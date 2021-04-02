Ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець" армії РФ помітили поблизу україно-російського кордону. ВIДЕО

Групу російських бойових вертольотів, серед яких видно ударні Ка-52 "Алігатор" і Мі-28 "Нічний мисливець", помітили на кордоні з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, польоти російської бойової авіації фіксуються користувачами соцмереж.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Росія не зацікавлена ​​в конфлікті з Україною будь-якому, тим більше військовому", - МЗС РФ