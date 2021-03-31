У Києві затримали двох парубків, які справили нужду на поліцейський автомобіль, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Києва оперативно затримали молодиків, які для розваги записали відео, на якому один із них справляв природну потребу на припарковане авто правоохоронців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Вчора ввечері в мережі інтернет поширилося відео, де двоє хлопців повелися вкрай зухвало стосовно авто правоохоронців. Працівники поліції саме перебували неподалік на виклику. У цей час молодий чоловік, висловлюючись нецензурною лайкою, проводив відеозйомку того, як його товариш справляв природну потребу на припаркований службовий автомобіль", - сказано в повідомленні.

Менше, ніж за добу, поліцейські встановили особи правопорушників. Їхній автомобіль зупинили в Деснянському районі столиці. Водій був за кермом з ознаками наркотичного сп'яніння, тому на нього патрульні склали адміністративний протокол за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зловмисниками виявилися кияни 1997 і 1994 років народження. Останній раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Поліцейські затримали їх у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Як пояснили чоловіки, хуліганські дії вони вчинили у стані алкогольного сп'яніння.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

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