Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні. ВIДЕО
Ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють у тому, що він вибив шибки в дверях в ОП, вибачився перед добровольцями з "Правого сектору", яких він помилково назвав загиблими, а також сказав, що не брав участі в боях в Іловайську в групі Тезки.
Про це у відеокоментарі заявив ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я, разом зі своїми побратимами, які безпосередньо мають стосунок до добровольчого українського корпусу "Правий Сектор", поїхав до Влада Сорда в м. Вінниця. Метою нашого візиту було спростувати брехню і затвердити правду. Зустріч з Владом відбулася в адекватній формі, без бійок, криків і емоцій!
Ми обговорили слова Сорда про участь в групі "ПС" під командуванням друга Тезки в Іловайському котлі. У підсумку:
- Влад підтвердив, що з нами в Іловайську не був.
- Влад вибачився за те, що нас "поховав".
- Я задоволений тим, що Влад визнав свої помилки і вибачився перед нами.
- На сьогодні Влад Сорд розблокував мене в ФБ.
- Влад пообіцяв написати публікацію, яка і буде підтвердженням всього того, що я описав вище.
Хочу підкреслити, що ми не намагаємося принизити заслуги Влада перед Батьківщиною і оскаржити його перебування в АТО, тому що він дійсно воював. Все, чого ми хотіли - це розставити людей, події і вчинки на свої місця. Адже зробити це повинні саме ми - люди, яких ця історія зачепила особисто, а не каламутні балакучі голови з різних токшоу, які не мають ніякого стосунку до війни і ветеранського братства", - прокоментував відео учасник АТО Андрій Шкіпер.
"Тут присутні двоє хлопців, яких я неправильно записав в число загиблих. Це величезний косяк з мого боку. До групи Тезки я не входив. Щодо друга Харкова - чутки про друга Харкова щодо мародерки абсолютно безпідставні", - заявив Сорд.
Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр "Холодний Яр".
Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.
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И я догадываюсь кем.
прибрехал для понтов, для пафоса, для важности (как рыбаки)), но был там и воевал, может не так героично, не с теми "знаменитыми"... но в окопе...а не был около того.. для фото !
набрехал по полной - просто солгал, обманул ибо никогда не был там даже издалека, даже проездом...
по-факту - все погано...но для первого случая могу еще как-то ...попытаться что ли оправдать... для второго - оправдания нет никакого и никогда !!! (и осадок все равно...бррр... мутняк однозначно некрасивый!!!)
Но про орден усердно продолжает молчать... не признается, что соврал...
подобного от прокуроров, мусоров, чиновников.., получивших корочку УБД всего на пару дней выехав на экскурсию в безопасную зону АТО, мы не дождёмся..
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Леонид Каганов
извинился, а то за жабры взяли? могли реальные воины и мордой по асфальту повозить??
Я в захваті від цього бидла! Воно звизділо як дихало!
Воно орденоносець,воно герой а на ділі - хєр простой.
Це все що треба знати суспільству про таке бидло.
Так і є, набір ботів накинувся на добровольця.
КАКОЙ он мне "побратим", если он лжёт и мне !?