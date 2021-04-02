УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10689 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
22 684 168

Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону. ВIДЕО

Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, польоти російської бойової авіації фіксуються користувачами соцмереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ

Автор: 

авіація (4136) кордон (4774) росія (65379)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+49
Ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28 "Ночной охотник" армии РФ замечены вблизи украино-российской границы - Цензор.НЕТ 1141
показати весь коментар
02.04.2021 12:59
+39
Понты для нелоха. Зе с горшка не слазит, так его запугали в Омане. Шут гороховый, а не президент в Украине.
показати весь коментар
02.04.2021 12:56
+30
А причем тут Байден к Украине? В Украине президент тупоголовый шут, за которого ты лошара проголосовал
показати весь коментар
02.04.2021 13:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Так цивилизованный мир никогда не был в магнитогорске, челябинске и тд. Я уже не говорю про провинцию которая сидит по уши в говне.
показати весь коментар
02.04.2021 13:17 Відповісти
В абсолютно любой стране мира есть бедность и нищета даже в США полно нищих кварталов и людей без определенного места жительства.. тут далеко ходить не надо.
показати весь коментар
02.04.2021 13:22 Відповісти
Со смеху падаю, очень нравится, когда нищие лаптеногие сравнивают себя чмошников со штатами
показати весь коментар
02.04.2021 14:03 Відповісти
Причем здесь? Уровень жизни в США выше чем в РФ.. уровень жизни в РФ выше чем в Украине но это не отменяет факт того что нищету можно найти везде.
показати весь коментар
02.04.2021 14:14 Відповісти
Правильно..КВАРТАЛЫ! А в России все заМКАДе - нищета
показати весь коментар
02.04.2021 17:54 Відповісти
Еще раз для тех кто на бронепоезде география проведения ЧМ 2018 в РФ. https://isport.ua/football/worldcup/686652-chm-2018-goroda-i-stadiony-prinimajucshie-mundial
показати весь коментар
02.04.2021 17:59 Відповісти
не гони беса
показати весь коментар
02.04.2021 19:53 Відповісти
Пипки местных девок все закрыли....
показати весь коментар
02.04.2021 14:07 Відповісти
Ну здесь не поспоришь.. русских девок очень много перетрахали
показати весь коментар
02.04.2021 18:16 Відповісти
Да все и так знают что цивилизация заканчивается примерно на выезде из мацквы где уже начинается Бангладеш. На ютубе много видосов от иностранных туристов блогеров которые рискнули проехаться по мокшанским епеням. Для них это экстрим экзотика типа как по Индии или Пакистану проехаться.
показати весь коментар
02.04.2021 13:56 Відповісти
Там кроме Москвы ЧМ проходил еще в 11 городах .https://isport.ua/football/worldcup/686652-chm-2018-goroda-i-stadiony-prinimajucshie-mundial
показати весь коментар
02.04.2021 14:18 Відповісти
мордвин, ми зрозуміли, що тебе це трохи чіпляє, проте нам все одно
показати весь коментар
02.04.2021 14:54 Відповісти
И что? Нищета сраная
показати весь коментар
02.04.2021 15:19 Відповісти
клоуну хоть сообщили? может ему пора валить на белгородские *****? хорошая грядка пошла, похоже на прикрытие с воздуха значит по земле тоже движ есть.
показати весь коментар
02.04.2021 13:08 Відповісти
Да и пусть себе летают,полетают и приземлятся.А то последние дни все друг друга пугают, нашли себе развлечение.
показати весь коментар
02.04.2021 13:08 Відповісти
Джевелины и по вертолетам работают прекрасно
показати весь коментар
02.04.2021 13:09 Відповісти
Какая "неожиданность"! А я думал воздушные шарики будут запускать. Ай-яй-яй, шо же делать-то ...?
показати весь коментар
02.04.2021 13:10 Відповісти
А по чём можно узнать что это именно кацапские гвынтокрылы?
показати весь коментар
02.04.2021 13:13 Відповісти
По лаптям на лопастях.
показати весь коментар
02.04.2021 13:15 Відповісти
Порвал))))
показати весь коментар
02.04.2021 14:05 Відповісти
у нас вертолётов всего десяток, а кацапы всю сибирь согнали на границу.
показати весь коментар
02.04.2021 13:17 Відповісти
У вас за уралом?
показати весь коментар
02.04.2021 14:05 Відповісти
Больше цветмета потом сдадим...
показати весь коментар
02.04.2021 14:08 Відповісти
Таких кроме рашки тут ни у кого нет. Так что включить "Это не мы! Нас там нет!" снова не выйдет.
показати весь коментар
02.04.2021 13:39 Відповісти
Не кацапские, а **********, не путай
показати весь коментар
02.04.2021 14:04 Відповісти
Ты не видишь там КА ? Они только у кацапов !
показати весь коментар
02.04.2021 20:30 Відповісти
Следующее вероятное развитие событий, "заблудившиеся воздушные отпускники добровольцы".
показати весь коментар
02.04.2021 13:15 Відповісти
Якщо росія піде в наступ то першим ділом треба знищити внутрішніх ворогів..мураєва..шуфрича..бойка..мертвечука і інших..а тоді вже захищатись від росії
показати весь коментар
02.04.2021 13:15 Відповісти
Согласен, этим сразу смерть
показати весь коментар
02.04.2021 14:07 Відповісти
Зєля вже капітулюху написав, тепер думає як її швидше в Рашу відіслати.
Ох і обрали ж українці собі "лідера"....
показати весь коментар
02.04.2021 13:16 Відповісти
а не ти агітував голосувати за ЗЕлупу? А тепер целку з себе корчиш? Так само і твоя воровка Жулька закликала голосувати за Шмарклю. Гниди
показати весь коментар
02.04.2021 13:20 Відповісти
Вже два роки пройшло, а я так і не визначивсь - хто гірший, Пєця, або Зєля? Так, начибто Зєля. А як почитаєш вашу мерзоту з Пєціної ботоферми, то Пєця гірший.
показати весь коментар
02.04.2021 14:11 Відповісти
Та ти шо, пскуда?
Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону - Цензор.НЕТ 2039
показати весь коментар
02.04.2021 14:14 Відповісти
Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону - Цензор.НЕТ 7440
показати весь коментар
02.04.2021 13:22 Відповісти
То не страшно, адже в пілотів мир в очах сяяв навіть через скло кабіни видно було.
показати весь коментар
02.04.2021 13:21 Відповісти
Був Порох,Полторак,Муженко,Грицак,був МІД-при будь якій загрозі була впевненість ,шо розрулять.
Зараз на всіх посадах насрано і це чиста правда !
показати весь коментар
02.04.2021 13:23 Відповісти
Якщо би було серйозно то б летіли вночі. А так - понти. Дуже вже Байдена боїться Пиня.
показати весь коментар
02.04.2021 13:23 Відповісти
Летіли б вночі ?
Я пригадав Брежнєва , коли він сказав , що росіяни полетять аж до сонця , тільки вночі 🤣🤣
показати весь коментар
02.04.2021 13:27 Відповісти
Було таке. І про бульбу, яку саджати вночі, щоб колорад не зобачив.
показати весь коментар
02.04.2021 13:46 Відповісти
Как только какой-то провал, как сейчас с вирусом, начинают раскручивать тему нападения рашки.
показати весь коментар
02.04.2021 13:24 Відповісти
Тему нападения рашки , раскручивает сама рашка , если ты не заметил!
показати весь коментар
02.04.2021 13:28 Відповісти
Ну какой рашки, батенька, вы что-то путаете, не рашки, а говноедии
показати весь коментар
02.04.2021 14:08 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам ,вертолёты сдадим на металлолом ...
показати весь коментар
02.04.2021 13:28 Відповісти
Саме так. У Варшаві активізувалися металоздавачі, які очікують приліт Іскандєров, що, ясна справа, не вибухнуть. Як у Вірменії. Буде багато металобрухту.
показати весь коментар
02.04.2021 13:48 Відповісти
Страшно,коли у важкі часи у бій тебе веде неадекватний паяц з гумовою булавою.
Але програти ми права не маємо.
У будь-якій складній ситуації-допомагайте ЗСУ
і тримайте зброю напоготові.
Внутрішні проблеми раніше чи пізніше можливо вирішити,якщо зберегти державу - це головне !
показати весь коментар
02.04.2021 13:29 Відповісти
Вы полностью правы... Только вот трудно будет невероятно!!!((( Ведь война - это коллективный вид спорта. Воюют эффективно только все вместе и согласовано. Тогда полегче выходит. А вот когда этого единоначалия не только нет, а свои же командиры будут грозить штрафами за огонь по врагу и тюрьмой за подбитый танк - это уже не война...
Так только партизанить эффективно можно, так чтоб подальше от таких центров НЕпринятия решений и принятия "дорожек"!(((
показати весь коментар
02.04.2021 13:44 Відповісти
Сьогодні один відвоювався, повний качан собі свинцю набив. Ще добре не посік інших вояків героїв
показати весь коментар
02.04.2021 14:10 Відповісти
кацап, что ты тут забыло? ПНХ, тут водки нет!
показати весь коментар
02.04.2021 14:12 Відповісти
ПВО нужно больше Украине! Нужно всех союзников обзванивать и просить военной помощи по предоставлению ПВО.
показати весь коментар
02.04.2021 13:49 Відповісти
Вторжение если и начнется то не вертушками через поребрик а массовыми заворушками в приграничных городах и областных центрах.
показати весь коментар
02.04.2021 13:52 Відповісти
На 90% уверен, что к лету регулярные кацапские части (не ихтамнеты) войдут в Донецк и Луганск по типу Приднестровья, Абхазии, Южной Асетии.
показати весь коментар
02.04.2021 13:55 Відповісти
***** тебе поведало?
показати весь коментар
02.04.2021 13:56 Відповісти
**** им там заходить они уже там. Будет команда, наденут шильдики и перестанут бортовые номера закрашивать. Это просто политика, на фактические расклады это никак не влияет.
показати весь коментар
02.04.2021 14:00 Відповісти
Влияет. Тогда санкции против них усилят и стрельба на фронте прекратится.
показати весь коментар
02.04.2021 14:07 Відповісти
Аваковские вертолёты зададут этим крокодилам хорошую трёпку.
показати весь коментар
02.04.2021 13:52 Відповісти
у авакова вертолеты красивее, однозначно...уже только по одному этому показателю они победят
показати весь коментар
02.04.2021 15:09 Відповісти
Зразу збивати без попередження.
показати весь коментар
02.04.2021 14:01 Відповісти
Пердячим газом! Головне потім не волати, мейдей, мейдей. Мама визивай ментів!!!
показати весь коментар
02.04.2021 14:09 Відповісти
марш платити ганебну данину Чечні, мокша "нєпобЯдімая"
показати весь коментар
02.04.2021 14:09 Відповісти
не треба так реагувати. москалі давно вже на колінах.
показати весь коментар
02.04.2021 14:11 Відповісти
кацап, вернися на х...
показати весь коментар
02.04.2021 14:13 Відповісти
Це міражі. У рашки немає авіації. А якщо є то вона погана. І не може піднятися у повітря. Значить це міражі!
показати весь коментар
02.04.2021 14:07 Відповісти
разведовательный облет
показати весь коментар
02.04.2021 14:16 Відповісти
на наших аэродромах
показати весь коментар
02.04.2021 14:20 Відповісти
пам'ятаю, з таких роликів у криму починалося...

ну що, зе-блазню, х@й на рояль чи "свалішь із страни"? (краще б, звісно ж, друге - аби й духу твого поганого й всіх ттвоїх у@бишів тут не було)...
показати весь коментар
02.04.2021 14:22 Відповісти
..лёгкие мишени
показати весь коментар
02.04.2021 19:15 Відповісти
Так пусть наше ПВО облучит их лучом - и кацапские пилоты обосрутся в своих кабинах!
показати весь коментар
02.04.2021 20:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 