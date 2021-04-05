Сепаратизму в Україні немає, є "регіональна ідентичність", - Резніков. ВIДЕО

Серед українців сильно розвинена регіональна ідентичність, але вона не несе загрози сепаратизму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням телеканал "Дом", про це заявив віцепрем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"В нашій країні не існує сепаратизму як такого — самостійного, доморощеного. У нас існує контрабанда ідеології через кордон з північною державою, яку вона укручує в голови людей, здійснює інформаційні атаки, веде пропаганду, яка захльостує серця й уми людей — це елемент гібридної війни… Сепаратизму, як такого, у нас немає і бути не може", — сказав Резніков.

Він зазначив, що особливість України в тому, що "у нас дуже сильно розвинена регіональна ідентичність".

"Ось мені доповідають результати соцопитувань, а ми ж займаємося, зокрема, і тимчасово окупованими територіями, і мені кажуть: "Донецький та Луганський регіони характеризуються високорозвиненою регіональною ідентичністю" — ніби якась страшилка. Я кажу: "А що тут такого? Так, це нормально. І Черкащина має регіональну ідентичність, і Одещина, і Миколаївщина, і Херсонщина..."", — продовжив міністр.

Він навів приклад своєї родини, в історії якої представлені різні регіони. Батьківська лінія — Полтава та Луганськ (в Луганську похований прадід Олексія Резнікова). Родовід по лінії матері — Київ, Дніпро і Херсон. Сам Олексій Резніков народився і виріс у Львові.

"І ось — хто я? В мені вся карта України представлена…Тому регіональна ідентичність точно є. Її не потрібно боятися. Але це не сепаратизм", — додав віцепрем'єр.