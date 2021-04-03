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Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною. ВIДЕО

Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону військової техніки РФ із закритими номерними знаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на два відео, викладені у твітері 1 і 2 квітня користувачем @GirkinGirkin.

Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021

... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs

— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021

"На обох зображено вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б". На першому відео оператор говорить: "Номери прикриті регіону". А на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою чи ізолентою заклеєні держномери: приховано код, який на цивільних номерах означає регіон, а на військових - найчастіше приналежність до військового округу.

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Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео знято в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки пролягає близько до кордону з Україною. Колони теж прямують на північ. Хоча ми не знаємо пункти їхнього призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах. Цей код має стосунок до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною.

Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів із рухом ешелонів із військовою технікою, знятих, наприклад, у Новосибірську, Тюмені та Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із  Західного і Південного, що  межують із нею, а й принаймні з Центрального військового округу", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що Conflict Intelligence Team описує себе як групу російських незалежних блогерів, які розслідують збройні конфлікти, спираючись на дані з відкритих джерел. Зокрема, CIT розслідувала війни на Донбасі і в Сирії, публікуючи докази участі в них Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

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Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ поблизу державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.

Автор: 

зброя (7478) розслідування (2273) росія (65415) техніка (1834)


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Топ коментарі
+49
Стягивает ***** свои войска. Нам сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик. Спасибо дебилам, привели к власти трусов и предателей.
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03.04.2021 23:41
+41
Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною - Цензор.НЕТ 8476
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04.04.2021 00:27
+25
Нездорова херня назріває...
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03.04.2021 23:42
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нет. ты точно удмурт.
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04.04.2021 01:11 Відповісти
Ага .... ссылались на факт Молотова Риббентропа..... хахаха а Зорге вообще на ноль умножили..... Проблема у том что в украинской верхушке - тупой ещё тупее....Не фанат шоколадных- но у соевого Гетьмана уже тогда ума хватило на чистом английском звонить лично Обаме и просить «оружие» .... И тогда РФ не была в таком выигрышному раскладе как сейчас....ХоХо сейчас вообще у них другой расклад- Лука под каблуком, Крым вообще непотопляемый авианосец)))) Окружили со всех сторон....
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04.04.2021 01:06 Відповісти
А.Сотник - "Так и хочется спросить Меркель с Макроном: «Ну, как помурлыкали с плешивым Адольфиком?

Черная дыра империи готова к «Большому реваншу». Первая цель - Украина. Вторая - удар возмездия по Западу. А как нежно обнимались и заглядывали друг другу в глаза; как надеялись, что пронесет, и что Володя - все же не Адольф. Конечно, не Адольф. Тот - абсолютно безопасен, потому что дохлый. А Володя - нет...

Фашисты готовы к броску и с нетерпением ждут приказа, переминаясь с ноги на ногу у границ Украины. Замдиректора Центра исследований армии Михаил Самусь сообщает: вокруг Украины Россия сосредоточила целых три армии. Это 1-я танковая армия, 20-я армия со штабом в Воронеже и 8-я армия со штабом в Новочеркасске. Последняя выполняет функции руководства оккупационными силами в Донбассе. И похоже, что Украине в обозримом будущем уготована роль «промежуточной жертвы» в путинской операции «Большой реванш»." (с)
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04.04.2021 00:59 Відповісти
Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною - Цензор.НЕТ 164
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04.04.2021 01:02 Відповісти
на Рашке поезд с военной техникой сошел с рельс.. источник: danzo988
https://www.tiktok.com/@danzo988/video/6946569876102302982?lang=uk-UA&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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04.04.2021 01:10 Відповісти
в самую пору нам бы продемонстрировать аналогичную движуху техники к мордорской границе, шобы кацапы спустились на грешную землю, без своих призэбилкуватых грез.
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04.04.2021 01:17 Відповісти
писец как неспокойно
у этих дебилов хватит мозгов напасть, а мир вокруг лишь обеспокоится...
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04.04.2021 01:26 Відповісти
не переживайте, если и начнется , то с Дальнего Востока - карта так ложится, тем более, шо кацапы, переброской своих потешных войск оголяют свой восток.
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04.04.2021 01:32 Відповісти
для этого китайцы должны активироваться на Дальнем востоке. А там все спокойно. Пока маємо те, що маємо. Несколько дивизий кацапской армии стоит на НАШЕЙ границе.
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04.04.2021 14:49 Відповісти
ну как спокойно..
спокойно по-китайски-они УЖЕ в раске-федераске.имеют землю,бизнес,лес ,воду пресную..
а про ихучения нет данныхни в китайской,ни в рашкинской сми...
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04.04.2021 15:34 Відповісти
Хаха - так и будет - вспомнил илларионова .... Все что он говорил - все сбылось ... Силовик понимает только язык силы.... Достучались палками по кастрюлям в Крыму? А теперь Крым просто прекрасный плацдарм ..... и мост построили ..... что-то не утонул мост не развалился ..... и сколько по тому мосту перебросили на полуостров никто не знает...... Хочешь мира - готовься к войне.... Это известно с времён Рима..... а у Вовы другая Рима .... Бугагага говнокомандувач коксонюх..... вся мировая пресса ржёт с зелика -президент наркоман.... Вы думаете ВВП опустится до разговоров с каким-то клоуном? Скажет « пора заканчивать этот цирк» - жаль только возможные потери солдат и мирного населения....
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04.04.2021 01:39 Відповісти
анука давай вперед блефовзик чертов если пасть не сломаешь
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04.04.2021 01:43 Відповісти
Не удивлюсь если в ближайшие дни кадыров запишет гневный видосик для "не лоха"...
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04.04.2021 01:47 Відповісти
Забываем про кадырку, он уже превратился в ЫНольоху поросну, того и гляди, не сегодня - завтра, ишемия его доконает.
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04.04.2021 01:55 Відповісти
Украина и НАТО внезапно решили провести совместные учения Cossack Mace-2021. Главная задача: отработка отражения масштабного наступления р̶о̶с̶и̶и̶ условной страны-агрессора с последующей контратакой и зачисткой Крыма. Совпадение? Не думаю.. (с)
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04.04.2021 02:03 Відповісти
Для паБЕДЫ над Гитлером нам не хватило 35 000 танков.
маршал Жюков.книга воспоминания и размышления.так кого вы тогда победили 9 мая 1945 года? стадо идиотов
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04.04.2021 05:33 Відповісти
Он хотел идти как Субудай до последнего моря...А тут обломилось 2-м фронтом
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04.04.2021 08:51 Відповісти
Советский союз начал войну с сосредоточенными на западном направлении 12 тысячами танков против 4 тысяч немецких. Наиболее боеспособное соединение - 5 мех корпус так и не вступил в бой, катаясь по четырем разным директивам в одном районе до исчерпания моторесурса и топлива. Прибывшие под Дубно передовые отряды трех других корпусов глава политуправления армии еврей-комунист Мехлис ввел в бой небольшими группами, расстреляв перед этим несколько несогласных командиров. Тот же Мехлис запрещал до середины 42 года рыть окопы, считая, что они сбивают насупательный порыв. Абсолютное невігластво помешало победить Гитлера в июне 41 а не нехватка танков. И, к сожалению, видя у руля сегодняшней страны сына еврея-комуниста четырежды уклониста очень нехорошие ассоциации возникают. Какой потц выбрал нам такого гетьмана?
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04.04.2021 11:08 Відповісти
Какой потц выбрал нам такого гетьмана?

У нас не наследные прицы, у нас не выбирает палата жидовских лордов (она только пропагандирует)...
Угадай сам кто его выбрал ?
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04.04.2021 13:01 Відповісти
Мы победили нацизм который был слабее нашего.
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04.04.2021 14:35 Відповісти
Все совпадает - колонна движется через город Аксай в сторону Таганрога - Мариуполя, т.е. юго-восточной границе Украины, а значит основной удар будет в сторону Мариуполя с дальнейшим продвижением через Запорожскую, Херсонскую область к Крыму.
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04.04.2021 06:11 Відповісти
Там и подохнут.
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04.04.2021 06:23 Відповісти
главное, чтобы не заблудились, удобрения нужны в определённых местах,
а то получится мамки зря рожали
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04.04.2021 06:58 Відповісти
Мавзолейное быдло умеет взрывать дома в Москве и штурмовать школу в Беслане и травить Новичком зрителей в Норд Осте...вояки сраные...
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04.04.2021 06:53 Відповісти
КБ «ЛУЧ» продемонструвало стрільби ПТРК «Корсар» в різних кліматичних та часових умовах. ВІДЕО https://uprom.info/news/vpk/kb-luch-prodemonstruvalo-strilby-ptrk-korsar-v-riznyh-klimatychnyh-ta-chasovyh-umovah-video/
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04.04.2021 07:03 Відповісти
У нас 73% таких.
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04.04.2021 08:22 Відповісти
Да. А шо нам делать с ссыкливым гамнокамандующим Бубочкоу когда враг у ворот?
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04.04.2021 08:30 Відповісти
"нада валіть із етай страньі"(с)
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04.04.2021 10:35 Відповісти
Шмаркля сьогодні й звалила в Катар.Зараз зелені стаї потянуться в Африку й Ближній схід.
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04.04.2021 16:50 Відповісти
Два роки тому було можна, а нині - зась?
Та й не влада це зараз, а збіговисько злодіїв, ворогів і дилетантів.
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04.04.2021 08:45 Відповісти
Якби їх самих не прийшлось шукати в "зоні" за шпіонаж. Пов*яжуть як ту севастопольську жінку.
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04.04.2021 08:18 Відповісти
Зелнскому не показывайте, а то сбежит из страны.
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04.04.2021 08:27 Відповісти
Так уже.
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04.04.2021 15:34 Відповісти
Трохи перефразуючи
Борімося - поборемо! Нам Бог помагає!
https://twitter.com/i/status/1378343319072292869
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04.04.2021 08:43 Відповісти
Все таки пуйло готовится к наступлению.
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04.04.2021 09:23 Відповісти
сосать он будет а не наступление рога поотшибает по не хочу
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04.04.2021 18:59 Відповісти
Вот если бы все такие были как ты, но народ у нас "разношерстный",не сплоченный.
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04.04.2021 20:44 Відповісти
Операцыя блеф и запугивание от старого пердуна)
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04.04.2021 09:34 Відповісти
з нашого боку повинно бути: Si vis pacem, para bellum
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04.04.2021 10:36 Відповісти
Поки в Мацкві не вибухне метро чи будинки(для провокації), наступу не буде. Так що слідкуємо за новинами з **********.
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04.04.2021 09:55 Відповісти
Очкошники, даже у себя в стране номера заклеивают - в натуре ихтамнеты, вездеихнеты.
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04.04.2021 10:02 Відповісти
В российских соцсетях продолжают публикваться видео переброски войск в оккупированный Крым и на границу с Донбассом. Создается впечатление что этот массовый вброс однотипных видео сюжетов переброски российских войск к границам Украины координруется из одного центра c единственной целью - нагнетания массового психоза, паники и истерии
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04.04.2021 11:08 Відповісти
я готов пусть только попробуют арта в полной боевой да и авики готовы а вот рашики обосрутся
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04.04.2021 18:57 Відповісти
Там в машині коло лобового скла лежить бумажка з якимись номером. Хай СБУ подивиться шо це , та й найдуть молодців.
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04.04.2021 11:37 Відповісти
чеченцам нужно напомнить про Нестора Ивановича Махно, он был очень изобретательный человек, и заворачивал мусульман в свинную шкуру когда хоронил, что бы они не могли попасть в свой Исламский рай
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04.04.2021 12:36 Відповісти
А як для нас сало без шкоринки їсти?
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04.04.2021 16:52 Відповісти
пусть все в кучу собираются, потом нарыть одним разом и гнать в море лаптёвых
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04.04.2021 12:55 Відповісти
Маловато их для нападения. Да и учения у них запланированы. Вряд ли какая-то заваруха будет...
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04.04.2021 17:17 Відповісти
ПОЧЕМУ НЕ ОБЬЯВЯТ В МЕЖДУНАРОДЫЙ РОЗЫСК пУТЛЕРА ЭТО НОНСЕНС ЧТО ХОТИТ ТО И ДЕЛАЕТ 10 ЛЕТ ПОДРЯД ЭТО БЕСПРЕДЕЛ МОЖЕТ ПУСТЬ КОГОТО УБЬЮТ ПО ЕГО УКАЗАНИЮ С ЕС ТОГДА ЗАШЕВЕЛЯТСЯ? Готовтесь скоро кого то грохнут из за санкций тольку памперсв купите что б не обосраться в ЕС вы же все там в памперсах и часто меняите их
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04.04.2021 18:54 Відповісти
В Кремле заявили, что взяли под контроль ситуацию с ценами на пушечное мясо.
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04.04.2021 20:24 Відповісти
террористо-хрюсских имперастов в плен не брать! на осиновый кол,без дискуссий !
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04.04.2021 21:19 Відповісти
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