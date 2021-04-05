"Понеділок. Ранок. Зазвичай тут усе забито", - пусте київське метро в перший день нових карантинних обмежень. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис з пустого київського метро в перший день нових карантинних обмежень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пасажир метро, ​​який зробив відеозапис, стверджує, що в звичайному режимі в такий час вагони переповнені.

"Понеділок. Ранок. Зазвичай тут у такий час усе забито", - коментує він свій відеозапис.

Відео dtp.kiev.ua

