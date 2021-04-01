Кравчук про війська РФ на кордоні з Україною: Росіяни постійно готуються до якоїсь війні, ми маємо бути готовими. ВIДЕО

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів про "філософію Росії", яка може вирішувати питання виключно військовим шляхом. Так він прокоментував відмову Росії від повернення до режиму припинення вогню, а також заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

За словами Кравчук, "росіяни постійно готуються до якоїсь війні".

"Уже воюють 150 років, якщо взяти всю історію Росії. Це головне. У них немає іншого шляху вирішення, або не бачать іншого шляху вирішення питань, тільки силовий шлях. Російська позиція на першому місці, а норми міжнародного права для них не є обов'язковими. Це філософія і позиція Росії. Тому говорити про позицію Росії, чи готуються сьогодні або завтра, або післязавтра до війни, - постійно і завжди. Інша справа, що ми повинні бути готовими до такого сценарію, і робити все, щоб найгірше не відбулося", - підкреслив глава української делегації в ТКГ.

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Також Кравчук назвав висловлювання Пєскова "блажью".

"Я читав заяву пана Пєскова, він сказав, що "Україна може спровокувати конфлікт, це може викликати силове вирішення питання на Донбасі". Тобто він передбачає можливості України для конфлікту. Росія перебуває на нашій землі, їх війська, зброя, вони концентрують бронесили близько українського кордону. І раптово йому в голову приходить така блажь, нібито "Україна може спровокувати" з його точки зору. Вони провокують, а ми "можемо"! І ось ця позиція, що Україна для них повинна виконувати ці забаганки, які вони вважають необхідними, і тільки ті рішення правильні, які вони пропонують. А йти на переговорні процеси вони відмовляються. Але це не означає, що ми будемо опускати руки", - підсумував Кравчук.

Нагадаємо, раніше прессекретар президента країни-агресора Дмитро Пєсков заявив про ризик "відновлення" війни на Донбасі.

Виступаючи в понеділок у парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ біля державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

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