"Усі твої хазяїни в Москві", - главред Цензор.НЕТ Бутусов - власнику проросійського телеканалу "Наш" Мураєву. ВIДЕО

Головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов назвав власника проросійського телеканалу "Наш" Євгена Мураєва російським агентом під час спільної дискусії в ефірі одного з українських телеканалів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, перепалка між Бутусовим і Мураєвим була настільки гострою, що ледь не перейшла в бійку.

Відео телеканалу Україна 24

"Насамперед хочу сказати, що зараз можна побачити, якою слабкою державою ми були - в студії я бачу як пан Мураєв - просто російський агент, російською мовою говорить нам такі ганебні речі ... Прикро, що в студії перебуває людина, яка говорить нам про внутрішній конфлікт, про те, що на Майдані нічого не було, що у нас хтось щось сам спровокував ... російська агентура працює і ви тут тому доказ ... Прикро чути ваші слова після кількох десятків убитих на Майдані і понад 10 тисяч убитих на Донбасі. Посоромтеся хоча б ... Вам має бути соромно за всю цю брехню", - сказав Бутусов під час перепалки.

Після цього Бутусов і Мураєв вийшли зі студії, але незабаром повернулися на свої місця.

"Я вам не дозволю такою хєрньою тут займатися ... Всі твої хазяїни в Москві. Менше руками розмахуй", - сказав головний редактор Цензор.НЕТ під час розмови на високих тонах.

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