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Довибори в Раду: на третій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Вже на третій виборчій дільниці №260025 в Івано-Франківській області (село Манява), результати виборів визнані недійсними. Раніше визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 та №261030.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Не вибори, а суцільний день бабака на Франківщині. Попри то, що вже 6-й день не можуть порахувати голоси. Тепер на ще одній дільниці у с. Манява результати визнали недійсними. Це третя дільниця, де Вірастюк (кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. - Ред.)програвав і де вибори визнали недійсними", - сказано в повідомленні.

За иформации активістів, при перерахунку втрачено ще 46 бюлетенів за кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка.

"Четвертий випадок за день, коли втрачають голоси. Всього за Шевченка недорахувалися 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосів. Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними всього 702 голоси. Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів. Нагадаємо, що клони Шевченка забрали 466. Дуже відчутно, коли різниця в голосах мінімальна, чи не так?"- зазначили в "ЧЕСНО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА

На оприлюдненому активістами відео голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча повинні бути опломбовані. Кілька десятків бюлетенів не вистачає.

 
Вірастюк Василь (75) вибори (6704) Івано-Франківська область (952) Шевченко Олександр Леонідович (97)


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Топ коментарі
+21
вот это образец....образина... репетиция следующих выборов !
когда нахрапом, когда обманом, когда подтасовкой и разными манипуляциями будут впихивать невпихуемое...
когда пофиг как голосовали, а важно кому кто и сколько проплатил за подсчет!!!
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03.04.2021 12:18
+14
був жеж поважним і сильнім...а вляпався у таке брудне і склизьке і смердяще...
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4706

...
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03.04.2021 12:41
+10
Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

Не пролезает толстый Вася в этти двери.
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03.04.2021 12:19
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вот это образец....образина... репетиция следующих выборов !
когда нахрапом, когда обманом, когда подтасовкой и разными манипуляциями будут впихивать невпихуемое...
когда пофиг как голосовали, а важно кому кто и сколько проплатил за подсчет!!!
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03.04.2021 12:18 Відповісти
Это третий участок, где Вирастюк (кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк - ред.) проигрывал и где выборы признаны недействительными", - сказано в сообщении.

Не пролезает толстый Вася в этти двери.
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03.04.2021 12:19 Відповісти
Отмените выборы там на фиг !!!
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03.04.2021 12:24 Відповісти
Невже потім на знову повторних Слуга переможе? Напевно тоді переможе самий чесний -Кошулинський. А владі це потрібно?
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03.04.2021 12:28 Відповісти
Пани Фарион про выборы в Ивано Франковской обл
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 138
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03.04.2021 12:26 Відповісти
Реальная правда от Западенцев про фальсификацию

https://youtu.be/aEZLwhObYtc
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03.04.2021 12:27 Відповісти
Цікаво , кому це ти Софі ,не подобаєшься!!! Хто спамить,недолугі???))))
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03.04.2021 12:34 Відповісти
Це прихильники жвтенчт, вірніше зеленят і бригада Подоляк, більш відома, як зеботи. Ну і звичайно ж лахта.
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03.04.2021 12:45 Відповісти
Думаю , что они ещё попытаются заспамить . Правда не нравится
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03.04.2021 12:50 Відповісти
Прапор в руки ,та барабан на шию ,кремлівській гидоті ,непотрібу недолугому !!!)))
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03.04.2021 12:52 Відповісти
ох! как же интересно кому может не нравиться мразина фарионша? Либо кацапам/хохлам, которым свинособачья пропаганда делает из неё украинскую нацистку, либо украинцам, которые её считают тупой брехливой курицей (+ регулярно на заказ подыгрывает той самой пропаганде). Я даже не знаю, кому же она может не нравиться? Прям в догадках теряюсь. Кто же не любит тварь, которая рассказывает, что на выборах президента Украины 2019 года в третьем туре голосовала за Кошулинского? Вот кто?
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03.04.2021 14:38 Відповісти
"западенцями "галичан називають кацапи..
можна "західняки".. але і це маловживане
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03.04.2021 15:50 Відповісти
в слугах уродов сплошная фальсификация
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03.04.2021 12:31 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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03.04.2021 12:31 Відповісти
Імітація виборів !! Репетиція до наступних великих виборів !!!))))
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03.04.2021 12:33 Відповісти
Здається мені, що чесні вибори скінчились навесні 2019...
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03.04.2021 12:36 Відповісти
А я впевнен що їх ,чесних,ніколи не було !!!)))
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03.04.2021 12:40 Відповісти
У 2014 були. Та і в 2019 були. Я маю на увазі вибори президента та до ВР. Місцеві вибори завжди були клоакою.
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03.04.2021 12:42 Відповісти
Президентські ,більш менш,але до ВРУ та місцеві,завжди були цирковою виставою!!!)))
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03.04.2021 12:47 Відповісти
був жеж поважним і сильнім...а вляпався у таке брудне і склизьке і смердяще...
Довыборы в Раду: на третьем участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4706

...
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03.04.2021 12:41 Відповісти
выборы показывают , что будет обратный эффект
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03.04.2021 12:45 Відповісти
На жаль , дуже рідко обгадився !!!)))
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03.04.2021 12:51 Відповісти
Це такий аме клоун ,як Віслючок , відрізняється лише габарітами !!!)))
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03.04.2021 12:49 Відповісти
Тільки перевибори можуть змінити ситуацію на цьому окрузі і то при великій кількості наглядачів !
Але ж у нас карантин , тому перенесіть вибори до кращих часів !
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03.04.2021 12:57 Відповісти
Вірастюк впихає невпихуїме.
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03.04.2021 14:04 Відповісти
Така "перемога"Вірастюка принесе зеленим куди більше негативу,ніж принесла б його поразка.
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03.04.2021 17:22 Відповісти
 
 