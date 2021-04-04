"Один осколок дістали, два так і не знайшли", - поранений через ворожий обстріл Красногорівки мирний житель. ВIДЕО
2 квітня терористи обстріляли з мінометів 120 мм калібру Красногорівку Донецької області.
Внаслідок ворожого обстрілу постраждав мирний житель, який був госпіталізований з осколковими пораненнями. Пресцентр штабу ООС поспілкувався з потерпілим і місцевими жителями, що стали свідками злочинних дій з боку російських найманців, інформує Цензор.НЕТ.
Більш детально про обстріл Красногорівки дивіться у відповідному відео.
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саша паламарчук
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Сергей Якимец #465272
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