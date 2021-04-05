УКР
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков не планує залишати Україну.

Про це він заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", коментуючи скандал з депутаткою від фракції "Слуга народу" Анною Колесник, яка у Верховній Раді написала в листуванні, що "треба валити з цієї країни", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не збираюсь, точно. Я раніше це не планував робити, зараз не планую, і планувати надалі не буду. Я впевнений, що і 99,99% (в періоді) моїх колег по парламенту повинні розділяти ту саму думку. Я не говорив з цього приводу з народною депутаткою. Наскільки мені відомо, це питання також на фракції не обговорювалося. Але вкотре повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ та не завжди буде позитивно сприйнято", — сказав він.

Також читайте: Арахамія про листування "слуги народу" Колесник: Ніхто нікуди не звалить

Як відомо, на засіданні ВР нардепка від "СН" Анна Колесник написала: "Треба валити з цієї країни". Пізніше вона уточнила, що йшлося нібито про відпочинок на травневі свята.

Автор: 

+26
Що там в Катарі, снігу не має, нічого там ще не згоріло чи впало?

Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 9248
05.04.2021 09:42
+25
"Я-то точно не собираюсь-тут ещё доить,и доить"
05.04.2021 09:36
+23
виктор хведорович тоже не собирался валить из страны, а пришлось
05.04.2021 09:35
"Я точно не собираюсь" - со свиным рылом в Украине хорошо живётся.
05.04.2021 09:34
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 5390
05.04.2021 12:05
Сирожа ,у тебя -гнидное шутовское 🤢🤡🐲🐸 😂
05.04.2021 12:54
виктор хведорович тоже не собирался валить из страны, а пришлось
05.04.2021 09:35 Відповісти
"Я-то точно не собираюсь-тут ещё доить,и доить"
05.04.2021 09:36 Відповісти
Разумков сваливать не собирается. Он собирается слинять.
05.04.2021 09:38 Відповісти
"Пока не собираюсь". Про себя подумал Дима...
05.04.2021 09:38 Відповісти
А йому не потрібно збиратися. Він вже зібраний давно. Тривожний чемоданчик під ліжком, гроші у оішорах, житло на Лазурному березі, чи у не менш комфортних для життя місцина еуплене через підставних осіб. Залишилося лише "працювати".
05.04.2021 09:47 Відповісти
Слуги шантрапа. ЗЕлошари, кого ви привели до влади?
05.04.2021 09:38 Відповісти
Еще не совсем прибарахлился, но уже зазвездился
05.04.2021 09:38 Відповісти
там с барахлом все нормально . если кто забыл то Дмитрий Разумков сын Александра Разумкова . первого помошника Леонида Кучмы в 1994-95-ом годах

так сказать реинкарнация старых лиц в новые молодые

так сказать реинкарнация старых лиц в новые молодые
05.04.2021 09:58
Так "барахла" много не бывает
05.04.2021 10:19 Відповісти
Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 7820
05.04.2021 09:39
Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 2650
05.04.2021 09:44
А зачем ему сваливать. Он и той власти присягнет. Главное бабло для таких людей.
05.04.2021 09:39 Відповісти
Значит , - Если реакции не Последовало , значит Они единодушны в том , что бы Свалить , а Разумков Лукавит .
05.04.2021 09:40 Відповісти
Я точно не собираюсь/ У барыги слюни до пола: Для последующей продажи. 800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить/ Развитие рынка земли принесет Украине (кодлана Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
05.04.2021 09:41 Відповісти
Що там в Катарі, снігу не має, нічого там ще не згоріло чи впало?

Рузумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 9248
05.04.2021 09:42
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 3233
05.04.2021 12:06
лыжы где?
05.04.2021 14:20 лыжы где?
Дебил, без одной депутаткині будет 0.9977. какие в периоде и в каком?
05.04.2021 09:43 Відповісти
Оборотень.
05.04.2021 09:47 Оборотень.
Там все такие , как 🐲🤡🤢вован Омано-Катарский
05.04.2021 12:58 Відповісти
"еще раз повторяю и для себя, и для коллег - всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь " да да . и Бубочке с Мендельшей это скажи . а то они вдвоем косячат больше чем вся фракция СН в Раде вместе взятая
05.04.2021 09:48 Відповісти
От дивлюся на нього - і вірю!
(ніт)
05.04.2021 09:49 Відповісти
а зря, пора, т.е. самое время
05.04.2021 09:51 Відповісти
Ооооо, ещё один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B4 Дункан Маклауд .
05.04.2021 09:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/26513955.html "Нада валить из этай страны" (c) Слуги Народа
4 апреля, 23:49
Найвеличніше сцикло знову втомилось.Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 2435

Разумков о скандальной переписке "слуги народа" Колесник в Раде о том, что "нужно сваливать из этой страны": Я точно не собираюсь - Цензор.НЕТ 802

- Володимир, у тебе така непроста ситуація на кордоні, що всі кажуть про ескалацію, резервістів викликають на медогляд і уточнення даних, три вбивства військових волонтерів за три доби, твої депутати від доповіді твого головнокомандувача в паніці пишуть, що пора валити з країни, ну і я теж переміг в собі почуття до тебе, і ось, подзвонив.
- Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
- Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
- Поїду в Катар.
- Куди?
- Ну, в Катар.
- На..уя?
- Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
- Ти ********?
- Тю. А шо?
- Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
- Вони контрабандистів під санкції запроторять.
- Б.....ть. *короткі гудки*
***
- Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
05.04.2021 09:54
Это пять.
05.04.2021 10:00 Это пять.
Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся - Цензор.НЕТ 5680
05.04.2021 12:09
Так у него и триколор для власовцев припасен
05.04.2021 10:03 Відповісти
Разумков сподівається правити, як гУбернатор.
05.04.2021 10:09 Відповісти
що там думати-валити треба. чемодан, вокзал і до ростова. нардеп від слуги урода колісник
05.04.2021 10:27 Відповісти
Зачем Разумкову сваливать? Его и тут неплохо кормят.
05.04.2021 10:38 Відповісти
Янук тоже неплохо кормился. А валить пришлось. Время покажет, что там димон "точно не собирается". Посмотрим
05.04.2021 12:13 Відповісти
"это может попасть в СМИ и не всегда будет положительно воспринято Источник" https://censor.net/ru/v3257598 . Як важко усвідомлювати те, що до влади дорвалась така низькопробна міщанська сволота, що за своєю посадою повинна боротись за свій народ, за Україну. Навіть за думку "надо валить из страны" потрібно гнати в шию з парламенту. Як може керувати державою зарозумілий дебіл?
05.04.2021 10:47 Відповісти
"Я точно не збираюся." - готов сотрудничать с окупационной властью (Разумков)
05.04.2021 10:53 Відповісти
разумков, кому ти нх потрібен, чючєло гламурне.
05.04.2021 11:09 Відповісти
А вот Зеленский, по-моему, уже прощупывает почву в Катаре... Будущий президент-изгой...
05.04.2021 11:13 Відповісти
Азиров создал "правительство в изгнании"в Маскве,а Шмаркля,где теплее,в Катаре готовится править.Видосики оттедова слать будет.
05.04.2021 11:23 Відповісти
тебе и не надо. ты зарплату получаешь, а люди выживают..
05.04.2021 11:47 Відповісти
Как нам повезло...
05.04.2021 12:02 Как нам повезло...
Ну это бабка надвое сказала... Сильно ты уж хитрый, димон
05.04.2021 12:11 Відповісти
"еще раз повторяю и для себя, и для коллег - всегда надо думать, о чем ты говоришь, о чем пишешь "

"Главное - не болтать лишнего, держать язык за зубами. А придёт время, свалим". Вот что он хочет им донести.
05.04.2021 12:15 Відповісти
Що за песимізм, Діма?
05.04.2021 12:50 Що за песимізм, Діма?
Перевожу этот словесный понос на человеческий:
Тю, та а шо обсуждать? Мы все на чемоданах. Дура спалилась, кто ж ей доктор ...
05.04.2021 13:11 Відповісти
Впечатление такое, что Зеленский вокруг себя собрал идиотов со всей Украины, чтобы те не блуждали по одиночке
05.04.2021 14:11 Відповісти
на кого ж ти покинеш свої рідненькі ломбарди - всі закони під них в період карантину прийняті і підписані залишилось тільки бабло стригти ну ще можна по прикладу старших товаришів передати в сліпий траст
05.04.2021 14:14 Відповісти
Закомплексований, істеричний Зеленський- це дуже точне відзеркалення пересічного українця (малороса)
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom
05.04.2021 22:38 Відповісти
Надо бы дать возможность народу отзывать избранных ним депутатов. Какой же она народный депутат, если хочет свалить?
06.04.2021 08:57 Відповісти
 
 