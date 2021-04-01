"Renault", не поставлене на ручне гальмо, протаранило "Mitsubishi" на Володимирському узвозі в Києві. ВIДЕО
Автомобіль "Renault", не поставлений на ручне гальмо, протаранив "Mitsubishi" на Володимирському узвозі в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за інформацією патрульної поліції водії обох машин - жінки. Момент події зафіксували міські камери спостереження. На записі видно, що через кілька секунд після зіткнення водій "Mitsubishi" раптово починає рух і таранить машину, яка стоїть попереду.
"Свої дії жінка пояснила тим, що після першої ДТП була дуже схвильована", - повідомляють у поліції.
Внаслідок події травмованих немає.
Топ коментарі
+18 Гельдрих
показати весь коментар01.04.2021 16:23
+17 S. Fogger
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+15 Vasilij VG
показати весь коментар01.04.2021 16:24
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Ну і в стресовій ситуації відпустила педаль
А далі паніка від незрозуміло чого рухающегося автомобіля ну і .....