17 494 57
"Понеділок. Ранок. Зазвичай тут усе забито", - пусте київське метро в перший день нових карантинних обмежень. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис з пустого київського метро в перший день нових карантинних обмежень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажир метро, який зробив відеозапис, стверджує, що в звичайному режимі в такий час вагони переповнені.
"Понеділок. Ранок. Зазвичай тут у такий час усе забито", - коментує він свій відеозапис.
Відео dtp.kiev.ua
Топ коментарі
+11 Антип61
показати весь коментар05.04.2021 12:26 Відповісти Посилання
+10 Антип61
показати весь коментар05.04.2021 12:43 Відповісти Посилання
+5 wake up-UA
показати весь коментар05.04.2021 11:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1378970018646532096 2 ч
Таксісти підняли ціни в три рази!
Люди,ви з дуба впали?
Рік тому був локдаун ви ще залишалися людьми, а зараз шо?
https://twitter.com/zorenfaktus Zoren Facktus https://twitter.com/zorenfaktus @zorenfaktus https://twitter.com/zorenfaktus/status/1378998145590382596 15 мин
Ви мабуть в таксі не працювали.
В мене стояло зранку 7 тачок під домом. СІМ.
Знаєте ще як ціна рахується - якщо із 7 авто ніхто не їде за 120 грн, ціна починає рости.
І якщо за 20-30 хв ніхто не поїде - вона виросте в 3 рази.
Понеділок. Таксі КПІ - Сирець 200 грн
https://twitter.com/broken4242 br()ken https://twitter.com/broken4242 @broken4242
це фішка така.
Ви забули, в яку ціну любі співвітчизники банчили масками рік тому?
Так шо всьо ок, якщо в мене колись буде нагода обдерти оточуючих до трусів, наразі не маю ніяких моральних перепон.
П.С.
Зато сегодня на дорогах пробки огромные, час простоял, народ подбирает на авто тех, кого дебилы не пустили в метро или автобус.
Надеюсь наш мер, Виталик-дурачок тоже несколько часов в пробке простоял
https://twitter.com/Yar_Bondarenko Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko https://twitter.com/Yar_Bondarenko @Yar_Bondarenko https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1379001884602687488 30 мин
Продовжуємо життя поруч з довбодятлами...
Бидло "дякує" Кличку за таксі по 500-1000грн в Києві із-за локдауну...
Чомусь не дякують Головному ЗЕбілу та Степанову за провал вакцинації та рятуванні життів, не дякують тим таксистам, що скористалися ситуацією..., "дякують" Кличку...
https://twitter.com/Yar_Bondarenko/status/1379001884602687488/photo/1
https://twitter.com/eddie_ua Ckpeпy 3aпили https://twitter.com/eddie_ua @eddie_ua https://twitter.com/eddie_ua/status/1378991331574480898 40 мин
...Пам'ятаю як я у таксі їхав додому на день народження доньки, а міст метро перекрив терорист. За ті 2 години у таксі спостерігав зростання ціни у чотири рази. Але барига самі знаєте хто.
Если вирус представить размером с воробья, то поры на маске будут размером с футбольное поле
Вирус сам по себе, без капли слюны или слизи очень быстро высыхает, теряя способность к заражению. Переносятся вирусы ковида с каплями, которые гораздо больше вирусов и в значительной степени задерживаются масками.
И живёт он несколько часов без воды)
А капля ему только мешает, плавать он не умеет, и если он в капле аэрозоли попадёт в человека, то пока капля не высохнет он не сможет добраться до твоей поверхности и внедрится в тебя
Он даже не тонет из-за своего малого размера, то есть если он будет в капле аэрозоля, а капля лежать на тебе, он до тебя не доберётся пока капля не высохнет
http://www.pcr.ru/news/na-infitsiruyushchuyu-sposobnost-virusa-grippa-vliyaet-razmer-kapel-aerozolya-/ Проведя серию экспериментов, авторы работы сделали вывод, что для успешной передачи вируса от хорька к хорьку размер капель должен превышать 1,5 мкм. Хотя хорьки-доноры выдыхали значительное количество мелких капелек, вирусы чаще содержались в крупных. (Интересно, что частицы менее 1,5 мкм, образованные небулайзером, заразили животных-доноров.)
Общее число случаев - 1047
Общее число смертей - 10
А ты давай, продолжай петросянить на костях соотечественников.
Та проще уже всю страну сразу распустить
Когда-нибудь, возможно, до тебя дойдет, что нужно не запрещать, а создавать условия. Совок конченый
https://mobile.twitter.com/kalinizaurus мне это не интересно @kalinizaurus
https://mobile.twitter.com/kalinizaurus https://mobile.twitter.com/kalinizaurus
Есть подработка для человека с авто - утренняя и вечерняя развозка сотрудников кафе. Пишите в личку кому интересно.
Киев
КЛОУН ВЖЕ "ПРОЇВ" ЗОЛОТІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ НА ПІДТРИМКУ
КУРСА ДОЛАРА. А ЗОЛОТО ЗАРОБЛЯВ ПОРОХ ПІСЛЯ 2014 го