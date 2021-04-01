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У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями. ВІДЕО+ФОТО

Володимир Познер поїхав із Грузії раніше, ніж планував.

Про це повідомив уранці 1 квітня телеканал "Руставі-2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

За його даними, Познера і кілька десятків його гостей в супроводі поліції вивезли з готелю Rooms на автобусі, який закидали яйцями учасники протесту. Познер і його гості відлетіли з Тбілісі чартерним рейсом. В аеропорту Тбілісі перед їхнім від'їздом мобілізували поліцію, повідомляє грузинський Перший канал.

Російський телеведучий Володимир Познер приїхав у Тбілісі, щоб відсвяткувати день народження - 1 квітня йому виповнюється 87 років. Разом з ним у грузинську столицю прибули "до 50 представників російського шоубізнесу", повідомила 31 березня "Грузія Online". За словами автора телеграм-каналу про Грузію Миколи Левшіца, з Познером в Тбілісі приїхав, зокрема, генеральний директор російського інформаційного агентства ТАСС Сергій Михайлов. Організатором свята названа дружина російського бізнесмена Леоніда Огарьова Міранда Міріанашвілі.

Познер і його супутники зупинилися в готелі Vinotel Boutique Hotel. Біля готелю почалася акція протесту через висловлювання телеведучого про Абхазію. У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були "жахливими". "Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав", - цитувало Познера грузинське видання "Сова". Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

В акції протесту біля Vinotel взяли участь представники грузинського громадянського руху "Сірцхвіліа" ("Ганьба"), а також опозиційних партій "Європейська Грузія", "Єдиний національний рух" і "Лело для Грузії", повідомив грузинський Перший канал. Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, бо він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли у свистки і барабанили по металевих поверхнях, щоб, за власними словами, створити "дискомфорт" Познеру і його гостям, пише "Сова". Їм також вдалося відключити електрику в будівлі готелю, повідомили телеканал "Руставі-2" і видання "Новини — Грузія".

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МВС Грузії заявило, що Познер законно в'їхав у країну, бо має громадянство США. До Vinotel прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними й учасниками акції відбулися зіткнення. За інформацією "Руставі-2", демонстранти викликали в Vinotel інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину, яка введена в Грузії в зв'язку з коронавірусом і діє з дев'ятої години вечора. Інспекція оштрафувала готель на 10 тисяч ларі (майже три тисячі доларів). Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують. У МВС сказали, що Познер не порушив закон про окуповані території, який забороняє в'їзд іноземців і осіб без громадянства в Абхазію і Південну Осетію без спеціального дозволу грузинської влади.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських. Вони переїхали в готель Rooms. Протестувальники теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю сирими яйцями. На асфальті біля готелю фарбою написали "Геть з Грузії!", передає грузинська версія агентства Sputnik. Активісти заявили, що мають намір залишитися біля готелю на всю ніч і продовжити протест завтра, повідомляє видання InterPress. Крім Тбілісі, протести пройшли в Батумі.

У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями 01
У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями 02
У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями 03

Володимира Познера освистали в Грузії, а готель у Тбілісі закидали яйцями - відео

Sputnik Georgia - все про Грузію

"Я вже третій рік відзначаю свій день народження в Тбілісі. Я приїхав не говорити про політику, а відзначити свій день народження", - цитує Познера "Новини - Грузія". Телеведучий відмовився відповідати на питання, що стосуються його думки про статус Абхазії.

Також читайте: Російський журналіст Познер потрапив у базу "Миротворця" через Крим

У розмові з РІА Новини Познер повідомив, що зараз у безпеці, його захист забезпечує поліція. Він додав, що збирався відлетіти з Тбілісі 3 квітня. "Але на сьогоднішній день я не знаю, коли ми полетимо, може, і раніше", - додав телеведучий.

У 2019 року в Тбілісі відбулися масові акції протесту через виступи депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова в парламенті Грузії. Гаврилов зайняв крісло спікера і говорив по-російськи. Опозиція зірвала засідання, депутат покинув Грузію під охороною. При розгоні протестів в Тбілісі постраждали кілька сотень людей. Після них Росія заборонила російським авіакомпаніям перевозити росіян до Грузії, а грузинським авіакомпаніям літати в РФ (авіасполучення між країнами не відновлено досі пір). У день набуття цим рішенням чинності журналіст "Руставі-2" Георгій Габунія в ефірі образив президента Росії Володимира Путіна. Біля будівлі "Руставі-2" пройшов мітинг, канал на певний час припинив мовлення.

Автор: 

Абхазія (101) Грузія (1846) Познер (8) протест (2398) росія (65336)


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Топ коментарі
+62
Молодці. Нехай земля горить під ногами мокшанських пропагандонів!
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01.04.2021 09:23
+57
Одно кривое слово и Грузия на ушах, а наш малоросский скот ещё и бы и на концерты пошёл и денежки бы заплатил...
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01.04.2021 09:25
+40
В одном я очень благодарна Стерненко...гнал свинособачью "артистическую" нечесть из Одессы,аж гай шумел)как лабода на катере убирала -песня)))
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01.04.2021 09:29
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Молодці. Нехай земля горить під ногами мокшанських пропагандонів!
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01.04.2021 09:23 Відповісти
русофобия какая-то)))
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01.04.2021 09:24 Відповісти
"Фобия" предполагает страх. Ты видишь у Грузинов страх?
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01.04.2021 09:50 Відповісти
Валера, а ты скобки в конце видишь?
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01.04.2021 10:20 Відповісти
Я вижу всьо!
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01.04.2021 10:22 Відповісти
Отднюдь..."Слово «фобия» прошло сложные преобразования в употреблении, и в настоящее время зачастую под «фобиями» понимаются не патологические страхи, а резко отрицательное отношение к кому-либо, чему-либо. Некоторые слова из приведённых ниже - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC неологизмы , по историческим причинам, имеющие словооснову -фоб- и обозначающие не фобии в клиническом смысле, а негативное отношение к чему-либо, не имеющее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F патологического характера. Например, таково происхождение слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F ксенофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F русофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F юдофобия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F гомофобия .
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01.04.2021 11:36 Відповісти
Это тоже не подходит к конкретно этому случаю. Если, к примеру, ты увидишь на сельской улице "коровью лепёшку", или дохлую крысу, ты же не будешь испытывать к ней страх, негативное отношение, или что-то подобное? Скорее это будет брезгливость. Вот и тут так же...
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01.04.2021 13:40 Відповісти
А "отнюдь" у московитів не вживають без "ніт". Бо це лише підсилююча частка, що не має самостійного значення. Щось на зразок "Аж"
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01.04.2021 17:52 Відповісти
Знаю, что пропустил "нет", отвлекли звонком, просто лень было удалять и снова постить.
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01.04.2021 19:59 Відповісти
А Познер думал ,что его хлебом-солью с шашлычком встретят ???
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01.04.2021 09:24 Відповісти
так судя по всему, были и те, кто ему вначале и шашлычек забодяжил и лезгинку сбацал
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01.04.2021 14:44 Відповісти
Одно кривое слово и Грузия на ушах, а наш малоросский скот ещё и бы и на концерты пошёл и денежки бы заплатил...
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01.04.2021 09:25 Відповісти
В одном я очень благодарна Стерненко...гнал свинособачью "артистическую" нечесть из Одессы,аж гай шумел)как лабода на катере убирала -песня)))
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01.04.2021 09:29 Відповісти
убегала)))
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01.04.2021 09:32 Відповісти
а оговорочка на 5 баллов...
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01.04.2021 10:21 Відповісти
это ты про солдат НАТО, которых он из порта выгонял?
У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями - Цензор.НЕТ 6506
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01.04.2021 12:36 Відповісти
Коли кажуть грузин, то всі розуміють, що таке грузин. Коли кажуть українець, то так розуміють, що це Рабіновічь, Іванов, Пєтров, Сідарав і т.д. і т.п...
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01.04.2021 09:31 Відповісти
Наглую кацапскую рожу послали)Умнички!
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01.04.2021 09:25 Відповісти
Следующий день рождения встретит с кобзошей.
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01.04.2021 09:27 Відповісти
Если доживет.
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01.04.2021 09:56 Відповісти
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01.04.2021 13:09 Відповісти
В Тбилиси прошли протесты из-за приехавшего отпраздновать день рождения Познера: отель, где он остановился, забросали яйцами - Цензор.НЕТ 4777
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01.04.2021 09:27 Відповісти
То ли дело Вирастюк, будет нажираться с карательными сосными
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01.04.2021 09:39 Відповісти
Карабельными
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01.04.2021 09:40 Відповісти
Краще пишіть українською.. Бо собачою з помилками))
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01.04.2021 09:43 Відповісти
Кацапский отсос с гражданством США.Это уже обыденость какая то в кацапстане.А граждане мордора там вообще живут или все как не США,так Европы?
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01.04.2021 09:41 Відповісти
Эта вам расеяне за "мир и дружбу" распространяемых скользкими кровавыми воровскими кремлёвскими крысами.
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01.04.2021 09:43 Відповісти
День рождения в Тбилиси?? А почему не в скрепном хантымансийске??
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01.04.2021 09:44 Відповісти
потому что тамошняя элита традиционно в Московии только зарабатывает деньги . тратит она их в более цивилизованных местах
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01.04.2021 09:52 Відповісти
Або в Криму
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01.04.2021 14:25 Відповісти
А у нас в фб вспливає реклама, о моргерштерн приїжджає... Хтось цього 3,14дарка татуйованого зустріне?
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01.04.2021 09:44 Відповісти
В кого це у вас?
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01.04.2021 09:45 Відповісти
У Київ це чудо кцапське їде...
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01.04.2021 09:46 Відповісти
Та не доїде.. Але гавкати буде, про хахлов і нацистов на кордоні
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01.04.2021 09:47 Відповісти
Помните как украинцы его пригласили награждать "за верность идеалам профессии". Американо-французский еврей Познер что-то ляпнул в своем стиле про совков, и начались исступленные проклятия в адрес "старших братьев" во всех СМИ. А ведь его решили наградить именно за то что он критиковал кацапов. И всем было плевать что это сказал Познер, а не "старшие братья", как будто все этого ждали.
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01.04.2021 09:45 Відповісти
Украинцами легко манипулировать, как по щелчку. Единый наэлектризованный организм. В кацапском большом болоте такая информация до 70% масс вообще бы не дошла.
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01.04.2021 09:54 Відповісти
Американо-французский русскоязычный еврей Познер...хоча є підозра, що нерусскаязичьних євреїв (саме євреїв) не буває. Бухарські та гірські євреї мають іншу самоназву.
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01.04.2021 10:00 Відповісти
Are you katzap too?
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01.04.2021 10:08 Відповісти
"Я приехал не говорить о политике, а отметить свой день рождения"
вот и к нам разные пропагандоны едут с такими же отмазками . у себя на работе они гонят на Украину а потом преспокойно едут сюда же потому что считают что работа это одно а личные дела это другое
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01.04.2021 09:49 Відповісти
какая горячая любовь к кацапам)) а у нас с расейскими паспортами гопота гуляет по Киеву и диву дивуется какая красота)) и домой в ***** вообще не тянет.
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01.04.2021 09:50 Відповісти
более того, гопота избирается в депутаты и сидит в Раде...
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01.04.2021 10:24 Відповісти
Правильно "привітали" гебешну мерзоту.
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01.04.2021 09:58 Відповісти
Познер про свою краснокожую паспортину с двуглавой курицей вспоминает, небось, только получая пенсию....
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01.04.2021 10:23 Відповісти
Нам надо готовится !!! Кремлевская зараза и вокруг Украины - ЭТО ЗАРАЗА!!!!! И маски не помогут!!!!!!
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01.04.2021 10:39 Відповісти
А чем его мацква не устроила ???? Всю жизнь так рьяно служить кгб 😀😀😀 , а день рождения в Тбилиси - вот и вся правда
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01.04.2021 10:42 Відповісти
Таких, як "журнашлюха" Познер, в часи "пізнього совка", іменували "професійними євреями"...
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01.04.2021 10:47 Відповісти
харошая праститутка,,в армии служить незахотела и рванула в ссср и тут компартия ему и отблагодарила - хорошей карьерой в работе. всегда навиду
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01.04.2021 12:12 Відповісти
В гостинице « Винотель » , где остановился российский журналист Владимир Познер , гражданские активисты отключили электричество . Об этом сообщили «Рутави 2».
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01.04.2021 11:30 Відповісти
Все все все отходим.. Грузины командуют друг другом на русском.
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01.04.2021 11:38 Відповісти
"Вон из Грузії" теж написано російською, може грузини не володіють івритом?
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01.04.2021 14:36 Відповісти
масийчук с 1+1, двери уже сняла?
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01.04.2021 11:58 Відповісти
грузины замые лутшие - прямые , открытые и очень гостепреимные.. а эта мразь пусть в абхазии празднует криминальной.. туда оно неразу непоехало с того момента как там расея рулит
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01.04.2021 12:09 Відповісти
Познер имеет гражданство США === ВСЕ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПО КАЦАПСКИХ ВЕЩАТЕЛЕЙ ИЗ МОМБИЯЩИКА!!!Источник: https://censor.net/ru/v3256915
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01.04.2021 12:20 Відповісти
Дивує як ці смердючі свині безбоязно пруться в країну частину якої вони недавно окупували і повбивали купу її громадян.
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01.04.2021 12:43 Відповісти
.. с 1917 года развелось этих "познеров" немеряно...Во всём мире бы "ГУЛАГ"и и "колхозы" строили...да что-то не так "пошло"...Даже в Израиле и то "совок" пытаются "воссоздать"..
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01.04.2021 12:49 Відповісти
Грузини наші брати.Велика повавага їм.
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01.04.2021 14:05 Відповісти
познер. день рождения познера. познер уехал из Грузии раньше намеченного срока.
Что это такое познер? И его день рождения и график поедок? Цензор, кроме познера нет новостей?
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01.04.2021 14:50 Відповісти
 
 