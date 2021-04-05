"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги. ВIДЕО
На вихідних рівненські поліцейські затримали голого чоловіка, який бігав по трасі Київ-Чоп. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пробіжки в чому мати народила по Здолбунівській окружній біля Рівного опубліковано в соцмережах.
Поліцейські з'ясували, що чоловік прибув з Тернопільщини. Пояснити, як опинився голий на трасі, він не зміг. За попередньою інформацією, він був під впливом наркотиків. Після надання допомоги в лікарні, чоловіка відпустили. За пробіжку голяка йому доведеться сплатити штраф - близько 250 гривень.
P.S. А на фуру він кидався, тому що всередині сидів Джон Коннор.
- Бегал.
- Но футболка сухая и совсем не пахнет
- .....
Це треба розуміти, що ви чули як монашки матюкались, але щоб ТАК, не чули.
https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/dekabr-po-centru-kieva-probigla-natovp-golih-cholovikiv
на вихідних https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/goloe-defile-chto-grozit-devushkam-kotorye-proshlis-golyshom-vozle-andreevskoy-cerkvi-video-1489269.html киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Користувачі відзначають, що дівчата були не повністю голими, а в шапках і масках.
У Запоріжжі голі хлопці оплачували товар на касі: https://www.segodnya.ua/ua/regions***********/v-odnom-iz-supermarketov-zaporozhya-proshel-golyy-fleshmob-video-1386948.html
Но!!!....меняя эти метки, наша реальность попадает в разные параллельные состояния(или паралельные вселенные, как хотите). Вопрос, это выгодно для нас? или это выгодно ему?