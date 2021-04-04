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"Один осколок дістали, два так і не знайшли", - поранений через ворожий обстріл Красногорівки мирний житель. ВIДЕО

2 квітня терористи обстріляли з мінометів 120 мм калібру Красногорівку Донецької області.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждав мирний житель, який був госпіталізований з осколковими пораненнями. Пресцентр штабу ООС поспілкувався з потерпілим і місцевими жителями, що стали свідками злочинних дій з боку російських найманців, інформує Цензор.НЕТ.

Більш детально про обстріл Красногорівки дивіться у відповідному відео.

Також читайте: За минулу добу загинув воїн, зафіксовано 10 обстрілів, - штаб ООС

обстріл (28717) поранення (2808) операція Об’єднаних сил (6725)


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04.04.2021 08:10 Відповісти
Айо! а шож делать теперича?..надо магнитом искать
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04.04.2021 08:22 Відповісти
Да..через мрт! есле чермет, то вылезет однозначно , а если нет, то хоть увидят!
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04.04.2021 08:52 Відповісти
"Борітеся - поборете! Вам Бог помагає!" https://twitter.com/i/status/1378343319072292869
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04.04.2021 08:28 Відповісти
Не нашли? А рентген на хрена или вы на ощупь ищите?
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04.04.2021 09:18 Відповісти
 
 