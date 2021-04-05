"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги. ВIДЕО

На вихідних рівненські поліцейські затримали голого чоловіка, який бігав по трасі Київ-Чоп. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пробіжки в чому мати народила по Здолбунівській окружній біля Рівного опубліковано в соцмережах.

Поліцейські з'ясували, що чоловік прибув з Тернопільщини. Пояснити, як опинився голий на трасі, він не зміг. За попередньою інформацією, він був під впливом наркотиків. Після надання допомоги в лікарні, чоловіка відпустили. За пробіжку голяка йому доведеться сплатити штраф - близько 250 гривень.

