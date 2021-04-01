У Тбілісі відбулися протести через Познера, який приїхав святкувати день народження: готель, де він зупинився, закидали яйцями. ВІДЕО+ФОТО

Володимир Познер поїхав із Грузії раніше, ніж планував.

Про це повідомив уранці 1 квітня телеканал "Руставі-2", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

За його даними, Познера і кілька десятків його гостей в супроводі поліції вивезли з готелю Rooms на автобусі, який закидали яйцями учасники протесту. Познер і його гості відлетіли з Тбілісі чартерним рейсом. В аеропорту Тбілісі перед їхнім від'їздом мобілізували поліцію, повідомляє грузинський Перший канал.

Російський телеведучий Володимир Познер приїхав у Тбілісі, щоб відсвяткувати день народження - 1 квітня йому виповнюється 87 років. Разом з ним у грузинську столицю прибули "до 50 представників російського шоубізнесу", повідомила 31 березня "Грузія Online". За словами автора телеграм-каналу про Грузію Миколи Левшіца, з Познером в Тбілісі приїхав, зокрема, генеральний директор російського інформаційного агентства ТАСС Сергій Михайлов. Організатором свята названа дружина російського бізнесмена Леоніда Огарьова Міранда Міріанашвілі.

Познер і його супутники зупинилися в готелі Vinotel Boutique Hotel. Біля готелю почалася акція протесту через висловлювання телеведучого про Абхазію. У 2017 році в інтерв'ю грузинському телеканалу "Імеді" Познер розповів, що в 1970-х роках часто бував в Абхазії і зробив висновок, що відносини між грузинами і абхазами були "жахливими". "Бійок було дуже багато при мені. Про абхазів грузини говорили, що вони мало не злізли з дерев, що вони неповноцінні. Я це дуже добре пам'ятаю. І ніякої дружби я не спостерігав", - цитувало Познера грузинське видання "Сова". Ведучого розкритикували в Грузії. Сам він заявив, що сказав те, що думав.

В акції протесту біля Vinotel взяли участь представники грузинського громадянського руху "Сірцхвіліа" ("Ганьба"), а також опозиційних партій "Європейська Грузія", "Єдиний національний рух" і "Лело для Грузії", повідомив грузинський Перший канал. Протестувальники заявили, що Познера не можна було пускати на територію Грузії, бо він не визнає територіальну цілісність країни. Вони свистіли у свистки і барабанили по металевих поверхнях, щоб, за власними словами, створити "дискомфорт" Познеру і його гостям, пише "Сова". Їм також вдалося відключити електрику в будівлі готелю, повідомили телеканал "Руставі-2" і видання "Новини — Грузія".

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МВС Грузії заявило, що Познер законно в'їхав у країну, бо має громадянство США. До Vinotel прибули поліцейські. Вони завадили протестувальникам прорватися до готелю, через що між ними й учасниками акції відбулися зіткнення. За інформацією "Руставі-2", демонстранти викликали в Vinotel інспекцію праці, заявивши, що Познер і його гості порушили комендантську годину, яка введена в Грузії в зв'язку з коронавірусом і діє з дев'ятої години вечора. Інспекція оштрафувала готель на 10 тисяч ларі (майже три тисячі доларів). Поліція заявила, що Познера і його супутників теж оштрафують. У МВС сказали, що Познер не порушив закон про окуповані території, який забороняє в'їзд іноземців і осіб без громадянства в Абхазію і Південну Осетію без спеціального дозволу грузинської влади.

Після початку акції телеведучий і його гості покинули Vinotel під охороною поліцейських. Вони переїхали в готель Rooms. Протестувальники теж перемістилися до нього і стали закидати будівлю сирими яйцями. На асфальті біля готелю фарбою написали "Геть з Грузії!", передає грузинська версія агентства Sputnik. Активісти заявили, що мають намір залишитися біля готелю на всю ніч і продовжити протест завтра, повідомляє видання InterPress. Крім Тбілісі, протести пройшли в Батумі.







Володимира Познера освистали в Грузії, а готель у Тбілісі закидали яйцями - відео

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"Я вже третій рік відзначаю свій день народження в Тбілісі. Я приїхав не говорити про політику, а відзначити свій день народження", - цитує Познера "Новини - Грузія". Телеведучий відмовився відповідати на питання, що стосуються його думки про статус Абхазії.

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У розмові з РІА Новини Познер повідомив, що зараз у безпеці, його захист забезпечує поліція. Він додав, що збирався відлетіти з Тбілісі 3 квітня. "Але на сьогоднішній день я не знаю, коли ми полетимо, може, і раніше", - додав телеведучий.

У 2019 року в Тбілісі відбулися масові акції протесту через виступи депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова в парламенті Грузії. Гаврилов зайняв крісло спікера і говорив по-російськи. Опозиція зірвала засідання, депутат покинув Грузію під охороною. При розгоні протестів в Тбілісі постраждали кілька сотень людей. Після них Росія заборонила російським авіакомпаніям перевозити росіян до Грузії, а грузинським авіакомпаніям літати в РФ (авіасполучення між країнами не відновлено досі пір). У день набуття цим рішенням чинності журналіст "Руставі-2" Георгій Габунія в ефірі образив президента Росії Володимира Путіна. Біля будівлі "Руставі-2" пройшов мітинг, канал на певний час припинив мовлення.