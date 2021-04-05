Разумков щодо скандального листування "слуги народу" Колесник у Раді про те, що "треба валити з цієї країни": Я точно не збираюся. ВIДЕО
Спікер ВР Дмитро Разумков не планує залишати Україну.
Про це він заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на каналі "Україна 24", коментуючи скандал з депутаткою від фракції "Слуга народу" Анною Колесник, яка у Верховній Раді написала в листуванні, що "треба валити з цієї країни", інформує Цензор.НЕТ.
"Я не збираюсь, точно. Я раніше це не планував робити, зараз не планую, і планувати надалі не буду. Я впевнений, що і 99,99% (в періоді) моїх колег по парламенту повинні розділяти ту саму думку. Я не говорив з цього приводу з народною депутаткою. Наскільки мені відомо, це питання також на фракції не обговорювалося. Але вкотре повторюю і для себе, і для колег – завжди треба думати, про що ти говориш, про що пишеш, адже це може потрапити в ЗМІ та не завжди буде позитивно сприйнято", — сказав він.
Як відомо, на засіданні ВР нардепка від "СН" Анна Колесник написала: "Треба валити з цієї країни". Пізніше вона уточнила, що йшлося нібито про відпочинок на травневі свята.
так сказать реинкарнация старых лиц в новые молодые
(ніт)
4 апреля, 23:49
Найвеличніше сцикло знову втомилось.
- Володимир, у тебе така непроста ситуація на кордоні, що всі кажуть про ескалацію, резервістів викликають на медогляд і уточнення даних, три вбивства військових волонтерів за три доби, твої депутати від доповіді твого головнокомандувача в паніці пишуть, що пора валити з країни, ну і я теж переміг в собі почуття до тебе, і ось, подзвонив.
- Я надзвичайно вдячний вам за цю підтримку, і впевнений, що разом ми переможемо будь-яку небезпеку.
- Да, да, це ясно. А що конкретно ти плануєш робити конкретно зараз, враховуючи загострення на фронті?
- Поїду в Катар.
- Куди?
- Ну, в Катар.
- На..уя?
- Ну, там, дипломатію розбудовувать, це дуже важливо. Інвестиції там тоже всякі. Як в Омані.
- Ти ********?
- Тю. А шо?
- Ладно. Припустимо. А хто в лавці залишиться, що там у тебе, РНБО, вони хоч що будуть робити?
- Вони контрабандистів під санкції запроторять.
- Б.....ть. *короткі гудки*
***
- Слухай, Блінкен, а можна якось так зробити, щоб у всьому світі президент США я, а в Україні президент США Трамп? Щоб вони там один одному дзвонили, обговорювали там своє. Оман, Катар, Занзібар.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1398853603810569&id=100010578281118 Alex Noinets
"Главное - не болтать лишнего, держать язык за зубами. А придёт время, свалим". Вот что он хочет им донести.
Тю, та а шо обсуждать? Мы все на чемоданах. Дура спалилась, кто ж ей доктор ...
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
