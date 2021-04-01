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В Україні повідомлено про підозру вже другому "вору в законі" - громадянину РФ Камо Московському, - Клименко. ВIДЕО

В Україні вдруге "вор у законі" отримав повідомлення про підозру.

Про це сьогодні повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За словами керівника Нацполіції, "вору в законі" на прізвисько "Камо Московський" інкримінують встановлення або поширення злочинного впливу та постачання наркотиків до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців.

Докази для обґрунтованого повідомлення про підозру отримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, теруправління стратегічних розслідувань в Чернігівській області та слідчі слідчого управління обласної поліції.

Зокрема встановлено, що "вор в законі" прибув в Україну для встановлення та поширення власного злочинного впливу серед місцевого криміналітету та з метою уникнення кримінальної відповідальності.

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5 січня цього року 58-річного громадянина Російської Федерації затримали українські правоохоронці. Ігор Клименко повідомив, що у встановленому законом порядку зловмисника помістили до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

"Там він спробував створити власне кримінальне царство: почав впливати на інших утриманих осіб, контролювати "общак", налагоджувати нові зв’язки з представниками криміналітету, які перебувають на волі. Крім того, допомагав організовувати поставки наркотиків до закладу утримання", - зауважив глава Нацполіції.

Також відомо, що "Камо Московський" диктував дотримання "воровських законів", вирішував конфлікти між кримінальними "авторитетами" та підбурював інших вчиняти злочини.

Учора, 31 березня, поліцейські за силової підтримки роти поліції особливого призначення та за сприяння керівництва Чернігівського ПТПІ провели санкціоновані обшуки в установі, де вилучили заборонені речовини.

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури та Офісу Генерального прокурора "Камі Московському" повідомили про підозру за встановлення або поширення злочинного впливу особою, яка перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у тому числі у статусі "вора в законі" (ч. 3 ст. 255-1 КК України) та незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місця позбавлення волі (ч. 2 ст. 307).

У разі доведення вини в суді чоловіку може загрожувати до 15-ти років позбавлення волі.

Клименко зазначив, що завдяки прийнятому народними депутатами у червні 2020 року Закону було запроваджено відповідальність за встановлення та поширення злочинного впливу в статусі "вора в законі" - і Україна перестала бути прихистком для кримінальних елементів.

Крім цього нагадується, що це другий злодій в законі, який повідомлений про підозру щодо нововведеної статті Кримінального кодексу України. Першим був Гіга Озургетський, якому 4 лютого поточного року також інкримінували кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 255-1 Кримінального кодексу України.

Автор: 

вор у законі (241) наркотики (1449) Нацполіція (15196) Чернігів (789) Клименко Ігор (487)


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подлицаи - херои... защищают Украину...
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01.04.2021 09:54 Відповісти
Кем являєтесь в кримінальном міре? І тихенько так відповідае - воор..... А де ж гордість в словах і гарячий погляд?
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01.04.2021 10:09 Відповісти
Странное дело - а тех кто наркотики за решетку ему поставлял - тоже судить будут ?
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01.04.2021 10:54 Відповісти
Если реально, то все эти "воры в законе", крупные ОПГ и др. = ЭТО ВСЕ ПОД КРЫШЕЙ КГБ(ФСБ).
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01.04.2021 11:36 Відповісти
почему они лезут как тараканы в Украину?Пусть седят себе на мокшанских болотах и квакают.
А если бы ихние тела находили где то в болоте, не ехали бы
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01.04.2021 12:24 Відповісти
Какое уведомление??? Следует законтачить руснявого с фото и видео фиксацией и запустить маляву об этом-вот это будет настоящее уведомление! С парой-тройкой залетных урок так поступить и желающих больше не будет испытывать свою судьбу в Украине.
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01.04.2021 12:26 Відповісти
 
 