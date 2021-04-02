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У Києві скасували плату за паркування на час жорсткого карантину. ВIДЕО

З 5 квітня і до кінця локдауну плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ході онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київпарктрассервіс", - сказав він.

Водночас він зазначив, що цей захід призведе до того, що місто недоотримає багато грошей в бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація критична. Медична система може не витримати, - Кличко закликав жителів столиці дотримуватися карантинних обмежень

Автор: 

карантин (18172) Київ (19534) Кличко Віталій (3518) паркування (292) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
А как это поможет остановить вирус?
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02.04.2021 13:07
+2
в машине на 4 места можно перевозить только двух, так что никто никуда не поедет
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02.04.2021 13:21
+1
Лісапет їм в поміч.
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02.04.2021 13:23
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Мені не зрозуміло , які саме площадки будуть безкоштовними !
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02.04.2021 13:05 Відповісти
А как это поможет остановить вирус?
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02.04.2021 13:07 Відповісти
Вирус не поможет никак, но ктото поедет на работу с соседями на машине что немного снимет напряжённость. Может быть...
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02.04.2021 13:15 Відповісти
в машине на 4 места можно перевозить только двух, так что никто никуда не поедет
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02.04.2021 13:21 Відповісти
В смысле? Я не могу в машину к себе одновременно посадить жену и сына? А какие санкции предусмотрены за несоблюдение этого безумия?
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02.04.2021 15:23 Відповісти
Жену на переднее сиденье, а сына сзади прикрыть одеялом А вообще вы не правильно поняли. В рамках одной семьи вы там хоть вдесятером в одном салоне едьте. Имеется ввиду про незнакомых людей, колег, соседей и тп.
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02.04.2021 15:27 Відповісти
А по улицам Киева в маске нужно ходить, или средства защиты требуют надевать только в присутственных местах?
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02.04.2021 16:10 Відповісти
А смысл? Наоборот, пусть платят, а денежки на больницы тратить.
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02.04.2021 13:11 Відповісти
А пешкадралы пусть пешком ходють
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02.04.2021 13:14 Відповісти
Лісапет їм в поміч.
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02.04.2021 13:23 Відповісти
"При этом он отметил, что эта мера приведет к тому, что город недополучит много денег в бюджет"

Да ладно - сколько там бандиты из Киевпарктранссервиса отстегивают городу с каждой уплаченной за парковку гривны? Копейку? Или аж две?
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02.04.2021 13:28 Відповісти
Педалик, займись дорогами в Киеве!!! После этой зимы дорог вообще нет!!
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02.04.2021 13:31 Відповісти
а до хера тут коронавірус ?
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02.04.2021 13:34 Відповісти
Лучше переводчица говорила , а Кличко тупо молчал и кивал..
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02.04.2021 14:13 Відповісти
"что город Педалик недополучит много денег в бюджет"
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03.04.2021 00:31 Відповісти
 
 