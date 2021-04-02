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У Києві скасували плату за паркування на час жорсткого карантину. ВIДЕО
З 5 квітня і до кінця локдауну плата за паркування автомобілів у Києві буде скасована.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ході онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"З 5 квітня до завершення дії жорстких обмежень власники авто на території Києва звільняються від оплати за паркування на майданчиках комунального підприємства Київпарктрассервіс", - сказав він.
Водночас він зазначив, що цей захід призведе до того, що місто недоотримає багато грошей в бюджет.
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Да ладно - сколько там бандиты из Киевпарктранссервиса отстегивают городу с каждой уплаченной за парковку гривны? Копейку? Или аж две?
городПедалик недополучит много денег в бюджет"