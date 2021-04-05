Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся. ВIДЕО

Спікер ВР Дмитро Разумков не планує залишати Україну.

Про це він заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", коментуючи скандал з депутаткою від фракції "Слуга народу" Анною Колесник, яка у Верховній Раді написала в листуванні, що "треба валити з цієї країни", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не збираюсь, точно. Я раніше це не планував робити, зараз не планую, і планувати надалі не буду. Я впевнений, що і 99,99% (в періоді) моїх колег по парламенту повинні розділяти ту саму думку. Я не говорив з цього приводу з народною депутаткою. Наскільки мені відомо, це питання також на фракції не обговорювалося. Але вкотре повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ та не завжди буде позитивно сприйнято", — сказав він.

Як відомо, на засіданні ВР нардепка від "СН" Анна Колесник написала: "Треба валити з цієї країни". Пізніше вона уточнила, що йшлося нібито про відпочинок на травневі свята.