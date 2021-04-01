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Новини Відео Агресія Росії проти України
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Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні. ВIДЕО

Ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт і якого підозрюють у тому, що він вибив шибки в дверях в ОП, вибачився перед добровольцями з "Правого сектору", яких він помилково назвав загиблими, а також сказав, що не брав участі в боях в Іловайську в групі Тезки.

Про це у відеокоментарі заявив ветеран АТО, активіст Влад Сорд (Стафійчук), передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я, разом зі своїми побратимами, які безпосередньо мають стосунок до добровольчого українського корпусу "Правий Сектор", поїхав до Влада Сорда в м. Вінниця. Метою нашого візиту було спростувати брехню і затвердити правду. Зустріч з Владом відбулася в адекватній формі, без бійок, криків і емоцій!

Ми обговорили слова Сорда про участь в групі "ПС" під командуванням друга Тезки в Іловайському котлі. У підсумку:

  1. Влад підтвердив, що з нами в Іловайську не був.
  2. Влад вибачився за те, що нас "поховав".
  3. Я задоволений тим, що Влад визнав свої помилки і вибачився перед нами.
  4. На сьогодні Влад Сорд розблокував мене в ФБ.
  5. Влад пообіцяв написати публікацію, яка і буде підтвердженням всього того, що я описав вище.

Хочу підкреслити, що ми не намагаємося принизити заслуги Влада перед Батьківщиною і оскаржити його перебування в АТО, тому що він дійсно воював. Все, чого ми хотіли - це розставити людей, події і вчинки на свої місця. Адже зробити це повинні саме ми - люди, яких ця історія зачепила особисто, а не каламутні балакучі голови з різних токшоу, які не мають ніякого стосунку до війни і ветеранського братства", - прокоментував відео учасник АТО Андрій Шкіпер.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В учасника акції під ОП Влада Сорда немає держнагород: поліція склала адмінпротокол. ВIДЕО

"Тут присутні двоє хлопців, яких я неправильно записав в число загиблих. Це величезний косяк з мого боку. До групи Тезки я не входив. Щодо друга Харкова - чутки про друга Харкова щодо мародерки абсолютно безпідставні", - заявив Сорд.

Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні 01
Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні 02

Нагадаємо, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що ініціюватиме проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції у Офісу Президента. Подія кваліфіковано як хуліганство. Одну людину затримали. Виявилося, що затриманий - Влад Сордо (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу 93-й ОМБр "Холодний Яр".

Детальніше про те, хто такий Владислав Сордо читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Автор: 

Правий сектор (332) добровольці (924) Ян Осока (1495) Сорд Владислав (8)


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Топ коментарі
+48
В Іловайську не був, хоч і розказував, і ордени не зареєстровані на нього, хоч ними вихвалявся... Зато активіст!
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01.04.2021 14:04
+26
Позор какой-то.
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01.04.2021 14:03
+25
Интересно. Раньше "ошибки в рассказе" назывались ЛОЖЬЮ.
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01.04.2021 14:31
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Позор какой-то.
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01.04.2021 14:03 Відповісти
В Іловайську не був, хоч і розказував, і ордени не зареєстровані на нього, хоч ними вихвалявся... Зато активіст!
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01.04.2021 14:04 Відповісти
Який гетьман, такі й прихильники.
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01.04.2021 15:02 Відповісти
сикунець, здр*сни
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01.04.2021 15:41 Відповісти
Це ти за смаком визначив? Фахівець з сечі, пустунчику!)))
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01.04.2021 16:22 Відповісти
що визначив? ти тупий кончебот
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01.04.2021 16:23 Відповісти
А що ще ти вмієш? Кумедний!)))
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01.04.2021 16:26 Відповісти
сцикунець, хіба я не правий? ну ти ж сцикунець
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02.04.2021 10:28 Відповісти
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02.04.2021 06:00 Відповісти
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02.04.2021 05:59 Відповісти
Вот ты и сдрыснул, сыкунец.
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02.04.2021 06:07 Відповісти
попосай
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02.04.2021 10:24 Відповісти
що ж казати про кількоразового уклоніста та його прихільників
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01.04.2021 16:10 Відповісти
Вот все,даже бабки у подъездов ,твердят,что все в жизни повторяется и существует закон парных случаев...Но многие,в упор в такие вещи не верят.А тут так наглядно "на колчаковском фронте он воевал...",а сам оказывается еще и "сын лейтенанта Шмидта".А сколько еще таких детей лейтенанта,а в Украине,лжеучастников битв под Илловайском,Дебальцево гуляют по стране?А я фв совке еще задавал себе вопрос,особенно в апреле,какое же бревно было по длине на субботнике,если столько десятков человек его несли вместе с дедушкой Илличем?
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02.04.2021 07:29 Відповісти
ех ти ж п*дло яке!
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01.04.2021 14:06 Відповісти
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02.04.2021 06:00 Відповісти
Вся та вакханалия была проплачена.
И я догадываюсь кем.
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01.04.2021 14:13 Відповісти
Дай угадаю кем. Тем кто постоянно зебуинам гадит в штаны
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01.04.2021 14:45 Відповісти
це не фобія, це манія
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01.04.2021 15:11 Відповісти
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02.04.2021 06:01 Відповісти
зловживаєш функцією спаму? матимеш наслідки
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02.04.2021 10:27 Відповісти
мутняк какой то изначально
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01.04.2021 14:13 Відповісти
главное понять - прибрехал (для понтов) или конкретно набрехал (по полной)...
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01.04.2021 18:54 Відповісти
А какая в этом разница?!
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02.04.2021 05:41 Відповісти
разница (совсем небольшая) есть...
прибрехал для понтов, для пафоса, для важности (как рыбаки)), но был там и воевал, может не так героично, не с теми "знаменитыми"... но в окопе...а не был около того.. для фото !
набрехал по полной - просто солгал, обманул ибо никогда не был там даже издалека, даже проездом...
по-факту - все погано...но для первого случая могу еще как-то ...попытаться что ли оправдать... для второго - оправдания нет никакого и никогда !!! (и осадок все равно...бррр... мутняк однозначно некрасивый!!!)
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02.04.2021 08:27 Відповісти
Интересно. Раньше "ошибки в рассказе" назывались ЛОЖЬЮ.
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01.04.2021 14:31 Відповісти
И что мешало РАНЬШЕ признаться, а еще лучше - и не врать изначально...
Но про орден усердно продолжает молчать... не признается, что соврал...
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01.04.2021 14:33 Відповісти
Не знаю кто такой Сорд, но итуиция еще 21 марта подсказала что перед нами фейковый ветеран. А скорей всего агент власти, провокатор. Те кто реально воевал как правило не выделываются на публике, наверное есть причины, например душевные раны, а у многих совесть. Не удивлюсь если этот Сорд даже в ООС не был. Бытовой лайфхак: ватников и агентов довольно просто выкупать, просто представьте Да Винчи в форме ДНР ( абсолютно невозможно) а теперь Сорда. ( висит в шкафу)
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01.04.2021 14:41 Відповісти
Хочу подчеркнуть, что мы не пытаемся принизить заслуги Влада перед Родиной и оспорить его пребывания в АТО, потому что он действительно воевалИсточник: https://censor.net/ru/v3256992
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01.04.2021 14:46 Відповісти
На Цензоре есть несколько интервью очень честных с теми кто реально воевал. Например с Да Винчи, и особенно с полковником Миахилом Николовым, с Адамом чуть более пафосное, но тоже честное, с бывшим львовским прокрурором с позывным Прокурор. ВОт после этих интервью и рассказов друзей (тех кто реально воевал), четко понимаешь что воевать и быть в зоне ООС абсолютно не равнозначные вещи. Не верю Сорду, это субьектинвое мнение, но это не воин это провокатор.
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01.04.2021 14:56 Відповісти
Не знаешь- не мели чушь. Этот Сорд позиционировал себя, как "друг Стерненко". Вот и спроси у Стерненки, где он таких "друзей" откапывает. Хотя, "скажи мне кто твой друг.... " Или это власть их "подружила", чтобы "скомпроментировать" Стерненку?
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01.04.2021 15:54 Відповісти
..нормальный ход
подобного от прокуроров, мусоров, чиновников.., получивших корочку УБД всего на пару дней выехав на экскурсию в безопасную зону АТО, мы не дождёмся..
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01.04.2021 14:56 Відповісти
Многие воевали, но не имеют наград. А у Влада Орден Ярослава Мудрого 2 ст. НЕПОДТВЕРЖДЕННЫЙ. Вопрос: ГДЕ ВЗЯЛ???
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01.04.2021 14:57 Відповісти
Ярослава Мудрого? впевнені?
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01.04.2021 15:58 Відповісти
вроде там фигурировал БХ?
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01.04.2021 16:38 Відповісти
На помойке Интера так сбрехали.
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01.04.2021 17:38 Відповісти
**** ты, вонючка, купил орден и примазался к бойцам-героям? поймать падлу и яйца вырвать
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01.04.2021 15:05 Відповісти
эта падаль- мародер, украл чужой орден- вырвать яйца,
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01.04.2021 15:10 Відповісти
Орден с номером. Можно узнать чей.
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01.04.2021 16:01 Відповісти
Там липовый левый номер
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01.04.2021 17:47 Відповісти
Украсть орден с липовым номером можно разве что у самого великого Зе, дверь орденов вроде не носила.
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01.04.2021 23:56 Відповісти
Шел козак куда-то вдаль.
На груди была медаль:
«За отвагу», «За победу»,
«За приятную беседу»,
«За научные труды»,
«За охрану всей среды»,
две медали космонавта,
орден игрока Варкрафта,
символ сдачи ГТО,
«Прохождение ТО»,
Клуб беременных «Журавлик»,
Гардероб ДК «Гидравлик»,
«Альтависта точка ком»,
«Общество больных грибком»,
Капитан игры «Зарница»,
«Гомельская психбольница»,
табакерка, и огниво,
восемь крышечек от пива,
«Фестиваль цыганской пляски»
«Крановщик, работай в каске!»
«Берегись велосипеда»,
«Тридцать восемь лет Победы»
Орден РСФСР,
тайный орден «Тамплиер»,
вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,
«Анонимный алкоголик»,
«Клуб ценителей вина»,
Символ панков из говна,
«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,
«Тында - город побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Ельцин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!
Леонид Каганов
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01.04.2021 15:47 Відповісти
Пример того как участие, прямое или относительное в Майдане или АТО, можно выгодно раскрутить и даже монетизировать на фоне общественного интереса и безапелляционной уверенности читателей, зрителей, слушателей в абсолютной безупречности всех таких персонажей. В свое время общество проходило такое с афганцами и чернобыльцами, количество которых с удостоверением на святость росло как на дрожжах.
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01.04.2021 15:49 Відповісти
"Ветеран" и "рыцарь ордена", мля...
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01.04.2021 15:56 Відповісти
А таких присосавшихся будет сейчас много ,взять того же Стерненко ,борец за "счастье народное " ,где он был в 2014 году? Прятался в одесских катакомбах ?
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01.04.2021 16:00 Відповісти
Хероический тип...
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01.04.2021 16:23 Відповісти
стыдоба!

извинился, а то за жабры взяли? могли реальные воины и мордой по асфальту повозить??
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01.04.2021 16:36 Відповісти
Сорд вибачився за помилки у своїй розповіді про участь в АТО: До групи Тезки я не входив. Чутки про мародерку безпідставні - Цензор.НЕТ 2380
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01.04.2021 16:48 Відповісти
я так понял, что бы бить стёкла нужно иметь безупречную репутацию
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01.04.2021 17:42 Відповісти
Ряженое недоразумение с липовым орденом!
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01.04.2021 17:49 Відповісти
Ну, і добре! Порозумілися. Тепер не х*р рота відкривати на ветерана, а то накинулися по команді з Банкової
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01.04.2021 19:48 Відповісти
Позорище ,отнекивался до последнего....пока не понял видно что реальные ребята табло начистят...
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01.04.2021 20:50 Відповісти
Воевал, не воевал - какая разница! Лишь бы человек был хороший.
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01.04.2021 21:01 Відповісти
300 раз вам говорив,там де порошенко там завжди брехня,брехня і брехня!!!
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01.04.2021 21:01 Відповісти
Ахахаха! Товстобрюхе брехло)))
Я в захваті від цього бидла! Воно звизділо як дихало!
Воно орденоносець,воно герой а на ділі - хєр простой.
Це все що треба знати суспільству про таке бидло.
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01.04.2021 21:57 Відповісти
Мишина возня.
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01.04.2021 22:28 Відповісти
Хто вся ця пошесть шо починає чмирити хлопця який був в АТО і воював, а потім повернувся і не сидить дома а ходить на протести. Що вони зробили? Якщо теж були в АТО і воювали, то хіба б вони чмирили свого ж побратима? Якщо ходять на протести то хіба будуть очорняти одного з небайдужих такі ж як і вони? Не розумію. Єдине що при спадає на думку, що це все проплачені мусорські та зелені боти, ще й кацапи, теж можуть працювати проти громадянського суспільства.
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01.04.2021 22:34 Відповісти
Влучно
Так і є, набір ботів накинувся на добровольця.
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01.04.2021 23:16 Відповісти
Я его чмырил ? Что - нельзя чмырить лжеца и липового орденоносца ?
КАКОЙ он мне "побратим", если он лжёт и мне !?
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02.04.2021 00:01 Відповісти
Вот так Слон превращается в муху.
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02.04.2021 05:35 Відповісти
В Иловайске был Дзидзьо?
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02.04.2021 05:38 Відповісти
 
 