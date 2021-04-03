Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною. ВIДЕО

Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону військової техніки РФ із закритими номерними знаками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на два відео, викладені у твітері 1 і 2 квітня користувачем @GirkinGirkin.

"На обох зображено вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б". На першому відео оператор говорить: "Номери прикриті регіону". А на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою чи ізолентою заклеєні держномери: приховано код, який на цивільних номерах означає регіон, а на військових - найчастіше приналежність до військового округу.

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Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео знято в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки пролягає близько до кордону з Україною. Колони теж прямують на північ. Хоча ми не знаємо пункти їхнього призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах. Цей код має стосунок до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною.

Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів із рухом ешелонів із військовою технікою, знятих, наприклад, у Новосибірську, Тюмені та Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із Західного і Південного, що межують із нею, а й принаймні з Центрального військового округу", - йдеться в публікації.

Зазначимо, що Conflict Intelligence Team описує себе як групу російських незалежних блогерів, які розслідують збройні конфлікти, спираючись на дані з відкритих джерел. Зокрема, CIT розслідувала війни на Донбасі і в Сирії, публікуючи докази участі в них Росії.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.

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Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ поблизу державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.