы мусора-получи благодарность от народа
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31.03.2021 23:41 Відповісти
Понять и наградить!
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31.03.2021 23:43 Відповісти
пилять за обоссаный авто пятерик, за украденные миллиарды, убийство властьимущим ничего.. где справедливость? хотя я о чем!
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31.03.2021 23:44 Відповісти
естественный отбор..
нужно этим двум дебилам предложить помочиться на электро провод под напряжением..
я думаю, это их заинтересует..
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31.03.2021 23:44 Відповісти
Полиция быстро раскрыла дело по горячим следам.
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31.03.2021 23:46 Відповісти
то что заслуживают, то с ними и сделали... пометили машину сцыкунов.
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31.03.2021 23:46 Відповісти
Зрізати з них 2 нових авто і відпустити . Нехай сцуть далі .🍺😁👍
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31.03.2021 23:48 Відповісти
Могут работать оперативно, когда захотят.
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31.03.2021 23:53 Відповісти
Какие все храбрецы в коментах , а пырнут на улице,или жену грабанут,или ,не дай Бог,ребенка хулиганы обидят. Сразу в плицию. Помогите! И очень часто они помогают. Нефиг их хаять, сцыкунов наказать примерно. А то ,что верхушка вымазана,всегда так было. Живем в стране кумовства.
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31.03.2021 23:56 Відповісти
Полиция долбоебы и только с преступников бабосы качают, не рассказывайте сказки.
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01.04.2021 08:12 Відповісти
Вы в мусарне трудитесь ?
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01.04.2021 08:25 Відповісти
Мусорило ,ты спалился)))
Тебе тоже скоро в фуражку срать начнут и на бошку твою дырявую оденут,так сказать чтоб не лысел )))
Мусора твари и мрази и это они заслужили
Вспоминается один старый перестроечный фильм "америкен бой"
Когда мент пришел в камеру к авторитету и тот ему сказал крылатую фразу:--
Если бы ты был воин,я бы тебя уважал,хотя бы за храбрость,а так ты кто,цепная собака,которая служит скупому хозяину,уходи,разберемся без вас,без ментов.
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01.04.2021 09:28 Відповісти
Может ты и мусорило,а я простой пенсионер. Случалось,что милиция мне и помогала ,было,что нет. А тебя отметелят наркоши в подъезе за мобильник ,сразу помчишься в ментовку. Це ты за клавиотурой грозный.
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01.04.2021 13:17 Відповісти
Богу Боже, а поліцейським те, чого вартий їх авторитет у суспільстві !
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31.03.2021 23:59 Відповісти
ну тут медаль надо давать, мусора заслужили к себе такое отношение, что на них только ссать можно
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01.04.2021 00:10 Відповісти
Апассали авто !!! а ведь могли его и спалить к ибеням !? .. поощрить нужно аднАзначна..
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01.04.2021 00:41 Відповісти
Отморозки
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01.04.2021 00:45 Відповісти
10 років із конфіскацією за таке )
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01.04.2021 01:40 Відповісти
У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1721
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01.04.2021 06:29 Відповісти
Дол...бы малолетние!
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01.04.2021 07:51 Відповісти
Полицаи служат бандитам, и сами бандиты
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01.04.2021 08:28 Відповісти
Вели себя вызывающе по отношению к авто правоохранительной))))
А что,автомобиль пытался этому воспрепятствовать??))))
Надо ещё насрать на капот,мусорье большее не заслуживает.
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01.04.2021 09:21 Відповісти
Чем ментовсий авто лучше авто обычных граждан?
Сколько они арестовали, за последние 10 лет, обгадивших не ментовское авто?
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01.04.2021 10:55 Відповісти
Меньше, чем за сутки, полицейские установили личности правонарушителей. Источник: https://censor.net/ru/v3256882

Ну , оперативненько !
Хотя соціальна шкода від такого правопорушення - мінімальна
А сер"йозні справи - висять висюками ... роками ...
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01.04.2021 11:02 Відповісти
 
 