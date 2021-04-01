Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні. ВIДЕО

Ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють у тому, що він вибив шибки в дверях в ОП, вибачився перед добровольцями з "Правого сектору", яких він помилково назвав загиблими, а також сказав, що не брав участі в боях в Іловайську в групі Тезки.

Про це у відеокоментарі заявив ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я, разом зі своїми побратимами, які безпосередньо мають стосунок до добровольчого українського корпусу "Правий Сектор", поїхав до Влада Сорда в м. Вінниця. Метою нашого візиту було спростувати брехню і затвердити правду. Зустріч з Владом відбулася в адекватній формі, без бійок, криків і емоцій!

Ми обговорили слова Сорда про участь в групі "ПС" під командуванням друга Тезки в Іловайському котлі. У підсумку:

Влад підтвердив, що з нами в Іловайську не був. Влад вибачився за те, що нас "поховав". Я задоволений тим, що Влад визнав свої помилки і вибачився перед нами. На сьогодні Влад Сорд розблокував мене в ФБ. Влад пообіцяв написати публікацію, яка і буде підтвердженням всього того, що я описав вище.

Хочу підкреслити, що ми не намагаємося принизити заслуги Влада перед Батьківщиною і оскаржити його перебування в АТО, тому що він дійсно воював. Все, чого ми хотіли - це розставити людей, події і вчинки на свої місця. Адже зробити це повинні саме ми - люди, яких ця історія зачепила особисто, а не каламутні балакучі голови з різних токшоу, які не мають ніякого стосунку до війни і ветеранського братства", - прокоментував відео учасник АТО Андрій Шкіпер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В учасника акції під ОП Влада Сорда немає держнагород: поліція склала адмінпротокол. ВIДЕО

"Тут присутні двоє хлопців, яких я неправильно записав в число загиблих. Це величезний косяк з мого боку. До групи Тезки я не входив. Щодо друга Харкова - чутки про друга Харкова щодо мародерки абсолютно безпідставні", - заявив Сорд.





Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.