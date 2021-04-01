Корупціонери використали маніпулятивний трюк для приховування угод щодо системи управління армією "Дзвін": залучили 16 аташе, - "Аеророзвідка". ВIДЕО

16 аташе запросили на захід, присвячений теробороні, а темою сюжету новин зробили ДКР "Дзвін".

Про це йдеться в заяві "Аеророзвідки", передає Цензор.НЕТ.

"Використання інформаційного впливу на українське суспільство з метою приховування корупційних оборудок у ДКР "Дзвін" набирає обертів. В ефір включається "важка артилерія" захисників злочинного угрупування. Вчорашній день відзначений випуском новин на телеканалі Інтер під заголовком "АСУ вкрай необхідне для реформи сил оборони". Українцям розповіли про 16 військових аташе, присутніх на заході, і показали двох генералів, що ратують за посилення спроможностей сил оборони. Корупціонери вчергове використали маніпулятивний трюк: 16 аташе запросили на захід, присвячений теробороні, а темою сюжету зробили ДКР "Дзвін". Після того, як минулого разу таку маніпуляцію дозволив собі Генеральний штаб ЗСУ, використавши представників НАТО на демонстрації ДКР "Дзвін" для депутатів ВРУ восени 2019 року - не відбувається спільних заходів з НАТО. Тепер наші генерали вирішили погіршити стосунки ще й з Грузією та Естонією?" - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін": її можуть прийняти в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки, - Бутусов

"Директор компанії "Еверест" розповідає українському суспільству, як працює розвідка в системі, до якої нічого не інтегровано і яка не відповідає стандартам НАТО. Командувач тероборони каже, щоб запобігти загрозі масштабного вторгнення окупантів, потрібний миттєвий зв’язок – тому якнайшвидше треба дати військам АСУ. Потрібен зв’язок, а просить "Дзвін"? Командувач Сухопутних військ за посилення співпраці з союзниками! Естонець і грузин говорять про надання допомоги в розбудові тероборони, а сюжет про необхідність АСУ "Дзвін". Саме так співпраця і розбудовується? Цей сюр вчора відбувався одночасно з допитами в кабінетах ГШ ЗСУ слідчими, що ведуть кримінальну справу щодо ДКР "Дзвін"", - додали в "Аеророзвідці".





Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін".

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію із "Дзвоном" у своїй статті: "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес"

Також про проблеми із системою "Дзвін" в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підполковник Ярослав Гончар, який дав свідчення ДБР у цій справі: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів"