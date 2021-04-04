"Свальный грех" проти Зе, алкашня проти Порошенка, криваве вбивство Тищенка та чіпований лев із ОПЗЖ | ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#5. ВIДЕО
Богдан Буткевич і Наталя Соколенко підводять сатиричні підсумки тижня і присуджують порося дійовим особам гучних скандалів.
Друзі, вітаємо на п'ятому випуску політико-сатиричного "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на Цензор.НЕТ!
Сьогодні в меню – суцільні смаколики: гріхи та ланцюги Зеленського, Порошенко проти алкоголіків, Кива без жомової ями та чіпований лев ОПЗЖ.
У ЗЕЛЕНСЬКОГО – ОФІЦІЙНО ДОВШИЙ, НІЖ У ПОРОШЕНКА… ЛАНЦЮГ.
Перший наш підсвинок, президентський підсвинок, нарешті рушає до свого чинного володаря – президента України Володимира Зеленського. В дивні часи, коли Верховна Рада України збирається на цілу позачергову сесію, щоби в 237 підлабузницьких голосів дати рішучу відсіч нарузі над дверима і табличкою ОПУ, президент підписав указ про… подовження орденського ланцюга Президента України з 12 до 16 декоративних ланок. Ніхто не міг повірити, але цей день настав! Здобули!
- ДУМА ПРО ЛАНЦЮГ У РУБРИЦІ "КОСМИНА ТИЖНЯ"
- "СВАЛЬНИЙ ГРЄХ" ЗЕЛЕНСЬКОГО
Наш наступний підсвинок дістається всім любителям "свалівать із етой страни".... в особі народної депутатки від "Слуги народу" Анни Колісник. Думати, перш ніж листуватися – це поки для депутатів занадто складно. Тому телефон Анни Колісник сфотографували, коли головнокомандувач збройних сил України Руслан Хомчак звітував у ВР, що Росія стягує війська до кордонів України. "Ми слухаємо Хомчака. Треба звалювати з цієї країни", – написала депутатка. Побажаємо щасливої дороги?
- АЛКАШНЯ ПРОТИ ПОРОШЕНКА
Наш наступний підсвинок вирушає до Петра Порошенка, який провів у Раді найемоційнішу… антиалкогольну кампанію за весь час українського парламентаризму. Суть історії: нардепи від ЄС почубилися з нардепами від "Слуг" за те, що "слуга" Сергій Швець, вибачте за цитату, "повернувся жопою" під час виступу Ірини Геращенко.
- ПІДСВИНКОВИЙ СПЕЦЗАГІН ДЛЯ ДЕКЛАРАНТІВ
Цілий спецзагін підсвинків у нас уже біжить святкувати 1 квітня – не якийсь там "день дурня", а той самий день, до якого українські чиновники й політики зобов’язані подати свої майнові декларації. І тут підсвинки урочисто вирушають до Іллі Киви, в якого вже немає жомової ями, судді Верховного суду Валентини Данішевської і харківського депутата ОПЗЖ, який задекларував... чіпованого лева!
- КРИВАВЕ ВБИВСТВО МИКОЛИ ТИЩЕНКА
Як "Слуги народу" шукали "темного лицаря" у своїх лавах і плодили для цього не дуже розумні фейки? Розбираємо на атоми й боремося із дезою від монобільшості загалом і Давіда Арахамії зокрема.
- КОВІДІОТИ... РОКУ?
УПЦ Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу. Бо ж дійсно, як боротися з пандемією? Зібрати кілька тисяч людей в одному соборі – і чекати, поки вони заразяться, перехворіють і помруть. Нема людей – немає й пандемії! Все геніальне – просто, чи не так?
Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!
Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" в рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.
