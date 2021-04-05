УКР
Сепаратизму в Україні немає, є "регіональна ідентичність", - Резніков. ВIДЕО

Серед українців сильно розвинена регіональна ідентичність, але вона не несе загрози сепаратизму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеканал "Дом", про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"В нашій країні не існує сепаратизму як такого — самостійного, доморощеного. У нас існує контрабанда ідеології через кордон з північною державою, яку вона укручує в голови людей, здійснює інформаційні атаки, веде пропаганду, яка захльостує серця й уми людей — це елемент гібридної війни… Сепаратизму, як такого, у нас немає і бути не може", — сказав Резніков.

Він зазначив, що особливість України в тому, що "у нас дуже сильно розвинена регіональна ідентичність".

"Ось мені доповідають результати соцопитувань, а ми ж займаємося, зокрема, і тимчасово окупованими територіями, і мені кажуть: "Донецький та Луганський регіони характеризуються високорозвиненою регіональною ідентичністю" — ніби якась страшилка. Я кажу: "А що тут такого? Так, це нормально. І Черкащина має регіональну ідентичність, і Одещина, і Миколаївщина, і Херсонщина..."", — продовжив міністр.

Він навів приклад своєї родини, в історії якої представлені різні регіони. Батьківська лінія — Полтава та Луганськ (в Луганську похований прадід Олексія Резнікова). Родовід по лінії матері — Київ, Дніпро і Херсон. Сам Олексій Резніков народився і виріс у Львові.

"І ось — хто я? В мені вся карта України представлена…Тому регіональна ідентичність точно є. Її не потрібно боятися. Але це не сепаратизм", — додав віцепрем'єр.

+30
Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников - Цензор.НЕТ 9429
05.04.2021 10:14
05.04.2021 10:14 Відповісти
+19
Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников.
=========

Сказочный дебил. А 13000 украинцев не убито, а просто щось пороблено региональной идиентичностью.
05.04.2021 10:15
05.04.2021 10:15 Відповісти
+18
тому - полонених не брати

Сепаратизма в Украине нет, есть "региональная идентичность", - Резников - Цензор.НЕТ 171
05.04.2021 10:16
05.04.2021 10:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
..."региональная идентичность"... - ета то а чьом так долга гаваріла Партія Рєгіонавъ! Саме вже вживання таких термінів й є першим кроком до сепаратизму.
05.04.2021 10:42
05.04.2021 10:42 Відповісти
Сепаратизму в нас справді немає.

Те, що на Донбасі, Закарпатті, Буковині - це називається іредентизм, а не сепаратизм: бажанння меншин приєднатися до сусідніх держав, де проживає їхній основний народ, а не створення власних: москвини до Москви, угорці - до Угорщини, румуни - до Румунії...

Сепаратистами могли б бути кримські татари, але з 2014 р. москалі "вирішили" цю проблему.
05.04.2021 10:43
05.04.2021 10:43 Відповісти
Можливо , якби ті нацменшини не були громадянами України , не мали б українського паспорта . Але коли громадяни України хочуть вийти з під контролю України ,це чистий сепаратизм . .
05.04.2021 10:50
05.04.2021 10:50 Відповісти
Ви страшно плутаєтеся у термінах.

* Сепаратизм - це рух на створення окремої держави (коли бездержавний етнос прагне створити власну державу).

* Іредентизм - це рух за приєднання до держави-матки (коли меншина хоче відірвати землі держави, на якій живе, і приєднатися до основної держави свого народу)

На Донбасі є окремий етнос?
Ви визнаєте ОРДЛО окремими державами?
Якщо ні, то ви говорите про іредентизм, але називаєте це неправильно, сепаратизмом...

Вся ця термінологія про "сепаратизм" Донецька навязана з Москви, аби представити українсько-російську війну як громадянський (внутрішній) конфлікт: намагання "народа Дамбаса" відокремитися (сепаруватися) від Української імперії.

На жаль по Україні ходить багато таких "теремінологічних мін", які кацапи розставили у 2014...
05.04.2021 11:00
05.04.2021 11:00 Відповісти
Здається це ви щось плутаєте ..
Сепаратизм - це рух на створення окремої держави (коли бездержавний етнос прагне створити власну державу). тобто днр-лнр , що на сході і відбувається .
А ірредентизм , це вже воз'єднання цих недодержав з паРашою . Це , простими словами - перехід сепаратизму і іншу стадію .
05.04.2021 11:22
05.04.2021 11:22 Відповісти
Де ви знайшли на Донбасі "донбаський етнос"?
Де ви бачите там "державотворення"?
Де там ознаки сепаратизму як політичного руху на створення самостійних держав?

Там кацапська окупація під декораціями "сепаратних держав" ДНР і ЛНР...

Там проста українсько-московська війна: українці намагаються утримати території, які місцеві москалі й помосковлені хочуть бачити у складі Московії.

Класичний іредентизм.
05.04.2021 11:33
05.04.2021 11:33 Відповісти
Про етнос я не писав , я скопіював вашу думку . Ну то вчеркніть її і отримаєте просто - рух на сворення власних держав , з етносом чи без . Це 100% сепаратизм ( за вашим же визначенням ) . Чи тоже непідконрольні Україні теритоії не називають себе - днр лнр ?

Ви хотіли поумічать з термінами ,але перемудрили , тому починаєте викручуватись . На Донбасі зараз , чистий - сепаратизм , і більш нічого . .
05.04.2021 11:53
05.04.2021 11:53 Відповісти
Території називають себе державами ДНР і ЛНР - тому це "сепаратизм"? Серйозно?
Якщо крадій поцупить у вас гаманець і скаже, що це "для потреб онкохворих", - повірите?

Як можна бути такими... наївними?

Зажували кацапські наживки, а вважають себе рибами вільного плавання...
Не дивно, що президент України - Зеленський.
.
05.04.2021 12:03
05.04.2021 12:03 Відповісти
Так , усього хорошего .. Бо бачу - я натрапив на чергового прахвесора .

Називай тє як хочеш . Від цього сепаратизму на Донбасі всеодно не поменшає .
05.04.2021 12:09
05.04.2021 12:09 Відповісти
Це коллабориаціанізм)
В дирі не було етноса, крім бандюковського)
05.04.2021 11:50
05.04.2021 11:50 Відповісти
Донбассцы в 2014-м хотели именно что присоединения к РФ, как это произошло в Крыму.

Но в последний момент в Кремле передумали и решили пока что их официально не присоединять.
05.04.2021 11:53
05.04.2021 11:53 Відповісти
Я чудово знаю чого вони хотіли . Вони хотєлі власних держав (сепаратизм ) і вже власними державами приєднання до параші( іредентизм ) . .
05.04.2021 12:00
05.04.2021 12:00 Відповісти
Нет. Они хотели именно что присоединения к России. В Крыму так и произошло сразу. А на Донбассе Кремль буквально в последнюю неделю-две перед референдумом (после визита Буркхальтера) дал заднюю и второй вопрос был исключен из бюллетеня.
05.04.2021 12:04
05.04.2021 12:04 Відповісти
.
05.04.2021 12:10
05.04.2021 12:10 Відповісти
Шо, у тебя настолько все запущено?
06.04.2021 15:58
06.04.2021 15:58 Відповісти
ДУРНЯ. "Референдум" на Донбасі , ОРДЛО - це і є сепаратизм, а часто і колабораціонізм
05.04.2021 10:44
05.04.2021 10:44 Відповісти
Они хотели не свое государство, а присоединения к РФ. Значит - не сепаратизм.
05.04.2021 10:47
05.04.2021 10:47 Відповісти
Для сепаратизма, необходимо существование "народа Донбасса". А это российская выдумка.

А по поводу "референдумов", надо просто меньше смотреть раша тв. Там не только референдум, но и плоскую землю покажут.
05.04.2021 11:09
05.04.2021 11:09 Відповісти
А хіба вони себе не так називають . ? .

Сепаратизму в Україні немає, є "регіональна ідентичність", - Резніков - Цензор.НЕТ 8656.
05.04.2021 11:26
05.04.2021 11:26 Відповісти
Не "они себя", а "Кремль их".
05.04.2021 11:53
05.04.2021 11:53 Відповісти
Якраз ВОНИ себе , в першу чергу ,, разом з кремлем ( в другу ).
05.04.2021 12:02
05.04.2021 12:02 Відповісти
Т.е., по вашему, то, что происходит на территории Украины, это не агрессия московии, а вооруженная борьба народа Донбасса за право на самоопределение?
Ох. Что-то я сомневаюсь.
Мне это больше напоминает нападение СССР на Финляндию. Там тоже была сформирована Финляндская Демократическая Республика, Народное правительство, Финская народная армия и т.д.
05.04.2021 12:26
05.04.2021 12:26 Відповісти
Ну і де я таке говорив .. ? Тільки не треба жонглювати словами ,, то чисто ваші фантазії . На сході сама натуральна кацапська агресія , яку вони маскують під мовляв - визвольну боротьбу Донбасу . Формально ж це подається як - створення квазідержав і відокремлення їх від України ( сепаратизм ) .
05.04.2021 14:36
05.04.2021 14:36 Відповісти
Вот именнно это ты и наговорил. Потому что ты думаешь в москальских нарративах.
06.04.2021 16:00
06.04.2021 16:00 Відповісти
Нет. Учи матчасть.
06.04.2021 15:59
06.04.2021 15:59 Відповісти
Региональная идентичность?
Я такую муйню первый раз слышу, он на какой планете живёт?
Есть украинцы, которые себя относят к Украине, это и есть национальность(не путаем с этнической принадлежностью)
Есть малоросы, которые видят эти земли окраиной российской империи.
На этом все.
05.04.2021 10:49
05.04.2021 10:49 Відповісти
ЕСТЬ В КАЖДОЙ НРАВСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ИДЕЯ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ:
НЕЛЬЗЯ И С ТЕМИ БЫТЬ, И СТЕМИ,
НЕ ПРЕДАВАЯ ТЕХ И ТЕХ.
05.04.2021 10:51
05.04.2021 10:51 Відповісти
"Дебіл,б###дь." Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
05.04.2021 10:57
05.04.2021 10:57 Відповісти
А ну расскажите чем отличается условный харьковский регион от условного житомирского?
05.04.2021 10:59
05.04.2021 10:59 Відповісти
Один считает, что Харьков самый лучший город, а другой, что Житомир.
05.04.2021 11:11
05.04.2021 11:11 Відповісти
ну тогда можно и квартирную идентичность выдумать. Например, моя кухня лучше чем мой балкон. Бред это, а не региональная идентичность.
05
05.04.2021 11:20 Відповісти
Конечно, человеку милее его квартира, чем весь остальной город. А город, чем другие регионы.
Я не специалист, но думаю это естественный процесс. Но в отличии от Резникова, я считаю, что это негативное явление, с которым нужно бороться. Нужно постоянно искать то, что людей будет объединять. Что бы люди чествовали свою причастность у Стране и ответственность за общую судьбу.
показати весь коментар
05.04.2021 11:26 Відповісти
сепаратизм в Украине есть
и власть его покрывает
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
Такое мнение или высказывание противоречат соборности Украины.Юговосточный регион Украины со своей *региональной идентичностью* в большинстве своём ратуют за совковое построения государства.Получив власть,местные руководители в ручном авторитарном управлении занимаются беспределом,что вредит экономики Украины.В этом и скрыт на практике сепаратизм.Оттенки сепаратизма были видны и у Зеленского в первые полтора года его правления.Отсюда его заигрывание с путлером.Только расплата за счёт собственного народа.Зелёные хотят совка и в тоже время чтобы бабло прилипало к собственным карманам.А оно у них получается как-то коряво.Если *Запорожец* то совок.а если *Мерседес*.то это другое.А когда не получается *и рыбку сьесть и на х...сесть*,то надо что-то менять в своём поведении.И последнии 2,5 месяца зелёные стали с виду откровенно меняться, но в своей сущности они были и останутся гнилыми.И их лидер ярый сторонник совка.Из-за этого государственные институты всё больше становятся под ручным управлением ОП.
показати весь коментар
05.04.2021 11:11 Відповісти
Слова врага .он что тварь и мразь єтот резников
показати весь коментар
05.04.2021 11:12 Відповісти
Вже б так і сказав - "региональная русскоязычная идентичность". Самі розумієте початком чого це може бути. І все це перед ймовірним російським вторгненням.
показати весь коментар
05.04.2021 11:18 Відповісти
Региональная идентичность есть во всех странах мира, взять Францию, Италию .. даже Польшу и Чехию.. Но это не мешает всем им быть французами, итальянцами, поляками или чехами. При этом везде найдутся силы которые хотят превратить эту идентичность в сепаратизм. и это факт.
показати весь коментар
05.04.2021 11:20 Відповісти
Резник, а ведь ты пургу несёшь - кричать путлеру ура, приди-введи, вешать триколоры на свои дома, создавать свои армии - это и есть региональная идентичность? ну тогда я вьетнамская балерина! шо вы там все какие то отмороженные? в окопы вас всех сук давно надо посадить.... как бы классно звучало - отдельный сводный штурмовой пехотный батальон депутатов ВР и министров кабмина имени Бублона 1-го.
показати весь коментар
05.04.2021 11:24 Відповісти
сказочный идиот....
показати весь коментар
05.04.2021 11:35 Відповісти
Идиотина! Проблема в том, что жители ОРДЛО говорят "Я дончанин, но я не украинец и не хочу иметь ничего общего с Украиной" и таких целая область. А это и есть сепаратизм. Никто из Прованса или Гасконии не хочет свое государство, это если брать пример Франции. А есть ещё пример судетских немцев, которые жили в Чехии ЦЕЛЫХ 700!!! лет, но после Второй мировой всех скопом выселили на историческую родину, за сепаратизм 1938 года.
показати весь коментар
05.04.2021 11:43 Відповісти
эта харя жидововской нациАнальности всерьез считает всех украинцев идиотами?
показати весь коментар
05.04.2021 11:49 Відповісти
ЕСТЬ В КАЖДОЙ НРАВСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ИДЕЯ, ОБЩАЯ ДЛЯ ВСЕХ:
НЕЛЬЗЯ И С ТЕМИ БЫТЬ, И СТЕМИ,
НЕ ПРЕДАВАЯ ТЕХ И ТЕХ.
показати весь коментар
05.04.2021 11:51 Відповісти
Кто он - ДУРАК !
Сам же говорит, что он и его предки родились и за всю свою жизнь жили в РАЗНЫХ регионах страны ! То есть вбирали в себя и смешивали в себе всё ото всюду..!
И так у всех по стране !

Какая тут может быть региональная ИДЕНТИЧНОСТЬ !
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
Забавно наблюдать, насколько разная риторика, так сказать, для внутреннего потребления, а какая идет туда. Кого они пытаются одурачить? Я вот читаю последние посты по "Дому", так и русский украинский у нас свой, и региональная идентичность, понимаешь ли. Но как только возвращаешься на внутреннюю кухню Украины, так только и слышно, о том, какой замечательный закон о языке и образовании, квоты в медиа, что все говорят исключительно на украинском, и что на востоке сплошь сепаратисты и оккупанты.
показати весь коментар
05.04.2021 12:41 Відповісти
Региональная идентичносить - это когда ты болеешь за футбольную команду своего города!
показати весь коментар
05.04.2021 12:45 Відповісти
Так почти везде есть региональная идентичность.

Итальянский анекдот. Два друга-южанина загуляли в Милане и потратили все деньги. Как добираться домой? Решили просить милостыню, а чтобы увеличить шансы, разделились. Вечером встречаются у станции:
- Я 20 евро собирал, а тебе сколько дали?
- 200.
- Как так?
- А я стоял с табличкой: Подайте южанину на билет домой.
показати весь коментар
05.04.2021 12:46 Відповісти
показати весь коментар
05.04.2021 12:51 Відповісти
Чего?галюники у тебя Резников?что дозу принял после зели.
Ждём-с..интерпретацию слова Война..
показати весь коментар
05.04.2021 13:19 Відповісти
какая муйня. рыгоанально идентичный мертвячук, помимо того, что "украинский политик", еще и несепаратист.
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
"Региональная идентичность" = Статья 111 УК Украины.
показати весь коментар
05.04.2021 13:31 Відповісти
ВСЕ мин оккупированных - сборище идиотов, коллаборантов и сепаров!
За все время существования не слышал из этой помойки не одной хорошей идеи.
показати весь коментар
05.04.2021 13:40 Відповісти
"Сепаратизму в Україні немає, є "регіональна ідентичність", - Резніков."- а ще є національна ідентичність - то та вже небезпечна для всіх регіональних !
показати весь коментар
05.04.2021 14:39 Відповісти
Тупой дебил...
показати весь коментар
05.04.2021 14:52 Відповісти
Поскольку ми не захотели сменить форму правления на более принципиальную для государственности Королевскую, то мечти об каких-то колоборантах, справедливости к предателям и наказании за Зраду бившими гражданами,ставшими под знамена другой страни,взявшими оружие и допустившие разорение.....можете об етом всем забить. Пока у власти избранний законно президент-антигосударственник и его челядь подавляющая в совете ,никто ничего не изменит,даже если будет принята Капитуляция перед Россией. Все будут стоять,извиняюсь,раком на коленях и молить Бога,чтоб его оккупант не пристрелил. Возникнут,может бить,только некоторие военние и бившие АТОвци,вроде Забродского,Кривоноса и еще ряд субьектов патриотического сообщества. Ето реально защитники государства. Уверен,что многие радикали и политики примут все условия капитуляции,а также сообщества самоуправления и другое дерьмо. И к етому тяжелому морально жизненному етапу нужно бить готовими. Защищать страну надо по любому,потому что если етого не делать,жизни все равно не будет в обратном. Россия не даст жить никому здесь. И просто послушайте рядом людей,которие симпатизируют Путину среди нас,ведь они уже готови всех,кто говорит на украинском или на любом другом язике и защищает государственность Украини, готови ....расстреливать без сожаления. И им не важно,что ви и кто ви,поддерживаете страну Украину-значит умрите. Ето слова боевика из России Безлера и его инструктаж предатклей милиционеров в Донецке. Вот так. Думайте,что будет,если суда придут десятки тисяч Безлеров!
показати весь коментар
05.04.2021 16:08 Відповісти
"В нашей стране не существует сепаратизма как такового - самостоятельного, доморощенного. У нас существует контрабанда идеологии через границу с соседним северным государством, которую оно вкручивает в головы людей, проводит информационные атаки, ведет пропаганду, которая захлёстывает сердца и умы людей - это элемент гибридной войны… Сепаратизма, как такового, у нас нет и быть не может", - отметил вице-премьер. Источник: https://censor.net/ru/n3257604

ЧОМУ ЦЕ НЕМАЄ СЄАПАРАТИЗМУ ?

ТИ ЯК СПРАВЖНІЙ СЄПАР І РОЗМОВЛЯЄШ
показати весь коментар
05.04.2021 23:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 