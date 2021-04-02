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Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби - 7 порушень "тиші" з боку найманців РФ, - Міноборони. ВIДЕО

Станом на 12:00 2 квітня в районі проведення ООС зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку біля населеного пункту Новотошківське ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На донецькому напрямку поблизу населених пунктів Гнутове та Пищевик російсько-окупаційні війська відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-мм калібру, також вогонь вели із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один воїн зі складу операції Об’єднаних сил дістав поранення. Захиснику оперативно надали допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу ворог 13 разів зривав "тишу", застосовуючи 82- та 120-мм міномети, гранатомети і ПТРК, - штаб ОС

Автор: 

Міноборони (7409) обстріл (28687) поранення (2807) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725)


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До сих пор "режим прекращения огня"...
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02.04.2021 14:18 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255919/arestovich_rejim_prekrascheniya_ognya_prodoljaet_deyure_deyistvovat_nachinat_strelyat_tupikovyyi_put

Захист українців- образа для фуйла.
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02.04.2021 14:38 Відповісти
Швидкого одужання нашому захиснику.
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02.04.2021 14:38 Відповісти
а тот что сегодня видос показали с калаша себе в голову посчитали ? такое впечетление будто у чувака 9 жизней и он ради прикола это сделал
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02.04.2021 15:13 Відповісти
Он погиб явно не в процессе защиты страны. И даже не в ходе тренировок. Так что... Да, он в этот список не попадает. К тому же неизвестно, когда это было.
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02.04.2021 15:22 Відповісти
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Від початку доби - 7 порушень "тиші" з боку найманців РФ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2709
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02.04.2021 17:14 Відповісти
 
 