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"Усі твої хазяїни в Москві", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - власнику проросійського телеканалу "Наш" Мураєву. ВIДЕО

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов назвав власника проросійського телеканалу "Наш" Євгена Мураєва російським агентом під час спільної дискусії в ефірі одного з українських телеканалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перепалка між Бутусовим і Мураєвим була настільки гострою, що ледь не перейшла в бійку.

Відео телеканалу Україна 24

"Насамперед хочу сказати, що зараз можна побачити, якою слабкою державою ми були - в студії я бачу як пан Мураєв - просто російський агент, російською мовою говорить нам такі ганебні речі ... Прикро, що в студії перебуває людина, яка говорить нам про внутрішній конфлікт, про те, що на Майдані нічого не було, що у нас хтось щось сам спровокував ... російська агентура працює і ви тут тому доказ ... Прикро чути ваші слова після кількох десятків убитих на Майдані і понад 10 тисяч убитих на Донбасі. Посоромтеся хоча б ... Вам має бути соромно за всю цю брехню", - сказав Бутусов під час перепалки.

Після цього Бутусов і Мураєв вийшли зі студії, але незабаром повернулися на свої місця.

"Я вам не дозволю такою хєрньою тут займатися ... Всі твої хазяїни в Москві. Менше руками розмахуй", - сказав головний редактор Цензор.НЕТ під час розмови на високих тонах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мураєв розповів, як боровся з Медведчуком за фінансування Кремля для ведення проросійської політики в Україні. ВIДЕО

Автор: 

конфлікт (444) Бутусов Юрій (3598) Мураєв Євгеній (154)


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Топ коментарі
+128
Молодець Бутусов!
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02.04.2021 10:13
+100
ПаРашкинская проститутка Мураев давно должен сидеть в тюрьме или проживать в Домбабве...
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02.04.2021 10:15
+93
"Все твои хозяева в Москве", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - собственнику пророссийского телеканала "Наш" Мураеву - Цензор.НЕТ 7694
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02.04.2021 10:13
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Тут 2 варіанти: або Україна знищить прокацаплену сволоту або прокацаплена сволота знищить Україну.
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02.04.2021 16:59 Відповісти
Таких падлюк як Мураєв і Медведчук потрібно відправляти в "русский мир", тобто в гості до Мотороли і Гіві.
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02.04.2021 17:02 Відповісти
таких треба виселяти з торбами в даунбас.
нехай живуть на омріяних територіях - вони ж бо прагнуть таке вчинити зі всією Україною.
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02.04.2021 18:46 Відповісти
С Вашего позволения хочу уточнить. Сажать таких нужно. А потом как обменный фонд менять на наших патриотов, что гниют в застенках Мордора. За таких как Медведчук, Рабинович, Бойко, Мураев можно не один десяток наших людей из застенков врага вытащить.
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02.04.2021 19:12 Відповісти
Достатньо однієї медведчуківської відьми. За цю «паломницю» можна було б всіх наших полонених обміняти.
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02.04.2021 22:27 Відповісти
Ні, таких падлюк треба відправляти не в "русскій мір", а в Пекло. Попередньо заливаючи їм в глотку розплавлені іудини 30 срібняків.
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03.04.2021 07:43 Відповісти
Так я ж написав "в гості до Мотороли і Гіві".
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03.04.2021 08:48 Відповісти
Молодец Бутусов опустил гада, и причем с чувством такта. А ведь так хотелось с ноги зарядить в эту крысиную мураевскую заточь)!
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02.04.2021 21:46 Відповісти
Давно известно - у ЗЕбилов кацапская агентура и кремлёвские соски это свои ребята, у ЗЕскота только один враг, весь ЗЕскот люто ненавидит только Порошенко. А кацапская шлюха Мураев для ЗЕбилов вообще не проблема...
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02.04.2021 22:19 Відповісти
Ботусов просто МОЛОДЧАГА!
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02.04.2021 22:30 Відповісти
Российских агентов таких как Мураев, Медведчук и пр.. недо не в студии морды бить, а отстреливать потихоньку
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02.04.2021 23:12 Відповісти
Мені здається, що Бутусов почав дуже важливу моду, яка буде набирати своїх прихильників, і таких мураєвих почнуть реально на всіх ефірах так опускати, що вони будуть боятись на них ходити. Ну, а за дверима студії їх просто треба бити.
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03.04.2021 00:17 Відповісти
Бити - це ще м'яко. Краще різати, стріляти та підривати у машинах.
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03.04.2021 02:05 Відповісти
Забавно)) Бутусов красава! а эту паскуду еще пальцем не тронули оно уже бежать собралось..бздливое гавно кацапское..метелить таких нещадно надо..чтобы позабивались в свои норы..раз выежать не хотят с так ненавистной им Украине.
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03.04.2021 00:24 Відповісти
Да но по сюрлу все таки Муре можно было бы врезать!
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03.04.2021 00:25 Відповісти
Ну не всім же працювати на піндосів......
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03.04.2021 07:46 Відповісти
Працюете на Парашу?
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03.04.2021 07:51 Відповісти
Шановне товариство, згадайте свої шкільні роки і того, кого в вашому класі нагадує вам цей Мураєв. Згадали? А тепер скажіть, що я не маю рації в тому, що той , Кого ви згадали був боягузливим і чмошний обсос, маманькіним синком який намагався зробити гидоту так, що б його в ній не запідозрили, і за умови, що за нього хтось впише, він був директорським (або вчительським) навушником ну і так далі. Скажіть, що я не маю рації?
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03.04.2021 07:50 Відповісти
Влащенко Зика перешла в 24 канал? Вот почему она закрывает рот Бутусову а не Мураеву .Слуга Медведчука
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05.04.2021 20:10 Відповісти
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