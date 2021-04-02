Проєкт "Без цензури": Весна прийшла. "Слуги" хочуть валити, а Мураєв розправляє крила?. ВIДЕО

Прийшла весна - прийшла війна. Росія стягує війська до наших кордонів, а в цей час партія влади носить двері на 1+1, обіцяє посадки патріотам і ветеранам, а її члени збираються "валити з цієї країни".

Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому "Без цензури" міркує про те, як воюватимуть "слуги" і "служниці" народу, які й самі не хочуть відстоювати країну, ще й принижують тих, хто цього хоче і робить. Але попри це, у нас є герої, які не збираються нікуди валити і про них ми теж розповімо!

При цьому самі ж російські агенти, як тільки їх так назвати, починають погрожувати, наприклад Євген Мураєв - головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову. Причому робити це в прямому ефірі або ж під камерами спостереження і в присутності свідків.

Як Росія мститься Україні за санкції проти Віктора Медведчука? Чому Володимир Зеленський не дзвонить Баканову з приводу "цього чорта" Мураєва?

Але у нас є герої, які не збираються "валити з цієї країни" і якими можна і потрібно пишатися. Наприклад, Світлана Земліна - бойовий медик, яка працює під Горлівкою на позиції Шуми 24-річна лікар-реабілітолог без коливань кинулася рятувати хлопців, які потрапили під обстріл. І таки врятувала!

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