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Новини Відео Окуповані території
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"Ополченці закінчуються, а обивателі не відчувають своєї відповідальності за цю територію", - терорист Ходаковський щодо "призову" цивільних в "армію ДНР/ЛНР". ВIДЕО

"Ополченський" ресурс вичерпується, а місцева молодь не особливо прагне брати в руки зброю і воювати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив терорист "ДНР" Олександр Ходаковський, пояснюючи причини оголошення призову в НЗФ на окупованих територіях Донбасу.

"Ми отримуємо необхідний ресурс. У нас є регулярна армія, але вона має виключно контрактний характер. Людей на сьогодні об'єктивно недостатньо. Ми вже відчуваємо, що ополченський ресурс добігає кінця... У свідомості обивателя немає відповідальності за цю територію ... коли кожна сім'я знатиме, хочуть вони чи не хочуть, згодні вони чи не згодні, але чоловік з цієї сім'ї піде служити батьківщині, відбудеться переосмислення всього, що пов'язано з існуванням цієї сім'ї, як осередку суспільства", - заявив терорист.

Відео телеграм-каналу Дениса Казанського

"Польовий командир ДНР Ходаковський відверто визнає, що населення ОРДЛО не симпатизує ЛДНР, не асоціює себе з цими організаціями. Тому доводиться буквально брати заручника в кожній родині. Щоб кожна сім'я мала свого члена в угрупованнях ЛДНР і вимушено цим угрупованням співчувала. Ясна річ, що такий "призов" населення зустрінуло вороже і буде всіляко саботувати. Тому для початку, щоб не ганьбитися, бойовики і вирішили мобілізувати лише 200 осіб. Мабуть, прорахували, що таку кількість людей точно наловлять. Тепер ОРДЛО, очевидно, чекає нова хвиля втечі населення. і, розуміючи це, бойовики ймовірно обмежуватимуть виїзд (це відбувається вже зараз). Так що єдина порада, яку можна дати жителям ОРДЛО - їдьте просто зараз, не затягуючи. Поки заручника не взяли й у вашій родині", - пише у своєму телеграм -каналі представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський, коментуючи заяву донецького терориста.

Автор: 

окупація (6718) призов (432) Донбас (22356) Казанський Денис (308) Ходаковський Олександр (16)


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Топ коментарі
+64
а, что за народы Донбаса такие....половцы или печенеги?
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02.04.2021 16:24
+53
а буряты уже закончились??
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02.04.2021 16:24
+47
Отличные перспективы у народов Донбаса ))))
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02.04.2021 16:19
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ипанутых там почти не осталось,
остальные давно сдрыснули кто куда хотел,
кто в паРашу, кто в Польшу, а кто в Чехию
и молчат там, в тряпочку
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03.04.2021 09:47 Відповісти
Взяти заручників у своїх, аби в них виробився стокгольмський синдром!!! Це ЕПІЧНО! І те, що довбень навпроти ******** - просто прєлєсно...
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03.04.2021 10:06 Відповісти
И хрен и ними. Если кто-то, несмотря на семилетнюю промывку мозгов, воевать за дыныры не захотел, заставить воевать принудительно невозможно. Такие воины или свалят по тихому или в заставителей стрелять начнут.
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03.04.2021 11:23 Відповісти
Это подонок и все его слова пусты, ЭТО ПОДОНОК!!!!
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03.04.2021 12:31 Відповісти
Ходаковский врет как дышит.....Ополченцы чувствуют ответственность за эту "территорию"! Да вот только воевать за "руцкий мир" который вы принесли на эту "территорию" , не хотят!
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03.04.2021 21:17 Відповісти
Это он рюзге кацапов в впопучленцами назвал?
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03.04.2021 23:20 Відповісти
я думаю этот гандон дезу впаривает, в дыре все готовиться к наступлению и напичкано наемниками и техникой из рачки
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04.04.2021 09:33 Відповісти
Це ця морда щось говорить за зраду, яка перша зрадила Україну? Ця мавпа мала навчання, зарплату, одяг, квартиру і все необхідне від України і просто тупо пішло служити терористам проти України. З території ордло в нас отримують пенсії більше 680 тисяч громадян, які зрадили цю державу. А їх пенсії і регреси набагато більші ніж пенсії в центральній, чи західній Україні. Отримують гроші тут, і там паспорти російського нацистського утворення. Виявляти таких і позбавляти виплат. Але в нас спецслужбам немає цим займатися, вони обслуговують "слуг". Приклад того як ця мавпа обслуговувала "партію регілнів" і "ДНР".
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05.04.2021 08:17 Відповісти
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