Проєкт "Без цензури": Попкурки на "Базарі" Лукашенка. Хто підспівує білоруському диктатору і Путіну. ВIДЕО

Сьогодні Богдан Буткевич запрошує вас на огляд попкурок, які от-от поїдуть заробляти кремлівські гроші до кривавого диктатора Лукашенка. Тобто співатимуть в Білорусі на "Слов'янському базарі". Олег Винник, Марув і не тільки.

Якщо ви встигли забути, то іще з 1992-року у Вітебську відбувається такий собі музичний фестиваль під назвою "Слов'янський базар". Його мета від самого початку – впарювати і підтримувати імперський міф про "братні народи" і "культурну єдність" Росії, України й Білорусі.

І от на сьомому році війни й після репресій Лукашенка проти тих, хто посмів виступити проти нього, досі є купа тих, кому гроші не пахнуть. Хто з українських виконавців не проти пострибати на потіху росіянам і кривавому диктатору за кремлівські грошики?

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