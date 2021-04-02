Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону. ВIДЕО
Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, польоти російської бойової авіації фіксуються користувачами соцмереж.
Топ коментарі
+49 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.04.2021 12:59
+39 sv_bombardier
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+30 Igor V #453603
показати весь коментар02.04.2021 13:00
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Ох і обрали ж українці собі "лідера"....
Зараз на всіх посадах насрано і це чиста правда !
Я пригадав Брежнєва , коли він сказав , що росіяни полетять аж до сонця , тільки вночі 🤣🤣
Але програти ми права не маємо.
У будь-якій складній ситуації-допомагайте ЗСУ
і тримайте зброю напоготові.
Внутрішні проблеми раніше чи пізніше можливо вирішити,якщо зберегти державу - це головне !
Так только партизанить эффективно можно, так чтоб подальше от таких центров НЕпринятия решений и принятия "дорожек"!(((
ну що, зе-блазню, х@й на рояль чи "свалішь із страни"? (краще б, звісно ж, друге - аби й духу твого поганого й всіх ттвоїх у@бишів тут не було)...