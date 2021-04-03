Довибори в Раду: на третій дільниці в Івано-Франківській області вибори визнані недійсними, - "ЧЕСНО". ВIДЕО

Вже на третій виборчій дільниці №260025 в Івано-Франківській області (село Манява), результати виборів визнані недійсними. Раніше визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261027 та №261030.

Про це повідомляє рух "ЧЕСНО" в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Не вибори, а суцільний день бабака на Франківщині. Попри то, що вже 6-й день не можуть порахувати голоси. Тепер на ще одній дільниці у с. Манява результати визнали недійсними. Це третя дільниця, де Вірастюк (кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк. - Ред.)програвав і де вибори визнали недійсними", - сказано в повідомленні.

За иформации активістів, при перерахунку втрачено ще 46 бюлетенів за кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка.

"Четвертий випадок за день, коли втрачають голоси. Всього за Шевченка недорахувалися 116 + 100 + 47 + 46 = 309 голосів. Тим часом, розрив між Вірастюком та Шевченком зменшується. Зараз між ними всього 702 голоси. Опрацьовано 92,30% дільничних протоколів. Нагадаємо, що клони Шевченка забрали 466. Дуже відчутно, коли різниця в голосах мінімальна, чи не так?"- зазначили в "ЧЕСНО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При перерахунку голосів на довиборах в Івано-Франківській області виявлено розбіжність - на одній дільниці кандидату Шевченку "домалювали" 116 голосів, - ОПОРА

На оприлюдненому активістами відео голова ОВК Андрій Лозинський заявив, що, коли очолив комісію, побачив, що мішки з протоколами відкриті, хоча повинні бути опломбовані. Кілька десятків бюлетенів не вистачає.