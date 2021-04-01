"Renault", не поставлене на ручне гальмо, протаранило "Mitsubishi" на Володимирському узвозі в Києві. ВIДЕО

Автомобіль "Renault", не поставлений на ручне гальмо, протаранив "Mitsubishi" на Володимирському узвозі в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією патрульної поліції водії обох машин - жінки. Момент події зафіксували міські камери спостереження. На записі видно, що через кілька секунд після зіткнення водій "Mitsubishi" раптово починає рух і таранить машину, яка стоїть попереду.

"Свої дії жінка пояснила тим, що після першої ДТП була дуже схвильована", - повідомляють у поліції.

Внаслідок події травмованих немає.

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