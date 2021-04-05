УКР
17 077 78

"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги. ВIДЕО

На вихідних рівненські поліцейські затримали голого чоловіка, який бігав по трасі Київ-Чоп. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис пробіжки в чому мати народила по Здолбунівській окружній біля Рівного опубліковано в соцмережах.

Поліцейські з'ясували, що чоловік прибув з Тернопільщини. Пояснити, як опинився голий на трасі, він не зміг. За попередньою інформацією, він був під впливом наркотиків. Після надання допомоги в лікарні, чоловіка відпустили. За пробіжку голяка йому доведеться сплатити штраф - близько 250 гривень.

Топ коментарі
+39
заплатил за коммунальные и почувствовал легкость в теле..
показати весь коментар
05.04.2021 11:06 Відповісти
+34
Будущий слуга народа
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
+26
"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги - Цензор.НЕТ 7773
показати весь коментар
05.04.2021 11:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Усыпить нах!!!!
показати весь коментар
05.04.2021 11:05 Відповісти
Плати 250грн и бегай на здоровья.
показати весь коментар
05.04.2021 11:22 Відповісти
роликов с зеленским настмотрелся бедняга
показати весь коментар
05.04.2021 11:52 Відповісти
заплатил за коммунальные и почувствовал легкость в теле..
показати весь коментар
05.04.2021 11:06 Відповісти
Может налоги были непосильные.
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
Будущий слуга народа
показати весь коментар
05.04.2021 11:08 Відповісти
Порохобот после зарплаты.
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
Нам, порохоботам, не доплачивают. Согласен. Я уже 2 года порохоботом вообще бесплатно работаю.
показати весь коментар
05.04.2021 13:46 Відповісти
2 рочки голяком бігати. Біднесенький ти наш.
показати весь коментар
05.04.2021 15:15 Відповісти
Дядя Бутусов знає чим ти займаєшся на робочому місці?
показати весь коментар
05.04.2021 22:48 Відповісти
Хай Бутусов хвилюється засиллям порохоботів та москалів у нього на сайті. А не тим чим займається пересічний Українець.
показати весь коментар
06.04.2021 09:53 Відповісти
Зебіл після двох років кінця епохи бідності.
показати весь коментар
05.04.2021 14:53 Відповісти
действующий
показати весь коментар
05.04.2021 12:49 Відповісти
Это Форрест Гамп.
показати весь коментар
05.04.2021 11:09 Відповісти
Може це ТЕРМИНАТОР ?
показати весь коментар
05.04.2021 11:09 Відповісти
Я і не сумніваюсь, якщо б термінатор з'явився на Рівненщині, то його б відпустили, попередньо наклавши на нього штраф у розмірі 250.))

P.S. А на фуру він кидався, тому що всередині сидів Джон Коннор.
показати весь коментар
05.04.2021 11:35 Відповісти
джон втік на мопедці) а термінатор шукав фуру, щоб наздогнати
показати весь коментар
05.04.2021 13:40 Відповісти
У него Олимпийские Игры.
показати весь коментар
05.04.2021 11:09 Відповісти
Я подумал зеля снимается в очередной раз ….
показати весь коментар
05.04.2021 11:10 Відповісти
рояль где-то сзади оставил)
показати весь коментар
05.04.2021 11:43 Відповісти
И видимо в этот раз побрил не только торс.🙂
показати весь коментар
05.04.2021 13:35 Відповісти
- Дорогой, где ты был?
- Бегал.
- Но футболка сухая и совсем не пахнет
- .....
показати весь коментар
05.04.2021 11:12 Відповісти
кто то из делегации вавия катарского не успел на самолет?
показати весь коментар
05.04.2021 11:12 Відповісти
курнул і стал як птиця
показати весь коментар
05.04.2021 11:14 Відповісти
там не просто курнув. Швидше за все,спайси.
показати весь коментар
05.04.2021 12:50 Відповісти
Грішно сміятися: може чудак лазив до трансформаторної будки...
показати весь коментар
05.04.2021 11:18 Відповісти
В чем проблемма вышел свежим воздухом подышать тело отдыхает и вообще в каком законе написано что в общественном месте нужно ходить в трусах ...
показати весь коментар
05.04.2021 11:18 Відповісти
Точно!Законом не прописано )
показати весь коментар
05.04.2021 12:03 Відповісти
"Бл#дь! Тре подалі від нього! Я аж злякався!", - на трасі Київ-Чоп поблизу Рівного голий чоловік бігав уздовж дороги - Цензор.НЕТ 7773
показати весь коментар
05.04.2021 11:22 Відповісти
телепат
показати весь коментар
05.04.2021 11:23 Відповісти
Новость, конечно, ни о чем
показати весь коментар
05.04.2021 11:23 Відповісти
Або наркоман. або обібрали та викинули з машини після клафілінчику!!!! Не до сміху!!!!!
показати весь коментар
05.04.2021 11:26 Відповісти
Подруга неадекватная, материться как сапожник... а мужик просто голый, тоже мне новость.
показати весь коментар
05.04.2021 11:41 Відповісти
Цікава реакція жіночки в авто. Таке враження що голого чоловіка ніколи не бачила
показати весь коментар
05.04.2021 11:45 Відповісти
монашка.
показати весь коментар
05.04.2021 11:48 Відповісти
кацапського патрiархату )
показати весь коментар
05.04.2021 12:05 Відповісти
Не чула щоб монашки так матюкались
показати весь коментар
05.04.2021 12:45 Відповісти
всяке може бути . Я знаю одну жінку, яка пішла в монашки після трьох відсидок в МПВ.
показати весь коментар
05.04.2021 12:51 Відповісти
Матюкається?
показати весь коментар
05.04.2021 13:22 Відповісти
"Не чула щоб монашки так матюкались".
Це треба розуміти, що ви чули як монашки матюкались, але щоб ТАК, не чули.
показати весь коментар
05.04.2021 15:02 Відповісти
Человек просто голосовал за зеленского и СН и понял, что с зеленским и СН нет будущего в ЭТОЙ стране. Заплатил налоги и побежал.
показати весь коментар
05.04.2021 11:47 Відповісти
На зароботках в Европе был домой добирается...
показати весь коментар
05.04.2021 11:51 Відповісти
Это от голодранцев кацапских возможно а с Европы нет. Но откуда тебе кацапу под американским флагом знать
показати весь коментар
05.04.2021 12:00 Відповісти
Витасик ты не пшеничко а кацапенко успокойся...
показати весь коментар
05.04.2021 12:03 Відповісти
Біг по трасі Київ - Чоп не з Європи, а в Європу голий після кінця епохи бідності, настання якої проголосив найвеличніший Зе-лідер ********** 19 квітня 2021 року.
показати весь коментар
05.04.2021 14:59 Відповісти
Лікувати треба дуру в машині - від мату....
показати весь коментар
05.04.2021 12:02 Відповісти
О це точно ..ніяк цей Тамбов з Брянськом не відійде з України ...
показати весь коментар
05.04.2021 12:08 Відповісти
Вірніше Україна від них
показати весь коментар
05.04.2021 12:08 Відповісти
Чергова жертва карантину
показати весь коментар
05.04.2021 12:15 Відповісти
Коменнты огонь!))))))) Аж живот заболел)))))) Когда увидел новость, то понял что надо зайти почитать!))))))))))))
показати весь коментар
05.04.2021 12:17 Відповісти
Отак начитаєтесь, а дурной пример заразителен... З чим чорт не жартує.
показати весь коментар
05.04.2021 15:07 Відповісти
Был под воздействием наркотиков.... отпустили домой..... иди обдолбись еще!
показати весь коментар
05.04.2021 12:18 Відповісти
Ударил голопробегом по бездорожью.
показати весь коментар
05.04.2021 12:20 Відповісти
ну бегает, пусть бегает, замерзнет - оденется
показати весь коментар
05.04.2021 14:42 Відповісти
Потеплело маленько...
показати весь коментар
05.04.2021 12:27 Відповісти
Совсем сдурели ! Из откуда он деньги возьмёт ежели голый?
показати весь коментар
05.04.2021 12:30 Відповісти
форестенко гампенко на спортике за салом...
показати весь коментар
05.04.2021 13:06 Відповісти
От зря вы накинулись, чувака в бесчувственном состоянии какие-то "добрые люди" раздели догола, забрали все что было при нем. Что ему остается делать?
показати весь коментар
05.04.2021 13:30 Відповісти
Я представляю, подбегает к копам: мне нужна твоя одежда..
показати весь коментар
05.04.2021 13:50 Відповісти
голого мужика злякались ? ))))
показати весь коментар
05.04.2021 13:56 Відповісти
А вам всім не спадало на думку,що хтось міг познущатися з людини і викинути на вулицю.Єдиний шлях до спасіння цієї людини було вибігти на дорогу і привернути до себе увагу.Замість тогооб зупинитись і запитати у людини про допомогу всі їдуть і знімають на камеру при цьому обзиваючи та лаючи.Круте у нас суспільство.Немає слів.
показати весь коментар
05.04.2021 14:12 Відповісти
він би просто прикрив господарство рукою а іншою зупиняв авто, не думаю що поки він бігав ці жіночки були єдиними що його бачили.
показати весь коментар
05.04.2021 15:12 Відповісти
Вот скажите, где служба по отстрелу бешеных собак...
показати весь коментар
05.04.2021 14:16 Відповісти
точно зебил по приколу
показати весь коментар
05.04.2021 14:40 Відповісти
Как будто впервые увидели голого мужика.)
показати весь коментар
05.04.2021 14:46 Відповісти
явно програв спір хлопчина)) але не засцяв і виконав, на таку дурість мало хто здатен )
показати весь коментар
05.04.2021 15:10 Відповісти
может и инсульт был.. я точно такого же мужика раз видел, потом узнал что у него был инсульт, он не соображал кто он и что вообще делает и через несколько дней умер
показати весь коментар
05.04.2021 15:14 Відповісти
Так і по Києві періодично бігають і не поодинці а групами.
https://1plus1.video/unian-novosti/2018-god/dekabr-po-centru-kieva-probigla-natovp-golih-cholovikiv

на вихідних https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/kother/goloe-defile-chto-grozit-devushkam-kotorye-proshlis-golyshom-vozle-andreevskoy-cerkvi-video-1489269.html киян здивувало незвичайне дефіле під стінами Андріївської церкви. Користувачі відзначають, що дівчата були не повністю голими, а в шапках і масках.

У Запоріжжі голі хлопці оплачували товар на касі: https://www.segodnya.ua/ua/regions***********/v-odnom-iz-supermarketov-zaporozhya-proshel-golyy-fleshmob-video-1386948.html
показати весь коментар
05.04.2021 15:36 Відповісти
Перефразую слова "найвеличнішого": Какая разніца одєтий ілі голий єслі дароґа асфальтірованая.
показати весь коментар
05.04.2021 15:39 Відповісти
Однозначно не одобряю подобные действия , но если сравнивать что выкидывают женщины , то этот придурок еще ничего. Помню приходилось стоять в очереди в киоск с голыми бабами. Недалеко был нудисткий пляж и они считали нормальным ходить голяком в киоск (для нормальных) Вообще мне есть что вспомнить на эту тему, но разговор о том что предлагать казнить этого барана-мягко говоря неумно.
показати весь коментар
05.04.2021 15:58 Відповісти
А КАЛАКОЛЬЧИКИ --- БУБЕНЧИКИ ЗВЕНЯТ !...
показати весь коментар
05.04.2021 18:28 Відповісти
І що тут такого? Єдине що він порушує це те, що він БЛ**Ь на в масці!!! І це при пандемії !!!! А був би в масці, які питання. Вірно?
показати весь коментар
05.04.2021 19:03 Відповісти
От дурбецало, хто ж зараз голяка бігає, 10 градусів на дворі так і застудитись можна.
показати весь коментар
05.04.2021 19:18 Відповісти
...и никому не пришло в голову, что парня просто могли выкрасть, раздеть догола, и выкинуть после уплаты выкупа.
показати весь коментар
05.04.2021 20:42 Відповісти
Бежал в сторону государственной границы.
показати весь коментар
06.04.2021 01:02 Відповісти
Был под воздействием наркотиков и отпустили
показати весь коментар
06.04.2021 01:04 Відповісти
Ну я бы не спешил с такими....гостями! Дело в том(и это не смешно), что когда матрица состояния материи проходит через кольцо(линзу) то на выходе она должна получить тот же набор , скажем так операторов. Другими словами перекидывать человека через "портал"(модное слово), проще абсолютно голым. И..и...в момент перехода человек теряет часть пямяти, он не помнит временной интервал. Скажем так типа обкуренный или с дуба упал. Кстати вот почему чипированные не проходят. Т.е вы поняли сначала можно перекинуть вещи(тоже отдельно!) а потом части органики. К чему я веду, что данный "путешественник во времени" действительно может быть..и это не смешно!...тем же терминатором. Цель которого не допустить появление какого то значимого для него(них) события.Ээто может быть просто, чтобы какой то индивидум не попал в какую то аварию или наоборот попал.
Но!!!....меняя эти метки, наша реальность попадает в разные параллельные состояния(или паралельные вселенные, как хотите). Вопрос, это выгодно для нас? или это выгодно ему?
показати весь коментар
08.04.2021 06:32 Відповісти
 
 