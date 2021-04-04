УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 222 25

"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підводять сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.

Друзі, вітаємо на п'ятому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!

Сьогодні в меню – суцільні смаколики: гріхи та ланцюги Зеленського, Порошенко проти алкоголіків, Кива без жомової ями та чіпований лев ОПЗЖ.

У ЗЕЛЕНСЬКОГО – ОФІЦІЙНО ДОВШИЙ, НІЖ У ПОРОШЕНКА… ЛАНЦЮГ.

Перший наш підсвинок, президентський підсвинок, нарешті рушає до свого чинного володаря – президента України Володимира Зеленського. В дивні часи, коли Верховна Рада України збирається на цілу позачергову сесію, щоби в 237 підлабузницьких голосів дати рішучу відсіч нарузі над дверима і табличкою ОПУ, президент підписав указ про… подовження орденського ланцюга Президента України з 12 до 16 декоративних ланок. Ніхто не міг повірити, але цей день настав! Здобули!

- ДУМА ПРО ЛАНЦЮГ У РУБРИЦІ "КОСМИНА ТИЖНЯ"

- "СВАЛЬНИЙ ГРЄХ" ЗЕЛЕНСЬКОГО

Наш наступний підсвинок дістається всім любителям "свалівать із етой страни".... в особі народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник. Думати, перш ніж листуватися – це поки для депутатів занадто складно. Тому телефон Анни Колісник сфотографували, коли головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак звітував у ВР, що Росія стягує війська до кордонів України. "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни", – написала депутатка. Побажаємо щасливої дороги?

- АЛКАШНЯ ПРОТИ ПОРОШЕНКА

Наш наступний підсвинок вирушає до Петра Порошенка, який провів у Раді найемоційнішу… антиалкогольну кампанію за весь час українського парламентаризму. Суть історії: нардепи від ЄС почубилися з нардепами від "Слуг" за те, що "слуга" Сергій Швець, вибачте за цитату, "повернувся жопою" під час виступу Ірини Геращенко.

- ПІДСВИНКОВИЙ СПЕЦЗАГІН ДЛЯ ДЕКЛАРАНТІВ

Цілий спецзагін підсвинків у нас уже біжить святкувати 1 квітня – не якийсь там "день дурня", а той самий день, до якого українські чиновники й політики зобов’язані подати свої майнові декларації. І тут підсвинки урочисто вирушають до Іллі Киви, в якого вже немає жомової ями, судді Верховного суду Валентини Данішевської і харківського депутата ОПЗЖ, який задекларував... чіпованого лева!

- КРИВАВЕ ВБИВСТВО МИКОЛИ ТИЩЕНКА

Як "Слуги народу" шукали "темного лицаря" у своїх лавах і плодили для цього не дуже розумні фейки? Розбираємо на атоми й боремося із дезою від монобільшості загалом і Давіда Арахамії зокрема.

- КОВІДІОТИ... РОКУ?

УПЦ Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу. Бо ж дійсно, як боротися з пандемією? Зібрати кілька тисяч людей в одному соборі – і чекати, поки вони заразяться, перехворіють і помруть. Нема людей – немає й пандемії! Все геніальне – просто, чи не так?

Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

Також читайте: "При владі погані актори, яким ніхто не аплодує, а вони продовжують виходити на біс", - Решетилова

Зеленський Володимир (25104) Порошенко Петро (15221) Кива Ілля (377) Соколенко Наталія (50) Тищенко Микола (353) Буткевич Богдан (441)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 8259
показати весь коментар
04.04.2021 15:09 Відповісти
+10
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 1494
показати весь коментар
04.04.2021 15:50 Відповісти
+7
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 7477
показати весь коментар
04.04.2021 15:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 8259
показати весь коментар
04.04.2021 15:09 Відповісти
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 1494
показати весь коментар
04.04.2021 15:50 Відповісти
"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5 - Цензор.НЕТ 7477
показати весь коментар
04.04.2021 15:51 Відповісти
я думал шо это просто прикол какой-то.... г*споди, он Поехавший - как и его Стебанов шо в куртке(и тоже ведь не верил шо мона настолько одарять всех тугой струей бобъей россы))
показати весь коментар
07.04.2021 13:56 Відповісти
Хто дивився-що там? Якась маячня? Щось мені здається, що так.
показати весь коментар
04.04.2021 15:12 Відповісти
шо за пьянь пишет такие неинтересные сказки...фу
показати весь коментар
04.04.2021 15:13 Відповісти
Что это за трэш?
показати весь коментар
04.04.2021 15:15 Відповісти
В спам, вата тупорылая
показати весь коментар
04.04.2021 15:23 Відповісти
Сектанты сэр.
показати весь коментар
04.04.2021 17:10 Відповісти
дурні граються...
показати весь коментар
04.04.2021 15:32 Відповісти
буткевич-трэш цензора. это консерва рашки.
показати весь коментар
04.04.2021 16:00 Відповісти
Що ти в біса таке верзеш?
показати весь коментар
04.04.2021 17:17 Відповісти
отправил жалобу ютубу т.к. это пропаганда мыролюбного реформизма.
показати весь коментар
04.04.2021 16:04 Відповісти
Насчет цепи это фейк, звеньев по факту было 16
показати весь коментар
04.04.2021 17:09 Відповісти
Нагрудный знак Президента Украины - цепь из орденов, которая состоит из медальона-подвески, 12 декоративных звеньев и шести овальных медальонов с финифтью. Знак сделан из желтого и белого золота 585 пробы и весит почти 400 грамм.
показати весь коментар
04.04.2021 20:01 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Вот вам изображение датированное 2000 годом, потратьте 1 минуту своего времени и пересчитайте.
З.ы. на заборе знаете что пишут, а там дрова лежат.
показати весь коментар
04.04.2021 21:35 Відповісти
https://ukrzoloto.ua/blog/simvoly-vlasti-prezidenta-ukrainy/

Не тратьте время на подсчет, лучше поймите разницу между понятиями звенья и звенья+медальоны+подвеска. Ну и написано вроде как не на заборе.
показати весь коментар
05.04.2021 08:49 Відповісти
Да и по вашей ссылке на вики аналогично - Знак Президента України має форму орденського ланцюга, який складається з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD медальйона -підвіски, 6 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%84%D1%82%D1%8C фініфтевих медальйонів і 12 декоративних ланок
показати весь коментар
05.04.2021 08:51 Відповісти
Ну ПОСЧИТАЙТЕ, кроме подвески с тризубом присутствует ВСЕГО 22 звена, из них 6 медальонов и 16 звеньев.
Вы своим глазам ДОВЕРЯЕТЕ? Или только глупости, которую пишут другие?!!!
показати весь коментар
05.04.2021 16:47 Відповісти
Я вообще-то доверяю информации, которую дали дизайнеры и производители этих атрибутов. А глазам у нас порой вредно доверять. Насмотрелись, наслушались и в итоге имеем сейчас то, что имеем.........
показати весь коментар
06.04.2021 11:31 Відповісти
УПЦ Московского патриархата устроила в Успенском соборе Киево-Печерской лавры многотысячную молитву о прекращении эпидемии коронавируса. Ведь действительно, как эффективно бороться с пандемией? Собрать несколько тысяч человек в одном соборе и ждать, пока они заразятся, переболеют и умрут. Нет людей - нет и пандемии! Все гениальное - просто, не так ли? Источник: https://censor.net/ru/v3257529\\\\\\\\\\\\\

оно не особо важно - руснявые ли веруны с попами беснуются, или напр. буддисты.
вирусу побоку, я правда не боюсь.... кх-кх, б*же(бросается к Стоунженджу)
кстати, на улице куча уже мужиков и других созданий в масках

не, реально люди носят уже почти, ну скажу шо более половины эти средства.
правда мне как-то побоку, ибо Аллах защищает........ ггг, не, ну да, надо носить если есть за шо купить. и да - бесплатно должны как-то раздавать.
показати весь коментар
04.04.2021 17:19 Відповісти
Филиал 95 тупика, абы поржать???
показати весь коментар
04.04.2021 20:45 Відповісти
гуано, а не видео.
показати весь коментар
05.04.2021 03:39 Відповісти
Буткевич в цих " підсвинках " постійно якийсь занадто збуджений , перевіряйте його перед ефіром , на предмет - вживання амфетаміну . .
показати весь коментар
05.04.2021 05:52 Відповісти
 
 