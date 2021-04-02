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ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильника українських націоналістів", нібито планував підрив мечеті на Алтаї. ВIДЕО

ФСБ Росії затримала в Алтайському краї місцевого жителя, який готував "акції залякування проти мігрантів" нібито за завданням української націоналістичної організації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС", про це повідомили в Центрі громадських зв'язків Росії.

"У місті Барнаулі затримано місцевого жителя, громадянин РФ 2000 року народження, який планував за завданням так званого куратора української націоналістичної організації "Етнічне національне об'єднання" зробити акції "прямої дії", спрямовані на залякування місцевого населення, в тому числі вихідців із Центрально-Азіатського регіону, щодо об'єктів масового скупчення мусульман, а також органів державної влади", - розповіли в ФСБ.

За даними російських силовиків, затриманий нібито збирався влаштувати підрив мечеті в Барнаулі.

"Хотів вибрати собі за мету - підрив мечеті барнаульскої", - розповів затриманий.

Він пояснив, що йому нібито давали завдання куратори організації. Перше завдання було провести розвідку місцевості біля об'єктів, точок торгівлі, що належать особам неслов'янської зовнішності.

"Я це завдання виконав. Наступним завданням було провести знищення об'єктів. Способи були вибіркові, можна було провести підпал або, наприклад, підрив", - додав затриманий.

В ході обшуків у затриманого вилучено вибухову речовину, інструкції з виготовлення саморобних вибухових пристроїв, екстремістська література, а також засоби комунікації, що містять фотоматеріали розвідки об'єктів злочинних посягань, спрямовані їх українському куратору.

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"Затриманий зізнається в інкримінованому злочині. Згідно з отриманими свідченнями, в лютому 2021 року він ініціативно вийшов на контакт з представником ЕНО в зв'язку з невдоволенням державною політикою в сфері міграції. На початку березня йому було дано завдання про підбір об'єктів замахів і напрямку фотозвіту, а згодом отримана вказівка ​​вчинити підпал, або інші страхітливі для населення дії", - розповіли в ФСБ.

Автор: 

затримання (4343) росія (65379) ФСБ (1454)


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Топ коментарі
+32
А на скульптуру в якутии никто не покушался?
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02.04.2021 16:36
+18
Если визиток нет, и флажка Украины, это недоказуемо
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02.04.2021 16:36
+14
почему задержанный не в шароварах, без оселедца и булавы?.. не зачет!..
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02.04.2021 16:42
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Если визиток нет, и флажка Украины, это недоказуемо
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02.04.2021 16:36 Відповісти
Та подожди "нет". Обыски продолжаются ...
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02.04.2021 16:50 Відповісти
Зато рога и копыта отовсюду торчат. "Кураторы" явно из фсб.
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02.04.2021 18:01 Відповісти
А на скульптуру в якутии никто не покушался?
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02.04.2021 16:36 Відповісти
это национальное якутское достояние
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02.04.2021 16:45 Відповісти
Так тем более!!!
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02.04.2021 17:01 Відповісти
мы с якутами не воюем...у них шаман-антихуйловец и скульптор...
то мы бурятов донецких щемили.
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02.04.2021 18:06 Відповісти
Когда будет якутская народная республика, тогда конечно...
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02.04.2021 18:59 Відповісти
Скультуры! Охраняются гиперзвуковой ракетой из дерьма!
Ни один хохол не посмеет и близко подойти, б.я буду, я тоже б не подошел!
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02.04.2021 17:19 Відповісти
А шо вже Правий Сектор на кацапії не працює?Шо то за нові "нацисти" такі з"явились,без Яроша та Зоряна та Шкіряка?))
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02.04.2021 16:37 Відповісти
Пане, ну цеж дуже прозоро - вінтороги зробили нове підконтрольне террористичне угруповання "Этническое национальное объединение", навіть назва російська. Це накшалт ІДІЛ, яке теж контролюється вінторогами. Зараз йде фаза кіно - становлення цього угруповання через масс медіа. Потім вінтороги щоть десь підірвуть, або ще якось цівільних на 200-х перетворять, та це угруповання візьме на себе відповідальність за цей теракт. Це ж прозоро як роса на сонці.
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02.04.2021 20:04 Відповісти
А де явки і паролі?
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02.04.2021 16:37 Відповісти
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильника українських націоналістів", нібито планував підрив мечеті на Алтаї - Цензор.НЕТ 8490
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02.04.2021 20:30 Відповісти
ФСБ каждый день националистов хватает, СБУ каждый день склады с боеприпасами находит. У каждого своя специализация.
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02.04.2021 16:38 Відповісти
Съемки окончены, все свободны
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02.04.2021 16:39 Відповісти
В чем подставить?) Это одного нашли, та еще и местного))) А там, по утверждению кацапов, почти пять млн украинцев к ним переехало жить)))) Как думаешь, сколько из них "консерв" и ждут своего времени?))) Козломордые от такого вопроса тоже в ступор впадают)))
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02.04.2021 16:48 Відповісти
Так вот они и работают над тем, чтобы остальные 4999999 "украинцев" держали себя в руках.😁
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02.04.2021 16:57 Відповісти
Та нет... Кацапы должны ссаться от подобной информации, чтобы у них и мысли не было "на Киев за три дня"...)
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02.04.2021 17:02 Відповісти
Ты понимаешь суть? "Православный, не "русский", пытался сжечь мечеть! Эти ******** пытаются привлечь внимание мусульманской части росии к проблеме дефицита обдроченцев в лугандоне.
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02.04.2021 17:07 Відповісти
А 26 мая в ДАПе кто был? Не они? Не мы начали эту войну...и нужно пользоваться рукожопостью конторских и обьяснять рашикам, что их приезд в Украину, автоматически будет прилетать ответкой к ним дом...
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02.04.2021 17:43 Відповісти
Это КТО на видео??? https://www.youtube.com/watch?v=B3RwFkHIem8
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02.04.2021 17:52 Відповісти
Где ты в этой новости нашел "православного"?)
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02.04.2021 17:58 Відповісти
Там достаточно что у него нет бороды и по форме черепа он явно не дитя гор.
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02.04.2021 20:19 Відповісти
Так я же не об этом))) Рашики в своей пропаганде нас подают как предателей православия) Ну там униатами и т.д) И тут такой "аргумент")))
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02.04.2021 20:32 Відповісти
Ну такое, 75 лет винторогие пишут басни о том, как украинцы убивают "избранный народ", и эти "гении" в это верят, теперь вот решили маслин привлечь, эти вообще поверят во все подряд.
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02.04.2021 20:17 Відповісти
почему задержанный не в шароварах, без оселедца и булавы?.. не зачет!..
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02.04.2021 16:42 Відповісти
ото этому стороннику надо мечеть взрывать?шобы что?
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02.04.2021 16:43 Відповісти
Для бандитского форсу!
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02.04.2021 17:37 Відповісти
Шоб ***** заверещало о биндерах-террористах.
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02.04.2021 18:02 Відповісти
А чуть выше, типа украинец, сразу и обьясняет "шобы что")))
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02.04.2021 18:03 Відповісти
А еще он и ируканский шпион
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02.04.2021 16:48 Відповісти
я сразу его узнал, он просидел в алтайском схроне 80 лет и вылез спросить - котра година? тут его и повязали гэбэшники.
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02.04.2021 16:58 Відповісти
не умеет кгб работать-токо убивать и травить и это фсе
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02.04.2021 16:49 Відповісти
Все по учебнику...ФСБешники сами создали организацию, нашли идиота соответствующего, давали ему нужные задания, а потом героически задержали...
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02.04.2021 16:50 Відповісти
ну нужно же показать свою исключительную важность, мядальки, премии, это они очень все любят.
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02.04.2021 16:54 Відповісти
рабсию окружили со всех сторон, караул!!1 кругом враги и агенты запада..
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02.04.2021 16:52 Відповісти
А Путина ФСБ не задержало с Кадыровым?
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02.04.2021 16:57 Відповісти
Какой изысканный бред! Гэбэшники кидают эту лапшу на уши кацапам и те воспринимают всерьёз!
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02.04.2021 17:03 Відповісти
Особенно впечатлила надпись на нашивке "Wotanjugend".
Это типа Ватан-Югенд?
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03.04.2021 00:44 Відповісти
Рядом трактора по грязюке ездят, шо не слышно нифуя о чем они там с актером "гутарют". Видимо кацапские пропагондоны это кино снимали прямо в коридоре деревянного сарая, шо в начале фильма показали.
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02.04.2021 17:04 Відповісти
Такие типа задержания посыпятся теперь массово по всей *********
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02.04.2021 17:13 Відповісти
в краю буддистов хотели взорвать мечеть... может то была все таки синагога?
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02.04.2021 17:15 Відповісти
Они не парятся, такими тонкостями, синагоги они уже отработали по максимуму за последние 75 лет, теперь вот за мечети взялись, и пофиг где.
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02.04.2021 20:29 Відповісти
Аа ну ясно,постановка фсб проти України таких фейкових псевдо націоналістів ми вже бачили!!
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02.04.2021 17:25 Відповісти
Кацапському собаці яка віра? Гавкають на повітря,вітер носе.
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02.04.2021 17:28 Відповісти
Посмотрел что это за организация)))) У них оф страница в ВК и никто ее не банит))))
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02.04.2021 17:30 Відповісти
Тупу легенду кацапи придумали, бо враховуючи ставлення пересічних кацапів до мусульман, то підозрюваному ще й співчувати будуть...
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02.04.2021 17:50 Відповісти
Мечеть? На Алтае??? Сторонник украинских националистов????😯 У кацапни вообще есть дно?🤯
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02.04.2021 18:05 Відповісти
У них есть лишняя хромосома, которая блокирует развитие коры и древесины ГМ, делая мир бездонным.
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02.04.2021 20:30 Відповісти
В ходе тщательно спланированной совместной операции ФСБ и ГРУ россии в Москве была розаблачена глубоко законсперированная якутская мафия! А ведь у сыщиков была всего одна маленькая зацепка - преступники передвигались по городу на оленях!
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02.04.2021 18:26 Відповісти
Чи не цей терорист бункерном діду в штани накакав, бо той жалівся? Ох і лапті московські...
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02.04.2021 18:35 Відповісти
ага а еще он был президентом Серого, Зеленого, Желтого и Малинового Клина
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02.04.2021 18:38 Відповісти
ждем распятого алтайца в трусиках
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02.04.2021 20:31 Відповісти
я видел в заднем кармане визитку Яроша. ну точно бандеровец
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02.04.2021 22:28 Відповісти
фсб организовало "Этническое национальное объединение", нашло дебила и разоблачила. Источник: https://censor.net/ru/v3257317
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03.04.2021 02:37 Відповісти
Ничего особенного. Рашка начала маневрировать войсками у границы, проводит обсуждение проблем Донбасса без Украины, ловит "биндеровцев", Письков когда что то мелет уже и сам не помнит что правда а что нет, тут Байден обязывается.
Скоро горячая фаза войны. Рашка без чужой крови жить не может.
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03.04.2021 03:36 Відповісти
Подивився телеграм канал цього ЭНО. Яким чином організація, у якої Колчак - герой, може бути українською націоналістичною, то великий секрет
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17.04.2021 23:57 Відповісти
Я чет не пойму, а нафига украинцам азиаты? Что они нам сделали?
Тем более, где-то, в росиянских епинях, а про то как взорвать что то,
можно спросить их фюрера, он в этом деле поднаторел
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06.05.2021 19:18 Відповісти
 
 