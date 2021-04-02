Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби - 7 порушень "тиші" з боку найманців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 2 квітня в районі проведення ООС зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", - йдеться в повідомленні.

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