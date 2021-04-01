Проєкт "Без цензури": Попкурки на "Базарі" Лукашенка. Хто підспівує білоруському диктатору і Путіну. ВIДЕО
Сьогодні Богдан Буткевич запрошує вас на огляд попкурок, які от-от поїдуть заробляти кремлівські гроші до кривавого диктатора Лукашенка. Тобто співатимуть в Білорусі на "Слов'янському базарі". Олег Винник, Марув і не тільки.
Якщо ви встигли забути, то іще з 1992-року у Вітебську відбувається такий собі музичний фестиваль під назвою "Слов'янський базар". Його мета від самого початку – впарювати і підтримувати імперський міф про "братні народи" і "культурну єдність" Росії, України й Білорусі.
І от на сьомому році війни й після репресій Лукашенка проти тих, хто посмів виступити проти нього, досі є купа тих, кому гроші не пахнуть. Хто з українських виконавців не проти пострибати на потіху росіянам і кривавому диктатору за кремлівські грошики?
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Порохоботов хватает и на других каналах.
73% в итоге- и это уже не шутки!
А что делать? "Рыночная экономика"- спрос рождает предложение.
Находят же они свою аудиторию и немалую.
Скорее- "образовательная система". А это уже сложно-габаритная и медленно поворачивающаяся машина, состоящая из множества "деталей", и напрямую зависящая от сегодняшних "погодных условий".
Вывод: "Активное меньшинство" за счёт своей активности делает определённые зигзаги в истории и запускает новый её виток. А уж насколько полезным получится этот "виток", определяет реагирующие на эти события- большинство. В силу своей интеллектуальности и образованности, естественно, которые заложены им были государством. Чудес то, не бывает.
Пока большинство не поумнеет, так и будет продолжаться дальше. В масштабном плане, "поумнение" большинства, зависит от государства. А им управляют люди не заинтересованные в этом от слова "совсем". Разве что "интернет" и "мировая глобализация" внесёт свои коррективы. Больше рассчитывать не на что. В РФ это прекрасно понимают, поэтому и хотят вырубить инет. Но бояться, что окажется "харакири", по итогу, для них.
то что это?
Но слишком долгий разговор. Итак уже зафлудили всю ветку.
Респект, уважаемые коллеги Валерий Грефф и Дм.Шкицкий , за ваши ёмкие и глубокие суждения.
а для каца , главное чтобы это действо было обставлено по - совейски т.е. "по просьбе трудящихся"
дужедякую 73%.............
Але усі з їх ночами не сплять все мріють почути Олежку Вінника його завивання по одиноких вовчиць які як оті Highway star в штаты Kashmir нашего майже Mister Crowley *********** , благаючи , мовляв Олєжа саспівай й Марк Шагал тебе намалює у вітебському небі !
Генделя на теренах постсофка теж мало хто знає , я вже не кажу про його "Сарабанду" (яку, властно кажучи, для широкого загалу відкрив Стейнлі Кубрік в своєму "Барі Ліндон") але теж кілька міл"ьонів проглядів наберає навіть така класична й сімфонічна музика, яку рінгтони (на відміну від Моцарту й Бетховена) не розбирає .
То вже є Ваші особисті проблемі ,якщо щось й когось не знаєте ... Лише скажу таке , що ваші хвалені "Пісняри" прям з тріко вистрибували , щоб якусь копію створити чито совєцьких "Бітлів" , чито "Led Zeppelin" ... Але й в той час , й зараз за межами коцтабору Совок їх ніхто не впізнавав . В той час , коли "Deep Purple" , "Led Zeppelin" , "Black Sabbath" платинові диски випускали від США , до Германії й Японії ! Тай зараз кажу - взагалом міл"ярди проглядів в "ю-т"юбі" ...
Це так для загального розвитки -- хоч Лука й колгоспник але ж його "призідентська оркестра" виявилося , що добре знайома з творчісттю https://www.youtube.com/watch?v=t5QpqrEFj0o ''Deep purple''
До речі - це типовий випадок -- класичні оркестри , навіть філармонічні й камерні з усіх континетнів (від Японії до Аргентини) дуже ********** творчість саме "темно пурпурних" .
Особливо японці завди любили цю банду . Може саме тому у https://www.youtube.com/watch?v=t5QpqrEFj0o ''Deep purple'' жодних гастролів не обходилось без Японії . Й може саме тому один з альбомів так й назвали продюсери "Made in Japan" А Рітчі Блекмор написав пісеньку "Woman from Tokyo" , хоча особисто його смак більше фокусувався (на відміну від Джона Ленона) то на німок , то на еврейках ...