"Ополченці закінчуються, а обивателі не відчувають своєї відповідальності за цю територію", - терорист Ходаковський щодо "призову" цивільних в "армію ДНР/ЛНР". ВIДЕО

"Ополченський" ресурс вичерпується, а місцева молодь не особливо прагне брати в руки зброю і воювати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив терорист "ДНР" Олександр Ходаковський, пояснюючи причини оголошення призову в НЗФ на окупованих територіях Донбасу.

"Ми отримуємо необхідний ресурс. У нас є регулярна армія, але вона має виключно контрактний характер. Людей на сьогодні об'єктивно недостатньо. Ми вже відчуваємо, що ополченський ресурс добігає кінця... У свідомості обивателя немає відповідальності за цю територію ... коли кожна сім'я знатиме, хочуть вони чи не хочуть, згодні вони чи не згодні, але чоловік з цієї сім'ї піде служити батьківщині, відбудеться переосмислення всього, що пов'язано з існуванням цієї сім'ї, як осередку суспільства", - заявив терорист.

Відео телеграм-каналу Дениса Казанського

"Польовий командир ДНР Ходаковський відверто визнає, що населення ОРДЛО не симпатизує ЛДНР, не асоціює себе з цими організаціями. Тому доводиться буквально брати заручника в кожній родині. Щоб кожна сім'я мала свого члена в угрупованнях ЛДНР і вимушено цим угрупованням співчувала. Ясна річ, що такий "призов" населення зустрінуло вороже і буде всіляко саботувати. Тому для початку, щоб не ганьбитися, бойовики і вирішили мобілізувати лише 200 осіб. Мабуть, прорахували, що таку кількість людей точно наловлять. Тепер ОРДЛО, очевидно, чекає нова хвиля втечі населення. і, розуміючи це, бойовики ймовірно обмежуватимуть виїзд (це відбувається вже зараз). Так що єдина порада, яку можна дати жителям ОРДЛО - їдьте просто зараз, не затягуючи. Поки заручника не взяли й у вашій родині", - пише у своєму телеграм -каналі представник Донецької області в українській делегації в ТКГ Денис Казанський, коментуючи заяву донецького терориста.