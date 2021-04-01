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Корупціонери використали маніпулятивний трюк для приховування угод щодо системи управління армією "Дзвін": залучили 16 аташе, - "Аеророзвідка". ВIДЕО

16 аташе запросили на захід, присвячений теробороні, а темою сюжету новин зробили ДКР "Дзвін".

Про це йдеться в заяві "Аеророзвідки", передає Цензор.НЕТ.

"Використання інформаційного впливу на українське суспільство з метою приховування корупційних оборудок у ДКР "Дзвін" набирає обертів. В ефір включається "важка артилерія" захисників злочинного угрупування. Вчорашній день відзначений випуском новин на телеканалі Інтер під заголовком "АСУ вкрай необхідне для реформи сил оборони". Українцям розповіли про 16 військових аташе, присутніх на заході, і показали двох генералів, що ратують за посилення спроможностей сил оборони. Корупціонери вчергове використали маніпулятивний трюк: 16 аташе запросили на захід, присвячений теробороні, а темою сюжету зробили ДКР "Дзвін". Після того, як минулого разу таку маніпуляцію дозволив собі Генеральний штаб ЗСУ, використавши представників НАТО на демонстрації ДКР "Дзвін" для депутатів ВРУ восени 2019 року - не відбувається спільних заходів з НАТО. Тепер наші генерали вирішили погіршити стосунки ще й з Грузією та Естонією?" - йдеться в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У РНБО відбулася нарада щодо системи управління армією "Дзвін": її можуть прийняти в дослідну експлуатацію в одній з військових частин ЗСУ для оцінки, - Бутусов

"Директор компанії "Еверест" розповідає українському суспільству, як працює розвідка в системі, до якої нічого не інтегровано і яка не відповідає стандартам НАТО. Командувач тероборони каже, щоб запобігти загрозі масштабного вторгнення окупантів, потрібний миттєвий зв’язок – тому якнайшвидше треба дати військам АСУ. Потрібен зв’язок, а просить "Дзвін"? Командувач Сухопутних військ за посилення співпраці з союзниками! Естонець і грузин говорять про надання допомоги в розбудові тероборони, а сюжет про необхідність АСУ "Дзвін". Саме так співпраця і розбудовується? Цей сюр вчора відбувався одночасно з допитами в кабінетах ГШ ЗСУ слідчими, що ведуть кримінальну справу щодо ДКР "Дзвін"", - додали в "Аеророзвідці".

Корупціонери використали маніпулятивний трюк для приховування угод щодо системи управління армією Дзвін: залучили 16 аташе, - Аеророзвідка 01
Корупціонери використали маніпулятивний трюк для приховування угод щодо системи управління армією Дзвін: залучили 16 аташе, - Аеророзвідка 02

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що військові витратили з бюджету 600 млн грн на непридатну систему управління армією "Дзвін".

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов писав про ситуацію із "Дзвоном" у своїй статті: "Головнокомандувач ЗСУ Хомчак і міністр оборони Таран судяться, не розмовляють і здають один одного в ДБР та СБУ: війна через контракти Іл-76, закупівлі систем "Дзвін", "Фортеця", через медицину та інший військовий бізнес"

Також про проблеми із системою "Дзвін" в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів підполковник Ярослав Гончар, який дав свідчення ДБР у цій справі: "Лобісти "Дзвону" в ЗСУ хочуть оцифрувати радянську армію і виставити за реформу корупцію та показуху. Нецільові витрати по ДКР "Дзвін" - 160 мільйонів"

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Інтер (235) корупція (4685) зв’язок (398) ЗСУ (7579)


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Топ коментарі
+8
с этой системой все очень неоднозначно. у меня такое ощущение что просто два конкурента мочат друг друга. я на днях читал вполне логичные пояснения по этой системе и выкладки по которым расследование бигуса - бред.
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01.04.2021 11:06
+5
Бачите Цензор не єє пропаганди тським ресурсом. Це площадка для різних думок. 😊 Просто ця площадка розрахована на тих, хто не лише має свою думку, а вміж думати, аналізувати і робити висновки. Саме тому ту так багато ботів з вородими нарративами у гарних обгортках, в тому числі і кацапським ботів. А щодо цього сюжету, то тут річ про явну маніпуляції, коли захід проводиться на одну тему, а рекламують зовсім іншу, видаючи до того ж підтримку атташе, яуюкої немає від слова "зовсім". Думаюча людина зрозуміє, що "той, хто збрехав один раз, не заслуговує на довіру назавжди". Тепер зрозуміло, що таке той "Дзвін"? Якщо ні, то додам, що на "Інтері" могли б спитати думку про "Дзвін" у когось із цих атташе і подати її в ефір. Цього не сталося. Чому? Думайте. 😊
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01.04.2021 11:17
+2
А що, не звично? 😊
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01.04.2021 11:47
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В Україні нікому не можна довіряти. Той самий Цензор видає про- і проти новини про систему.
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01.04.2021 11:06 Відповісти
* -за і -проти
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01.04.2021 11:14 Відповісти
Бачите Цензор не єє пропаганди тським ресурсом. Це площадка для різних думок. 😊 Просто ця площадка розрахована на тих, хто не лише має свою думку, а вміж думати, аналізувати і робити висновки. Саме тому ту так багато ботів з вородими нарративами у гарних обгортках, в тому числі і кацапським ботів. А щодо цього сюжету, то тут річ про явну маніпуляції, коли захід проводиться на одну тему, а рекламують зовсім іншу, видаючи до того ж підтримку атташе, яуюкої немає від слова "зовсім". Думаюча людина зрозуміє, що "той, хто збрехав один раз, не заслуговує на довіру назавжди". Тепер зрозуміло, що таке той "Дзвін"? Якщо ні, то додам, що на "Інтері" могли б спитати думку про "Дзвін" у когось із цих атташе і подати її в ефір. Цього не сталося. Чому? Думайте. 😊
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01.04.2021 11:17 Відповісти
ШТА!?
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01.04.2021 11:33 Відповісти
ппц кадри на Цензорі попадаються)
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01.04.2021 11:41 Відповісти
А що, не звично? 😊
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01.04.2021 11:47 Відповісти
Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:04 Відповісти
с этой системой все очень неоднозначно. у меня такое ощущение что просто два конкурента мочат друг друга. я на днях читал вполне логичные пояснения по этой системе и выкладки по которым расследование бигуса - бред.
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01.04.2021 11:06 Відповісти
Так і є.
Фактчекінг матеріалу Бігуса про "Дзвін-АС": 10 епізодів спецоперації проти ЗСУ
https://analytics.hvylya.net/227434-faktcheking-materialu-bigusa-pro-dzvin-as-10-epizodiv-specoperaciji-proti-zsu
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01.04.2021 13:04 Відповісти
Чули ДЗВІН, та не знаєм де він. Гарне українське прислівя. Хтось дуже цинічно жартує....
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01.04.2021 11:19 Відповісти
да там там чёрт какой то сидит и манипулирует этим. он вряд ли дурак. он саботажник или хуже -Предатель в сердце армии. одно не понятно. там что порядочных и умных нет, что бы на установить и предать военно-полевому суду Предателя?
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01.04.2021 11:50 Відповісти
А как там великий АСУшник гончар поживает? Он уже освоил трастовый фонд НАТО?
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01.04.2021 11:59 Відповісти
Ось як поживає. Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:11 Відповісти
як типово для країни, влади і народонаселення - чули "Дзвін" от тільки ніхто нічого толком не знає, а тим часом якась чергова хрінь пропихається і чергова дірка в бюджеті комусь приносить нову радість.
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01.04.2021 12:05 Відповісти
ГОЛОВКОМ - ГАРАНТ каже: - весна прийшла.
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01.04.2021 12:27 Відповісти
Пряма мова Ярослава Гончара до Аташе. Прошу уважно слухати
https://youtu.be/I2f8q1C_xxk?fbclid=IwAR30IhA-l0gU6lwvYg8bLijllB-jSpe80u8dPEnzf22_r-dvZmJi9fN2SyQ https://youtu.be/I2f8q1C_xxk
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01.04.2021 13:03 Відповісти
Почнемо з того ,що канал "Інтер" - це ресурс ворога ФСБ РФ , який знаходиться саме під їх контролем . Тому те що рекламує цей ТВ ресурс є на допомогу як раз інтересам московії !Тому і треба думати і аналізувати, але робити навпаки. У нас колаборантів- зрадників аж кишить на всіх щаблях влади ! Тому віри їм не має.. Тільки логічне мислення і аналіз ДІЙ і ДІЯЛЬНОСТІ всіх сортів чиновників." По діях їх познаємо їх" .!
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01.04.2021 13:28 Відповісти
https://www.facebook.com/453559011480028/posts/1887033554799226/?d=n
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01.04.2021 14:04 Відповісти
Кого дурять, негідники, ЗРАДНИКИ, МАРОДЕРИ??? - якщо влада мовчить - вона в долі!!!
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01.04.2021 16:17 Відповісти
Військові аташе країн НАТО ознайомились із автоматизованою системою управління військами
https://defence-ua.com/news/vijskovi_atashe_krajin_nato_oznajomilis_iz_avtomatizovanoju_sistemoju_upravlinnja_vijskami-3305.html
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01.04.2021 17:05 Відповісти
У меня вопрос. Если аероразведка такая крутая что клепает супер НАТО Станаг АСУ, то почему там 2 фриланс программера и гончар-юрист на подхвате у трастового фонда? В НАТО когда отдают подряд спрашивают об "operational capacity", т.е. о возможностях подрядчика реализовать задуманное. Так вот, какое "капасити" у 2х фрилансеров на зп ЗСУ и пары чудаков с мутной биографией? Тут нужны десятки людей, материальная база, рыночные зарплаты, налоги в конце концов. А они я так понимаю после освоения трастового фонда думают что могут и F-35 у себя в вити собрать на коленке? Ну это же очевидная зависть просто...
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05.04.2021 00:08 Відповісти
 
 