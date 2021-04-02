ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильника українських націоналістів", нібито планував підрив мечеті на Алтаї. ВIДЕО

ФСБ Росії затримала в Алтайському краї місцевого жителя, який готував "акції залякування проти мігрантів" нібито за завданням української націоналістичної організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в Центрі громадських зв'язків Росії.

"У місті Барнаулі затримано місцевого жителя, громадянин РФ 2000 року народження, який планував за завданням так званого куратора української націоналістичної організації "Етнічне національне об'єднання" зробити акції "прямої дії", спрямовані на залякування місцевого населення, в тому числі вихідців із Центрально-Азіатського регіону, щодо об'єктів масового скупчення мусульман, а також органів державної влади", - розповіли в ФСБ.

За даними російських силовиків, затриманий нібито збирався влаштувати підрив мечеті в Барнаулі.

"Хотів вибрати собі за мету - підрив мечеті барнаульскої", - розповів затриманий.

Він пояснив, що йому нібито давали завдання куратори організації. Перше завдання було провести розвідку місцевості біля об'єктів, точок торгівлі, що належать особам неслов'янської зовнішності.

"Я це завдання виконав. Наступним завданням було провести знищення об'єктів. Способи були вибіркові, можна було провести підпал або, наприклад, підрив", - додав затриманий.

В ході обшуків у затриманого вилучено вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, екстремістська література, а також засоби комунікації, що містять фотоматеріали розвідки об'єктів злочинних посягань, спрямовані їх українському куратору.

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"Затриманий зізнається в інкримінованому злочині. Згідно з отриманими свідченнями, в лютому 2021 року він ініціативно вийшов на контакт з представником ЕНО в зв'язку з невдоволенням державною політикою в сфері міграції. На початку березня йому було дано завдання про підбір об'єктів замахів і напрямку фотозвіту, а згодом отримана вказівка ​​вчинити підпал, або інші страхітливі для населення дії", - розповіли в ФСБ.