Російські розслідувачі знайшли докази перекидання військової техніки РФ на кордон з Україною. ВIДЕО
Російська дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднила докази перекидання до українського кордону військової техніки РФ із закритими номерними знаками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, CIT спирається на два відео, викладені у твітері 1 і 2 квітня користувачем @GirkinGirkin.
Аксай, Ростовская обл, 02.04.2021— IgorGirkin (@GirkinGirkin) April 3, 2021
... номера заклеены pic.twitter.com/vhk7LQyUPs
"На обох зображено вантажівки, що буксирують гаубиці "Мста-Б". На першому відео оператор говорить: "Номери прикриті регіону". А на другому чітко видно, що на вантажівках синьою плівкою чи ізолентою заклеєні держномери: приховано код, який на цивільних номерах означає регіон, а на військових - найчастіше приналежність до військового округу.
Нам вдалося встановити, що і перше, і друге відео знято в районі Ростова-на-Дону на трасі М4, яка на північ від місця зйомки пролягає близько до кордону з Україною. Колони теж прямують на північ. Хоча ми не знаємо пункти їхнього призначення, варто згадати, що не так давно на відео з Воронежа потрапила колона з кодом 76 на номерах. Цей код має стосунок до Центрального військового округу, який взагалі не межує з Україною.
Крім того, нам вдалося виявити кілька недавніх фото- і відеоматеріалів із рухом ешелонів із військовою технікою, знятих, наприклад, у Новосибірську, Тюмені та Красноуфімську (Свердловська область). Це дозволяє припустити, що на кордон з Україною продовжують перекидати не тільки частини із Західного і Південного, що межують із нею, а й принаймні з Центрального військового округу", - йдеться в публікації.
Зазначимо, що Conflict Intelligence Team описує себе як групу російських незалежних блогерів, які розслідують збройні конфлікти, спираючись на дані з відкритих джерел. Зокрема, CIT розслідувала війни на Донбасі і в Сирії, публікуючи докази участі в них Росії.
Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що очевидці фіксують масове перекидання військової техніки на окупований Кримський півострів.
Виступаючи в парламенті, Руслан Хомчак заявив, що російські війська з різних регіонів стягуються до кордонів України під приводом підтримки бойової готовності та підготовки до навчань, "здійснюючи поступове нарощування військ поблизу державного кордону України". Він також звинуватив Москву в проведенні "агресивної політики" щодо Києва.
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Фашисты готовы к броску и с нетерпением ждут приказа, переминаясь с ноги на ногу у границ Украины. Замдиректора Центра исследований армии Михаил Самусь сообщает: вокруг Украины Россия сосредоточила целых три армии. Это 1-я танковая армия, 20-я армия со штабом в Воронеже и 8-я армия со штабом в Новочеркасске. Последняя выполняет функции руководства оккупационными силами в Донбассе. И похоже, что Украине в обозримом будущем уготована роль «промежуточной жертвы» в путинской операции «Большой реванш»." (с)
https://www.tiktok.com/@danzo988/video/6946569876102302982?lang=uk-UA&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
у этих дебилов хватит мозгов напасть, а мир вокруг лишь обеспокоится...
спокойно по-китайски-они УЖЕ в раске-федераске.имеют землю,бизнес,лес ,воду пресную..
а про ихучения нет данныхни в китайской,ни в рашкинской сми...
маршал Жюков.книга воспоминания и размышления.так кого вы тогда победили 9 мая 1945 года? стадо идиотов
У нас не наследные прицы, у нас не выбирает палата жидовских лордов (она только пропагандирует)...
Угадай сам кто его выбрал ?
а то получится мамки зря рожали
Та й не влада це зараз, а збіговисько злодіїв, ворогів і дилетантів.
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