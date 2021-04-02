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Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила?. ВIДЕО

Прийшла весна - прийшла війна. Росія стягує війська до наших кордонів, а в цей час партія влади носить двері на 1+1, обіцяє посадки патріотам і ветеранам, а її члени збираються "валити з цієї країни".

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" міркує про те, як воюватимуть "слуги" і "служниці" народу, які й самі не хочуть відстоювати країну, ще й принижують тих, хто цього хоче і робить. Але попри це, у нас є герої, які не збираються нікуди валити і про них ми теж розповімо!

При цьому самі ж російські агенти, як тільки їх так назвати, починають погрожувати, наприклад Євген Мураєв - головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову. Причому робити це в прямому ефірі або ж під камерами спостереження і в присутності свідків.

Як Росія мститься Україні за санкції проти Віктора Медведчука? Чому Володимир Зеленський не дзвонить Баканову з приводу "цього чорта" Мураєва?

Але у нас є герої, які не збираються "валити з цієї країни" і якими можна і потрібно пишатися. Наприклад, Світлана Земліна - бойовий медик, яка працює під Горлівкою на позиції Шуми 24-річна лікар-реабілітолог без коливань кинулася рятувати хлопців, які потрапили під обстріл. І таки врятувала!

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Автор: 

Медведчук Віктор (1707) росія (65379) Мураєв Євгеній (154) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+8
Пардон -- не по теме. Просто хорошая картинка )))
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 1132
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02.04.2021 16:09
+8
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2708
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02.04.2021 16:10
+7
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 4899
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02.04.2021 16:02
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Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2706
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02.04.2021 16:02 Відповісти
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 4899
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02.04.2021 16:02 Відповісти
Как убивать то ? Стрелять из винтовок по русским самолетам на 5000 тысячах метров? Они же как в Сирии раскатают... Достаточно просто не хотеть чтоб они пришли. Они приходят только там где их ждут, как в Крыму.
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02.04.2021 16:23 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 840
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02.04.2021 17:00 Відповісти
Весна прішла-валіть будєм!... Ех, зебіли, зебіли...
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02.04.2021 16:02 Відповісти
А що, при вашому Порошенко краще було?
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02.04.2021 16:08 Відповісти
Пардон -- не по теме. Просто хорошая картинка )))
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 1132
показати весь коментар
02.04.2021 16:09 Відповісти
Проект "Без цензуры": Весна пришла. "Слуги" хотят валить, а Мураев расправляет крылья? - Цензор.НЕТ 2708
показати весь коментар
02.04.2021 16:10 Відповісти
В России к Мураеву , Бойко и Медведчуку относятся хуже чем к Порошенко и Авакову...
Гляньте тут если не верите //www.youtube.com/watch?v=t7eCQC5JjKM
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02.04.2021 16:19 Відповісти
Именно поэтому ху"ло сказал перед выборами ,- Только не Порошенко! Не надо нас дурить !
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02.04.2021 20:12 Відповісти
Кстати, Мураев под санкциями рашки в отличии от многих "пэдриотов" во главе с мародером.
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02.04.2021 16:43 Відповісти
Так он шо, патриот? Тогда почему выглядит как сепар и говорит как сепар? Или это он так маскируется, шоб макшане приняли за своего и он нанес им непоправимый урон?
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02.04.2021 17:08 Відповісти
маскується, щоб ми його не запідозрили.
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02.04.2021 17:16 Відповісти
То він правду говорить ?
Як і фуйло ? А за що ж тоді санкції ?
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02.04.2021 17:16 Відповісти
Анны Колесник, со "Слуги народа": "Слушаем Хомчака. Пора валить из этой страны" ...
"https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
"https://chronicles.pro/ru/money/privatizatsiya-kharkovskoj-tamozhni-v-litsakh Приватизация харьковской таможни в лицах "
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 9269
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03.04.2021 12:13 Відповісти
от -просто надо перестать стрелять до надо валить с этой страны -два года
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04.04.2021 04:13 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила? - Цензор.НЕТ 5515
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04.04.2021 13:21 Відповісти
 
 